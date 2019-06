Daimiel: "Los Celtics tienen complicada la reestructuración del equipo"

Voz 1991 00:00 Antoni Daimiel qué tal muy buenas noches buenas noches apagó Golden State dos Toronto Raptors cuatro primera vez que los restos de programa en campeones de la NBA

Voz 0200 00:19 sí sí así es la primera vez que se proclamaban en veinticuatro años de historia de la franquicia canadiense eh algo una final bueno con muchos componentes no desde el buen arranque de Toronto el hecho de que sólo de los seis partidos los gana ganara uno el equipo que jugaba como local es decir cinco victorias visitantes bueno pues la demostración de que un equipo que ha ido creciendo durante la temporada como Toronto ha acabado muy bien muy entero jugando un muy buen baloncesto compensado en ataque y en defensa se han ido deshaciendo sobre todo por problemas físicos por lesiones los Warriors

Voz 1991 00:54 en Toronto muy Espanyol con Marc con Ibaka y con Scariolo que qué qué papel han tenido los tres

Voz 2 01:01 bueno yo diría que Marc

Voz 0200 01:03 sólo Ibaka muy importante e Ibaka había hecho la mejor temporada de los últimos tres cuatro años en su carrera ya confirmado en esta final la buena temporada ha hecho partidos magníficos en un papel notan generoso en cuanto al grupo porque eh sobre todo me refiero lo que él ha recibido era suplente el empezó la temporada como titular cuando llega a Marc Gasol pasa a la suplencia y aún así pues ha dado un gran rendimiento Marc Gasol cambia al equipo cambie al equipo defensivamente desde que llega y aunque él mismo reconoció que llegó a la final justo de de energía eh pero bueno pues otra vez su capacidad para coordinar la defensa de del equipo luego metiendo algunas canastas importantes sobre todo triples en algún que otro partido esta final determinante y Scariolo es un ganador escaso los lo ha demostrado con la selección española y fíjate primer año en la NBA asistente principal de Nick Nurse en Toronto y una ni

Voz 1982 01:58 yo ya para él Marc Gasol protagonista en el parque

Voz 1991 02:00 celebración que fenómeno eh quiero sí

Voz 0200 02:03 a lo largo dijo sobre de Don trago e parece que porque por el tamaño de la botella podía ser cerveza pero no era vino espumoso rosado y bueno pues eh

Voz 1991 02:13 aquí Polán brusco normas y eso eso es

Voz 0200 02:16 se ha hecho viral al menos una imagen en la que se ve una botella de un trago prácticamente se involucró mucho en la celebración él está viviendo algo muy especial y ha confesado que antes de llegar a este punto quizás no valoraba tanto lo que suponía un título como éste pero que yo cuando ha llegado hilo está viviendo quiere que nunca se acabe este momento no se involucró tanto que de un millón que había de celebración el veía dos

Voz 1991 02:39 los vuelos por cierto yo esto no puede pasar en España porque es impensable que pasen España pero fantástico el gesto de Golden State que compra una página completa en el diario Toronto Sun para felicitar a sus rivales que les acaba de ganar la final es una pasada

Voz 0200 02:56 sí es un gran detalle es un gran detalle además de de inclusión porque nosotros desde aquí nos hacemos mucho la idea no deja de ser otro país et Is sólo un representante no obstante no estadounidense en en una competición que tiene otros veintinueve equipos está

Voz 3 03:10 Universe es y ese detalle de de inclusión de generosidad de molde State Warriors sí sí

Voz 0200 03:16 para que bueno pues para que creara ejemplo en otros deportes y en otras latitudes

Voz 1991 03:20 en cuanto condicionó las lesiones de Annie vamos a la final

Voz 0200 03:25 yo creo que mucho no no sabemos que hubiera pasado con ellos al cien por cien pero hay que recordar que en el tercer partido Crichton son no juega hay otro jugador importante que volumen y que tampoco juega esta tercer partido el primero que se juega en cancha de los World eslogan a Toronto y luego pues Kevin Duran aparece en ese quinto partido con en en pista creo que hay un parcial de más seis Lo o ganan por poco los burros aprovechando ese tirón con un Kennedy con Kevin Duran en el inicio y luego pues hay que recordar que cuando se lesiona Clayton son en el sexto estaba cinco puntos arriba a falta de catorce minutos así que eso dicen lo importante que que era la participación de estos jugadores si no podemos especular demasiado pero ha sido trascendental

Voz 1991 04:07 lo de Marc Marc

Voz 0200 04:09 tiene que esperar eh yo creo a ver qué pasa con Kawase él tiene una opción para renovar el contrato un año hoy hemos sabido que jugadores que os situaciones equiparables a las de mar como Al Horford el dominicano de Boston au Harrison Barnes The Sacramento Kings en una situación similar decide no hacer efectiva la cláusula salió al mercado yo creo que es lo que va a hacer Marc antes del uno de julio salía al mercado y luego en función de lo que decida Leonar pues él optar por quedarse en un sitio donde está muy a gusto en Toronto o buscar otras opciones

Voz 1991 04:39 ahora te hago las preguntas algunas preguntas de los oyentes pero viste segundo partido de la final de la Liga Endesa ACB sí sí claro que sí Javier sexo qué tal muy buenas qué tal buenas noches rebote en Barcelona nunca mejor dicho por el la última jugada con los pasos la amorosos de Llull

Voz 2 04:58 bueno hay hay rebote

Voz 1982 05:01 básicamente lo que ocurre que yo creo que ha prevalecido más la decepción por el final del del partido sí que es verdad que se habla de de esas acciones en la última jugada lo que ocurre que bueno yo creo que si esto pasa en el Palau pues no sé si hay algún árbitro o árbitros en el mundo que se atreven a a pintarlo sí que es verdad que el Barcelona pues bueno hay estar incómodos con lo que ha sucedido pero ya están pensando en el en esta

Voz 1991 05:28 el partido se confirma que el Barcelona no va a decir que Se retira la ACB no

Voz 1982 05:34 no no yo creo que que no el Madrid lo dijo en su momento iba han pasado los días oí continúa en la ACB aquí el Barcelona de momento que yo sepa no no vamos que no ha salido ninguna declaración en este sentido

Voz 1991 05:48 no me imagino lo que pasa es que claro a mí me sorprende cuando ves aquellas declara acciones de los jugadores del Madrid dejando sextas una puñetera vergüenza cómo se puede consentir dobles oído nada después del partido ayer cuando Llull dar cuatro pasos ya que no se revisa la jugada evidentemente es esa jugada se anula no habría metido el el triple Carrol sabría yo porque hemos sido el Barça

Voz 1982 06:11 le hemos preguntado Atomic precisamente cuando los jugadores del Real Madrid se iban al vestuario en la que han salido algún vídeo no en el cual pues se decía la palabra justicia y todo todo esto ir tanto Tomic Gomis dice que que no le extraña lo ha dejado ahí y luego dice bueno pues yo no quiero entrar más IPS cuando le han preguntado también si Si bueno aunque el Barcelona jugaba al límite del reglamento y que quizá hubiera dicho pues que eso no era bueno para el espectáculo ha dicho que las os suena digo que eso es cuestión de de los momentos en que se dice pero que que él tampoco va a entrar y que el Barcelona hace un juego duro agresivo pero siempre dentro de la de la legalidad

Voz 4 06:53 jodido después de la derrota pero un un amigo me he dicho a él después de partido playoff es como un partido de tenis en cinco igual puedes ganar el primer set seis cero segundo llevas cinco cero pero no ganase al final lo que quiero decir es todavía

Voz 1991 07:13 los yo creo que la manera de perder este segundo set puede ser definitivo lo contaremos gracias Saisó venga hasta luego le das alguna opción Daimiel al Barça

Voz 0200 07:23 pues eh Le doy pocas la verdad pero no por el resultado de cómo va esta final esta eliminatoria sino por lo que hemos visto los dos equipos el Barcelona tiene que ampararse en ese rendimiento defensivo yo creo que en ataque el Barcelona es un equipo que está lejos en cuanto opciones de lo que es el Real Madrid y hoy en día hay por eso bueno pues lo tiene muy complicado

Voz 1991 07:42 déjame que te haga un par de preguntas que nos da tiempo Juan J C B nueve dice es mejor que Le Bron

Voz 0200 07:50 bueno esta temporada sí ha sido mejor pero hay que buscar un global Le Bron lleva más años ahí no cabe duda que ha jugado cuatro cinco años de su carrera a un grandísimo nivel para mí es el protagonista de esta temporada

Voz 1991 08:04 verle siete pregunta cómo ves el verano de los Celtics se han quedado sin la ceja y parece que Irving se va sí

Voz 0200 08:11 que Irving se va a falta de confirmación pero se puede ir a Brooklyn y lo tienen complicado cómo rehacer el equipo no necesitan algún veterano algún fichaje en el mercado de agentes libres para sustituir a Irving sobre todo y aún así es un equipo joven de mucho futuro

Voz 1991 08:26 Luis Horrillo te dice han sido para Till los mejores playoff de los últimos años

Voz 0200 08:31 a mí no me atrevería decir los mejores pero sí uno de los mejores y sobre todo bueno con muchas sorpresas alguna canasta decisiva muy buenos partidos los he disfrutado la verdad

Voz 1991 08:42 David Balmes te dice ven posible la llegada de Ricky Rubio a los Lakers

Voz 0200 08:47 no porque no creo que sea un jugador que se adapte demasiado a a la manera en la que quieren jugar los Lakers hoy se ha hablado de una opción importante IS el interés

Voz 3 08:56 de Indiana países por Ricky e hice esto sí me cuadra mucho más

Voz 1991 09:00 mira IT van diecinueve te dice cuál es tu top cinco de mejores jugadores de la NBA que es de a esta temporada no

Voz 0200 09:06 no sí bueno esto siempre hay que mirarlo por temporadas porque van cambiando algunos mejoran otros empeoran yo creo que ante todo cumple James Harden

Voz 2 09:15 Leonar Le Bron James

Voz 0200 09:17 no sé si lo metería Stephen Carrie eh seguramente o Embid bueno entre esos estaría porque no quiero meter a los lesionados Kevin Durant y créditos

Voz 1991 09:28 Mino Delgado GP dice tiene Marc resaca

Voz 0200 09:32 pues yo creo que el habrá superado ya han sido las primeras horas las más duras

Voz 1991 09:36 el Brad desde la resaca más dulce de todas todas lúcida y luego Pablo Garrido que te dice que te parece más histórico de los hermanos Gasol el salto del All Star

Voz 0200 09:47 Ellos los anillos por supuesto mucho más el All Star no deja de ser un partido exhibición que reconoce actuaciones currículum pero ser campeón de la NBA es muy difícil y que lo sean dos hermanos es tremendo cuando tras la vacaciones pues eh yo creo que estar en los primeros días de julio la primera semana de julio aguanto aquí vale