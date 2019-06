Jorge Meré: "No nos queda otra que seguir luchando, seguir peleando y creer que podemos hacerlo"

Voz 0017 00:00 mañana juega la selección española sub veintiuno segundo partido de la fase de grupos del Europeo de la categoría Mario Torrejón qué tal muy buenas que nos la jugamos porque perdimos el primer partido contra Bélgica así que tenemos que ganar sí o no

Voz 1501 00:17 no la jugamos con mayúscula así porque después de la derrota ante Italia ya esto ya sí que es pierdo paga lo decíamos en el primer partido porque era muy probable que la situación fue la estas y tropezaba así si pinchaba y así ha sido no que que me perdió contra Italia ahora mismo es menos dos De Gaulle habrá cero puntos con lo cual eh aparte de ver qué pasa con Italia AIS es capaz de ganar sus partidos hay que pensar en en darle la vuelta a ese la Benassi convertirlo en positivo eh hoy estamos en Reggio Emilia que es una región muy cerquita de Módena que es donde estaba alojada ahora mismo aquí en la selección española Sub Veintiuno para estar más cerquita del estadio mañana está apenas a setenta kilómetros de Bolonia no sabes no somos movido muy poquito pero aún así para no hacer si pagan hacerlo ahorita esa que que te lleva de camino al al campo han decidido estar mucho más cerquita en moderna que apenas tienen quince veinte minutitos y aquí estamos en el hotel de concentración de la selección española que esta tarde ha entrenado ya con el escenario del partido no estaba entre los a Pet Fabian Ruiz sigue con molestias en ese muslo izquierdo eh yo creo que Luis de la Fuente va a esperarle hasta el último segundo pero me da la sensación de que no va a llegar es que le hemos visto esta mañana Yago cuando se subía al autobús del equipo para marcharse a Módena estaba muy tieso yo les veía demasiado cojo como para poder arriesgar es obra que es un golpe que que simplemente ese golpe tan fuerte en la creado hay una especie de de bueno de contractura no sé si llegase siquiera contractura pero que de momento hace cojear tiene dolor yo veo muy precipitado que juegue mañana frente a Bélgica por eso barrunta algunos cambios creo que no van a ser muchos pero sí que va a hacer retoques Luis de la Fuente en el en el equipo a ver qué ocurre no es si toca cada una de las líneas yo creo que sí centro del campo yo creo que va a ser obligado Fabián repito yo creo que tiene muy difícil llegar tendría que haber agua sustitución yo creo que palo Fornas tiene muchas opciones de entrada ahí en en ese puesto vamos a veces también y Mikel Merino jugaba como titular que podría ser no sé me huele que a lo mejor algún cambio en ataque no digo solamente delantero centro por Borja Mayoral o con Borja Mayoral sino a lo mejor en alguna de las bandas podríamos ver ir rumiando un poco pues eso durante la conferencia de prensa esa derrota frente a Italia mucha autocrítica eso sí anotado notado en estas cuarenta y ocho horas que eso no está mal mucha autocrítica No merecimos perder y así fue aunque los italianos llegaron al límite del reglamento Yago

Voz 1991 02:28 eso lo vimos todos Jorge Meré qué tal buenas noches hola buenas

Voz 1 02:31 sea es qué tal cómo estáis vosotros pues todo bien ya con muchas alarmas de del partido estamos deseando que llegue a ella el pitido del árbitro para empezar otra vez y sobre todo revertir la situación creo que lo que pasó a fue un quién no no no salió a las cosas del todo bien a momentos porque sí que es verdad que al principio salimos muy bien y con muchas ganas pero bueno es el fútbol son circunstancias y a veces pues no sale como uno quiere y en ese sentido pues tenemos que revertir la situación tenemos que ganar dos partidos que nos quedan y en ello estamos trabajando para para que así sea

Voz 1991 03:05 porque vimos esas dos Españas esos primeros veinte minutos fantásticos y luego vimos un equipo diferente

Voz 1 03:10 bueno al final creo que un partido hay dos equipos como te digo nosotros sabemos muy enchufados con el dominio del balón encontrando siempre superioridades por fuera por el centro ese sentido nos sentíamos muy cómodos luego Ellos empezaron con a raíz del gol y que bueno pues tal y como fue creo que a nosotros nos nos descolocó un poco a ellos les hizo creérselo más bien es verdad que luego ellos en segundas jugadas el duelos contra los contra unos los los los no sonaron fueron superiores a ese sentido ellos emplear sus armas como como todos sabemos pues Italia siempre se caracteriza por un juego duro agresivo y ahí en ese sentido pues los duelos eso no no lo conseguimos Hay creo que eso les hizo entrar mejor en el partido de la segunda parte también y sobre todo pues que con el apoyo de la gente y ver qué qué vas uno uno que que estas eh llevando las riendas tampoco porque no creo que fue una superioridad clara pero pero sí que es verdad que eso como te digo a los los duelos de los Ana pues eso no se los llevó a descolocar un poco y a no estará gustos en el terreno de juego

Voz 1991 04:16 no no lo has dicho tú pero lo voy a decir yo una cosas jugar duro o al límite y otra cosa es que hagan un juego permisivo es decir que le permitan jugar de esa forma os sacaron del partido los italianos

Voz 1 04:27 bueno final son circunstancias que no lo manejamos nosotros hay hay un juez que recibe las circunstancias nosotros tenemos que jugar pero quizás a momentos pues sí que te desquició un poco ahí no debería ser así pero puede puede ser que las cabezas de los otros en muchos momentos el partido te nos hayan sacado de nuestras casillas por las circunstancias pero como te lleva no tendría que ser así y tenemos que conocer todas las características deportivas a los que nos enfrentamos y en ese sentido pues los los fuimos cuando lo nuestro

Voz 1501 04:59 pero lo que no te dice Jorge por prudencia es que apenas veinticuatro cuarenta y ocho horas antes habían recibido una charla de árbitros del bar para decirles bueno de árbitros de la UEFA no solamente para el sino para decirle por encima de la rodilla va a ser roja seguro si es Hayes con los codos y con las manos eso es amarilla automática sin necesidad de verlo en ningún sitio es decir os habían dicho sobre todo los defensas como tú Jorge que tuvieron mucha prudencia con las entradas y luego les permitieron todos que eso tampoco puede ser

Voz 1 05:27 no como como tú dices te dicen una cosa y luego se desempeña ahora el terreno juego pero al final nosotros ante esas situaciones que podemos hacer creo que no se puede hacer nada simplemente jugar el partido transcurre así que bueno pues creo que no hay que excusarse en eso ni ni mucho menos al final tenemos que mira nuestros errores y sacar también las conclusiones positivas porque también las hay pero más allá de eso mirar en en que nosotros perdimos por culpa de un árbitro por por circunstancias de de acciones creo que no sería justo Ny ni mucho menos por que al final no equipo ganas metiendo goles si ellos no muy no tendríamos nada

Voz 1991 06:06 yo yo veo una jugada clarísima lo dejó hasta el propio Ceballos al final del partido el sufre una entrada en la rodilla esos roja aquí en Turkmenistán

Voz 1 06:14 bueno yo en ese sentido por lo que los dice Dani que la entrada fue encima rodilla no no la pude ver repetida siquiera pero vamos si es así pues creo que la la cartulina que debería haber llevado el jugador italiano deberá ser otra pero como te digo ante eso nosotros lo vamos a hacer nada si se pudiese decidir el campo hoy tuviésemos algo de voz pues se cambiarían las cosas pero como no es así pues no nos toca otra que seguir luchando seguir peleando oí sobre todo pues creer que podemos hacerlo

Voz 1991 06:47 pero bueno ya Italia ya has pasado ya no podemos arreglar nada esos tres puntos ya no van a volver nos tenemos que que centrar en lo que es lo que tenemos por delante lo que tenemos claro Jorge es que hay que ganar y golear eso es así

Voz 1 06:59 bueno lo primero hay que intentar ganar luego cómo transcurrió el partido está claro que tenemos que intentar marcar los mayores no es posible pero como te digo tampoco nos tenemos que volver locos en ese sentido porque al final si te si te acercas con con marcar gol esta enmarcar goles el fútbol parece que te devuelva al lado contrario entonces no se sabía al partido motivados concentrados de que tenemos que ganar el partido y luego pues se verá cómo transcurren los minutos Si pues ojalá se pueda marcar muchos goles pero creo que hay que ser cautos en este sentido porque también nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo con los Bélgica y oye lo los mapas las cosas fáciles

Voz 1991 07:34 no es que lo que pasa que este campeonato Jorge es muy puñetero es que no dan lugar al error se clasifican los tres primeros y el cuarto mejor es que esto si fallas es casi te para casa

Voz 1 07:43 sí es un campeonato que lo sabíamos perfectamente que el error te condena Hay en ello pues estamos perdimos el primer partido pero como te llega al final si no recuerdo mal en dos mil diecisiete Alemania paso un poco también en este en estas circunstancias que estamos nosotros ical campeonas de Europa final buenos tenemos que rendir tenemos que seguir luchando hasta que las matemáticas digan que lo odio aunque sí pues eso es lo que toca así es el fútbol a veces te da al traste quita y entonces esperemos que que ahora los de que que creo que también nos lo merecemos llevamos una clasificación muy buena o tuvimos una clasificación muy buena tenemos un grandísimo para hacer cosas bonitas y en ese sentido pues tenemos que ser positivos siempre hay sobre

Voz 1991 08:24 yo con lo con la mayor de las de las garras para para afrontar el partido no sino fíjate la última Eurocopa Portugal con tres empates en la fase de grupos al final campeona quiero decir que aquí puede pasar cualquier cosa

Voz 1 08:35 sí sí por supuesto que no tiene nada que ver al final cualquier selección en este tipo campeonatos pueda cargan pero la campeona está claro que los otros tenemos una muy buena selección que nuestro objetivo está claro pero ahora mismo pues estamos en una circunstancia que tenemos que ganar los dos partidos e intentar marcar goles y sobre todo pues mirar otros resultados esas una realidad que que que sabemos pero que para nada es imposible Ny que es no se puede dar entonces mientras que haya posibilidades siempre hay esperanza Hay nosotros vamos a luchar por ella

Voz 1991 09:05 Jorge qué qué pensáis en el en el vestuario cuando se habla ya sé que este tipo de comentarios salen cuando las cosas no van bien porque es así es decir si hubiese ganado el primer partido no habría dicho nada pero que se comente que la preparación no estuvo el todo bien no se preparó no se hizo ningún amistoso algunos jugadores prácticamente han llegado si descanso qué pensáis vosotros de eso

Voz 1 09:24 eso yo no creo que que no se haya influido para nada porque al final la preparación entre nosotros nosotros tuvimos partidos entre nosotros que también los conocemos muy bien sabemos de la intensidad que que que ponemos esos entrenamientos y creo que también eso nos ayuda habíamos jugado partidos ya también de clasificación buenos para para nuestros refuerzo y en ese sentido creo que la preparación ha sido buena ni mucho menos lo contrario entonces aquí el final como te digo en el campo hay veintidós jugadores los once van a ganar y once en la balanza cayó para al lado de Italia en el en el anterior partido oí hora pues toca revertir la situación como tú dices marcando goles y sobre todo y sobre todo haciendo las cosas bien no creo que hay que pensar en en la preparación como fue eliminada porque creo que la influido pero de una comentarios

Voz 1501 10:10 de la expedición de España ayer que precisamente hablando de esa preparación que es muy difícil para un campeonato como éste habiendo terminado la competición verdad Jorge tan pronto que hay un poco adaptar volver a preparar juntar a un equipo para que se ponga enfrente es decir no se uno un uno que no esté en este Europeo cualquiera que se te ocurra ya están de vacaciones son jugadores están de vacaciones reunió una selección sub veintiuno es muy muy complicado para poder formarse de ahí que casi no merezca la pena como dice Jorge salió de de Las Rozas enfrenta alta estos mismos jugadores no ha

Voz 2 10:39 lo que está de vacaciones te viene a la mente Asensio por ejemplo nosotros bueno yo yo te iba a decir pero no estaba bueno

Voz 1501 10:47 me refiero a eso me refiero sobre todo a otras selecciones pero efectivamente yo creo que eso que acababa de nombrar ese ese también es un handicap

Voz 1 10:55 sí bueno pero al final son compañeros que circunstancias no no podía estar aquí creo que hay que pensar en eso sino que pensar que los vertidos que estamos XXIII que estamos aquí son los mejores para este campeonato hoy somos los que tenemos que sacar adelante lo creo que haya que pensar más allá de eso pues nada

Voz 1991 11:11 Jorge a apretar los dientes a ir a por los dos próximos partidos lo primero ganarlo sí puede ser goleando mucho mejor porque hay que meterse ya como primero bueno espérate que todavía hay que pelear lo pero bueno Italia ahora mismo parte con ventaja veremos que sepáis que estamos apoyando a que la distancia vale

Voz 1 11:26 bueno muchas gracias a nosotros intentaremos dar lo máximo para acá