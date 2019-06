Ramón Besa: "Hoy en día vende más un tridente que una alineación"

Voz 1389 00:00 el Larguero Yago de Vega

Voz 1 00:07 no

Voz 2 00:11 me gusta

Voz 3 00:15 ahora al otro lado de la primera parte la verdad las cosas como

Voz 1991 00:18 pero bueno bueno lo intentan Ramón Manuel quería preguntaros primero por tal y como está el mercado lo que ha evolucionado este en cinco años a mi me parece una auténtica burrada el se pagan ya por encima de cincuenta millones parece que no puede negociar por un jugador cuando antes un fichaje cincuenta millones será la mega estrella de la temporada era estás hablando no es decir de medianías pero sí de jugadores que van a complementar plantillas o que en no se sabe muy bien cómo van a responder ya no lo de Joao Félix Pons que habló de chaval de diecinueve años que todavía está por determinar pero Ramón esto puede acabar reventando sea es insostenible

Voz 1785 00:58 bueno sí porque además piensa que todo eso empieza ya con los cadetes tienen todos un representante y a partir de aquí pues un cualquier promesa o cualquier jugador con una buena campaña de propaganda un buen marco que Tim envuelto en celofán pues a no sé cuantos millones si eso pasa con los cadetes pues imagínate ya lo que antes era inversiones en la cantera los propios clubs creo que no sé si vamos a parar a la fórmula de de Gil que en su momento decidió prescindir de la cantera hay fichar porque le costaba mucho mantener a los equipos inferiores decía que que no les salía a cuenta no lo sé pero es evidente que posicionarse en el mercado y comprarte da un valor de marca es decir esto antes y tú no comprar nada te toman porque de pasa algo o no inside comprar mucho de te advierten con el límites salariales mucho mejor que te adviertan que ha no a no hacer nada el año pasado con el Madrid ocurrió no dudó en todo el mundo esperaba noticias del Madrid si no estás en ese mercado pues no cuentas creo que es una una de las novedades que estamos viendo los últimos años a mí me sorprende evidentemente porque eso a veces acaba pues como acaba con un reventando la burbuja luego ver a apostar por la cantera cuando los clubs han tenido grandes infracciones y no pueden satisfacer sus necesidades dependerá también de los patrocinadores dependerá también de esa competencia de entidades como pese como City que tienen más recursos económicos que los clubs que no son sociedades anónimas deportivas pero evidentemente entiendo que hay que estar en el mercado para figurar si no estás en el mercado en In para figurar aunque vayas de Faro lo de Full no eres nadie

Voz 1389 02:41 Jabois sin me gusta mucho la las dos últimas palabras que acaba de decir Ramón porque voy un poco al en la misma línea hay un componente nuevo en esta clase fichajes que es azaroso tú antes pagaba cien millones por un tipo que sabía es que te iba rendir que va a ser la máxima estrella de tu equipo tú ahora pagas cien millones por un tipo que a lo mejor es eso a lo mejor te lo comes con patatas pero es que no tienes otra forma de actuar si quieres ir a Tirofijo ahora mismo debe haber dos o tres jugadores en el mercado y los dos están por encima de los doscientos millones probablemente no sé cuánto puede costar un tipo como ha dicho que que nada cosa que no que no que no es comparable pero pero imagínate que lo fuese pues pues te vas a los cuatrocientos tranquilamente vale hay apuesta sobre seguro lo demás no han hay muchísimas El hijo Craig ves los los los informes ves los adiós ves que tienen una hamaca un material de de crack de primera pero son tipos que tienen que jugar todavía en Primera División Champions League no muy claro tú antes fichaba pues pues quién a Cristiano Ronaldo por noventa y cuatro o a Bailey eran tíos que que ya sabía es cómo se desenvolvía en grandes competiciones el problema es que ahora los tres sin saber cómo se iban a desenvolver en esas grandes competiciones puede salir muy buenos de hecho en los últimos fichajes que que está viendo que que son precios muy disparatados casi todos ellos tienen proyección de crack mundial pero proyección no son cracks mundiales ya no te fichas a Zidane no sabiendo que estas fichando a Zidane que estas fichando a lo mejor aún futuro Zidane pero no tienes claro que vaya a serlo o no pero el desembolso los lo tienes que hacer igual no no puedes pagar de veinte o treinta coma pagaba antes esos diez o quince por un tipo información que puede llegar a ser Zidane ahora tienes que pagar muchísimo más porque exista esa posibilidad de que sea un crack mundial

Voz 1991 04:28 hoy hemos conocido el no de de League al Barça Ramón esto es un poco consecuencia de lo que estamos diciendo quiero decir aquí manda un representante Mino Raiola que en todos los negocios ante puesto para su representado el tema económico por encima del tema deportivo el París Saint Germaine le paga el doble el Barça no iguala esa oferta de ley no viene probablemente se vaya a otro equipo que le más paz

Voz 1389 04:56 pero bueno

Voz 1785 04:57 no es evidente que las relaciones del Barça con Mino Raiola no son muy buenas sobre todo desde lo que pasó con Ibrahimovic uno de esos fichajes estrella que no funcionó precisamente a los que aludía a Manuel a las comisiones son un serio problema el Barça viene de alguna forma manchado tocado por el fichaje de Neymar desde aquel día que precisamente quiso marcarse el farol de que había fichado Neymar por cuatro duros con vamos hablando de la inflación del mercado y el Barça se quiso marcar el pego te diciendo que casi les salía gratis no decir que te sale gratis pues penalizan lo normal es que te gustó mucho mucho mucho dinero y no hubiera pasado nada no sé cómo hubieran disimulado como hubieran orquestado pero lo normal es decir que Neymar de costaba mucho más de aquellos famosos cuarenta millones que se dijo en su momento en el caso de de Liga

Voz 4 05:48 no entiendo que el jugador

Voz 1785 05:51 esta esos pesando varias ofertas aquí en algunos medios se empieza de decir de qué de Liga no no tiene muy claro jugar en el Barça que sino lo tiene muy claro que hay también una cierta campaña como diciendo de prevención por si Licks dice que no entiendo que para el juego del Barça yo soy mucho más partidario empezar otra vez desde la raíz que es desde los centros los centrocampistas y los centrales más que de un tercer delantero pero evidentemente ese tipo de cultura futbolística del Barça que empezaba eso por el juego asociativo de combinación por tener futbolistas con una buena salida de balón ha sido sustituido precisamente para encontrar el becerro de ahorro de oro que tiene que ser otra vez Neymar o Griezmann o un tío que permita hacer un póster de un tridente porque vende más un tridente que una alineación

Voz 1991 06:43 Jabois ha dicho Barnett el representante de Bale que cedido no se va ni de broma y que si se va a algún equipo que no va a renunciar ni un euro es que ya empieza a tener dudas de que Bale se vaya del Madrid este año eh

Voz 5 06:57 se antes decía Antón Meana una una una frase bastante esclarecedora que del entorno de debe no porque su agente directamente no lo sé que que su que su reto podías llegar a ser

Voz 1389 07:11 apostar contra Zidane es decir un plantarle cara no ha al entrenador Craig son carreras muy cortas no hay muy explosivas en las que se ganan muchísimo dinero tío tu reto después de todo lo que has ganado no es estar en la élite garantizar un puesto en un club grandísimo de Europa apostar por por por lo que pasa en el campo no fuera del campo y tratar de ganar de seguir ganando títulos tratar de seguir levantando tu estatua no lo como le había dicho Buñuel a Lorca en Nueva York que le fue a pedir explicaciones y le dijo yo abrió aquí o no la tuya

Voz 4 07:46 no sé que a veces echo

Voz 1389 07:48 Nos cuando hay este tipo de negociaciones y un jugador jugador además que no va a tener en teoría ninguna dificultad para sobrevivir después de de su retirada como como Bale el hecho dar un paso esto atrás en cuanto a dinero si hace falta para mantenerse en la élite a lo mejor propulsar Se de nuevo a un contrato telas bueno estelar lo va a tener igual no pero para no se buscar también un poco el aspecto de Deportivo y es verdad que ha firmado contratos verdad cuenta actualmente tiene razón legalmente debería tener razón ha afirmado es el contrato que hay pero que te puede pasar un año en la grada te puede pasar un año apartado del equipo jugando o entre hoy solamente entrenando jugando al bosque o jugando algo fue esos pulsos caray son importantes para no

Voz 4 08:33 hace un año en la vida de un futbolista no se son cinco diez en la vida laboral de cualquiera al cual trabajador

Voz 1389 08:39 que que se jubilan a los a los esto es esta gente se jubila mucho ante su carrera queda marcada por diez años en concreto doce trece años en concreto de los cuales cinco seis es apogeo físico y sí en fin máximo rendimiento Bale desde luego lo está en suma en su máximo rendimiento otra cosa es que haya tenido la suerte que he tenido las lesiones a sus famosas desconexiones antes también hablabais del enchufe que puede tener Rodrigo para hablar castellano bueno

Voz 4 09:04 Jara Rodrigo le ha al Real Madrid lo que le ha dado Bale aún

Voz 1389 09:08 así desconectado o no sus goles en las finales en los momentos decisivos etcétera Es verdad que no ha sido un jugador regular es verdad que no ha estado seguramente a la altura de la expectativa pero el Madrid necesita jugadores así que de repente en una final de Champions te sacan una chilena y te marcar gol por la escuadra bien dicho esto si el Madrid no te quiere entrenar ha dicho que no cuenta contigo tío joder no sé mira las cosas de otra manera no un pulso al entrenador del Real Madrid no no no es la mejor idea que puedas tener a la edad que tienes con las pretensiones que puedan tener de tiene Europa a ver quién te quiere después de un año en el dique se ver te quiero un año después de estar dando echando pulsos en en el Madrid sin haber jugado casi ningún minuto no a eso también hay que ver a darlo no lo sé pero pero creo que la postura del del Madrid en este sentido te es la que el entrenador no te quiere qué sentido tiene seguir no echarle pulsos algo con lo que vale pasa a cobrar tu dinero si legalmente tienes que hacerlo pero eres es lo que eres por cobrar siempre hasta el último es lo que eres por lo que haces en el campo

Voz 1991 10:05 no no está claro lo que pasa que en este caso bueno hay muchos jugadores que también anteponen el tema económico al Deportivo de llegado a un punto determinado de su carrera pero bueno cada uno sabrá el os quería preguntar también por el caso todo lo que está pasando que es lo que anoche estuvimos hablando con Borja Fernández que es lo que más os está sorprendiendo de todo lo que está pasando porque desde luego la mafia que tenía montada en los Aranda es tremendo es Ramón

Voz 1785 10:29 sí es muy fuerte y bueno quizá también es lo otro aviso de lo que estábamos hablando de la inflación del mercado y hacia dónde vamos a la gente en lugar de de ver fútbol le interesa más apostar por el fútbol cuando llegan las apuestas creo que es la gran traición del juego porque todos participamos de aquella creo la mayoría de aquella frase famosa de Javier Marías de que el fútbol es la recuperación de la infancia eso de hacer trampas apostar hasta córner

Voz 4 10:57 estar a falta de resultados pues es una perversión ya no tiene nada que ver con el fútbol

Voz 1785 11:04 aprovechar el fútbol que esto llega a todos los sitios es evidente que en todos los países se han tomado medidas también es evidente quiero ver cómo cómo acaba en el caso de España no no no no no lo sé no tengo muy claro cuáles van a ser las medidas que se van a tomar que es lo que va a acabar pasando pero no sólo no me sorprende que sea haga porque es una práctica que vemos que se utiliza en diferentes países pero para mí ya te digo quizá nos deberíamos plantear un cierto Inti intervencionismo en esas publicidades que hacen las casas de apuestas y que de alguna forma parte por patrón patrocinio patrocinan el negocio de nuestros medios de nuestros clubs de muchas cosas la apuesta por sí misma en el juego a mí es una cosa que me causa mucho recelo

Voz 1389 11:51 Manuel yo creo que en el momento en Calvo es susceptible de ser motivo de apuesta también es susceptible de ser motivo de romperse donde hay dinero más o menos fácil fácil para perder y fácil para ganar pero fácil simplemente con como con apostar general mente se producen estos movimientos a mí me ha sorprendido la sorpresa que ha producido este tipo de porque yo no tengo ninguna duda de que de que de que bueno en partidos de menores categoría se produce constantemente y me merecían no sé quién el otro día pero pues que los grandes clubes no en los grandes oye poco tienen en la necesidad de estar con estas chorradas no pero jugadores que a lo mejor pues ven cien mil cincuenta mil setenta y cinco mil euros por una chorrada no había uno que al parecer estaba hablando de los del número de córners que te dirá claro no sé qué o que ya has conseguido lo que tienes que conseguir por lo tanto tampoco tienes la sensación de estar defraudando a una ciudad que está celebrando el ascenso además si dices tú bueno pues puede ser humano fácil claro luego es que pensar también quiénes son los consumidores quiénes son los apostantes porque están las casas de apuestas donde están situadas uno de los barrios en los que el dinero urge más en los barrios en los que la adicción es prende con mucha más facilidad en los barrios y las familias que de repente también aficionadas al fútbol le ven hay un dinero fácil con el que además pasar la tarde yendo fue

Voz 4 13:16 Ball y jugando Otelo

Voz 1389 13:19 en en partidos que ni técnica ni que te vienen pero que pueden tener una cierta o un cierto impacto en tu economía al final lo tienen

Voz 1991 13:25 son casi una cierta seguridad claro ya sabemos que

Voz 1389 13:28 la banca siempre gala no en este tipo de cosas cuando no gana la banca ganan los tramposos efectivo

Voz 1991 13:32 veinte conocemos parte de el su masones

Voz 1389 13:35 es el caso se se se

Voz 1991 13:38 el caso Oikos Nos queda por conocer la otra parte el sumario seguro que vamos a tener muchas sorpresas y lo comentaremos todos Manu Jabois mil gracias un abrazo

Voz 1389 13:48 a vosotros un abrazo grande Ramon Besa doctor

Voz 1991 13:50 muchas gracias buenas noches

Voz 1785 13:53 no a todos que vaya que vaya muy bien las