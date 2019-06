Hora 25 Deportes: Real Madrid y Atlético animan el mercado (18/06/2019)

Voz 1 00:00 hombre veinticinco Deportes

Voz 4 00:09 buenas tardes cuando no hay Liga ni cosas de éstas el mercado de fichajes no todo se mueve

Voz 2 00:14 es un mercado de fichajes impresionante mira mira qué datos Rodrigo lo ha presentado hoy el Real Madrid tiene dieciocho años ha pagado el Madrid cuarenta y cinco millones de dónde viene yo Félix tiene diecinueve años el Atlético de Madrid está negociando con el Benfica ciento veinte millones por un chaval de diecinueve años de Lied holandés diecinueve años ha dicho que no al Barça porque le van a pagar más de lo que le ofrece el Barça o en París o en la Premier ochenta millones vale su trasvase que haces un programa muy bueno pero yo no sé si quiero escucharlos dieciocho diecinueve diecinueve a Nastun cinco minutos vamos al menos hay que decir que Rodrigo es el nuevo jugador brasileño del Real Madrid ha venido con la intención de hablar castellano porque ha empezado así su discurso en la presentación

Voz 4 01:04 he podido hablar con el conste eh yo en queso agrario lo que realmente adiós por todo lo que ha hecho por mí y toda mi familia ahora Momo en mi hermana aquí todo está

Voz 2 01:22 los ya es un esfuerzo eh estoy estudiando español y voy a intentar hablar español con todos ustedes vamos no Nacho Gareth Bale desde que llegó al Real Madrid yo Feli diecinueve años del Benfica hace tres semanas concedió esta entrevista a los medios del Benfica le preguntaban te vas a marchar quieres quedarte aquí chavalín de diecinueve años decía estos el entienden portugués

Voz 5 01:48 las co co tempo acudirá esto todo aquí estoy muy contento escuchó es que adoro expuesto

Voz 2 01:57 y aquí estoy contento desgarrador a este club a la gente yo me voy a quedar aquí luego el tiempo dirá bueno pues tres semanas después yo Félix está en Madrid con su representante Jorge Mendes negociando su traspaso al Atlético de Madrid y el otro nombre propio de delito enseguida vamos a estar en Barcelona nuestros compañeros de Radio Barcelona han contado el no definitivo de Raiola el representante de delito al Barça porque claro está en otros sitios le van a pagar más al chaval madre mía cómo está el mercado luego vamos a estar en Italia en la concentración de la selección sub veintiuno que mañana juega en el Europeo ante Bélgica después de haber perdido con Italia en el primer partido es necesario ganar o decimos prácticamente adiós al torneo y estaremos también con la última hora de las chicas de la selección española en él mundial ya sabéis jugamos el próximo lunes octavos de final todavía no sabemos cuál será nuestro rival si Suecia o la selección de Estados Unidos todo esto en el programa de hoy que empieza como no con vuestros mensajes atenciones

Voz 6 03:00 es para comentar lo ejemplar que han sido los Pebble Málaga junto con el cuerpo técnico este fin de semana el protestar cuando los padres Se de su ubican me vino a la memoria en Argentina en Córdoba donde soy en los años noventa Bassi había una liga infantil organizado por padres no más ya habían puesto unas reglas muy claras el padre que gritara ya sea al contrario de su propio equipo impresionar a los jugadores tenía la sanción de que primero corría el riesgo de que le quitaran punto su propio equipo y aparte le ponían sancionó al padre que no podía estar a quinientos metros de los campos de fútbol entonces los mismos padres y el mismo cuerpo técnico y al mismo club hacían de prohibirle al padre de su propio equipo que estuviera allí porque iba a perjudicar a su equipo fue una etapa muy bonita no sé qué habrá pasado todo eso

Voz 0919 03:54 un amigo gallego claro que sí y otro para los chicos del Málaga en un partido

Voz 7 03:58 no de ese torneo de

Voz 0919 04:01 las promesas de la Liga cuando en la grada había padres discutiendo que casi llegan a las manos los chicos fueron hasta allí se pusieron de espaldas con el cuerpo técnico del Málaga un gran detalle y no estaría mal esa norma padre que se comporta mal multa a quinientos metros como mínimo del partido de su hijo dejad vuestros mensajes

Voz 8 04:40 la galleguidad oye pero que puesta en escena ahora tienen estos del Barça

Voz 6 04:44 como el sí que esté a la cabeza

Voz 9 04:47 argumentando que si ahora en sí para qué voy a contar nada que todo el mundo lo sabe qué es lo que yo decía que a si no le gusta puntos que Messi quiere que venda que vaya a Ibar Icex que hice no el menor otro pero Griezmann no ahora que si esto que si lo otro que sí aparece un club decir tonterías que Diéguez que no me vas a engañar que lo que hay lo que hay chao chao chao corazones

Voz 2 05:33 como bien el mercado empezado claro pero antes del mercado vamos con la última hora de las dos selecciones que tenemos participando en dos torneos primero pero bajo la sub veintiuno que juega mañana segundo partido del Europeo ante Bélgica después del varapalo de la primera jornada la derrota ante Italia como está Rojita Mario Torrejón Italia buenas tardes

Voz 1501 06:00 hola Gallego buenas tardes parece que recuperando un poco el ánimo y siendo conscientes de que todavía todo es posible sobretodo la opción de ser el mejor segundo de todos los grupos para clasificar de ahí el cuarto después de los tres primeros del resto de grupos así que lo que necesita mañana la selección española es ganar e intentar ganar con contundencia lo primero evidentemente los tres puntos pero sí puedes aumentar la diferencia de goles mucho mejor hoy han hablado eh tanto seleccionador Luis de la Fuente cómodos jugadores matinal guerra Gaviria y Dani Ceballos en un día en el que no hemos visto entrenar con el resto de sus compañeros a Fabian Ruiz el jugador del Lazio que sabes que tuvo un golpe en el muslo izquierdo yo creo que más que sería duda es prácticamente seguro que va a ser baja aunque Luis de la Fuente el seleccionador dice que le quería ver hasta mañana abre mostró su predisposición como edad evolución pero no extrañaría mucho que forzarán porque lo hemos visto bastante tieso la verdad cuando se subía al autobús así que veremos qué ocurre y lo que me hace pensar que Babel por lo menos dos o tres cambios en el once de mañana de Luis de la Fuente que le preguntábamos a la misma Bayos por la importancia de lo de mañana y el varapalo que se llevaron frente a Italia lo que les ha costado anímicamente y esto decía el jugador todavía del Real Madrid

Voz 10 07:00 el punto de vista que toque el partido de mañana es muy importante para nosotros el partido frente a Italia debe creo que hemos corrido cometió en momentos anteriores pero fue en una importancia al partido de mañana hay que afrontarlo como si fuera una fila para el tiempo que hospital

Voz 2 07:21 mañana España Bélgica ver si hasta ahora contamos la primera victoria de la Rojita en el Europeo sub veintiuno y en Francia las chicas de la selección española todavía tienen días por delante el jueves conocerán a su rival en octavos cuál es la actualidad de la selección española femenina Sonia Lus buenas tardes

Voz 11 07:37 qué tal Gallego muy bueno así día de traslado para la selección española de fútbol después de esa histórica clasificación para los octavos de final del Mundial femenino han entrenado esta mañana sesión de recuperación han comido bien prontito porque después tenían que trasladarse desde Leao hasta Reims y eso supone unas cinco horas y media de autocar están ya en el hotel mañana tendrán el día libre para recuperar fuerzas para recuperar la cabeza para centrarse ya en meses el duelo de octavos de final el próximo lunes aquí en Reims a las seis de la tarde veremos contra quien el jueves se enfrentan Estados Unidos y Suecia y el que salga líder de grupo a todas luces será EEUU pues será el rival de España en esos octavos de final

Voz 2 08:18 gracias Sonia hoy se cierra la primera fase en el Grupo CD este Mundial femenino hay un partidazo Italia Brasil a las nueve de la noche las italianas y las brasileñas se disputan la primera plaza de ese grupo también se juega en Australia Jamaica ocho y XXXVIII hora25 deportes en la SER

Voz 2 09:40 fichaje el gran animador del mercado por ahora es el Real Madrid hoy tocaba la tercera presentación después de la de Jobbik Illa deja esta mañana a Florentino ha presentado a Rodrigo

Voz 0665 09:54 Luis estrategia es ya ha sido la búsqueda del talento emergente una estrategia en la que creemos firmemente que pasa por incorporar a jóvenes con un presente y un futuro extraordinarios y que sueñan con marcar una época en el Real Madrid hoy llega a nuestro club uno de estos jóvenes prodigios un futbolista que ya provoca la admiración por su juego por su manera de entender el fútbol por su trayectoria a pesar de su juventud en un país donde la exigencia del gusto por el fútbol es prácticamente una filosofía de vida él ha soñado con este momento pero hay que empezó a crecer con un balón él ha deseado escuchar estas palabras desde niño y hoy esas palabras soñadas se hacen realidad aquí y ahora hoy damos la bienvenida como nuevo jugador del Real Madrid

Voz 2 10:41 digo lo que tiene que estrujar el cerebro el que el escribiros discurso a Florentino Pérez para no repito lo de los mismos desde pequeño soñaba los sueños la realidad de prodigio

Voz 0584 10:52 es que no no es fácil eso eso hay que pagarlo bien Javier

Voz 2 10:56 hoy Rodrigo y mañana Mendi buenas tardes hola

Voz 0584 10:58 qué tal Gallego si mañana será Mendi el francés pero hoy me ha encantado la puesta en escena de Rodrigo pues se demuestra que bueno la madurez no es una cuestión de edad porque ha plantado ahí elegante directo aprendido castellano español en un año fichó hace un año tiene dieciocho y aprendido castellano para integrarse bien a Xuclà el que triunfa el Real Madrid eso lo veremos porque va a ser muy complicado la nómina de delanteros con Haza a la cabeza y el resto Benzema Asensio Vinicius es larguísima pero sino estaría allí en el Castilla Él lo tiene claro y es un futbolista con personalidad en lo bueno es netamente futbolístico es rápido y además tiene ha hablado con Vinicius así se expresaba este mediodía en la sala de prensa Rodrigo

Voz 4 11:42 no había hablado con ministros desde el momento de mi fichaje de Madrid cuando nos encontramos de naciones son se empleaba unos conversamos sobre eso los mejores jugadores como siempre va a estar aquí siempre va voy a hacer muchas Junco herencia hay yo historias después de Oxford para jugar el primer equipo en Castilla este pues son la Cruz

Voz 2 12:06 Benzema Jovi Jafar Vinicius Asensio Gareth Bale el Madrid tiene que empezar a sacar porque si no van a tener que ampliar los vestuarios de Valdebebas the el estadio Santiago Bernabéu aunque hay operaciones de salida que están muy complicadas Jonathan Barnett del representante de Gareth Bale incluso ha ironizado hoy en una entrevista en Gran Bretaña cuando le preguntaban bueno puede salir Bale es cedido van él tiene una vida encantadora y una casa en España hay tendría que ser algo muy excepcional para que lo dejara todo hay más opciones de que yo gane la carrera de Ascot a que se marche cedido es algo que no consideramos que está en el menú tiene Haret podría encajar en el United creo que él podría hacerlo muy bien pero es improbable aunque él sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo no acaba de decir su representante no que tiene una vida maravillosa en España y que no hay quien lo saque

Voz 0465 13:02 dime Ana ni con agua caliente y no tiene más mérito el corte lo dice la frase con el sombrero la chistera en el caballo correcto así delante de las carreras de caballos información Bale no quiere irse su postura es firme pero su entorno asume que con Zidane no se puede quedar Bale no tiene prisa Bale no se va a bajar el sueldo le dice a los suyos que como mínimo se ve un año más en el Madrid porque para algo tiene un contrato claro

Voz 2 13:32 cosa difícil pero queda verano queda verano Atlético de Madrid yo Félix diecinueve años ha marcado quince goles esta temporada en la Liga con el Benfica está en Madrid acompañado de su representante Pedro Fullana para firmar por el Atlético sí

Voz 18 13:47 el fichaje inminente como venimos contando durante toda la jornada el Atlético negocia con el Benfica la forma de pago de la cláusula es lo único que falta para que se haga oficial poeta como dices está en Madrid con Jorge Mendes esta mañana en el estadio ya está todo preparado para anunciar el fichaje incluso las fotos ya están hechas el anuncio es inminente de Joao Félix hablado Diego Pablo Simeone lo ha hecho en Argentina en Sports

Voz 0501 14:10 estoy trabajando en varias situaciones de ya te digo yo felling chico joven que obviamente el Atlético de Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que compra jugadores para poder desarrollarlo que mejoren como lo son cuando vino que no es ser él no es el aula de hoy

Voz 2 14:27 realmente Simeone hace mejores a muchos de los jugadores jóvenes que han llegado al Atlético de Madrid no ha podido convencer a Rodrigo de que se quede en el equipo rojiblanco Rodrigo ha dicho ya al Atlético de Madrid que va a aceptar una oferta que tiene parece que es la de el Manchester City de Pep Guardiola porque claro es que si te llama Guardiola y te te empieza a comer la oreja

Voz 3 14:50 cualquier historia pues mira a estas jóvenes dos usted es decir es que los huesos Arman hay noventa llegarán por la noche que la tala estará el sol de ahí intentar descubrir qué es lo que realmente les gusta

Voz 2 15:12 a Ungaro eje ellos Guardiola te dice esto al oído ibas al Manchester City claro ganando una pasta Rodrigo Se va el Atlético no ha podido retenerlo Pedro

Voz 18 15:23 Guardiola ha vuelto loco Guardiola ha conseguido conquistar hoy además Rodrigo no escuchó ni al hermano ni el padre ni al Atlético de Madrid así que le ha comunicado hoy al le digo que ese va lo que ya avanzó El Larguero el catorce de mayo que anunció que Rodrigo se marcharía con la cláusula de recesión pedirá un club pagaría los setenta millones es lo que va a pasar en julio y ese club aunque no se lo ha comunicado a las yo tengo Madrid va a ser el City Guardiola que es el que más ha presionado por su proyecto también está detrás el Bayern de Munich que lo está tratando de convencer pero sin nada a cambio a última hora el City será su destino

Voz 2 15:53 el recambio que quiere el Cholo Simeone para el centro del campo rojiblanco juega en el Real Madrid aunque juega poco Llorente Antón Meana la operación

Voz 0465 16:01 si se va a realizar se mantiene hoy contamos ayer en Hora Veinticinco es decir el acuerdo total entre Llorente y el Atlético y el deseo del jugador de ir al Wanda por encima de otros equipos que le ofrecían más dinero como el Inter de Milán falta por tanto el acuerdo entre el Madrid y el Atlético los blancos pedían cincuenta millones el Atlético ofrecía veinte más bonus pero

Voz 18 16:21 esta mañana han dado el paso para llegar a una cifra clave cuarenta millones ambos clubes confirman a la Cadena Ser que la negociación va muy bien falta por cerrar la forma de pago Ivette si iban a ser treinta más diez XXXV más cinco XXXVIII más dos detalles importantes teniendo en cuenta que al Madrid no le hace mucha gracia que vaya al Atlético

Voz 2 16:42 así que Llorente al Atlético de Madrid que no va a ir a Barcelona ya es definitivo lo han Kompany lo han contado nuestros compañeros de Radio Barcelona es el central holandés de Lied Santi Ovalle

Voz 1296 16:50 hola hola muy buenas Mino Raiola ha rechazado la oferta del Barça por el club azulgrana hizo una última oferta hace unas cuantas semanas y desde entonces no ha habido más movimientos Bartumeu ha intervenido en la negociación igual que hizo con The John para convencer al futbolista pero no ha conseguido que dijera que si bien el Barça dan casi por perdido a porque la única opción de ficharle sería que el propio jugador diera marcha atrás y aceptara una oferta que insisto Mino Raiola ya ha rechazado

Voz 2 17:22 y se habla de Neymar hay una publicación brasileña que dice que el Barça podría repescar a Neymar una operación cien millones para el París Saint Germaine tres jugadores de la primera plantilla Santi

Voz 1296 17:34 el Barça por supuesto aquí ningún es una operación complicada que nos dicen desde el Barça no está sobre la mesa de bar

Voz 0919 17:40 Tomeu a día de hoy en el Barça admiten que es un buen

Voz 1296 17:43 jugador uno de los mejores del mundo hecho pero dicen que es una operación casi inasumible por el calibre económico y más aún si llega

Voz 2 17:50 como parece o cómo va a ser Antoine Griezmann por cierto que Brasil juega hoy en la Copa América ver cómo les va a los brasileños que se enfrentan a Venezuela en la segunda jornada en el Betis Quillo hoy la directiva ha hablado de la salida de Serra Ferrer de los que se queda buenas tardes hola buenas tardes aunque lamenta que Serra se haya tomado mal la propuesta de cambio de rol y como una humillación catalán muy dolido por cómo lo explicado ser y en el lugar que le dejas icono un ataque para el que fuera director deportivo a la hora de gestionar la llegada de un delantero que no vino en el mercado de invierno

Voz 19 18:25 el hecho que puso de manifiesto esta deficiencia y que ya veníamos detectando desde el pasado verano fue el mercado de invierno a pesar de que el delantero era la primera necesidad y a lo mejor hubiéramos estado hablando de un año nuevo Europa no hemos estado ni cerca de su fichaje las opciones que teníamos encima de la mesa era Bakambu

Voz 2 18:46 el Betis Balompié así que ataque al canto el balón dictara sentencia otros nombres del día la Real Sociedad ha hecho oficial el fichaje de Portu hasta junio del dos mil veinticuatro Nos cuenta Lecuona que el Alavés ha hecho oficial al centrocampista llanto Puig hasta dos mil veintitrés seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1 19:55 hora veinticinco Deportes

Voz 2 20:28 baloncesto ayer hasta ahora contábamos la previa de el segundo partido del play off final de la Liga ACB que van a jugar el Real Madrid el Barcelona en el Palacio de los Deportes en Madrid fue un partidazo donde el Barça fue por delante casi casi buenos clásica sino hasta la última jugada con un triple de Carroll a falta de dos segundos el Madrid ganó el partido se pone dos cero en el playoff ahora el playoff viaja a Barcelona pero los blancos dieron ayer un paso de gigante para ganar la Liga El día después con ese dos cero a favor es su playoff como es en el equipo de Pablo Laso Marta Casas

Voz 1509 21:06 qué tal Gallego muy buenas hace nada hace unos minutos aterrizado el Real Madrid en la Ciudad Condal en donde mañana nueve de la noche se va a jugar el primero de los tres match ball que va a tener el equipo de Pablo Laso dominan en la final por dos a cero algo que nunca nadie ha remontado en una final de nuestra liga después de la gran victoria de anoche ochenta y uno ochenta ganaron los blancos en un partido en el que sufrieron y de qué manera pero que terminaron ganando con un triple salvador de Jaycee Carroll hoy todos los focos en entrenamiento la sesión matinal han vuelto a estar en el estadounidense mañana nueve de la noche primer partido de la serie en Barcelona el primer match ball de los de Pablo Laso el Real Madrid en busca de un triunfo que valdría una nueva Liga la que sería la quinta en la era de Pablo Laso

Voz 2 21:45 realmente lo tiene complicado el Barcelona como decía Marta nadie ha remontado un dos cero en contra en la final ayer el Barça lo tuvo en su mano en los últimos tres minutos parecía que la ventaja era insalvable para los jugadores del Real Madrid Pesic llegó a decir después del partido que a veces el Barça Xavi Saisó se muestra con un equipo como un equipo demasiado inocente buenas tardes hola buenas tardes Gallego y hoy lo ha vuelto a repetir en la rueda de prensa dice que a veces es bueno no está de acuerdo en el que ser un equipo agresivo que juegan al límite sino que juegan duro pero que a veces os demasiado inocentes

Voz 1982 22:17 otro lado el vestuario del Barça no da la Liga por perdida y mañana quieren demostrar que los treinta y nueve minutos de dominio de ayer no fueron casualidad Ante Tomic que también ha hablado esta tarde ha hecho este simil tenístico poco

Voz 22 22:32 después de la derrota pero pero bueno un un amigo me ha dicho hayas después del partido playoff es como un partido de tenis cinco igual puedes ganar el primer set seis cero segundo llevas cinco cero pero no gana es una lo que quiero decir es todavía queda mucho ahora tenemos dos partidos en casa hay hay que aprovechar esto para

Voz 1982 22:59 bueno vamos a ver si les Nadal puede pasar de todo

Voz 2 23:03 ya veremos a ver qué pasa en el tercer partido ayer también celebró el campeón de la NBA su título delante de su gente los Toronto Raptors estaban en una fiesta multitudinaria abarrotadas las calles fiesta por todo lo alto pero de pronto un incidente con un arma de fuego estuvo a punto de provocar una tragedia ya no solamente por lo disparo sino por la estampida que provocó entre la gente intentando huir de la zona donde llegaban los los los tiros Uxue Caballero en que quedó la cosa buenas tardes buenas tardes

Voz 1509 23:33 sí alrededor de dos millones de personas se congregaron en Toronto para celebrar ese primer anillo de la historia de los raptos Marc Gasol fue el alma de la fiesta pero todo se torció como dices por un tiroteo que surgió de una pelea los asistentes entraron en pánico Isère registraron estampidas según ha informado la policía de la ciudad tres personas han sido detenidas y hay alrededor de quince heridos aún así Gallego la celebración del Campeonato continuó con dos autobuses descapotables que recorrieron las calles de la ciudad canadiense

Voz 23 24:03 fórmula

Voz 3 24:04 bueno

Voz 2 24:05 Fernando Alonso si Fórmula uno de Fernando Alonso porque Fernando Alonso ha concedido una entrevista en en una revista de donde le han preguntado por todo iba sobre la Fórmula uno Manu Franco buenas tardes hola muy buenas tardes descortés totalmente ha dicho algo así como sólo volvería a la Fórmula uno si tengo un coche ganador que me permita disputar el Mundial pero que no se cierra la puerta

Voz 1385 24:30 Fernando Alonso ha dicho exactamente lo que hemos dicho la Cadena SER bienes y hablar durante tantas veces la primera cosa que en dos mil dieciséis fondo un hijo revolver campeón del mundo se puede Mercedes estuvo negociando con Mercedes para compañero de Lewis Hamilton la segunda cosa es que de alguna manera abre la puerta cerrada

Voz 0465 24:45 ha dicho también

Voz 1385 24:48 una volvería a la Fórmula uno siempre que tuvieron coches ganador Alonso quiere ganar está claro ha sido campeón del mundo pero sentida doblemente órganos y cuatro golpes Le Mans yo creo que lo que más ilusión y otros Historia es ser campeón del mundo por tercera vez de Fórmula uno si tienen oportunidad a coger seguro

Voz 2 25:06 lo contaremos gracias Manu y ciclismo la semana pasada se cayó Froome en el Criterium de la Dauphiné dijo adiós al Tour atención que en la Vuelta a Suiza Íñigo Marquínez Se ha caído en Thomas el último ganador el gran favorito saltan las alarmas buenas tardes muy buenas

Voz 0802 25:26 sí ha sido a falta de treinta kilómetros para la línea de meta han saltado pasa alarmas se han encendido todas las luces rojas parece que no es tan grave con un principios esperaba ha abandonado la Vuelta a Suiza con un golpe en el hombro y también un con un corte cerca del ojo pero él abandonó parece que ha sido más por precaución aconsejado por los directores de su equipo le están haciendo una serie de pruebas en un hospital pero en principio parece que no va a tener ningún tipo de problemas para correr el Tour de Francia e intentar defender el maillot amarillo conseguido el pasado año por lo demás ha ganado Vivienne el corredor italiano que llevaba una racha realmente mala Sagan es el el líder en la clasificación general de esta Vuelta a Suiza

Voz 2 26:03 esta semana cerramos el programa con este artista norteamericano desde Los Angeles tiene nuevo disco ese llama luz voy como canta

Voz 26 26:37 Toni algún titular más del martes una noticia

Voz 0470 26:40 esta mañana detenido en Francia Michel Platini por una presunta concesión ilegal a Qatar del Mundial de dos mil veintidós obviamente Platini ha negado los sobornos pero esa concesión del Mundial acatar seguirá levantando sospechas señalando por supuesto altos cargos de FIFA ID UEFA del Europeo es XXI ya hemos hablado de España en el grupo C ha terminado el Rumania cuatro Gracia uno ya las fábricas Inglaterra Francia y además lo ha dado esta mañana Óscar regido en SER Deportivos Cristóbal Parralo no seguirá como Alcorcón y casi con total seguridad le va a sustituir el hasta

Voz 26 27:08 ahora entrado el Almería Fran Fernández Mario dejamos sigue Hora veinticinco con Barceló a las once y media El Larguero mañana a las ocho y media os esperamos puso algo de Gallego gracias