Voz 0194 00:03 yo de ahí será tres buenas noches hoy bienes emocionada con un descubrimiento astronómico es veníamos del futuro con la escrito monedas y nos vamos

Voz 1880 00:13 espacio emocionadísima el titulares este se han descubierto dos planetas del tamaño de la Tierra y encima gracias a un telescopio que es de Almería mira película sobre el espacio programas de divulgación pero yo creo que hablar del espacio de todo lo que sale del planeta Tierra siempre nos coloca como en otra dimensión no nos hacen más pequeños esos dos planetas además tienen las condiciones necesarias para que en ellos haya vida y claro por eso provoca que nos hagamos preguntas existenciales como por ejemplo estamos solos en el espacio o acompañados

Voz 1880 01:06 los planetas no el grupo musical que a lo mejor también también planetas exoplanetas este descubrimiento hoy empiezo con la etimología y será uno de los autos este es el descubrimiento que nos explique que son planeta viene del griego y quiere decir errante vagabundo que va de un lugar a otro sin lugar fijo esto porque es porque los antiguos astrónomos se dieron cuenta de que en el cielo había objetos que se movían y objetos que no todos los que sí se mueven los errantes son los planetas Ignasi Ribas es uno de los astrofísicos que descubierto este nuevo sistema estos dos nuevos planetas es investigador del CSIC y además director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y así explica él que es un planeta

Voz 3 01:47 no es ahora fácil decir un planeta he dicho los astrónomos hemos trabajado durante el tiempo que ha llegado al consenso de que un planeta tiene que cumplir tres condiciones una es que dé vueltas alrededor del Sol otra es que sea lo bastante grande para ser esférico no vale que sea una forma más o menos a variables sino que tienes una una bola esférica es la tercera condiciones que sea el objeto dominante en su órbita mitiga que sea el más grande a en la zona orbital órbita verdad del Sol y eso implica que al sistema solar hay ocho planetas hice eso acordáis hace unos años teníamos nueve el noveno es Plutón no cumplía esta última condición que comentaba que es que es que sea el el objeto dominante en su

Voz 1880 02:26 Pobre Plutón pero Bouton eso por si acaso alguien estuvo dormido el día en el que se decidió que el pobre Plutón ya no juega forma parte de nuestros planetas pero es que si lo recordáis muchos de nosotros nos aprendimos el no

Voz 0194 02:38 de los planetas gracias Enrique llaman las ediciones serías tú te lo digo en serio a una canción que habría que borrar

Voz 4 02:51 yo poco mayores Trinidad menos había prendido en el cole previamente pero ahí estamos

Voz 0194 03:04 pues nada a Plutón fuera son ocho pero los que se han descubierto lo pertenecen a nuestro sistema solar entonces por eso se llaman

Voz 5 03:10 exoplanetas exoplanetas son los planetas más o menos como los nuestro sistema solar pero que en vez de dar vueltas alrededor del Sol orbitan honestidad distinta de las muchas que vemos por la noche cuando cuando miramos al cielo no entonces de estos exoplanetas hace poquito relativamente que los conocemos primero se descubrió a principios de los años noventa por tanto hace no es más que un poco más de veinticinco años que conocemos los primeros y hoy en día pues después de ese primero ya conocemos más o menos unos cuatro mil exoplanetas

Voz 6 03:41 claro lo que queríamos saber es que habiendo cuatro mil exoplanetas por qué es tan importante el descubrimiento de dos más escucha

Voz 5 03:47 de estos cuatro mil genéricos conocemos sólo unos diez aproximadamente que son buenos sitios donde buscar vida en el futuro de estos diez dos son estos que encontramos ahora hecho de estos diez Si teníamos que hacer un ránking de cuáles son los mejores en absoluto estos estarían arriba del todo con lo cual es la importancia es que son dos de los mejores planetas de cara habitables de cara a intentar detalle buscar si existe vida en su superficie y por tanto de ahí la relevancia del descubridor

Voz 0194 04:19 estamos tardando ya saben a escuchar a Bowie si eso te estaba apareciendo verdad

Voz 1880 04:32 no me digas años que es que no es la mejor canción hechas sobre el escaso desgaste yo escuchó Enrique Ana sí claro hay que mezclar un poco de todo para todos los gustos

Voz 1880 04:43 Zidane el espacios desde el año sesenta y nueve nada menos

Voz 0194 05:07 dices que está los políticos hablan de planetas bueno que algunos están en otros planetas eso sí es verdad pero que vamos me refería a Juancho López

Voz 1880 05:14 de Uralde de Equo que la constitución de las Cortes el otro día el día veintiuno de mayo mirarla la fórmula que puso

Voz 7 05:21 López de Uralde Garmendia Juan Antón

Voz 0194 05:32 por todo el planeta vamos a conocer más de cerca estos dos nuevos exoplanetas ya sabemos anda que os quejáis Neus Tomàs Cristina de la Hoz lo que estáis aprendiendo y en Hora Veinticinco pues la verdad porque se ha perdido la lección de las quinto monedas vas a ir a recuperación en septiembre lo siento escuchar cuando estaba aquí pero nos acompaña Nuño Domínguez periodista de materia la sección de Ciencia del diario El País que ha firmado hoy el Ártico lo sobre el descubrimiento Nuño muy buenas noches son dos planetas nuevos es un sistema planetario como podría ser el sistema solar es un sistema planetario no como el sistema solar

Voz 7 06:06 en el sentido de que bueno para empezar sabemos que hay dos planetas nada más puede haber más es lo que han dicho los astrónomos que están mirando a ver si hay señal de algún otro planeta pero por ahora saben que hay dos son sistemas planetarios bastante diferentes a los nuestros porque están en torno a estrellas mucho más pequeñas y temas que son enanas rojas

Voz 0194 06:24 antes ya aquí les dan vueltas porque decía que para una característica del planeta es que tiene que dar vueltas

Voz 7 06:28 el sol se quedan buen bueno yo es también dan vueltas a lo que pasa es que es un sol mucho más pequeñito es una enana roja son estrellas mucho más pequeña es mucho más frías mucho más difíciles de ver en la distancia el problema o él lo bueno es que hay mucha más enanas rojas cerca de nuestro barrio es decir del del Sistema solar con lo cual vemos muchas bastantes de ellas tienen planetas alrededor y algunas de ellas tienen planetas del tamaño de la Tierra

Voz 0194 06:53 y como nos imaginamos la la distancia doce coma cinco años luz de aquí esto qué es

Voz 7 06:57 bueno esto a ver es relativamente fácil o difícil explicar básicamente habría que viajar durante doce años a la velocidad de la luz es decir la máxima velocidad posible en el universo ya dijo Einstein que nada puede ir más rápido podemos ir a la velocidad de la luz entonces bueno si pudiésemos ir a la velocidad de la luz tardaríamos doce años en llegar el problema es que la sonda más rápida que hemos construido los humanos va a cero coma cero cero cero dos por ciento de la velocidad de la luz con lo cual para llegar allí más o menos calculo ciento veinte mil

Voz 4 07:31 años algo raro pero no iremos a verlos y bueno si es bueno si en el futuro ya no lo sé pero en el futuro ahí algo a lo que me mola

Voz 0194 07:43 pues sí como como son físicamente estos planetas que características

Voz 7 07:47 bueno es es muy difícil saberlo porque lo que vemos es muy poquito por ejemplo lo que ha visto el equipo de Ignasi Ribas es un es luz infrarroja Hay del de color rojo Ekin que básicamente lo que han visto es el efecto gravitatorio que ejerce el planeta cuando se mueve cerca de la estrella es decir la estrella vivieran poquito ese efecto doppler que se llama es lo que han podido captar con lo cual qué es lo que sabemos que tienen una masa o un tamaño similar al de la Tierra y que están muy pegadito a su estrella con lo cual les llega suficiente radiación como para tener posiblemente agua líquida es decir pueden tener una temperatura templada

Voz 0194 08:27 eso es lo que les hace pensar que me dio cuando Ignasi decía la importancia decía no pues porque puede haber vida o se puede vivir en ellos son estas cosas que les hacen pensar esto llegar a estas conclusiones

Voz 7 08:37 en esto hay que decir que lo que los astrónomos entienden por habitable no es lo que nosotros dentro

Voz 0194 08:41 vale no es parar no no es para nosotros lo que se les ha dicho claro entonces que entienden ellos

Voz 7 08:46 ellos entienden que por el en la distancia a la que está la estrella del planeta es posible posible que tenga agua líquida desde el agua líquida es un principio desde lo que nosotros sabemos de la vida fundamental para que haya vida no el problema es que no sabemos haya atmósfera la tierra por ejemplo si no tuviéramos fuera estaría al menos diez menos dieciocho grados entonces sería mucho más difícil que hubiese vida entonces si este planeta tiene una atmósfera es posible que haya una temperatura similar a la de la Tierra con lo cual puede haber después otros astro biólogo dicen bueno es que es posible que haya otro tipo de vida otro tipo de vida es resistente ejemplar a la radiación ultravioleta que a nosotros nos ha admitido

Voz 9 09:26 la bien no generaría tumores pues es posible que haya formas de vida que durante tu durante millones de años ha evolucionado para resistir ese tipo de radiación plantas con las hojas rojas para para absorber la luz

Voz 0194 09:37 Borja y el hecho de que cada vez los tres más potentes la máquina más potente puede hacernos pensar que se pueden ir descubriendo más exoplaneta no no por supuesto

Voz 7 09:46 ahora la carrera es descubrir más exoplanetas en las enanas rojas porque son lo que más cerca tenemos en unas décadas empezaremos a ver estrellas como el Sol es decir estrellas más grandes más calientes en las que posiblemente sigue empecemos a encontrar gemelos de la tierra esto Ignasi Ribas dice que son

Voz 4 10:01 primos de la tierra claro los hermanos llegarán dentro de unas cuantas décadas

Voz 1880 10:23 Lady from the Stars es una serenata desde las estrellas dice estamos perdidos en el espacio y el tiempo es nuestra posesión en España esta canción se hizo muy popular una versión de este tema de las TIC mil eran que era de M Clan pero

Voz 0194 10:35 Nos hemos quedado con la bueno con lo mejor siempre es mejor quedarse con con el original antes les preguntaba sobre todo a Cristina que estaban aquí desde el principio por lo que estamos aprendiendo hoy que yo también entiendo que cuando desde Producciones han llamado para proponerle los temas y les han dicho la moneda y los planes

Voz 4 10:51 lo de las casi mejor preferían otras negociación con añadió pregunta

Voz 0194 10:56 precisamente ya sin alguno de estos planetas no hay pactos poselectorales negociaciones que que que me mudo

Voz 4 11:04 vete a saber si no sólo hay bacterias y no

Voz 0194 11:08 puesta a esos planetas podríamos enviar algunos saques eran pantanos planetas sigan estando ahí sí sí os luz enviaría yo algunos años luz a día el cálculo que hemos hecho aquí no volverían hasta hasta acabar ahí por donde va apasionante que si cabe me apasiona mucho más este que el de la moneda tengo que reconocerlo tengo más pero para sencilla es complicado

Voz 11 11:29 sí muy consultas apasionante sobre todo por la imaginación pero yo digo esto en el fondo y vamos a hablar en serio es teléfono tiene mucho de imaginación no se quiero decirte el dato que tenemos para llegar a todas estas conclusiones en fin seguramente tiene una base científica muy potente pero también forma parte de una gran especulación no lo que nos imaginamos que puede haber allí o realmente tenemos tanto dato como para saber

Voz 7 11:52 todo lo de todo lo que estamos suponiendo hay imaginación porque yo creo que decirte que hay un planeta habitable cerca del sistema solar ya te hace gol

Voz 0194 11:59 pues imaginaron pero lo que sí saben son los hechos

Voz 7 12:02 posible que haya en principio es posible

Voz 4 12:05 que haya vida porque hay agua líquida o puede haberla entonces bueno luego ya demostrarlo jamás ha publicado

Voz 1880 12:19 otra joya es Elton John y su Rocket Man es otro hombre que está en el en el espacio el hombre cohete dice creo que va a pasar mucho mucho tiempo hasta que el aterrizaje me traiga de vuelta para descubrir que no soy el hombre que en casa se piensan que soy dice José hoy un hombre cohete el hombre cohete consumiendo su mecha aquí arriba soledad y luego no habla del planeta

Voz 0194 12:38 sí

Voz 1880 12:39 es buena es maravillosa una de las

Voz 0194 12:42 personas que no interesarnos por el universo yo creo que es sacan

Voz 1880 12:46 sí se lo debemos debemos muchísimo a él y también a la serie de televisión Cosmos no a su manera de divulgar el era astrónomo astrofísico yo creo que inspiración en muchísimos otros científicos posteriores vamos a escuchar su

Voz 13 12:59 va en serio y siga

Voz 0194 13:05 gracias pero sí apuntó esos aquí

Voz 1880 13:07 eso es nuestro hogar vivimos en una mota de polvo suspendida en Un rayo de sol la tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica dice piensan los ríos de sangre vertida en las interminables crueldades en nuestra supuesta importancia todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálida nuestro planeta es un solitario grano de polvo una gran un penumbra cósmica que todo lo envuelve sigue hablando y al final dice todo esto recaiga la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión de preservar y querer ese punto azul pálido el único hogar que jamás hemos conocido

Voz 14 13:42 a mí un clip

Voz 15 13:50 sabes que los astronautas en sus viajes espaciales

Voz 1880 13:52 quién lleva musicada por ejemplo en el viaje del Apollo quince a la luna en el setenta y uno se llevaron temas de los Beatles de Simon and Garfunkel también este Frank Sinatra el fly to the moon llevan vial que si bien son películas que nos iban al espacio dos mil uno una odisea del espacio y una peli del año sesenta y nueve destacó

Voz 16 14:14 Kubrick hace tres semanas la nave espacial Discovery uno partió hacia Júpiter distante seiscientos millones de kilómetros estais la primera vez que una nave tripulada

Voz 1880 14:23 es la historia de la humanidad entera desde antes de la existencia del Homo sapiens pero también hacia el futuro no hay es donde aparece Hal nueve mil una máquina inteligencia artificial que controla una nave espacial tripulada para muchos para mucha gente es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos pero seguimos interestelar merece también su espacio en la grave

Voz 17 14:44 pedí unos de nuestros esquemas

Voz 1880 14:50 esta es una película de dos mil catorce de Christopher Nolan es un equipo de astronautas que está buscando justo un nuevo lugar donde pueda vivir toda la humanidad

Voz 18 14:58 vamos con una basada en hechos reales es Apolo trece estábamos en momento en el que el Apolo trece va la luna es el año setenta y hay una explosión y los tripulantes empiezan a quedarse sin oxígeno una angustia de Houston tenemos un problema

Voz 1880 15:16 quién es tu extraterrestre favorito hombre yo creo que el de todos no

Voz 19 15:29 Spielberg la verdad es que

Voz 1880 15:30 conquistó a los niños ponen a todo el mundo en los años ochenta con

Voz 19 15:33 este extraterrestre adorable que quiere el pobrecito

Voz 1880 15:35 volverá a su casa y que la echa de menos también para niños pero mucho más actual de animación Planet cincuenta y uno

Voz 2 15:48 estamos es una peli de animación española

Voz 15 15:51 este es el caso de una familia de extraterrestres que viven felices en su planeta en Planet cincuenta y uno hasta que de repente llega lo que para ellos es un alienígena que son austro a un astronauta que su nombre el canciones con nombre de Planeta los ejemplos de canciones con nombre de planetas hoy van a ser en español empezamos con el barco a Venus de Mecano

Voz 20 16:14 a ver yo creo que el Venus del que habla Ana Torroja no es el planeta no

Voz 1880 16:17 del está diciendo alguien que deje las drogas y tal porque se está yendo no a otro planeta seguimos con los anillos de Saturno son los zombis y acabamos con el pobre Plutón que sí que ya sabemos que el planeta porque no cumple el tercer requisito que no es el objeto dominante en su órbita pero sí que existe el amor platónico al menos eso dicen los delincuentes

Voz 0194 17:09 claro tenemos que llegar al punto que yo me imaginaba que llegábamos desde el minuto cero eran los planetas si con

Voz 1880 17:15 eran ahí no nos vamos a ir a un tema de su primer disco de Super ocho son los planetas y qué puedo hacer desde el año noventa y cuatro y fue un poco su carta de presentación no la carta de presentación de su primer disco que serán a Super ocho y que yo creo que al final supuso un himno generacional estatal cerramos con un tema como éste también es indiscutible haber años que tiene nuestro planeta que tiene el planeta Tierra que hace que no estemos por ahí cura gravedad la rabia no bueno pues vamos a cerrar así con Franco Battiato y su centro de gravedad

Voz 22 17:58 no

Voz 0194 18:06 bueno muchísimas gracias buenas son puesto escuchar el planeta Sara hasta mañana

