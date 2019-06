El Larguero: Analizamos la negativa de De Ligt al Barcelona, el fichaje de Joao Félix por el Atlético y la NBA con Daimiel (18/06/2019)

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este dieciocho de junio día en el que tenemos mucha actividad en el mercado de fichajes por ejemplo el Real

Voz 1991 00:56 ha presentado al tercer fichaje de cara a la próxima temporada tras las presentaciones de Jobbik Hassan hoy turno para el brasileño Rodrigo es que ante mil aficionados ha vestido por primera vez la camiseta del conjunto blanco tiene dieciocho años y firma para las próximas seis temporadas el próximo en ser presentado va a ser el francés Andy será mañana a la una de la tarde en el mismo escenario en el Santiago Bernabéu por cierto que en cuanto al futuro de Bale hay pequeñas novedades pero hay algunos matices porque hoy ha hablado su agente que ha asegurado que el galés en ningún caso va a salir cedido a ningún equipo y que en el caso de que sea traspasado de ninguna manera va a renunciar a ni un solo euro de la ficha que tiene firmaba con el Real Madrid es decir que ese Real Madrid llega a un acuerdo con un equipo a Bale le parece atractivo el el proyecto deportivo pero ese equipo no llega a la ficha que tiene Bale la otra parte la tendrá que pagar como ha pasado en muchas otras ocasiones el Real Ari de hecho Bale es que no tiene ninguna prisa el va a su ritmo el está tranquilo Él sabe además que sino sale del Real Madrid quiere seguir en el conjunto blanco el quiere subirse en el avión que lleva al inicio de la pretemporada con el resto de sus compañeros a a al iniciar la la temo brava como digo no tiene prisa hasta el treinta y uno agosto que viene algo decente y que le convence novena al que no se queda en el Real Madrid en el Atlético de Madrid parece cuestión de horas el que haga oficial el fichaje del portugués Joao Félix el Benfica no ha querido negociar en ningún momento ha remitido en todo instante a la cláusula de rescisión ciento veinte millones de euros para cerrar la contratación de esta promesa de diecinueve años yo a Félix que es una auténtica incógnita tan sólo ha jugado seis meses en el primer equipo del Benfica con muy buen nivel las cosas como son ahora mismo es considerado uno de los mejores jugadores jóvenes del país luso pero como digo no deja de ser algo que todavía está por descubrir un melón sin abrir vamos a ver qué es lo que pasa con Joao Félix pero se va a hacer oficial se va a hacer oficial en las próximas horas la contratación de Joao feliz yo Félix por el Atlético de Madrid también pendientes del tema de Marcos Llorente

Voz 2 03:12 a él

Voz 1991 03:12 jugador se quiere ir al Atlético de Madrid el Real Madrid ha cedido a esa petición del jugador el Real Madrid pedía cincuenta millones de euros el Atlético de Madrid no estaba dispuesto a dar esa cantidad estamos hablando una cantidad cercana unos cuarenta millones de euros más o menos yo ahora falta un poquito el conocer las condiciones los famosos fijos y variables la Atlético Madrid está mirando a ver si encuentra la formula de dar una cantidad fija y otra en variables o incluso a plazo es hacer esos pagos de cuarenta millones de euros y esto evidentemente es como consecuencia a que Rodrigo definitivamente la dicho al Atlético de Madrid que se marcha que se va a ir del conjunto rojiblanco que no va a seguir la temporada que viene lo tienen claro en el conjunto rojiblanco Marcos Llorente es el elegido para sustituir a Rodrigo en Barcelona parece que se aleja definitivamente el holandés Mathijsen sigue Rodríguez

Voz 2 04:01 muy buenas qué tal llego muy buena al menos

Voz 1991 04:04 así se lo ha comunicado hoy su representante al Barça no

Voz 1906 04:07 bueno hace unos días en la última oferta que le hizo el Barça al jugador diga vamos que no convenció a su representante y Mino Raiola dijo que que no que que por esta oferta de no no ficharía por el Barça que tiene otras mejores a clubs como Paris Saint Germain como Juventus también el Bayern de Munich ha interesado en en el Barça la intento ha intentado convencer al al futbolista de hecho el propio Josep Maria Bartomeu viajó para hablar con condenó al igual que hizo con The John a quién sí convenció condenó

Voz 1785 04:40 no ha pasado lo mismo ahora mismo está de

Voz 1906 04:43 ya de vacaciones el futbolista el Barça ha intentado mantener contacto con él digamos que no hay respuesta en el club lo que mantienen es que mientras el futbolista no

Voz 1389 04:54 de un no rotundo SA sólo el de Surrey

Voz 1906 04:56 presentan te pues mantienen esperanzas en fútbol todo puede pasar pero la realidad es que a día de hoy la última oferta del Barça que según cuentan desde el club no se va a incrementar ha sido rechazada por el representante del futbolista por Mino Raiola y el jugador digamos que sea día con lo que dice su su representante y prueba de ellos que la reunión que hizo con Bartomeu pues no no salió como el Barça esperaba

Voz 1991 05:26 yo te digo una cosa así que yo soy el Barça y le digo Leo llama extendió quiere decir por la vía económica no le vas a convencer porque en este sentido Mino Raiola sabemos que prioriza antes el tema económico antes de los intereses deportivos de su representado en este caso de League a ojos cerrados digamos que va a hacer todo lo que haga sus representantes pero tienen que acudir a otro tipo de cosas para poder digamos contrarrestar la oferta económica superior a la que ofrece el Barça

Voz 1906 05:54 sí pero digamos que el Barça lo ha intentado oí claro es qué hacer de futuro luego en el fútbol nunca se sabe pero vaya que lo ha intentado y de momento no ha conseguido su objetivo y el futbolista digamos que está alineado con lo que dice su

Voz 1785 06:08 su representante está meditando su futuro

Voz 1906 06:10 en el Barça insisto mantienen que él no ha dicho que no

Voz 3 06:14 tampoco ha dicho que sí aunque el Barça lo haya buscado

Voz 1906 06:16 pero la historia está en que Delhi puede decir que si como aún confía el Barça o directamente ya no puede responde puede ser que no responda nada más que un día nos despertemos porque su representante ya lo he dicho que no al Barça pero insisto la situación a día de hoy es es esta que el representante ha rechazado la última oferta de el del Barça que el Barça dice que ya no se va a mover de ahí que Bartomeu intentó comenta

Voz 1501 06:38 el jugador que no lo consiguió que ahora mismo de Live está

Voz 1906 06:41 de de vacaciones que el Barça ha intentado digamos acercarse a él no lo ha conseguido Ike el representante esta digamos negociando con otros clubs de Europa y el Barça se mantiene a la espera sabiendo del no de Mino Raiola ID que elige no no ha dicho tampoco

Voz 1991 06:58 que sí que hace así que un abrazo hasta mañana

Voz 1389 07:00 ven una hora propuesta esa es la noticia de Liga le dice

Voz 1991 07:03 de que no al Barça en boca de su representante Mino Raiola el dice que la oferta económica presentada no les satisface y que van a buscar otros destinos donde esa cantidad económica está al nivel de lo que piden por cierto es noticia e información te saca nuestros compañeros del mundo Paco Cabezas y habla sobre futuribles del Barça en este caso dice que Leo Messi le ha pedido al presidente del Barça Josep Maria Bartomeu

Voz 2 07:30 que vaya a por Neymar que es

Voz 1991 07:33 es una de las prioridades y que en el vestuario quieren que recuperen a Neymar claro el Barça según cuenta Paco Cabezas en en el mundo se las tiene que ingeniar para conseguir la pasta que necesita para afrontar el fichaje de Neymar que recordemos que ya se fue en su día del Barça por doscientos veintidós millones de euros el Barça estudia de alguna manera el poder transferir al al París Saint Germaine el acuerdo privado al que llegó con Griezmann en el pasado mes de marzo es decir afrontar el fichaje de Neymar para recuperarle utilizando ese contrato que tiene ese pacto o ese acuerdo que tiene con Griezmann como moneda de cambio Griezmann iría al París Saint Germaine Neymar Sharía saldría del París Saint Germain con destino Barcelona et in me imagino que habrá una diferencia económica que tendría que que pagar el el Barça petición de Lionel Messi el recuperar animar el Barça se piensa el utilizar ese acuerdo que tiene con Griezmann para utilizarlo como moneda de cambio estas información que saca los compañeros del mundo Paco Cabezas esto de alguna forma viene a refrendar lo que contamos aquí en El Larguero el pasado mes de abril que contamos que los jugadores del Barcelona no querían a Griezmann que no les había gustado ni un pelo todo aquello que pasó con el famoso documental de la decisión que de alguna forma en pensaron que les vaciló que les falló o que eh a pesar de haberse mostrado públicamente a favor de que llegase Griezmann al al equipo pues bueno parece que eso ha pesado ya te digo el lo contamos el pasado nueve de abril que en el vestuario no lo querían esta información de los compañeros del mundo pues vendrían poco apoyar eso que estábamos contando veremos veremos qué es lo que pasa pero tiene brinda que va a ser un Benito bastante largo además la Real Sociedad eh ha ha hecho oficial la contratación de Portu el conjunto donostiarra le paga el Girona diez millones de euros y el jugador firmará un contrato hasta junio de dos mil veinticuatro Además esta mañana el ex presidente de la UEFA Michel Platini ADE ha sido detenido por supuesta corrupción en relación a la designación de Qatar como sede del Mundial dos mil veintidós Platini que que recordar que se encuentra ahora mismo bajo custodia policial que estaba cumpliendo una inhabilitación de cuatro años que expiraban el próximo mes de octubre por violar el código ético de la organización a la verdad

Voz 2 09:52 estado en en dos mil once

Voz 1991 09:56 un cobro de uno coma ocho millones de euros por trabajos hechos entre el noventa y ocho el dos mil dos con el consentimiento de Josep Blatter que por aquel entonces era el presidente de de la FIFA así que últimamente todo lo que tiene que ver con estos asuntos huele fatal e inhabilitado cuatro años y ahora le detenido por por el tema de la concesión del Mundial de Qatar dos mil vendidos veremos en qué acaba todo esto la selección española sub veintiuno juega mañana a las seis y media de la tarde contra Bélgica segundo partido de la fase de grupos del Europeo de la categoría ya no tenemos margen de error aquí en Mr tenemos que ganar porque perdimos el primer partido contra Italia de hecho tenemos que ganar el de mañana contra Bélgica hielo el último que nos queda contra Polonia seis posible golear para intentar meternos como el mejor el tercer mejor segundo mejor dicho

Voz 2 10:45 oh

Voz 1991 10:45 si falla Italia el intentar arrebatar esa primera posición en los partidos que han disputado hoy correspondientes al grupo C Rumanía ha ganado cuatro uno a Croacia e Inglaterra caído uno dos contra Francia Francia ganado uno dos y eso que ha fallado dos penaltis así que ahora mismo la clasificación está con Rumanía y Francia tres puntos Inglaterra Croacia cero en el Mundial de Francia femenino a la selección española tras empatar ayer contra China cero busca rival para eliminatoria de octavos de final el jueves se miden Suecia y Estados Unidos en teoría la favoritas Estados Unidos que es la campeona del mundo pero tienen que jugar el que hagan ese partido será el rival de España hoy ha habido partidos también correspondientes al grupo de la verdad es que el grupo eh ha quedado igualadísimo porque él ha ganado Brasil cero uno a Italia la ganado Australia cuatro uno Jamaica es decir que se mete Italia como primera Australia como segundo Ibra así como tercera todos con seis puntos y en la Copa América esta noche se disputan partidos de hecho uno acaba de comenzar Bolivia Perú que voy a mirar ahora mismo a ver cómo va el resultado Benito en ello ya las dos y media juega Brasil cero cero base Bolivia Perú debe está en el minuto diez más unos la primera parte como digo a las dos y media juega una de las grandes favoritas Brasil que juega contra Venezuela contado todas las once y cuarenta y dos empezamos

Voz 9 12:59 si Pedro Fullana qué tal buenas noches hola qué tal buenas noches

Voz 2 13:03 Joao Félix ciento veinte millones

Voz 1991 13:07 viene procedente del Benfica es cuestión de horas no

Voz 1906 13:10 el fichaje inminente porque como hemos venido contando durante todo

Voz 10 13:13 el día en la Cadena Ser el Atlético ha estado negociando hoy con el Benfica la forma de pago de la cláusula por esto no ha hecho oficial en el día de hoy era el único fleco que faltaba pero nos cuentan fuentes de la negociación que se ha avanzado ya del todo en este aspecto y que está todo que para que se anuncie el fichaje mañana que todos los frentes están cerrados con el jugador y con el club el futbolista lleva dos días en Madrid esperando ha acudido esta mañana al estadio junto a Jorge Mendes a pasar el reconocimiento médico ha conocido el estadio ya preparado todo para anunciar el fichaje fotos incluidas que van a salir en principio la jornada de mañana se que es cuando se va a hacer oficial ese fichaje y de yo Félix ha hablado hoy Diego Pablo Simeone en Argentina así en una entrevista a Fox Sports

Voz 0501 13:56 está trabajando en varias situaciones

Voz 1906 13:59 el chico yo felling

Voz 0501 14:01 en que obviamente el Atlético de Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que compra jugadores para poder desarrollarlo que mejoren como lo sola cuando vino que no es ser él no es el aula de hoy de de Griezmann que llegó in no era el mismo que hoy esto se obviamente se va a buscar un futbolista que tenga talento fue que tenga cosa muy buena y que obviamente nosotros como cuerpo técnico lo potencie Mon con su capacidad para absorber para que El día de mañana sea mejor aún

Voz 10 14:30 bueno pues ese futbolista es João Félix diecinueve años veinte goles marcados esta temporada ciento veinte millones de euros de traspaso que es el traspaso más caro en la historia del Atlético

Voz 1991 14:38 es uno de los hombres que más conoce a Joao Félix es el entrenador que tuvo en las categorías inferiores del Benfica justo antes de que debutara con el primer equipo en en primera división en Portugal ya a otra ya o qué tal buenas noches

Voz 11 14:52 noches tú tuviste a a Joao Félix

Voz 1991 14:55 en la cantera del Benfica no

Voz 11 14:58 sí ha trabajado con daño

Voz 1991 15:00 que ya se ve ya en aquel momento que tenía tanto potencial

Voz 11 15:05 sí nosotros sabíamos que tenemos ahí un jugador de enorme sabíamos que teníamos que trabaja mucho para creo e insiste en que nosotros entendíamos que podría hacer

Voz 1188 15:20 sí sí claro desde niño desde que entró en la que debía

Voz 11 15:26 ni siquiera sabíamos que ahí hay un jugador de Navarro

Voz 1991 15:30 te ha sorprendido la llegada al Benfica tan sólo seis meses en el primer equipo Isère tan importante

Voz 11 15:39 no no no me ha sorprendido mucho que acredite desde inicio en su pureza o porque su ex no es no es sólo un jugador como enorme talento es un jugador de enorme capacidad a todos los niveles

Voz 1188 15:55 básicamente físicamente e muy competitiva tú emocionalmente tiene capacidades de de sesión ni sabía que tenía hay que no a la Academia teníamos que tener un poco de paciencia saber

Voz 11 16:12 los momentos ciertos para para apostar enero in claro

Voz 1188 16:17 el mérito de

Voz 11 16:18 de que haya Custo no es cierto en una primera que prevén SICA pues que sea Alix estaba más que preparado para para poder entrar hicieron colgado importante como suele

Voz 1991 16:31 está preparado para abandonar la Liga portuguesa y venir a la liga española

Voz 11 16:36 si nosotros estaremos que la Liga española es una Liga diferente es una liga más competitiva Israel no diga como otro Niza o Easyjet pero sabemos que son Alex no se talento no tiene límites y es un jugador como ha dicho anteriormente es muy completo es un jugador que que sabe muy bien qué Care deslucida de su cajera conviven cuanto Robador es un jugador como estructura emocionado muy fuerte muy fuerte y tengo más francesa que deja los primeros tiempos y va a tener claro periodo de adaptación Marbà con todos los jugadores jóvenes porque Assunçao veneno no nos ha Ciudad pero no

Voz 3 17:22 en un par de semanas nuestra crédito que tú

Voz 11 17:24 lo mismo estar encantados con talento y con capacidad de control

Voz 1991 17:29 a día de hoy cuál es dirías que son sus mejores punto sus puntos más fuertes y aquello que tiene que mejorar aquello que digamos que es más débil

Voz 11 17:39 sin los pienso que Vox vuelvo a empezar pelos de las cosas que tiene que mejorar mejora de es es la adaptación tiene que que tiene que hacer en el fútbol detenida hace Madrid en la Liga española era pienso que la intensidad es un poco diferente de la la esos que también las emisiones de Syva de son un poco diferentes al tiempo que va a que vaya a pasar defendiendo va a ser un poco más intenso y un poco más más más prolongado que significa comprando codifica Pero Vos positivo está en claro su capacidad técnica su capacidad de finalización sumaba hiciera a John Alix que en diez ocasiones y con ese nombre en en Go que es denunciado tremendamente chicas cocer que finalizar con con con con todos los que dudo es un jugador muy completo nacionalización pero ni su mejor capacidad es la competitividad que tiene la capacidad de DGT es decir todos los desafíos que están por delante es un jugador muy muy muy competitivo que siempre trabaja mucho para alcanzar sus objetivos se son para mis dos principales puntos positivos para para llegar a un club tan grande como Atlético y distinguirá

Voz 1991 19:09 es un jugador digamos un delantero nato para jugar solo arriba o eh rinde mejor jugando acompañado como segundo punta o como teniendo acompañante con dos delanteros

Voz 11 19:21 si lo pienso que por delante poder jugar en coger cualquier función poder mejorar para mí militó mi opinión es socio nueve

Voz 2 19:31 no es San segundo pica

Voz 11 19:34 no hemos de un medio de no es puro dies que puede jugar como medio exhibe un delantero que podrá jugar por la banda izquierda derecha puede hogar por detrás de de un delantero macizo puede jugar como delantero más móvil podría jugar de esa exclusión pienso que eh eh mister Diego Simeone a vaya a tirar lo mejor de que es ofrece más pienso que pero pienso que la mejor posición de ser Leaks es eso jugando con dos siendo uno dos dos

Voz 1991 20:09 tú leves con la capacidad de hacer olvidar Antoine Griezmann lo digo porque llega al Atlético de Madrid para cubrir esa baja

Voz 11 20:16 sí para mí es siempre privó peligroso comparar un jugador que está está en más que una tralla

Voz 1188 20:23 esto muy muy lindo

Voz 11 20:26 boda hasta ahora falla porque Griezmann es jugador de Francia ganador de restringe el Atlético goleador tremendamente importante en política nacional aquí estamos hablando comparando con jóvenes que está atentando así margen está está en o a quienes tienen desde novia años es muy muy joven ero todo sola los aficionados de todos los responsables de Atlético cese confirmar esta transferencia pueden tener la certeza de que son e Bay va a intentar dar un jugador importante pero

Voz 1188 21:03 para mí Krishna es Griezmann

Voz 11 21:05 postales es once Alex anoche adicción tiene hoy pude características es es un goleador que puede jugar como estáis jugando a ahora completa avanzado ser un jugador tremendo identifica ya eh pero Shams llamó la atención el las comparaciones padecieron poco peligrosas para para poner en tan presión eh jugador ordené que eso sea once Alex sabe que en este momento Griezmann es Griezmann Alix Gaspar Arsenio uno no puede no se podía hacer

Voz 2 21:38 vale ya sabemos cómo cómo

Voz 1991 21:41 a Simeone que es lo que le pide a sus jugadores esa capacidad de sacrificio es decir el ayudar en defensa el sacrificarse en algunos momentos esa capacidad la tiene Joao Félix

Voz 11 21:53 lo tiene así que es un jugador que que que prevén ganar Totó todos todos todos aficionado stock toda la gente que que normalmente vida el fútbol sólo como adepto al poder pensar que hace apenas de un goleador a cien sigo no están hasta en ganar Alix es de un jugador que defensivamente es tremenda miente disponible para ser crudo es puede descender en la banda puede descender en el medio porque de siempre se que presionar con mucha mucha competitividad intensiva como Simone de Gupta incluso para un entrenador que que mira con otros ojos puede puede cortar de cuero o de dice te puede decir con con toda certeza que Simeone puede contar con chalets para para poder hacer los trabajos defensivo como tanto le gusta

Voz 1991 22:53 me quedan un par para terminar en Joao Félix ahora mismo el mejor jugador joven de Portugal

Voz 11 23:02 ahí está seguramente no nos mejores como sabes puesto Gao tiene muchos jóvenes Raúl

Voz 0200 23:09 ha habido muchos muchos

Voz 11 23:12 vientos con diferentes vida pero no en su generación claro estamos hablando de de

Voz 12 23:19 un jugador muy importante

Voz 11 23:23 muy preparado ahora todos sabemos todos cuando digo todos vivos también los azules de Atlético que saben que John Alix no es un producto acabado colgado que tiene mucho mucho justicia o hasta hasta ahora está demostrando mucha mucha capacidad mucho rendimiento pero todos sabíamos que su potencia o es increíble ten quién una imagen da margen increíble para para para crecer nada mejor que un club como Atlético de Madrid en la Liga y la Champions como entrenador tan tan insistente para Gil lo mejor que se con las tensiones con similares

Voz 1991 24:11 si alguien no hubiese visto jugar nunca a Joao Félix para explicarle qué tipo de jugador con quién lo compararlas es decir para explicarle a alguien que no lo haya visto nunca se parece a quién

Voz 11 24:23 sí te puedo decir que comprando jugador es muy difícil eh dos pienso que de aquí a daños tengan preguntar qué Vince Vaughn según Isère muchos jugadores que gustaría de ser como

Voz 2 24:35 no existe Pozo duro

Voz 11 24:38 eh pero once Alex más que comparar con jugador o de dice que haya ya no hay cero un jugador que a Trail mucho ha de muchos a muchos aficionados a la radio para para mirar su talento y su facilidad para practicar de ser un jugador tan importante para para conquistar trofeos de Athletic te te te dice

Voz 1991 25:07 y acabo en España se está hablando mucho del precio del traspaso ciento veinte millones los vale

Voz 2 25:14 la película

Voz 11 25:15 citó todo estaremos que que los mercados está hasta loco o es muy difícil estar eh categorizar Un jugador cincuenta c que estamos hablando de de Montmeló Se si si me pregunta si son Hillary se justifica un jugador tan grande te digo que para comparar otros en leemos aquí alguna dificultad de entender pero estamos hablando de un jugador que puede ser tan importante del club estamos hablando de jugador que seguramente que va a luchar con los maneja mejor

Voz 12 25:54 esto sea los individuales hemos huido de la afición no sólo en España como el suponen que ese tinte

Voz 11 26:07 estos números también eh Aqua hago aquí que será o Clube a España en una novia afortunada

Voz 2 26:15 pues yo a otra ya eh tará

Voz 1991 26:18 con mucho que no seas ha explicado un poco cómo es João Félix que Podemos es esperar de él en el futuro mejor tú que nadie porque has estado trabajando dieciséis diecisiete años en la cantera del del Benfica así que nada estamos pendientes de que saga oficial te agradezco que haya estado con nosotros esta noche en El Larguero un abrazo

Voz 11 26:36 abrazo Fullana eh yo a Félix

Voz 1991 26:39 lo que va a llegar de los que se van que empiezan a ser ya muchos otro que abandonó el barco Rodrigo sí

Voz 10 26:44 estamos el pasado catorce de mayo en el Larguero eh anunció Manu Carreño que Rodrigo pagaría la cláusula setenta millones y se marche del Atlético de Madrid ha tardado un mes algo más de un mes Rodrigo en comunicárselo al Atlético pero así ha sido Le he dicho que se va que va a llegar a un club en Hubble pondrá los setenta millones de euros de la cláusula hecho como Griezmann Nani no han dicho dónde va ir pero bueno Guardiola hay el City lo han vuelto loco está enamorado de Rodrigo lo ha conquistado para su proyecto y si nada cambia porque el Bayern está apretando en las a última semanas el City será su destino y precisamente Simeone ha hablado de las numerosas salidas e importantes que tiene esta temporada y por eso dice que va a ser un desafío reforzar el equipo este año

Voz 0501 27:21 sí hay muchos digo que salen es un momento de transición difícil pero con mucha ilusión obviamente que nos llena de

Voz 1389 27:29 el entusiasmo pero creo que esto es es continuamente

Voz 0501 27:32 sabido y El desafío te lo tienes que poner sino está y hoy lo tenemos claramente porque se iban chico con mucha jerarquía chico que le han dado muchísimo el club obviamente tenemos que buscar que el Atlético de Madrid que lo más importante siga compitiendo como lo está haciendo

Voz 1991 27:44 se está marchando muchos jugadores importantes del Atlético de Madrid hay que buscar una justificación a esto porque Rodrigo ahora mismo tenía encima de la mesa una oferta económica exactamente igual o muy similar a lo que el están ofreciendo los de fuera ha decidido marcharse gris Mann estaba cobrando lo que está cobrando probablemente tenga que renunciar a pasta para irse a otro club con lo cual tampoco es cuestión de de dinero así que algo está pasando en el Atlético de Madrid que no consigue retener a a sus estrellas ahora lo vamos a comentar todo y también de la posible llegada de Marcos Llorente al conjunto rojiblanco precisamente para sustituir a Rodrigo Miguel Martín Talavera qué tal

Voz 2 28:18 muy buenas qué tal Yago buenas noches Gustavo López buenas noches qué tal buenas noches tengo que hacer un alto en él

Voz 1991 28:24 camino seguida en las

Voz 2 28:26 sí es enorme le interesaba gol de Bolivia gol de Bolivia sí que que la metido quién

Voz 0749 28:36 y ya no de penalti de penalti que marcó arbitro Martín conflictiva árbitro

Voz 0985 28:45 Marcelo Moreno no era no ni una Marcelo Moreno

Voz 2 28:48 está está la estaba liando el árbitro

Voz 0749 28:51 sí sí terrible votar

Voz 2 28:53 siendo con con Alvarito ahora los cuentas las once y cincuenta y nueve

Voz 1 32:55 quiero Yago de Vega por completar la información de la Copa América ha marcado Bolivia como adelantaba a Gustavo López de penalti uno cero a Perú ha marcado Marcelo Martins Moreno estábamos en lo cierto lo que decíamos Marcelo Martins y Marcelo Moreno un chaval de treinta y dos años que juega en el llevamos toda la información lo digo en el si Jean One Ever Bray de la segunda división de China mide unos en tres damos toda la informal

Voz 1991 33:23 don Gustavo mantiene

Voz 0749 33:26 totalmente informado a que que me sorprende día a día

Voz 2 33:30 es el aliado bien

Voz 0749 33:31 la aliado porque primero había pitado penalti que efectivamente fue penalti pero puede decía que había sido fuera de juego revisión del bar no había fuera de juego pero por metros

Voz 1906 33:40 se había equivocado el asistente bueno

Voz 0749 33:43 lo revisó y pitó penalti gol de Bolivía que llegaron uno cero ante una posible que me está decepcionando de lo que fue en el Mundial en la Copa América pasar a lo que está haciendo en esto

Voz 1991 33:52 Nos vale para todo Gustavo es que te comenta un Bolivia Perú sin ningún problema sin ningún Verdemar preparados tenemos aquí una parte el entregamos repito

Voz 0749 34:00 la compañía independiente si que le presto más atención todavía

Voz 1991 34:03 vale me gusta ala qué os ha parecido lo que ha contado ya a otro hallado que le estuvo a Joao Félix las categorías inferiores del Benfica

Voz 1389 34:13 precisamente estabas diciendo una cosa

Voz 0501 34:14 ah perdón AUS si yo creo que es donde hay que poner el acento tú decías que jugadores que se quieren ir que porque se quiere ni a pesar del sueldo a pesar de estar Simeone pero yo te digo que que que quizá hay que mirarlo por otro prisma hay jugadores yo Félix es seguramente la estrella más M

Voz 1389 34:31 gente más importante que hay en Europa

Voz 0501 34:34 tenía muchas novias entre ellos equipos muy poderosos hiela preferirá Atlético de Madrid Mario Hermoso que ha cumplido veinticuatro años si no se tuerce que no se va a torcer va a ser jugador de Atlético de Madrid internacional español lo mismo ha pasado con Herrera que también tiene muchas novias el mexicano y aunque no se ha hecho oficial está cerrado al ciento por ciento iba a ser jugador de Atlético de Madrid con con cero de traspaso

Voz 1906 34:56 ha habido muchos equipos pero preferido ir al Atlético

Voz 0501 34:59 Madrid ya lo que te voy es que yo creo que lo yo Félix lo que viene a demostrar es que el Atlético de Madrid está en la élite deportiva que es considerado por equipos por jugadores por representantes como que sube un equipo grande aunque seguramente en cuestión de su leve demás quitando la la excepción de Griezmann en cualquier otro sitio te puedo andar más yo creo que es el mensaje que que golpetazo en la mesa del Atlético de Madrid que parecía hace un mes que se iba a deshacer todo que es estaba desintegrando el posible proyecto hizo un mes después bueno pues todo lo que lo que va llegando lo que se está cerrando lo que se está negociando tiene muy buena pinta

Voz 0749 35:37 Bush sigue siendo lo que dijo

Voz 1785 35:40 pero el kilo descubrió

Voz 0749 35:42 te quiero tú en categorías inferiores yo creo que es una un dinero importante para alguien que todavía no ha desarrollado futbolísticamente ha jugado seis mese realmente bien porque lo hemos seguidos en competición europea y ha jugado muy bien su enorme calidad que puede ser una una auténtica estrella en el futuro pero ciento veinte millones por alguien que ibamos a ver qué es lo que sucede para mí es un dinero importante me genera dudas e I E cambiar la camiseta del Benfica de un equipo importante en la Liga portuguesa a ponerse la Atlético Madrid con lo que significa con la presión que tiene el Atlético de Madrid con lo que conlleva tener al Cholo Simeone y su cuerpo técnico como entrenador y la exigencia va a tener más el precio añade lo que es otra presión más entonces doce creo que hay que ver cómo gestiona emocionalmente no futbolísticamente pero sí emocionalmente el jugador tiene que estar muy fuerte y con Kiko con Alvarito con Santi en en en el Sanedrín creo que hay que ser muy prudente a mí e insisto hija share me genera dudas es mucho dinero para un chico de diecinueve años que está por hacerse que es un diamante sí pero que es un diamante en bruto y que lo van a tener que pulir muy bien para ver qué es lo que sucede pues también

Voz 1991 36:56 yo lo quería incidir tala en el otro ah ya que es el hombre que lo tuvo en las categorías inferiores es decir sobre el tema psicológico porque evidentemente es un tío con talento no es más que verle físicamente yo creo que todavía está por hacer es un chaval muy muy del garito muy fino pero mentalmente y nos ha contado eso no el hecho de que es un tío que cuando tiene que ser los un tío sacrificado algo que para siguieron es indispensable y sobre todo que por lo que le conoces un jugador al que no le puede la presión que sabe que digamos echarse al equipo a la espalda no es lo mismo hacerlo en el filial del Benfica o en el propio Benfica cuando vienes de abajo y nadie te va a pedir nada que ahora que cuando llegas al Atlético Madrid una mochila ciento veinte kilos

Voz 1906 37:37 si te ha dicho no que tiene trazos

Voz 0501 37:39 el líder yo creo que al final eso es lo más importante yo estoy acuerdo con con lo que dice busque al final es mejor que yo creo que no es lo mismo cualquier otra liga que la Liga

Voz 2 37:47 Española lo hemos visto por ejemplo que hizo una buena

Voz 0501 37:50 también en en Francia una buena temporada en Alemania en el Dortmund y luego le costó ciento cuarenta y cinco millones al al Barcelona yo creo que una cosa es el mercado que está absolutamente disparatado en todos los sentidos te ha escuchado ayer tu comentario estoy completamente de acuerdo esto va a tener que que romper por algún lado porque esto es insostenible ya por cualquier jugador normal no no no te bajan de treinta cuarenta cincuenta millones sí y luego otra cosa es que aguante la presión y yo no lo conozco más allá de lo que decía Bush de lo que le hemos visto en el primer equipo del Benfica jugando sobre todo competición europea pero tuviera

Voz 0200 38:27 las todos sus sus registros

Voz 0501 38:30 sí ha pulverizado todos los récords desde desde bien precoz lo que está claro es que tiene algo especial pero no es lo mismo tener algo especial el Benfica que tener una Atlético de Madrid yo creo y la buena noticia es que al final va a caer en las manos de Simeone Simeone cuando ha visto talento en la mayoría de los casos lo ha explotado y lo ha mejorado sólo hay que ver cómo buscan todos los los equipos los jugadores que ha

Voz 1906 38:51 es el Atlético de Madrid todos salen

Voz 0501 38:54 la mayoría de ellos reforzados yo creo que ese es el aval con el que juega el Atlético de Madrid no conseguir de ello Félix que tenga esas trazas de liderazgo que tenga esa personalidad que decía su entrenador en las categorías inferiores y que luego sí

Voz 2 39:07 es capaz de gestionarlo con un cambio que va a ser

Voz 0501 39:10 brutal para él porque hay otra cosa que decía que para mí muy importante y es que la exigencia física que va a tener que hacer en el Atlético de Madrid no en la que tenía y eso sobre todo al principio gusta

Voz 1991 39:21 y hemos hablado de la oposición también lo tiene clarísimo es segundo punta que detenga a alguien por delante y el aparecer desde atrás el Gus esa es la posición de Félix

Voz 0749 39:32 hoy por lo que vivimos si es un jugador que jugó muy entre línea que capaz de último pase tiene llegada que tiene gol que tiene muchísima calidad en el uno contra uno la la posición ideales la de la de un mediocampista ofensivo no como un segunda punta pero no con esa referencia en ataque si tener a uno como referencia para poder alimentaban lo para jugar por fuera por dentro con una libertad de movimiento que pueda jugar en una zona intermedia tres cuartos de campo para adelante siendo lo que comentábamos anteriormente no el tema de que comentaba ahora en la exigencia no lo mismo venir de abajo debutar batir todos los récord eh emocionalmente y la energía que produce eso al futbolista es espectacular porque te sentís importante sentir líder porque tus compañeros te lo hacen sentir porque está funcionando muy en ahora venís por por el precio no por lo que ha demostrado sino por el precio en plan estrella eh contacte este dinero ahora lo tiene que demostrar mucho jugadores en ese caso por ahí esa presión le puede lo vimos en Coutinho con el Fútbol Club Barcelona como le está costando y cómo le cuesta hacerse con ese mando yo ese liderazgo bueno también le puede pasar chaval espero o decíamos toque que no porque con muchísimo talento que puede desarrollar ese talento de la mejor manera el entrenador

Voz 2 40:46 seguramente sería ideal el club también es

Voz 0749 40:48 ideal porque realmente siempre está entre los cuatro primero con la obligación de ser cada vez mejor pero creo que cayó en un club bien una cuerpo técnico espectacular ahora bien lo va a tener que demostrar la cabo

Voz 1991 41:01 Se va Rodrigo el elegido es Marcos Llorente que pierde que gana con el cambio talar el Athletic

Voz 0501 41:07 hombre yo creo que Llorente ha sido un gran jugador yo creo que la referencia que tenemos de él jugando diciendo importantes la del Deportivo Alavés donde yo creo que hizo una

Voz 1906 41:16 era un temporada un tremendo

Voz 0501 41:19 eso vaya por delante y luego que pierde pues pierde a Rodrigo que es un jugador muy importante yo creo que es irreprochable hará que está tan de moda en juzgar a los jugadores que se van yo creo que es así

Voz 3 41:30 irreprochable su trabajo en el terreno de juego

Voz 0501 41:33 no está al final no queriendo saber nada de ofertas hasta que termina la temporada pero sí también creo que fíjate lo que hago yo creo que Rodrigo se equivoca yo creo que al final conociéndole un poco es verdad ahí ya no hablo de el sistema de juego que le puede encajar bien a Guardiola mejor que a Simeone y demás aunque la hoy este año con Simeone jugando bien pero creo que no es lo mismo ganar cosas por inercia que siendo líder y aquí va a ser absolutamente líder en todos los sentidos para muchos años pero bueno también entiendo que un futbolista y aquí tenemos a uno de los buenos como como fue Gustavo López es corta que discriminar también por tu futuro hito

Voz 2 42:10 todas las opciones son son entendibles Bush

Voz 0749 42:14 lo que gana el Atlético de Madrid con Llorente hay que verlo va a depender muchísimo de lo que quiera el Cholo en el Alavés hizo una temporada extraordinaria siendo un jugador que le dio mucho equilibrio que es que tiene mucho criterio a la hora de de mueve el balón que es un ahorro de auxilio para cualquier compañero y en el Madrid bueno a cuentagotas cuando participó creo que hice buenos partidos tuvo buenos minutos otro

Voz 1389 42:36 no es tanto pero no tuvo continuidad en este último año

Voz 0749 42:39 bueno vamos a ver cómo se desarrolla ahora Rodrigo se ha dejado huella en el Atlético de Madrid y creo que es un jugador con una calidad enorme que ha avanzado muchísimo ante la lateral Isaba mucho el balón ahora no jugaba mucho más vertical fue aprendiendo los códigos que quería el Cholo Simeone los automatismo que quería el Cholo en el Atlético de Madrid que era lo que quería para su equipo y para hacerlo mucho más dinámico para darle más ritmo de juego aprendido muchísimo en eso y bueno toca la hora la de demanda de se hizo creo también que muchas veces tiene que priorizar qué es lo que quieres en tu carrera la carrera el futbolista es muy corta como decía Atala pero muchas veces el tener el liderazgo que te puede dar un entrenador como es el Cholo en el Atlético Madrid a tener algo con Pep Guardiola te pueden enseñar mucho también porque es uno de los mejores bueno tener que precisa y la balanza decantó para el City pero pierde un jugador muy importante Atlético de Madrid en medio

Voz 1991 43:29 bueno Rodrigo que parece que ya es pasado el Atlético de Madrid el que llega Joao Félix veremos si también llega al conjunto rojiblanco Marcos Llorente aunque tiene pinta que Real Madrid Atlético de alguna forma están condenados a entenderse gracias tal Agus un abrazo a los dos

Voz 2 43:44 un abrazo y buenas noches te comento minuto cuarenta

Voz 0749 43:46 entre Bolivia uno Perú cero vale fenomenal

Voz 2 43:49 gracias Ruth para la gente no se escucha ha sido muy grande con la sombra eh hasta luego siempre por la sombra Antón Meana qué tal muy buenas hola cómo estás Yago buenas noches lo de coches

Voz 1991 44:00 Lorente entre el Real Madrid el Atleti como está

Voz 1906 44:04 pues está a punto de cerrarse ayer contábamos en este programa que el acuerdo entre Marcos día el Atlético de Madrid era total

Voz 3 44:12 sí

Voz 1906 44:12 Ike el deseo del jugador sigue siendo jugar en el Atlético de Madrid por encima de ofertas que le ponen más dinero sobre la mesa como la del Inter de Milán pero él ya se puso de acuerdo con el Atlético de Madrid considera que la oferta es muy buena que le mantienen el sueldo que cobra en el Madrid el interés es real sólo necesitaba ese movimiento de Rodrigo que te ha contado Fullana ahora están negociando Atlético de Madrid irreal Madrid pero ambos clubes han confirmado hoy de manera independiente a la Cadena Ser que van muy bien y que se puede hacer

Voz 1389 44:44 crear esta misma semana faltan

Voz 1906 44:47 unos flecos todo se desactivó

Voz 20 44:49 daba o Se dejaba claro esta mañana

Voz 1906 44:52 cuando después de que el Madrid quisiera cincuenta y el Atlético sólo ofreciera veinte más

Voz 1389 44:57 los al final con lo de Rodrigo cien puntos

Voz 1906 45:00 bien con la insistencia del Cholo el Atlético de Madrid por la mañana le comunicaba tanto a los agentes de Llorente como al Real Madrid que estaban dispuestos a llegar Yago a una cifra mágica cuarenta millones de euros cuarenta millones de euros el Madrid acepta era están negociando si son treinta más diez treinta y cinco más cinco XXXVIII más dos cómo se paga en qué plazos pero están eso terminando la negociación sería ahora mismo noticia que Llorente no jugará en el Atlético de Madrid todo lo que no sea ver a Llorente de rojiblanco sería sorpresa en los próximos días

Voz 1991 45:36 Fullana al Atlético de Madrid está haciendo lo mismo que con Joao Félix tratar de un poco dividir esos pagos a buscar una forma acomodada anuda afrontar en la cifra en

Voz 10 45:46 ha llevado Félix bastante más elevada a los ciento veinte millones lo que busque el Atlético Madrid es una forma de pago en este caso lo que cuenta Antón Meana es precisamente buscar si es un fijo más un variable cuántas el variable cuántos el fijo y luego a partir de ahí quizás también si se paga De Gaulle

Voz 1501 45:59 se paga a plazos en el caso Joao Félix la cifra hasta

Voz 10 46:02 aclara ciento veinte a partir de ahí pagarlo de una forma u otra

Voz 2 46:05 conocidas las posturas de los clubes Toño García muy buenas

Voz 21 46:08 qué tal el Yago buenas noches cuál es la postura del

Voz 2 46:10 jugador