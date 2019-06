El Larguero: Primera Parte (18/06/2019)

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 4 00:47 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este dieciocho de junio día en el que tenemos mucha actividad en el mercado de fichajes

Voz 1991 00:58 por ejemplo el Real Madrid ha presentado al tercer fichaje de cara a la próxima temporada tras las presentaciones de Jobbik Hassan hoy turno para el brasileño Rodrigo es que ante mil aficionados ha vestido por primera vez la camiseta del conjunto blanco tiene dieciocho años y firma para las próximas seis temporadas el próximo en ser presentado va a ser el francés Mendi será mañana a la una de la tarde en el mismo escenario en el Santiago Bernabéu por cierto que en cuanto al futuro de Bale hay pequeñas novedades pero hay algunos matices porque hoy ha hablado su agente que ha asegurado que el galés en ningún caso va a salir cedido a ningún equipo y que en el caso de que sea traspasado de ningún una manera va a renunciar a ni un solo euro de la ficha que tiene firmada con el Real Madrid es decir que si el Real Madrid llega a un acuerdo con un equipo a Bale le parece atractivo el el proyecto deportivo pero exequipo no llega a la ficha que tiene Bale la otra parte la tendrá que pagar como ha pasado en muchas otras ocasiones el Real Madrid de hecho Bale es que no tiene ninguna prisa el va a su ritmo el está tranquilo Él sabe además que sino sale del Real Madrid quiere seguir en el conjunto blanco el quiere subirse en el avión que lleva al inicio de la pretemporada con el resto de sus compañeros a a al iniciar la temporada como digo no tiene prisa hasta el treinta y uno agosto que viene algo decente y que le convence fenomenal que no se queda en el Real Madrid en el Atlético de Madrid parece cuestión de horas el que se haga oficial el fichaje del portugués Joao Félix el Benfica no ha querido negociar en ningún momento ha remitido en todo instante a la clase es la de rescisión ciento veinte millones de euros para cerrar la contratación de esta promesa de diecinueve años yo Félix que es una auténtica incógnita tan sólo ha jugado seis meses en el primer equipo del Benfica con muy buen nivel las cosas como son ahora mismo es considerado uno de los mejores jugadores jóvenes del país luso pero como digo no deja de ser algo que todavía está por descubrir un melón sin abrir vamos a ver qué es lo que pasa con Joao Félix pero se va a hacer oficiales se va a hacer oficial en las próximas horas la contratación de Joao Felice Jon Félix por el Atlético de Madrid también pendientes del tema de Marcos Llorente y el jugador se quiere ir al Atlético de Madrid el Real Madrid azerí pido a esa petición del jugador el Real Madrid pedía cincuenta millones de euros el Atlético de Madrid no estaba dispuesto a dar esa cantidad estamos hablando una cantidad cercana unos cuarenta millones de euros más o menos ahora falta un poquito el conocer las condiciones los famosos fijos y variables la Atlético Madrid está mirando a ver si encuentra la formula de dar una cantidad fija y otra en variables o incluso a plazo es hacer esos pagos de cuarenta millones de euros y esto evidentemente es como consecuencia a que Rodrigo definitivamente la dicho al Atlético Madrid que Se marcha que se va a ir del conjunto rojiblanco que no va a seguir la temporada que viene lo tienen claro en el conjunto rojiblanco Marcos Llorente es el elegido para sustituir a Rodrigo en Barcelona parece que es aleja definitivamente el holandés Mathijsen Sique Rodríguez qué tal muy buenas

Voz 1906 04:06 qué tal Yago muy buena al menos a seis la comuna

Voz 1991 04:08 llegado hoy su representante al Barça no bueno hace uno

Voz 1906 04:10 los días en la última oferta que le hizo el Barça al jugador digamos que no convenció a su representante y Mino Raiola dijo que que no que que por esta oferta de Live no no ficharía por el Barça que tiene otras mejores clubes como Paris Saint Germaine como Juventus también el Bayern de Munich ha interesado en en el Barça da intento ha intentado convencer al al futbolista de hecho el propio Josep Maria Bartomeu viajó para hablar con con delito igual que hizo con The Young a quién sí convenció Conde eligen no ha pasado lo mismo ahora mismo está de vacaciones el futbolista el Barça ha intentado mantener contacto con él digamos que no hay respuesta en el club lo que mantienen es que mientras el futbolista no de un no rotundo a sólo el de su representante pues mantienen esperanzas e James el gol todo puede pasar pero la realidad es que a día de hoy la última oferta del Barça que según cuentan desde el club no se va a incrementar ha sido rechazada por el representante del futbolista por Mino Raiola y el jugador digamos que sea línea con lo que dice su su representante y prueba de ellos que la reunión que hizo con Bartomeu pues no no salió como el Barça esperaba

Voz 1991 05:29 yo te digo una cosa así que yo soy el Barça llegó Leo llama este tío quiero decir por la vía económica no le vas a convencer porque en este sentido Mino Raiola sabemos que prioriza antes el tema económico antes de los intereses deportivos de su representado en este caso de League a ojos cerrados digamos que va a hacer todo lo que haga sus representantes pero tienen que acudir a otro tipo de cosas para poder digamos contrarrestar la oferta económica superior a la que ofrece el Barça

Voz 1906 05:57 sí pero digamos que el Barça lo ha intentado hoy claro es que hacer de futuro logos en el fútbol nunca se sabe pero vaya que lo ha intentado y de momento no ha conseguido su objetivo y el futbolista digamos que está alineado con lo que dice su su representante está meditando su futuro en el Barça insisto mantienen que él no ha dicho que no tampoco ha dicho que sí aunque el Barça lo haya buscado y claro pero la historia está en qué delito puede es decir que si como aún confía el Barça o directamente ya no puede responde puede ser que no responda nada más que un día nos despertemos con que se marcha al Paris Saint Germain porque su representante ya le he dicho que no al Barça pero insisto la situación a día de hoy es es esta que el representante ha rechazado la última oferta de el del Barça que el Barça dice que ya no se va a mover de ahí que Bartomeu intentó convencer al jugador que no lo consiguió que ahora mismo delito está de vacaciones que el Barça ha intentado digamos acercarse a él no lo ha conseguido que el representante esta digamos negociando con otros clubs de Europa y el Barça se mantiene a la espera sabiendo del no de Mino Raiola ID que elige no

Voz 0765 07:00 ha dicho tampoco que se gracias así que un abrazo hasta mañana

Voz 1991 07:03 ya no vaya bien un abrazo pues esa es la noticia de él y le dice que no al Barça en boca de su representante Mino Raiola el dice que la oferta económica presentada no les satisface y que van a buscar otros destinos donde esa cantidad económica Camps tal nivel de lo que piden por cierto es noticia o información que saca nuestros compañeros del mundo Paco Cabezas y habla sobre futuribles del Barça en este caso dice que Leo Messi ha pedido al presidente del Barça Josep Maria Bartomeu que vaya a por Neymar que es es una de las prioridades que en el Vestuario quieren que recuperen a Neymar claro el Barça según cuenta Paco Cabezas en en el mundo se las tiene que ingeniar para conseguir la pasta que necesita para afrontar el fichaje de Neymar que recordemos que ya se fue en su día del Barça por doscientos veintidós millones de de euros el Barça estudia de alguna manera el poder transferir al al París Saint Germaine el acuerdo privado al que llegó con Griezmann en el pasado mes de marzo es decir afrontar el fichaje de Neymar para recuperarle utilizando ese contrato que tiene ese pacto o ese acuerdo que tiene con Griezmann como moneda de cambio Griezmann iría el París Saint Germaine Neymar Sarkía saldría del París Saint Germain con destino Barcelona me imagino que abre una diferencia económica que tendría que que pagar el el Barça petición de Lionel Messi el recuperar animar el Barça se piensa el utilizar ese acuerdo que tiene con Griezmann para utilizarlo como moneda de cambio estas información que saca a los compañeros del mundo Paco Cabezas esto de alguna forma viene a refrendar lo que contamos aquí en El Larguero el pasado mes de abril que contamos que los jugadores del Barcelona no querían a Griezmann no les había gustado ni un pelo todo aquello que pasó con el famoso documental de la decisión que de alguna forma en pensaron que les vaciló o qué les falló o que eh a pesar de haberse mostrado públicamente a favor de que llegase Griezmann al al equipo bueno parece que eso ha pesado ya te digo lo contamos el pasado nueve de abril que en el vestuario no lo querían esta información de los compañeros del mundo pues vendrían poco apoyar eso que estábamos contando veremos veremos qué es lo que pasa pero tiene pinta que va a ser un Benito bastante largo además la Real Sociedad ha hecho oficial la contratación de Portu el conjunto los tierra le paga el Girona diez millones de euros el jugador firma un contrato hasta junio de dos mil veinticuatro Además esta mañana el ex presidente de la UEFA Michel Platini A D ha sido detenido por supuesta corrupción en relación a la designación de Qatar como sede del Mundial dos mil veintidós Platini que hay que recordar que se encuentra ahora mismo bajo custodia policial que estaba cumpliendo una inhabilitación de cuatro años que expiraban el próximo mes de octubre por violar el código ético de la organización a la verdad estado en en dos mil once un cobro de uno coma ocho millones de euros por trabajos hechos entre el noventa y ocho el dos mil dos con el consentimiento de Josep Blatter que por aquel entonces era el presidente de de la FIFA así que últimamente todo lo que tiene que ver con estos asuntos huele fatal inhabilitado cuatro años y ahora Le detenido por por el tema de la concesión del Mundial de Qatar dos mil vendidos veremos en qué acaba todo esto la selección española sub veintiuno juega mañana a las seis y media de la tarde contra Bélgica segundo partido de la fase de grupos del Europeo de la categoría ya no tenemos margen de error aquí en el ERE tenemos que ganar porque perdimos el primer partido contra Italia de hecho tenemos que ganar el de mañana contra Bélgica el último que nos queda contra Polonia seis posible golear para intentar meternos como el mejor tercera mejor segundo mejor dicho o si falla Italia el intentar arrebatar esa primera posición en los partidos que han disputado hoy correspondientes al grupo C Rumanía la ganado cuatro uno a Croacia e Inglaterra caído uno dos contra Francia Francia ganado uno dos y eso que ha fallado dos penaltis así que ahora mismo la clasificación está con Rumanía y Francia tres puntos Inglaterra Croacia cero en el Mundial de Francia femenino a la selección española tras empatar ayer contra China cero busca rival para la eliminatoria de octavos de final el jueves se mide en Suecia y Estados Unidos en teoría la favoritas Estados Unidos que es la campeona del mundo pero tienen que jugar el que hagan ese partido será el rival de España hoy ha habido partidos también correspondientes al grupo de la verdad es que el grupo ha quedado igualadísimo porque él ha ganado Brasil cero uno a Italia la ganado Australia cuatro uno Jamaica es decir que se mete Italia como primera Australia como segundo Ibra así como tercera todos con seis puntos en la Copa América esta noche se disputan partidos de hecho uno acaba de comenzar Bolivia Perú que voy a mirar ahora mismo a ver cómo va el resultado Benito en ello ya las dos y media juega Brasil cero cero base Bolivia Perú debe estar en el minuto diez más uno es la primera parte y como digo a las dos y media juega una de las grandes favoritas Brasil que juega contra Venezuela contado todas las once y cuarenta y dos empezamos el mundo es un tablero

Voz 5 12:07 millones de metros cuadrados en cuántos de ellos quieres jugar nuevo BMW x uno disfruta de toda la versatilidad caracter X desde veintinueve mil novecientos cincuenta euros con mantenimiento incluido financiando con Denver puedan Castro treinta y uno de julio elige el nuevo BMW x uno ahora modesto te gusta conducir

Voz 6 12:25 señor el destino lleva semanas sin elegir al ganador de la primitiva Gilles que no encuentro nada especial dijo el primero que vea del bajito y feo del escaparate es mi refleja mejor señaló la la pues esta semana

Voz 7 12:39 tengo el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera en el bote de casi dieciséis millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más echa la carne

Voz 8 12:47 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 4 13:04 Pedro Fullana qué tal buenas noches

Voz 1991 13:06 qué tal buenas noches Joao Félix ciento veinte millones viene procedente del Benfica es cuestión de horas no

Voz 0765 13:13 si el fichaje inminente porque como hemos venido contando durante todo el día en la Cadena Ser el Atlético ha estado negociando hoy con el Benfica la forma de pago de la cláusula por esto no ha hecho oficial en el día de hoy era el único fleco que faltaba pero nos cuentan fuentes de la negociación que se ha avanzado ya del todo en este aspecto y que está todo que para anuncie el fichaje mañana que todos los frentes están cerrados con el jugador y con el club el futbolista lleva dos días en Madrid esperando ha acudido esta mañana al estadio junto a Jorge Mendes a pasar el reconocimiento médico ha conocido el estadio ya preparado todo para anunciar el fichaje fotos incluidas que van a salir en principio la jornada de mañana se que es cuando se va a hacer oficial ese fichaje y de Joao Félix ha hablado hoy Diego Pablo Simeone en Argentina así en una entrevista a Fox Se está trabajando allí

Voz 0501 14:01 en varias situaciones ya te digo yo felling chico joven que obviamente el Atlético de Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que compra jugadores para poder desarrollarlo que mejoren como lo sola cuando vino que no es él no es el aula de hoy de de Griezmann que llegó in no era el mismo que hoy entonces obviamente se va a buscar un futbolista que tenga talento futbolista que tenga cosas muy buena y que obviamente nosotros como cuerpo técnico lo potenciación con su capacidad para absorber para que El día de mañana sea mejor aún

Voz 0765 14:33 bueno pues es es futbolista es João Félix diecinueve años veinte goles marcados esta temporada ciento veinte millones de euros de traspaso que es el traspaso más caro en la historia del Atlético de

Voz 1991 14:41 ya uno de los hombres que más conoce a Joao Félix es el entrenador que tuvo en las categorías inferiores del Benfica justo antes de que debutara con el primer equipo en en primera división en Portugal ya a otra ya o qué tal buenas noches buenas noches tú tuviste a Joao Félix en la cantera del Benfica no

Voz 2 15:01 sí ha trabajado con esto de todo el año

Voz 1991 15:04 ya se ve ya en aquel momento que tenía tanto potencial

Voz 2 15:09 si nosotros sabíamos que teníamos ahí un jugador de enorme ya sabíamos que teníamos que trabaja mucho para ir al unirse que nosotros entendíamos que podría hacer

Voz 1188 15:23 sí sí claro desde niño desde que entró en la Academia

Voz 2 15:29 ahí sí que sabíamos que ahí hay un jugador de Narros

Voz 1991 15:34 te has sorprendido la llegada al Benfica tan sólo seis meses en el primer equipo Isère tan importante

Voz 2 15:42 no no no me ha sorprendido mucho porque acredite desde inicio en su Putín porque de Lex no es no es sólo ojo Dor como enorme talento es un jugador de enorme capacidad a todos los niveles

Voz 1188 15:58 básicamente físicamente muy competitivo subimos sino audiencias tiene capacidades de de sesión sabía que tenía que hay un pero en la Academia sólo teníamos que hacer un poco de paciencia Xavier

Voz 2 16:15 los momentos ciertos para para asustar

Voz 1188 16:18 lo innovar el mérito de

Voz 2 16:22 de que haya puesto tu tiempo cierto una primera prevén SICA que sea Alix estaba más que preparado para para pueden entrar hicieron colgado importante como Sue

Voz 1991 16:34 está preparado para abandonar la Liga portuguesa y venir a la liga española

Voz 2 16:39 si nosotros estaríamos que la Liga española es una Liga diferente es una liga más competitiva Liga como otro iniciado Izvestia pero sabemos que son Alix no su talento no tiene límites es un jugador como ha dicho anteriormente es muy complejo es un jugador que sabe muy bien qué quiere deslucida de su cajera con en cuanto Robador es un jugador con más estructura evolucionado muy fuerte muy fuerte y tengas que es a los primeros tiempos y va a tener claro un periodo de adaptación barbado con todos los jugadores jóvenes porque has no en honor de ciudad pero no un par de semana esta acreditó que todo eso están encantados con talento y con capacidad de Corchado

Voz 1991 17:32 a día de hoy cuál es dirías que son sus mejores punto sus puntos más fuertes y aquello que tiene que mejorar aquello que digamos que es más débil

Voz 2 17:42 si los pienso que vuelvo a empezar por los las cosas que tiene que mejorar mejora es es la adaptación que que que tiene que hacer en el fútbol detenida obvia Athletic Madrid en la Liga española pienso que la intensidad es un poco diferente la hola eso que también las emisiones de sensible son un poco diferentes al tiempo que va a que vaya a pasar defendiendo va a ser un poco más intenso y un poco más más más prolongado que el comprando cómics física pero es positivo está en claro su capacidad técnica su capacidad de finalización sumaba será Alix que Endesa ocasiones con ese nombre en Go es tremendamente físicas cocer que finalizar con con con todos es es duro es un jugador muy completo nacionalización pero su mejor capacidad es la competitividad que tiene la capacidad de DGT es decir todos los desafíos que están por delante jugador muy muy muy competitivo que siempre trabaja mucho para alcanzar sus objetivos son para mí son sus principales tanto expositivos para para llegar a un club tan grande como Atlético y ni siquiera

Voz 1991 19:12 es un jugador digamos un delantero nato para jugar solo arriba o en rinde mejor jugando acompañado como segundo punta o como teniendo acompañante con dos delanteros

Voz 8 19:24 sí lo hizo que

Voz 2 19:26 por delante podría jurar en coger cualquier función puede jugar para mi mi mi opinión es un nueve no es

Voz 1991 19:35 aún segundo cuencas

Voz 2 19:37 no es un medio de no es puro Die que puede jugar como medio exhibe un delantero que puede jugar por la banda izquierda derecha puede hogar por detrás de un delantero más sexo puede jugar como delantero más fácil de jugar de esa exclusión pienso que el míster Diego Simeone a vaya tirar lo mejor de que se pensó que pero pienso que la mejor posición de Leaks es jugando con dos siendo uno dos dos

Voz 1991 20:12 tú leves con la capacidad de hacer olvidar Antoine Griezmann lo digo porque llega al Atlético de Madrid para cubrir esa baja

Voz 2 20:20 sí no da ni es siempre privó peligroso comparar un jugador que está está en marcha una un trayecto muy muy lindo en fútbol hasta hasta ya porque Griezmann es un obrador de Francia obrador de más crítico goleador tremendamente importante en gol internacional estamos hablando comparado con jóvenes que está cantando además está está o a quienes tienen diez años es muy muy joven pero todo sola aficionados del Atlético se confirmara esta transferencia de poder tener la certeza de que suene Bay va a intentar dar un jugador importante pero

Voz 1188 21:06 para mí Krishna mes Griezmann

Voz 2 21:08 su adicción tiene pude características es es un jugador que puede jugar como estáis jugando a la obra completa avanzado es puede ser un jugador tremendamente eficaz ya pero Sham llamó a tener sangre en las comparaciones padecieron poco que es para para poner tan presión de que eso sea Leaks once Alex sabe que en este momento Griezmann es Griezmann uno no puede o no se va

Voz 1991 21:42 vale ya sabemos cómo cómo juegas Simeone que es lo que le pide a sus jugadores esa capacidad de sacrificio es decir el ayudar en defensa el sacrificarse en algunos momentos esa capacidad la tiene Joao Félix

Voz 2 21:56 lo tiene sí que es un jugador que que que prevén ganar Toto todos todos todos los aficionados toda la gente que que normalmente mira el fútbol sólo como adepto al poder pensar que en apenas de un goleador a cien sigo no está hasta Alix es el jugador que defensivamente es tremendamente disponible para ser crudo puede descender en la banda puede descender medio el poder de Genet siempre con se que presionar con mucha competitividad intensiva como Simeone Gupta incluso para un entrenador que que mira con otros ojos puede puede contar en te puedo yo te puede con con toda certeza que Simeone puede contar clics para para poder hacer lo atrapó bajo defensivo como tanto le gusta

Voz 1991 22:56 me quedan un par para terminar en Joao Félix ahora mismo el mejor jugador joven de Portugal

Voz 2 23:05 sí está así duramente no los mejores como sabes puesto Gao tiene muchos jóvenes saliendo muchos muchos talentos con intensidad pero no en su generación claro estamos hablando de cine un jugador muy importante muy muy preparado ahora todos sabemos todos cuando digo todos digo también los responsables de Atlético que saben que John Leach no es un producto acabado colgado que tiene mucho mucho justicia o hasta hasta ahora está demostrando mucha mucha capacidad mucho rendimiento pero todos sabíamos que su potencia o es increíble quién una imagen da margen increíble para para para creerse nada mejor que un club como Atlético de Madrid en la Liga en la Champions con un entrenador tan Tennessee insuficiente para aquí en Chile lo mejor que se simultáneas

Voz 1991 24:15 si alguien no hubiese visto jugar nunca a Joao Félix para explicarle qué tipo de jugador con quién lo compararlas es decir para explicarle a alguien que no lo haya visto nunca se parece a quien

Voz 2 24:26 sí te puedo decir que comprando jugador es muy difícil lo pienso que de aquí a daños tengan preguntar qué me temo que muchos jugadores que gustaría donde ser como

Voz 1991 24:38 cómo te Pozo duro

Voz 2 24:41 eh pero once Alex más que comparar con jugador es que haya ya hay ser un jugador que va a ir muchas da de muchos y muchos aficionados

Voz 1991 24:59 mira

Voz 2 25:00 su talento y su pasividad para para poder ser un jugador tan importante para conquistar trofeos de un Athletic te te te pues seguro

Voz 1991 25:11 y acabo en España se está hablando mucho del precio del traspaso ciento veinte millones los vale llorar Félix

Voz 2 25:19 cito todos sabemos que que lo mercado está está loco es muy difícil estar categorizar Un jugador cincuenta si estamos hablando de de hombres locos que sí si me pregunto si John Harris sí se justifica un color tan grande te digo que para comparar cómo u otros en vemos aquí a alguna dificultad pero estamos hablando de un jugador que puede ser importante al club estamos hablando de goleador que seguramente va a luchar con los mejores trofeos individuales en los próximos años huido de la afición no sólo en Athletic como en España como en el fútbol internacional que sí eso números completamente adecuado aquí hubo que será o club a España

Voz 1991 26:18 pues ya a otra ya te agrada Ed con mucho que no seas explicado un poco cómo es João Félix que Podemos es esperar de él en el futuro mejor tú que nadie porque has estado trabajando dieciséis diecisiete años en la cantera del del Benfica así que nada estamos pendientes de que se haga oficial te agradezco que haya estado con nosotros esta noche en El Larguero un abrazo Fullana Joao Félix uno que va a llegar de los que se van que empiezan a ser ya muchos otros que abandonó el barco Rodrigo sí

Voz 0765 26:47 lo contábamos el pasado catorce de mayo en El Larguero anunció Manu Carreño que Rodrigo pagaría la clausura setenta millones y se marchó del Atlético de Madrid ha tardado un mes a algo más de un mes Rodrigo en comunicárselo al Atlético pero así ha sido Le he dicho que se va que va llegaron Krupp en julio pondrá los setenta millones de euros de la cláusula hecho como Griezmann no han dicho dónde va ir pero bueno Guardiola hay el City lo han vuelto loco está enamorado de Rodrigo lo ha conquistado para su proyecto y si nada cambia porque el Bayern está apretando en las últimas semanas el City será su destino y precisamente Simeone ha hablado de las numerosas salidas e importantes que tiene esta temporada y por eso dice que va a ser un desafío reforzar el equipo este año

Voz 0501 27:25 muchos chicos que salen es un momento de transición difícil pero con mucha ilusión obviamente que nos llena de entusiasmo pero creo que esto es continuamente continuamente desafío y el desafío te lo tienes que poner sino está y hoy lo tenemos claramente porque se iban chicos con mucha jerarquía chico dado muchísimo al club y obviamente tenemos que buscar que el Atlético de Madrid que lo más importante siga compitiendo como lo está siendo

Voz 1991 27:48 se están marchando muchos jugadores importantes del Atlético de Madrid y hay que buscar una justificación a esto porque Rodrigo ahora mismo tenía encima de la mesa una oferta económica exactamente igual o muy similar a lo que el están ofreciendo los de fuera ya decidido marcharse Griezmann estaba cobrando lo que está cobrando probablemente tengan que renunciar a pasta para irse a otro club con lo cual tampoco es cuestión de de dinero así que algo está pasando el Atlético de Madrid que no consigue retener a a sus estrellas ahora lo vamos a comentar todo en también de la posible llegada de Marcos Llorente al conjunto rojiblanco precisamente para sustituir a Rodrigo Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas qué tal te hago buenas noches Gustavo López buenas noches qué tal buenas noches tengo que hacer un alto en el camino libre a las señoras interesaba el de Bolivia gol de Bolivia sí que la metido quién

Voz 10 28:37 pues que lo vendió haya te allá te ya no de penalti de penalti que lanzó lo marcó arbitro Martín se está liando el árbitro Marte

Voz 11 28:48 Eloy Moreno no era no damos una Marcel

Voz 1991 28:51 lo Moreno la estaba oyendo

Voz 10 28:53 otro no lugar si terrible