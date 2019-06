Daniel Martín Anaya: "La vida son dos días, hay que disfrutarla y sin el deporte, no sería yo"

Voz 1 00:00 Larguero Yago de Vega no

Voz 1991 00:21 es un e4 seguimos en el Larguero José Palacio qué tal muy buenas muy buenas Yago alguien seguro que está en su casa preguntándose ahora mismo qué es esto que está sonando porque pues tiene su explicación

Voz 1038 00:33 tiene su explicación porque esta no es una cualquiera sino es una canción que le han dedicado un grupo salmantino a todo un pedazo de crack que tengo aquí a la derecha Daniel Martín Anaya de veinticinco añitos que hace nada hace apenas unos días el siete de junio hizo historia para el deporte español porque es el primer arquero ciego que sube a un podio mundialista ese consiguió la medalla de bronce además en el debut internacional en el Campeonato del Mundo de tiro con arco adaptado celebrado en Holanda hay consiguió la medalla de bronce en la categoría de ciegos totales y claro esta esa canción se hicieron en la previa para darle ánimo parece que no sólo ánimo sino que es la vieron también suerte

Voz 2 01:14 bueno se quedó a aún a un poquito un poquito de llegar a la final para poder haber luchado por el oro pero la vez que luego arrasó al andorrano en el en la medalla de Ebro

Voz 1038 01:24 once se llevó la medalla la traigo aquí por cierto es preciosa pesa un montón y la verdad es que es un pedazo de de crack ayer full lunes fue recibido en Salamanca por el alcalde de de allí por Carlos García Carballo es una institución de hecho me ha dicho que media Salamanca debe estar escuchándonos hasta

Voz 1991 01:39 hola Daniel qué tal buenas noches hola buenas noches muchísimas felicidades eh muchas gracias tú imaginabas algún día que iba a conseguir esa medalla o qué

Voz 3 01:47 pues la verdad es que cada en veces no pero bueno un cada día pues intentando luchar trabajar Hari conseguir todos estos éxitos es una maravilla

Voz 1991 01:56 sigue en esa mismo Salamanca en tu piel

Voz 3 01:59 pues rendida no la verdad es que me apoyan muchísimo huy les quiero

Voz 1991 02:07 qué problema tiene la vista

Voz 3 02:09 yo tengo nervio óptico es decir que lo mejor tengo perfectamente lo que tengo es el el hilo que que va desde el cerebro hasta el ojo en la información que manda cero verlo ojo no me llega

Voz 1991 02:20 desde qué edad tienes dos dos tres años podríamos decir que agotó toda tu vida si eso es así por qué tienes este esta enfermedad es decir por algún golpe alguna enfermedad es hereditario por qué pues creemos que desde

Voz 3 02:35 de repente in the deseamos es hereditaria no sabemos todavía exactamente estamos en pruebas médicas hay a ver si nos dicen por algo

Voz 1991 02:43 y además da la circunstancia de que lo sufre también un hermano tuyo

Voz 3 02:48 es que yo y también tiene la misma M discapacidad encima tiene aparte de era hace era tienen la Un problema de movilidad una taxi hace

Voz 1991 02:57 los que podríamos decir que en en el resto de la familia nadie tiene ese problema no bueno como te da por dedicarte al al tiro con arco porque entre tú yo siendo ciego no es muy habitual las cosas como son

Voz 3 03:12 la verdad es que no pues yo en el instituto donde estaba estudiando bachillerato el pues Educación Física llevó una jornada lúdica el tiro con arco para para aprobar allí en el instituto probé y me gustó entonces pues me me me llevaron al al club la fecha de Salamanca ya allí es donde donde hable con el entrenador con el presidente y me adaptaron todo hoy ya hay reciben con los brazos abiertos si ya hay empecé hace seis años Si ahí sigo con ellos

Voz 1991 03:42 y ahí seguirá muchos años no vale ahora explica nos porque claro

Voz 4 03:47 eh

Voz 1991 03:47 siendo ciego como apuntas a la diana como sabes cuando tienes que tirar

Voz 3 03:52 pues tengo tengo que no es el talento

Voz 1991 03:55 correcto o no en un té puede de

Voz 3 03:57 cámaras de fotos en unos hierros para colocar siempre los pies igual pretende curar esa la diana en el trípode hay una bolita de dos centímetros de diámetro y en esa tengo que colocar siempre la mano en la misma posición con la que cojo la rico y ese abuelita esta colocada más o menos a la altura del centro de la diana en el aire libre tiramos a treinta metros en en pista cubierta de dieciocho metros de distancia

Voz 1991 04:21 la bolita que la coloca todo entrenador y me quedo no

Voz 3 04:23 eso es el entrenador Co se encarga de mover la rueda según vaya hacia arriba hacia abajo hacia hacia la derecha porque la Izquierda logró lo que más difícil tenemos problemas invidentes es el equilibrio porque claro una persona que ve pues es mirando fijamente hacia un punto ve el equilibrio pero nosotros pues lo tenemos muy muy difícil el el legible y es lo que más nos cuesta

Voz 1991 04:44 claro es que queda secunda que cuando uno cierra los ojos ya es complicado el mantener el equilibrio pues imaginaros encima con un arco con una flecha y tratar de dar en la diana si es posible Sastre es un trabajo de confianza plena de equipo

Voz 3 04:58 sí eso es sí sí sí

Voz 5 05:00 el entrenador Dani Morillo Dani Morillo Il hechas muchas broncas con dices que más colocada la bolita mal no

Voz 3 05:07 la verdad es que es muy difícil yo lo sé irá

Voz 1991 05:11 y nos llevamos muy bien vale el fundamental no lo digo porque las decir me ha escapado la Flecha Dani lo siento entrenador esto todo hace a y me imagino que cuando uno entra en este tipo de de competición en el hecho de las satisfacciones te la llevas con las ovaciones quiero decir no cuando porque tú no ves dónde dónde cae la flecha exactamente entonces si hay una buena ovación tuiteros extraerlo hecho bien no tiene que es más con el oído

Voz 3 05:44 eso me pasan en el Mundial no quedó las daba las flechas y claro yo como uno de ellos exactamente pues eso simplemente con cuando estaban entrenador estaba las también las compañeras del cuerpo técnico de la Federación Española ellos compañeros de equipo o apoyando y demás pues yo cuando él eso ya chillar pues ya sabe a qué ha ido había ido verás la fecha

Voz 5 06:03 en un lugar bueno están al lado malo no estén callados

Voz 1038 06:09 hacer bueno hoy en dos mil catorce es cuando comienzas más o menos ya entrenar no con tiro con arco en ese momento ningún ciego practicaba tiro con arco al que tú ha sido pionero también pero creo que no era el único deporte que practica hoy que sigue practicando no porque tus entrenamientos creo que son larguísimos

Voz 3 06:27 sí la verdad es que entrenamos tres horas de áreas tres días a la semana o cuatro y luego pues también tenemos una parte física que haga atletismo sea o baloncesto adaptado no hubo está también el gol Val que son con cascabeles y también en sólo hacer del sur

Voz 1038 06:44 y esto no sólo lo compatibilizan ya estaba entrenando

Voz 1991 06:47 va del sur Faces tiro con arco cuanto practican

Voz 3 06:51 de tu ajedrez

Voz 1991 06:53 ajedrez también ajedrez claro es todo de memoria

Voz 5 06:57 es una pasada y aparte de por la bestia parda en Tablero delante cosa que imagínate aparte por las mañanas

Voz 3 07:02 salvando tu carrera si eso ando con Magisterio de Primaria que ya el año que viene empezó

Voz 1991 07:07 que bueno sea te gustaría ser profesor si te queda te gustaría

Voz 3 07:12 estoy en primavera ante niños de seis a doce años Si voy escoger de educación especial

Voz 1991 07:17 bueno tienes este bronce en el en el Mundial la medalla ya sabes dónde lo vas a poner imagino que esto habrá que hay sitio especial en una

Voz 3 07:26 vitrina

Voz 1991 07:28 bien guardada la trae muy bien

Voz 1038 07:30 ideada eh porque la traen una cajita con su foto le delante ahí mordiendo la como uno de sus ídolos por cierto la muertes también como Rafa Nadal no sólo no sí sí sí

Voz 5 07:40 como Nadal como un crack a ver si consigue morder tantos como él no ojalá pero bueno y tu sueño sueño máximo es competir en unos Juegos Paralímpicos

Voz 3 07:52 sí eso es ojalá que sino puede ser en Tokio pues en París dos mil veinticuatro que sí se Amy categoría paralímpica podamos asistir a ellos

Voz 1991 08:01 maneras no corramos es decir ya llegar a los Juegos Paralímpicos de momento tiene un bronce mundial que es una pasada ya como referencia es decir que ahora cuando tú llegas el día treinta al Campeonato de Castilla La Mancha Castilla León perdón que lo tienes ahora el día treinta no y luego el día dieciocho de julio el Campeonato de España podrás entrar ahí sacando pecho diciendo que está el bronce mundial bueno

Voz 3 08:24 Puerta disfrutar que yo que me gusta de las competiciones disfrutar y luego ya pues pues cada fecha que lanzamos disfrutar y a dar lo máximo de de mí mismo

Voz 1991 08:35 Daniel de alguna forma te gustaría no sé si mandar un mensaje decirle a alguien que están tu situación con un problema similar que no sea capaz o no se atreva a no dar el paso adelante de practicar ningún deporte y Venga levántate

Voz 3 08:49 pues sí la verdad es que me gustaría que que todas las personas que tengan alguna discapacidad y en y en particular visual pues que no que no se vengan abajo que que ven que se vengan arriba que que la vida son dos días de que disfrutarla el deporte es un apoyo más es lo más lo máximo para mí es es es el deporte porque si no sin deporte no sería yo

Voz 1991 09:11 es que además yo creo Daniel además tú lo compruebas en en tu día a día en tu vida que gente que tenga algún tipo de problema algún tipo de discapacidad algún tipo de dificultad con el deporte se llevan mejor es creo que es como una vía de escape incluso el mantenerte mejor físicamente

Voz 3 09:28 pues sí la verdad es que ayudado muchísimo hoy el cine el deporte sería impensable

Voz 1991 09:35 ah y escuchas la radio te gusta la radio

Voz 3 09:38 porque yo les escucho todos los días la SER en casa

Voz 1991 09:42 chao así que que problema que programas a los que más te gustan

Voz 3 09:46 Carrusel eh

Voz 5 09:49 la entrada cuesta mucho Hoy por hoy

Voz 1038 09:52 no Si nos hemos cruzado cuando veníamos para el estudio con Ángels Barceló y en cuanto ha escuchado la voz se ha quedado parado diciendo

Voz 1991 09:59 es El Larguero que te gusta más entre semana

Voz 6 10:06 con mano

Voz 5 10:06 digo dos

Voz 6 10:09 a ver cuánto van a tener que tirar una flecha

Voz 1991 10:12 gracias a Dios habilidoso tutelar cojo a la flechas hay que decir que te has venido tú solo desde Salamanca un tren te ha venido hasta aquí hasta la radio y que luego te marchas para ella otra vez sin problema

Voz 3 10:24 bueno he he venido a recoger mi tía la estación a disfrutar del día aquí en Madrid que da que si viene a Madrid hay que disfrutar de esta ciudad maravillosa el centro y dando un paseo y nada pues ahora tienen la radio muy a gusto mañana pues volveré

Voz 4 10:40 Cervantes bueno pues Dani tienes aquí

Voz 1038 10:42 el micro abierto para todos los oyentes de la Cadena SER ahora de Salamanca para para que se lo agradezca casa a quien quiera bueno pues la verdad es que

Voz 3 10:51 sí me gustaría agradecer en primer lugar a a mis compañeros de equipo de la selección como extra en el Mundial a Jose de Andalucía de de Almería a Carmen de Pamplona a Willy de Ferrol a mi entrenador por supuesto Dani Morillo al cuerpo técnico de la federación que estuve allí con Almudena Irene también me gusta era pues agradecerá a Goday va al grupo musical que me ha compuesto que está magnífica canción

Voz 5 11:15 pedazo cante sí muy bonita la verdad

Voz 3 11:18 a mí me pues me gustaría agradecer a mi familia a mis padres en birmano que estuvieron allí en primera persona apoyando hoy y con muchos nervios que estando todos las todos los días

Voz 1991 11:29 ah y también por supuesto a todos

Voz 3 11:31 la ciudad de Salamanca que que con sin su apoyo y su es en sus ánimos diarios pues no sería nada de ello y también por supuesto a mi entrenador de atletismo José María un fuerte abrazo para él que si no no decía nada de estoy en la verdad es que la flecha como no pues pues les debo todo porque es una maravilla hay

Voz 5 11:50 nada que es que de verdad tengo y mucha gente que mucha gente que agradece su bueno la Fundación

Voz 3 11:58 por supuesto con que trabaja con personas con discapacidad y la verdad es que también este ahí y ayudo en todo lo que puedo y gracias a ellos estoy donde estoy pues Daniel Martín que sí

Voz 1991 12:08 más que también es parte de este equipo y de la Cadena SER de El Larguero de de Carrusel que estas tu casa puedes venir cuando quieras ojalá hablemos muchas veces contigo y que hablemos de más medallas más éxitos y más triunfos que consigas vale

Voz 3 12:21 muchísimas gracias a vosotros y nada que ojalá pronto

Voz 1038 12:24 a ver vamos a mandar la entrevista Joaquín que le muy del Betis y su ídolo Joaquín irse lo vamos a enviar tiene tiene aquí un pedazo de crack Mucho Betis

Voz 1991 12:34 Daniel Daniel miel gracias cuida mucho vale un abrazo muchas

Voz 3 12:36 hacia hacia arriba unionistas una sí