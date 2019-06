Dr. Anastasio Montero: "Cuando conocí a Hawking me impresionó su capacidad de seguir ilusionándose"

Voz 2 00:00 esta diva no es impresora no es no es complicado el asunto bastante complicada

Voz 0283 00:21 bueno si tenéis alguna idea el teléfono es el novecientos cien ochocientos son las dos y cuarto bueno y cuarto en Canarias vamos a dar paso a nuestro Gatopardo de esta madrugada

Voz 1 00:39 acaba de entrar

Voz 2 00:45 buenas noches que de ánimo vas a creer que utilicemos esta madrugada al principio de la conversación pues a mi me encanta latido porque os como novia

Voz 3 00:54 al entonces es un seudónimo que transmite mucha energía y transmite mucho de mi vida

Voz 0283 01:02 qué relación tiene este Gatopardo que ha utilizado este latido de seudónimo con él

Voz 3 01:07 Mar pues yo creo que el mar es también el ex la energía vital no sea el corazón tiene que latir porque sino nos morimos es una constante que tenemos siempre las olas no paran de moverse pero yo creo que es la energía de la vida no transmitida a través de la naturaleza no que juegas la primera vez que viste el mar si si estaba yo yo soy de Valencia no entonces fui a verlo oí realmente siempre me ha parecido un sonido relajante sonido que cuando quieres dormirte no puedes al final recurre a ese sonido mono con constante que es el sonido el martes eh

Voz 0283 01:46 hace que late también

Voz 3 01:48 yo creo que son dos energías unas una energía biológica que es la del ser humano con su corazón en donde no puede dejar de latir porque es la vida no y luego la naturaleza no que se expresa con ese movimiento de las olas en donde el mal no se puede parar porque ese pararía la vida no

Voz 0283 02:07 la tío hay una voz que es probable que no muchos oyentes reconozcan pero seguro que han reconocido aquellos aquellas que cayeron en sus manos detrás de latido está el doctor Anastasio Montero una referencia en el mundo de la cirugía cardiovascular ha sido durante muchos años jefe de Cirugía del Hospital La Fe de Valencia pero hablaremos de su trayectoria de su labor docente investigadora multi reconocido multipremiado ha sido parte nuestros expertos en algunos paneles por ejemplo aquella claro vamos del corazón y alguna noche más teníamos muchas ganas de tenerte Anastasio como Gatopardo es un honor para nosotros que nos acompañes esta madrugada estamos preguntando a todos nuestros invitados pues escenario de la infancia entonces acabas de decir soy de Valencia de Rincón de Ademuz pero alguna vez he escuchado Tele ídolo a una entrevista de decir que que tuvisteis que salir de Rincón de Ademuz porque se quedó despoblado en los cincuenta y fuisteis a Santo Domingo de Moya en Cuenca

Voz 2 03:18 que era como ese pueblo bucólico y de repente

Voz 0283 03:20 donde pasaban cosas no realmente

Voz 3 03:22 entonces mis orígenes un poco ancestrales proceden de ahí de una zona tremendamente humilde y tremendamente pues ya deprimida por las situaciones actuales son luego después pues mi padre era militar no entonces se vivido en en Brihuega en varios

Voz 0283 03:38 sí sí porque estuve cuéntanos cuéntanos cómo es creerse en en casas cuarteles

Voz 3 03:44 pues la la vida El mundo del cuartel es una vida que que te implicas mucho de ese sentido así un poco germánico de la disciplina y tantas es un hay una vida que siempre yo creo mi influencia o un matiz muy muy austero de la vida porque el mundo de los cuarteles pues era un mundo tremendamente austero no

Voz 4 04:04 de de ahí dices que que fue una una formación casi libre no recuerdas ir un a mismo colegio o a un colegio año tras año

Voz 3 04:13 el problema el problema de cuando tu padre va de trashumante de varios cuarteles pues al final te tienes que ir adaptando alcohol a la escuela pública que vas y tal entonces te genera una forma de ser que es muy diversa yo el otro día cuando era hasta la novena alcalde de Valencia den un premio lo decía porque también es también estudio libre no y es que te hace ser muy autodisciplina o sea yo tenía que estudiar yo solo en mi casa pues a tal hora Lowell maestro de la escuela me preguntaba las lecciones entonces poco a poco eso te hace ser muy autosuficiente pero de tal forma que cuando yo fui a la universidad Ivica él mismo profesor me preguntaba las clases medias es ya el dije bueno esto está chupado hasta y en doce pero Mi vida realmente yo creo que está muy impregnada por esa autodisciplina que que me género el yo sólo estudiar el bachillerato y con mi madre controlando el horario por las mañanas

Voz 0283 05:08 lo de ser médico es vocacional

Voz 3 05:11 sí sí además fue curioso no porque mi padre era era militar no entonces tuvo un problema en valenciano y entonces fui allí al Hospital entonces hablé con el capitán siendo el capitán Marqués elige no que le gustaría un poco ir al hospital iniciará pues mío ese pase un verano con ellos no luego ya cuando termine el verano pues me me dio ahí pues una cajita con en total digo una serie de instrumentos han yo en la en en mi pueblo en Santo Domingo en la Cámara de mi abuelo pues un poco operó un perro perro pidió

Voz 2 05:43 yo siendo un niño de tres años era pre universitario pero pero llevamos dieciséis yo pero aun perro

Voz 3 05:51 no le había salido bien luego Claire la llevan al perro que llevaba una una producción en la en las orejas le daban mi nombre mira ya nada fue así una una experiencia que que todavía yo no había hecho medicina ni nada no la medicina la verdad es que siempre ha sido una cosa que me apasionaba Mi padre era médico ni nada osea es una cosa poco extraña no hay una

Voz 0283 06:14 a que me recordaran lo sientes que estuvieran escuchando el programa el otro día cuando te llamábamos por teléfono como como experto y entonces te preguntábamos por qué ha sido lo más lo primero que te impresionó en tu vida como médico no como cirujano y entonces este cuando cuando sacamos un corazón de un cuerpo vimos

Voz 2 06:37 toda la caja torácica vacía corazón pulmón no conoce muy bien los vacíos ido cuéntanos recuerdan

Voz 3 06:44 formando me para poner en marcha los trasplantes y mi primera experiencia fue allí en el hospital de las al Petric en París no ir a un enfermo que lo hacía un trasplante de corazón pulmón entonces claro tú llorar llorar residente Italia tú como como médico puestas acostumbraba a operar el corazón verlo latiendo hilos pues le haremos una válvula y tal pero de repente que asunto más vacío sin corazón sin pulmón un espacio hueco tan grande me impactó aquello militar

Voz 5 07:11 ha hecho todavía lo recuerda hoy que James

Voz 3 07:15 gen de un espacio tan grandes sí que parecía que le habías quitado la vida al enfermo no le quitas el pulmón la el corazón dice bueno esto ya no es no soy un ser humano no impactó muchísimo eso sí sí sí

Voz 0283 07:26 hay una parte muy filosófica que reflejan cada vez que hemos tenido oportunidad de charlar y es que sigue es vinculando como la como en tiempos pasados el el corazón con la emoción cuando en realidad luego se demostró científicamente que las emociones parten de cero pero pero fue si es diciendo que el corazón tiene mucho que ver con la parte emocional de la persona no

Voz 3 07:48 sí sobre todo claro cuando cuando hace un análisis un poco del impacto que ha supuesto el trasplante de corazón en la sociedad yo es que me forma en varios sitios pero también donde más me he formado en Cambridge además ahí conocían de Stephen Hopkins que el de los agujeros negros sabéis que tenía una traqueotomía porque tenía una una él no entonces venía ya quizás hacia nuestro hospital ahí al hospital de Cambridge era historia mía que yo me impresionaba no un hombre metido en la cárcel de su cuerpo que no se podían mover que ha tampoco podía hablar y que tuviera esa energía vital de seguir estudiando así pensando dices Jo esto es tremendo no que dices bueno estoy hombre que vive en la cárcel de su cuerpo porque es que no puede mover los brazos ya lo único que le queda es el cerebro no entonces otra cosa que me impactado también Mi vida sin ahí a veces lo ellas por por Kempes con las visita esta eléctrica pero me impactó aquello no como era tenía esa capacidad desilusionados se o en el fondo te produce claustrofobia no del que has como sirvientes una habitación te cierra Hinault no puede salir dices bueno es que esta es mi vida no es brutal a la que yo no iba lleno desde que James también conocía gente que estuvo en el primer trasplante de corazón en Sudáfrica bueno aquello fue brutal saber se hizo Sudáfrica el primer

Voz 0283 09:04 trasplante corazón de la Historia

Voz 3 09:06 sí sí me dice que fue una rueda de prensa en un en un teatro lleno de gente de todo el mundo claro es que tú en el cambio un riñón a otro por otro bueno tiene otro riñón puede vivir pero el riñón nunca tenía esas connotaciones no que tiene el corazón porque masón connotaciones que ella proceden de de los griegos no se Aristóteles y Platón decía en el corazón es dónde está el alma donde está el espíritu

Voz 0283 09:29 si una cosa que nos pasa algo emocionante nos llevamos las manos al corazón cuando pasa o riéndonos así vamos a la cabeza cuando hay algo muy bonito siempre nos llevamos las manos a corazones señal de agradecimiento

Voz 4 09:41 no en señal de amor el querer

Voz 2 09:44 se refleja con el corazón seguimos dibujando en corazón cuando queremos decir que amamos a alguien efectivamente un algún partido no ven es claro que de repente a una

Voz 3 09:52 suena tu equipo es el corazón que que que ya implícito tanto simbolismo le pongas el de otra que también lo debe transportar cosa que yo creo un impacto brutal no y es curioso porque es siempre está escrito mucha literatura en relación con todo esto si realmente el receptor de Un corazón recibe también parte de ese de ese mundo simbólico que que Asesinato en el corazón pero hagamos no no yo creo que el ser humano es su cerebro no

Voz 0283 10:18 el doctor Anastasio Montero también has puesto el primer corazón mecánico en este país no claro eso ya sí que es Aina y latido me parece no

Voz 3 10:29 la él vimos ya sin latido al principio los primeros para fines mecánicos intentaban hacer fue imitando al corazón normal corazón que latía con válvulas y tal esos corazones decida muchísima energía se producían trombosis era entonces poco a poco es ese latido sido anulando de hecho el primero que pusimos pues será de un pueblecito ahí del del norte de Castellón de de acertara cuando lo se muere pues lo primero que han es tocarla carótida lo humano tiene latido no tiene latido sino tiene la está muerto bueno pues nada el hombre éste que hay en además en valenciano le llamaban El hombre del Ferro el hombre el corazón de hierro no

Voz 0283 11:04 doctora cuáles son las dudas antes de una cirugía de esta envergadura las sobretodo las dudas emocionales

Voz 3 11:12 sí bueno es una sobre todo también un poco el en relación tú sabes nosotros me gustaría hacer siempre una cosa que que sea para toda la vida no sea que tu tu procedimiento sea mientras muchísimos años entonces siempre te queda la duda hasta cuánto va a durar esto y luego pues también el el la la duda que te genera pues la cantidad de obstáculos que tienes que equipo salvando durante el procedimiento entonces te das cuenta de que aunque maneja es todo siempre hay unas cartas que que no tienes en la mano y siempre tienes la la inseguridad de que puede ocurrir algo que tú no controle eso a veces cuando se nos muere algún enfermo ya con la familia y la familia pues es su padre o es su hijo y tan y creen que a ti te da lo mismo no pero para texto enfermo es cómo el arquitecto que hace una casi se le cae entonces a nosotros que no enferman nuestro vaya mal o se muera pues es es duro es duro y además no lo no lo consigue superar FIA que que vivimos eternamente mientras trabajamos con la duda en todo Asia nunca llegamos a cara a poseer la verdad absoluta no

Voz 0283 12:18 ultimamente Doctor Montero estamos como conociendo de noticias de gente que tiene una cardiopatía o un infarto gente joven que que de repente tiene un infarto como el caso de Iker Casillas que llamó mucho la atención joven deportista de élite per controlado sin que aparentemente tenga nada genético la investigación va por ahí

Voz 3 12:39 es es trabajando ayer en el centro de investigación un edificio de caso la investigación estamos trabajando una cosa que llevan los micro RN entonces pues estos micro RNA nos permite nace una serie de de Bages en donde yo estoy de acuerdo que tiene que haber algún problema de que una persona joven que no tenga factores de riesgo y que sea cuidado por que tiene una enfermedad coronaria entonces ahora estamos trabajando en ese parámetro que estábamos haciendo una selección de gente joven que ha de un infarto de miocardio y que no tiene factores de riesgo a veces encontramos unos niveles de micro RN as que sean diferentes entonces una queremos trabajar en esto en el enfermo esté como Casillas no no si Casillas tiene factores de riesgo no dice bueno como a esta persona no zanjó ven que se cuya porque tiene un infarto Si entonces yo prefiero igual un factor genético que que quizá a través de los micros en lo vamos a ver

Voz 0283 13:36 doctor modernos careos con toda la noche pero te hemos traido como experto el corazón en un programa que gira alrededor de la razón dicen que el corazón te da razones que la razón no entiende entonces entre entre lo que dicta la razón lo que dicta el corazón el doctor Anastasio Montero con qué se queda

Voz 3 14:00 pues yo creo que te tienes que quedar con los doce yo siempre he pensado que que el ser humano pues no sólo se mueve por lo que es capaz de razonar porque hay una fuerza potente tu mundo subjetivo que te que ilusiones que te hace que te yo creo que el motor de la vida Ése es el el el el pensamiento que te genera la ilusión sea ese mundo subjetivo que nos da esa pasión por avanzar es la pasión por el amor esa paseos por la gente yo creo que eso aunque realmente no lo podamos cuantificar es un motor tan brutal

Voz 0283 14:34 el doctor Montero preguntamos siempre a nuestros invitados por quién ha sido o es el faro de su vida en el case Anastasio Montero quién ha sido es el faro de

Voz 3 14:45 había ido a la gente para mí la medicina es el faro de mi vida y luego indolente yo todo esto lo puede hacer pues claro yo estoy un poco a poco fanático entonces tanto ha tenido siempre la cobertura social de mi familia no porque si hay solitario Jendel Mi familia pues me ha ayudado mucho a que siguiera un poco ese mundo tú un poco fantástico en el que ha estado viviendo siempre mi mujer y mis hijos me han permitido vivir en esa abstracción un poco ideal no

Voz 0283 15:11 qué canción Baila vas con tu mujer o haylas

Voz 3 15:13 bueno pero yo soy muy poco románticos cabeza había dado me ha encantado me da no sé qué decir la morena pero algo me encanta de de siglos sigue oyendo y me decía gustando las manos ciento cintura y todo esto en recuerdo de cuando yo estoy Albacity era el bachillerato y tal hice el otro día hice una entrevista dije lo mismo y la verdad es que la gente igual

Voz 5 15:33 este dio que Chance on o sí

Voz 0283 15:42 muchas gracias por haberte acercaba este faro personalmente a este estudio muchas gracias

Voz 3 15:47 gracias a la verdad que es un encanto estar contigo me me encuentro super a gusto y además tienen la capacidad de que te genera una cantidad de ideas nuevas y más fantásticas estar aquí contigo gracias gracias buenas noches

Voz 7 16:05 sí es él de las cosas yo loco pues tú has de ser tú mejor canción no

Voz 8 17:55 eh