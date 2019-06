El Larguero: Segunda Parte (18/06/2019)

Voz 3 00:00 quiero Yago de Vega completar la información de la Copa América ha marcado Bolivia como adelantaba a Gustavo López de penalti uno cero a Perú ha marcado Marcel

Voz 1991 00:26 lo Martins Moreno estábamos en lo cierto lo que decíamos Marcelo Martins Marcelo Moreno un chaval de treinta y dos años que juega en toda la información lo digo en el si Jean One Ever Bright de la segunda división de China hay unos veintitrés damos toda la información Gustavo mantiene totalmente informal a que que me sorprende día a día que el árbitro el aliado bien

Voz 0749 00:50 la liado porque primero había pitado penalti que efectivamente fue penalti pero puede decía que había sido fuera de juego revisión del bar no había fuera de juego pero por metros se había equivocado el asistente bueno lo revisó Larry pitó penalti gol de Bolivía quieren una cero ante una posible que me está decepcionando de lo que fue en el Mundial en la Copa América pasar a lo que está haciendo en él

Voz 1991 01:10 Nos vale para todo Gustavo es que te comenta un Bolivia Perú sin ningún problema sin ningún Verdemar preparados tenemos aquí

Voz 0749 01:17 sí aparte el entrenador de Perú compañero mío independientes y presto más atención todavía vale

Voz 1991 01:23 me gusta halar qué os ha parecido lo que ha contado ya otro hallazgo que le estuvo a Joao Félix las categorías inferiores del Benfica

Voz 4 01:31 pues yo mira precisamente estabas diciendo una cosa

Voz 1576 01:33 ah perdón a y yo creo que es donde hay que poner el acento tú decías que jugadores que se quieren ir que porque se quieren ir a pesar del sueldo a pesar de estar Simeone pero yo te digo que que que quizá hay que mirarlo por otro prisma hay jugadores yo Félix es seguramente la estrella más emergente más importante que hay en Europa Jada tenía muchas novias entre ellos equipos muy poderosos hiela preferirá Atlético de Madrid Mario Hermoso de cumplió veinticuatro años si no se tuerce que no se va a torcer va a ser jugador de Atlético de Madrid internacional español e lo mismo ha pasado con Herrera que también tiene muchas novias el mexicano y aunque no se ha hecho oficial está cerrado al ciento por ciento iba a ser mejor Atlético de Madrid con con cero de traspaso ha habido muchos equipos pero preferido era el Atlético de Madrid ya lo que te voy es que yo creo que lo yo Félix lo que viene a demostrar es que el Atlético de Madrid está en la élite deportiva

Voz 0231 02:24 que es considerado por equipos por jugada

Voz 1576 02:27 por por representantes como que es un equipo grande aunque seguramente en cuestión de su leve demás quitando la la excepción de Griezmann en cualquier otro sitio te puedo andar más yo creo que ese es el mensaje que que el puñetazo en la mesa del Atlético de Madrid que parecía hace un mes que se iba a deshacer todo que es estaba desintegrando el posible proyecto hizo un mes después bueno pues todo lo que lo que va llegando lo que está cerrando lo que se está negociando tiene muy buena pinta

Voz 1991 02:55 Gus

Voz 5 02:57 sigue siendo lo que dijo

Voz 0749 03:00 el kilo descubrió y el que lo tuve en categorías inferiores yo creo que es una un dinero importante para alguien que todavía no ha desarrollado futbolísticamente ha jugado seis mese realmente bien porque lo hemos seguidos en competición europea y ha jugado muy bien su enorme calidad que puede ser una una auténtica estrella en el futuro pero ciento veinte millones por alguien que vamos a ver qué es lo que sucede eh para mí es un dinero importante me genera dudas e I E cambiar la camiseta al Benfica de un equipo importante en la Liga portuguesa a ponérsela Atlético Madrid con lo que significa con la presión que tiene el Atlético de Madrid con lo que conlleva a tener al Cholo Simeone y su cuerpo técnico como entrenador la exigencia va a tener más el precio añadido que es otra presión más entonces creo que hay que ver cómo gestiona emocionalmente no futbolísticamente pero sí emocionalmente en el jugador tiene que ser muy fuerte sólo hablábamos ayer con Kiko con Alvarito con Santi en en en el Sanedrín creo que hay que ser muy prudente a mí e insisto ilógica ayer me genera dudas mucho dinero para un chico de diecinueve años que está por hacerse que es un diamante sí pero que es un diamante en bruto y que lo van a tener que pulir muy bien para ver qué es lo que sucede

Voz 1991 04:14 también yo quería incidir tala en el que va a otra ya que es el hombre que lo tuvo en las categorías inferiores del Benfica sobre el tema psicológico porque evidentemente es un tío con talento no hay más que verle físicamente yo creo que todavía está por hacer es un chaval muy muy del garito muy fino en pero mentalmente Nos ha contado eso no el hecho de que es un tío que cuando tiene que ser los un tío sacrificado algo que para siguieron es indispensable y sobre todo que por lo que le es un jugador al que no le puede la presión que sabe digamos echarse al equipo a la espalda no es lo mismo hacerlo en el filial del Benfica o en el propio Benfica cuando vienes de abajo y nadie te va a pedir nada que ahora que cuando llegas al Atlético de Madrid una mochila ciento veinte kilos

Voz 1576 04:56 si te ha dicho que tiene trazos de líder yo creo que al final eso es lo más importante yo estoy acuerdo con con lo que dice que al final es mejor que yo creo que no es lo mismo o cualquier otra liga que la Liga española lo hemos visto por ejemplo con una buena temporada en en en Francia una buena temporada en Alemania en el Dortmund y luego que costó ciento cuarenta y cinco millones al al Barcelona yo creo que una cosa es el mercado que está absolutamente disparatado en todos los sentidos te ha escuchado ayer tu comentario estoy completamente de acuerdo esto va a tener que que romper por algún lado porque esto es insostenible ya por cualquier jugador normal no no no te bajan de treinta cuarenta cincuenta millones

Voz 6 05:33 y ahí luego otra cosa es

Voz 1576 05:35 que aguante la presión y yo no lo conozco más allá de lo que decía Bush de lo que hemos visto en el primer equipo del Benfica jugando sobre todo competición europea pero tú

Voz 6 05:46 dos sus sus registros ir

Voz 1576 05:49 ha pulverizado todos los récords desde desde bien precoz lo que está claro es que tiene algo especial pero no es lo mismo tener algo especial el Benfica que tener una Atlético de Madrid yo creo y la buena noticia es que al final va a caer en las manos de Simeone Simeone cuando ha visto talento en la mayoría de los casos lo ha explotado y lo ha mejorado sólo hay que ver cómo con todo los los equipos los jugadores que han pasado por el Atlético de Madrid y todos salen o la mayoría de ellos reforzados yo creo que ese es el aval con el que juega el Atlético de Madrid no conseguir de ello Félix que tenga esas trazas de liderazgo que tenga esa personalidad que decía que su entrenador en las categorías inferiores y que luego sepa capaz de gestionarlo con un cambio que va a ser brutal para él porque hay otra cosa que decir que para mí muy importante y es que la exigencia física que va a tener que hacer en el Atlético de Madrid no era la que tenía y eso sobre todo al principio la repostar en

Voz 1991 06:40 hemos hablado de la oposición también lo tiene clarísimo es segundo punta que tenga a alguien por delante y el aparecer desde atrás y Gus esa es la posición de Félix

Voz 0749 06:50 sí por lo que vivimos si es un jugador que jugó muy bien entre línea que capaz de último pase tiene llegada que tiene gol que tiene muchísima calidad en el uno contra uno la la posición ideales la de la de un mediocampista ofensivo no como un segunda punta pero no con esa referencia en ataque si tener a uno como referencia ya para poder alimentarlo para jugar por fuera por dentro con una libertad de movimiento que pueda jugar en una zona intermedia de tres cuartos de campo para adelante siendo lo que comentábamos anteriormente no el tema de que comentaba tal ahora en la exigencia no lo mismo venir de abajo debutar batió todos los récord eh emocionalmente y la energía que produce su al futbolista es espectacular porque te sentís importante puede sentir líder porque tus compañeros te lo hacen sentir porque está funcionando muy ahora venís por por el precio no por lo que ha demostrado sino por el precio en plan estrella eh costa este este dinero ahora lo tiene que demostrar mucho jugadores en ese caso por ahí esa presión le puede lo vimos en Coutinho con el Fútbol Club Barcelona como le está costando y cómo le cuesta hacerse con ese mando IS liderazgo bueno también le puede pasar chaval espero o decíamos toque no porque con muchísimo talento que puede desarrollar ese talento de la mejor manera el entrenador seguramente sería ideal el club también es el ideal porque realmente siempre está entre los cuatro primero con la obligación de ser cada vez mejor pero creo que cayó en un club bien unan cuerpo técnico espectacular ahora bien lo va a tener que demostrar

Voz 1991 08:18 acabo Se va a Rodrigo el elegido es Marcos Llorente que pierde que gana con el cambio tala el Athletic

Voz 1576 08:26 hombre yo creo que Llorente ha sido un gran jugador yo creo que la referencia que tenemos de él jugando siendo importante es la del Deportivo Alavés donde yo creo que hizo una temporada un tremendo eso vaya por delante y luego que pierde pues pierde a Rodrigo que es un jugador muy importante yo creo que es irreprochable hará que está tan de moda en juzgar a los jugadores que llevaban yo creo que sí ha sido irreprochable su trabajo en el terreno de juego y sus formas está al final no queriendo saber nada de ofertas hasta que termina la temporada pero sí también creo que fíjate lo que de hacer Yago yo creo que Rodrigo se equivoca yo creo que al final conociéndole un poco es verdad ahí ya no hablo de el sistema de juego que le puede encajar bien a Guardiola mejor que a Simeón y demás aunque él ha explotado hoy este año con Simeone jugando bien pero creo que no es lo mismo ganar cosas por inercia que siendo líder y aquí va a ser absolutamente líder en todos los sentidos para muchos años pero bueno también entiendo que un futbolista y aquí tenemos a uno de los buenos como como fue Gustavo López es corta que tienes que verdad importó futuro todas las opciones son son entendibles gusto

Voz 0749 09:32 sí lo que gana el Atlético de Madrid con Llorente hay que verlo va a depender muchísimo de lo que quiera el Cholo en el Alavés hizo una temporada extraordinaria siendo un jugador que le dio mucho equilibrio que es que tal mucho criterio a la hora de de mueve el balón que es una red de auxilio para cualquier compañero y en el Madrid bueno a cuentagotas cuando participó creo quiso buenos partidos tuvo buenos minutos otro nos tanto pero no tuvo continuidad en este último año bueno vamos a ver cómo se desarrolla ahora Rodrigo S by ha dejado huella en el Atlético de Madrid y creo que es un jugador con una calidad enorme que ha avanzado muchísimo ante la realizaba mucho el balón ahora lo jugaba mucho más vertical fue aprendiendo los códigos que quería el Cholo Simeone los automatismo que quería el Cholo en el Atlético de Madrid que era lo que quería para su equipo y para hacerlo mucho más dinámico para darle más ritmo de juego aprendido muchísimo en eso y bueno toca la hora de de Mc de mancharse yo creo también que muchas veces tiene que priorizar qué es lo que quieres en tu carrera la carrera el futbolista es muy corta como decía Atala pero muchas veces el tener el liderazgo que te puede dar un entrenador como es el Cholo en el Atlético de Madrid a tener algo con Pep Guardiola al te puedo enseñar mucho también porque es uno de los mejores bueno tener que predice y la balanza decantó para el City pero pierde un jugador muy importante el Atlético de Madrid en medio

Voz 1991 10:48 bueno en Rodrigo que parece que ya es pasado el Atlético de Madrid el que llega Joao Félix veremos si también llega al conjunto rojiblanco Marcos Llorente aunque tiene pinta que Real Madrid Atlético de alguna forma están condenados a entenderse gracias

Voz 4 11:01 la Laguna un abrazo a los dos un abrazo y buenas noches te comento minuto

Voz 0749 11:05 veintitrés Bolivia uno Perú cero vale fenomenal

Voz 4 11:07 la gracias Rus para la gente no se escucha en Sudamérica era un besito muy grande para la sombra eh luego siempre por la sombra Antón Meana qué tal muy buenas hola cómo extras Yago buenas noches lo de Marco

Voz 1991 11:19 entre entre el Real Madrid el Atleti cómo está

Voz 0231 11:22 pues esta a punto de cerrarse ayer contábamos en este programa que el acuerdo entre Marcos y el Atlético de Madrid era total Ike el deseo del jugador sigue siendo jugar en el Atlético de Madrid por encima de puertas que le ponen más dinero sobre la mesa como la del Inter de Milán pero él ya se puso de acuerdo con el Atlético de Madrid considera que la oferta es muy buena que le mantienen el sueldo que cobra en el Madrid y el interés es real Iker daba ese movimiento de Rodrigo que te ha contado Fullana ahora están negociando Atlético de Madrid irreal Madrid pero ambos clubes han confirmado hoy de manera independiente a la Cadena Ser que van muy bien y que se puede cerrar esta misma semana faltan unos flecos todo se ha desactivado va o Se dejaba claro esta mañana cuando después de que el Madrid quisiera cincuenta y el Atlético sólo ofreciera veinte más bonus al final con lo de Rodrigo cien por cien con la insistencia del Cholo el Atlético de Madrid por la mañana le comunicaba tanto a los agentes de Llorente como al Real Madrid que estaban dispuestos a llegar Yago a una cifra mágica cuarenta millones de euros cuarenta millones de euros el Madrid acepta ahora están negociando si son treinta más diez XXXV más cinco XXXVIII más dos como sí

Voz 4 12:40 paga en qué plazos pero están eso

Voz 0231 12:43 minando la negociación sería ahora mismo noticia que Llorente no jugará en el Atlético de Madrid todo lo que no sea ver a Llorente de rojiblanco sería sorpresa en los próximos días

Voz 1991 12:55 Fullana al Atlético de Madrid está haciendo lo mismo que con Joao Félix tratar de un poco dividir esos pagos a buscar una forma acomodada no de afrontar la cita

Voz 7 13:04 en el caso ya o Félix bastante más elevada a los ciento veinte millones lo que busque el Atlético Madrid es una forma de pago en este caso lo que cuenta Antón Meana es precisamente buscar si es un fijo más un variable cuántas el variable es el fijo y luego a partir de ahí quizás también si se paga de golpearse paga a plazos en el caso Joao Félix la cifra estaba Clará ciento veinte a partir de ahí pagarlo de una forma u otra

Voz 4 13:23 conocidas las posturas de los clubes Toño García muy buenas

Voz 8 13:26 qué tal Yago buenas noches cuál es la postura del

Voz 4 13:29 jugador

Voz 8 13:30 bueno pues te puedes imagino no Llorente está muy muy contento y está muy ilusionado con con la nueva etapa que va a empezar la próxima temporada nada

Voz 9 13:38 no hay como hacían todos miran hacía una noticia que no sirve

Voz 8 13:41 ahora por el Atlético de Madrid ayer por la tarde se cerró el acuerdo jugador atlético para las próximas cuatro cinco temporadas me han contado que es cuando su fichaje después de hacer un gran desembolso viendo las variables va a empezar a amortizar se Llorente está de vacaciones ahora mismo espera que el acuerdo Atlético Real Madrid no se demore como decía Antón que en los próximos días se anuncia oficialmente aún no ha hablado eso sí con el Cholo Simeone pero no sabe perfectamente el de eso que el Inter argentino que va a ser una pieza muy importante en el nuevo Atlético de Madrid es el recambio natural de de Rodrigo contento ilusionado al que considera el Atlético Madrid uno de los grandes de Europa por cierto me apuntaban no es el mismo caso que Morata sale hecho algunas comparaciones no gustan en el entorno de Marcos Llorente Morant al Chelsea del Chelsea al Athletic porque quiso en este caso a Marcos Llorente el Madrid le dijo que no le quiere que se buscase equipo por eso elegido el Atlético de Madrid porque Le se queda el Madrid jugar en la Liga el proyecto ley los así que lo dicho acuerdo al edil Marcos Llorente para que dista de rojiblanco los próximos cuatro cincuenta falta de lo que hay entre los clubes gracias Toño hasta mañana

Voz 4 14:51 hasta luego

Voz 1991 14:52 Ana otro nombre que va a sonar mucho este verano Gareth Bale hoy ha hablado su agente ya ha dejado varias cosas Clarita no

Voz 0231 14:59 si si te parece escuchamos a Barnett a Jonathan Barnett vestido para la ocasión con chistera en Ascot en las carreras de caballos en Inglaterra ha mandado el siguiente órdago en el tema

Voz 10 15:10 Bale es él tiene una vida encantadora hay una casa en España hay tendría que ser algo muy excepcional para que lo dejara todo hay más opciones de que yo gane la carrera de Ascot a que se marche cedido es algo que no consideramos que no está en el menú Gareth podría encajar en el United creo que él podría hacerlo muy bien pero es improbable aunque él sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo nuevo

Voz 1991 15:37 traducción Gareth Bale está más a gusto que en brazos que si no llega una oferta que le pague exactamente lo mismo que gana ahora mismo sin perdonar ni un solo euro mañana ni Semenia ni semana

Voz 0231 15:49 de hecho por la información que hemos ido te está dando durante la tarde Bale no quiere irse del Madrid su postura es firme su entorno asume que con Zidane no se puede quedar pero él insiste que no se quiere marchar del Real Madrid lo comentaban incluso en los compañeros de Deportes Cuatro hoy que es casi un mensaje que manda permanentemente a la gente que les rodea te cuento que no tiene ninguna prisa que bajo ningún concepto Se va a bajar el sueldo ni va a perdonar un solo euro

Voz 6 16:16 sí es una situación que a él

Voz 0231 16:19 no le incomoda porque dice que para algo firmó un contrato con el Real Madrid y que el Madrid sabía el contrato que estaba firmando yo quiero Yago qué le motiva

Voz 6 16:27 echarle un pulso a Zidane Easy

Voz 0231 16:29 para aguantar ese pulso tiene que hacer toda la pretemporada de blanco pues la va a hacer el desea mucha suerte el entorno de Bale a los que filtran que saldrá pronto del Madrid ya te digo yo que muy incómodo a Bale no se le ve con esta situación

Voz 1991 16:46 no se da en el campo de golf lo de todo fenomenal

Voz 4 16:50 un abrazo un abrazo chao Javier Herráez muy buenas hola qué tal estaba escuchando a

Voz 11 16:56 a mí Anaya al representante a Barnett de de Gareth Bale lleva aquí cuanto cinco años y se equivocó seis temporadas hace seis temporadas no todavía le cuesta decir buenas tardes llega hoy un chaval de dieciocho años se llama Rodrigo fichó al Madrid le cuesta hablar en general quiero decir es complicado hablar con él

Voz 1991 17:13 pero ya en Castellanos un milagro vamos gana el representante lo de la carrera esa que ha dicho la gana antes el representante que verle habla en castellano sí pero un detalle de no tengo el tema de la épica no

Voz 11 17:27 que que siete que que que es es querer meterte en el papel de lo que va a hacer que es jugar en el Madrid Si tú te vas mañana a jugar a yo qué sé al al Aston Villa pues tendrá que aprender inglés o intentarlo al menos no a lo mejor da muy mal el primer año no consigue eso es segundo o el tercero pero al al sexto pues algo dirás no pues esto es la vida no que este chaval de dieciocho años insisto Rodrigo que a lo mejor juegan el Castilla o tiene que irse cedido porque no tiene hueco en el primer equipo O'Shea porque los buenos siempre tiene equipo hueco en todos los equipos veremos lo que pasa ha llegado ya he dicho esto

Voz 12 18:05 esto es sellando español que voy a intentar hablar español consiste eh yo empiezo agradecían ha obtenido lamento adiós pues todo que ha hecho por mí y toda mi familia agradece en mi hermana aquí prima también todo está que ha luchado todo este tiempo conmigo grasas presidir por por la confianza que de está de mi trabajo a todos los sonados de Madrid puerto de Cariño espero dar muchas alegrías a usted allí

Voz 2 18:35 a esto en

Voz 1991 18:38 el pueblo y en cualquier pueblo se llama actitud se llama profesionalidad se llama tener ganas de llegar a un sitio y estar bien se llama integración todo lo que Nacho Gareth Bale en seis años es un chaval que sabía que había firmado por el Real Madrid y lo primero que hace es preocuparse por aprender castellano para no tener por lo menos la barrera lingüística otra cosa ya es la adaptación de vivir en Brasil de ser brasileño adaptarse a una nueva ciudad un nuevo equipo nuevos compañeros pero una posible Barreda que puedes tener como es el lenguaje él ya la superado algo que no ha conseguido superar Bale en seis años insisto aquí tu profesionalidad responsabilidad e integración con lo cual para millas Rodrigo desde que llega con esta actitud tiene mucho ganado r

Voz 11 19:24 pero mucho pero ya te digo que a lo mejor no tiene hueco en el primer equipo verdad está Hazard Vinicius Marcó Asensio Benzema

Voz 0231 19:33 yo

Voz 11 19:33 dicho olvida alguno sea que Brain lo tiene complicadísimo pero echaba la dicho bueno yo voy al Mari juego en el equipo que quiero estar que es el equipo blanco que me manda la Castilla me vale que me mandas a a otro equipo lo que me digan yo voy a acabar jugando en el Madrid Zaplana ese objetivo le pusieron encima de la mesa hace un año en varios contratos el del Barcelona el París Jermaine el de Liverpool quiero juega en el Real Madrid firmó en veinte minutos su agente y su padre por cierto que llene nada treinta y cuatro años que podría todavía jugar porque futbolista hizo el equipo blanco bueno las ideas claras y luego jugar a fútbol pues es bastante bueno luego veremos lo que pasa porque esto siempre hay que tener una pizca de suerte no es rápido tiene bueno pues un buen feeling tiene gol es un chaval que que viene aprender desde el minuto uno pues esos ha puesto a estudiar español o castellano para llegar al Real Madrid y estar integrado yo recuerdo esto que lo hacía por ejemplo Metzelder que fichó por Marie seis meses antes de verdad leyendo en castellano los aviones de del Real Madrid sombra a lo mejor eso es un poco exagerado pero sí que es importante saber dónde estás con quién vas a jugar y meterte en en en la dinámica de tus de tus compañeros veremos lo que pasa con este chaval que tiene mucha ilusión y muchas ganas ir además es que es que sean los ojos eran completamente cómodo

Voz 4 20:52 los platos aprendió todo lo que veía

Voz 10 20:54 ha ido a echar luego los balones a la grada me gusta

Voz 11 20:57 detalle que lo primero que ha hecho ha sido ir con la mano y dar los balones a a discapacitados detalles que esas en esas cosas no de un chaval casi iba a decir impropio dieciocho años bueno no por ser lo más mayores más inteligente más listo o más

Voz 10 21:12 más que la verdad no tiene nada que ver con la con la cola

Voz 11 21:15 capacidad este chaval con dieciocho Se le ve que ya está formada hito luego el fútbol evidentemente pues tiene sus cosas su suerte Si su forma de ver la vida maña

Voz 1991 21:24 una cita a la misma hora en el mismo sitio no

Voz 11 21:26 señor a la une a mediodía va a ser Mendi lateral zurdo francés que viene apretarle un poco las tuercas a Marcelo que bien le viene a Marcel apretar las tuercas yo personalmente creo que con Red Quilón le venía muy bien pero eso es una opinión muy personal que no es la de Zidane Zidane quiere a Mendi hilado traen en casi cincuenta millones de euros Rodrigo también cuarenta y cinco que tampoco está mal pero bueno esto no es el precio yo siempre digo que es un poco es una burrada todo pero que es lo de menos si si da un rendimiento saldrá bien sino dar rendimiento pues pues saldrá mal pero ahora como está el mercado y tú lo contaba ayer perfectamente de la te escucha hablarlo con con tal ahí con Guus es que está todo tan tan es una inflación absoluta y hablar de pasta ya está no son roja todos no pero si mañana es Mendi el francés esa cantidad que el Madrid paga por el jugador y bueno pues que que tenga suerte y que sea capaz de de jugar en esa banda con con Marcelo que este año ha hecho muy mal año pero si está en forma evidentemente el brasileño parece que va a ser el titular pero yo coincida en el banquillo no me fiaría

Voz 1991 22:26 gracias a esta mañana hasta mañana por completar Fullana se reactiva la opción ALE Estellés no

Voz 7 22:31 si la operación que ha llevado el Atlético de Madrid es la del lateral zurdo al Estellés es la número uno para el lateral zurdo porque el Oporto ahora si acepta negociar la cláusula de cuarenta millones algo que no aceptaba semanas atrás y han retomado las negociaciones por si falla uno de los que sigue

Voz 1576 22:46 Jesús Gallardo lateral mexicano internacional con la

Voz 7 22:48 y que juega en el monte Rey también te cuento por ejemplo que el guión ya ha reconocido que quiere a Filipe Luis y éste decidirá su futuro al final de la Copa América

Voz 1991 22:57 lo hace Fullana hasta luego por cierto me manda a Gustavo López mensaje que está pendiente dice uno uno por si te interesa Guerrero lindo gol al final del primer tiempo pues nada que ha empatado pero el partido Jordi Martí qué tal muy buenas muy buenas Yago qué pasa ahora con Platini

Voz 0985 23:13 bueno pues lo que pasa es que cercó se va estrechando no yo ha resultado detenido retenido cerca de París exfutbolista francés ex presidente de la UEFA Yago entre dos mil siete y dos mil quince bueno está declarando como testigo bueno por lo menos hasta hace un rato todavía continuaba retenido en la oficina de la policía Anticorrupción Se trata de una investigación por corrupción Yago en la adjudicación del Mundial de Fútbol de Qatar dos mil veintidós una investigación ordenada por la oficina del fiscal Nacional de Finanzas por actos de soborno activo y pasivo hay que recordar que Platini sigue todavía Yago inhabilitado sí sí

Voz 4 23:53 estaba hasta octubre recuerda el caso del FIFA Gate

Voz 0985 23:55 esta inhabilitación fue confirmada por el TAS recuerda que él al parecer cobró uno coma ocho millones de Blatter eh por unos trabajos

Voz 4 24:04 de de dudosa factura eh

Voz 0985 24:07 y por lo tanto se une a su situación penal esta situación de inhabilitación por cierto el estrecho y también se va acercando sobre la figura de Sarkozy porque hoy dos colaboradores suyos también prestaron declaración en relación a esta investigación ya sabes que France Football denunció en dos mil crece la compra del Mundial ellos hablaron en aquel momento de una reunión en dos mil diez un almuerzo en dos mil diez en el Elíseo que admitió el propio Platini Se trataba aparecer ya de amañar la votación como tú sabes para sorpresa general se impuso la candidatura de Qatar por encima de la de Estados Unidos yenes su almuerzo participaron el mencionado Sarkozy Platini y el Príncipe el emir de Catar Al Thani eh por lo tanto lo que han dicho sus abogados en un comunicado es que bueno lo que está haciendo Platiní es colaborar con la investigación negar los hechos que se le

Voz 13 25:02 eh reprochan pero el caso es este no

Voz 0985 25:05 en el caso es que el cerco se va estrechando sobre Platini no sólo diría yo Yago sobre Platini sino también sobre el Mundial de Qatar dos mil veintidós veremos qué pasa con tantos indicios con tantas evidencias porque es inevitable que un sector de la opinión pública ya se empiece a preguntar sin estas condiciones es normal que en dos mil veintidós Qatar puedo organizar el Mundial

Voz 1991 25:29 bueno la verdad es que hoy en día mires por donde mires parece esto Piratas del Caribe aparece por Barbarroja barba negra barba azul en todos los lados son los que miras ahí piratas

Voz 4 25:40 hace Jordi esta mañana hasta mañana Ramon Besa qué tal buenas noches hola buenas noches Manuel Jabois muy buenas muy buenas cómo estáis oye Ramón tienes el jueves día importante no sí sí supongo que sí hombre no seas modesto bueno sí sí en un acto en la Universidad de Dixie está también nombra Doctor Honoris Causa se señor con algo habrás hecho no

Voz 1785 26:06 bueno no sé si es estimulantes ha de ser agradecido pero yo no sé contextualizar lo me imagino que hay mucha gente que o muchos candidatos algunos pues han hecho más méritos que otros no lo sé es que me pilla por sorpresa y no sé valorarlo ni contextualizar lo me dan cierto pudor comentarlo porque pienso porque se comenta en de algunas personas y otras no no lo sé no no no tampoco es que me incomode pero no tengo respuesta no sabría qué decir de estoy muy contento muy feliz de intentaré pues poder a la expectativa de la universidad no hacer el ridículo intentar armar un discurso correcto oí luego pues ya Dios dirá

Voz 1991 26:48 no tengo ninguna duda ya lo vas a conseguir como reconocimiento por ser uno de los periodistas deportivos de referencia de la prensa de este país vinculado y comprometido con el territorio

Voz 4 26:57 toma ya así que enhorabuena Muchas gracias