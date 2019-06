¿Qué haría Miguel Ríos si se encontrara con Beethoven?

Voz 1580 00:00 pues pequeño yo me llamaban Boabdil sí porque solía perder en los Juegos que me pone a llorar

Voz 1 00:10 yo quería que te llamaban el Niño señora íntimamente en casa en el barrio robo deal qué relación tiene con el mar

Voz 1580 00:20 pues yo nací cerca de setenta kilómetros exactamente el mar Mediterráneo y el primer hermanos que vi en mi vida fue el mar Mediterráneo y el recuerdo que tengo es pavoroso recuerdo con dos o tres años que me llevaron a ver en el mar yo Mi madre me acuerdo más que fuimos te estoy hablando del año cuarenta y siete cuarenta y ocho

Voz 2 00:46 en

Voz 1580 00:49 recuerdo que fuimos en un camión en los que le ponían unos

Voz 2 00:53 unos eh

Voz 1580 00:55 bancos pegados al al a los lados íbamos como gente del barrio que había una excursión para ir y volver

Voz 3 01:04 recuerdo que bajando

Voz 1580 01:06 por los Caracol ellos una carretera que es trabado por arriba de Motril la carretera antiguo llovía aquella inmensidad ahí me puse a llorar a pero llorar terrible veinte irme bajaban sea hacerle pasará a hacerle pasar ni el niño no se les pasaba yo me Uber me tuvieron que me dio una especie de siempre he tenido miedo siempre he tenido una relación muy me ha gustado mucho me hubiera gustado bucear por ejemplo no puedo porque los oídos sabes tengo como como fragilidad en los fluidos pronto cuando bajo más de un metro hacia abajo empieza muy hubiera gustado ir en barco y me mareos soy aunque sé que vengo del mar pero soy poco anfibio

Voz 1 01:54 detrás de este niño que se puso a llorar la primera vez que vivía el mar está Miguel Ríos estamos encantados de que esté es esta madrugada acompañándonos en este programa en el Faro

Voz 4 02:07 Nos hace mucha ilusión que que no seas has dicho antes de empezar que eso les oír lo de hecho que hayas hecho alusión algunos oyentes como Helguera delante y frase Mariví has dicho está bien de que toca la trompeta con la boca

Voz 1580 02:19 el gato que eso una cosa que era muy difícil que es que es muy la sintonía que están bonitas para matar a otra pero haciéndolo ya con con la con el fraseo y todo parecía una emula de Chet Baker me gustan mucho me gusta mucho la gente muy espontánea me encanta que la gente cuente porque yo soy muy fan de la radio nocturna recuerdo con un placer enorme en esta casa o sea que hacía tantísimo tiempo y no en este piso mucho más abajo en la tercera planta cuando los estoy estaba una él la tercera planta que venía con Joaquín Prats que Sierra de Madrid madrugada de hecho de una canción que sea más nuestra sola está ambientada en la radio y siempre me ha gustado mucho me parece yo cuando era chiquitito también en mi casa había una radio una invicta con ojo mágico y me acuerdo que que la primera noción que tuve del planeta fue a través de la radio pero no viéndolas sino viéndolas que era fantástico no

Voz 1 03:25 el podríamos estar hablando contigo no todo el programa sino hasta final de temporada

Voz 1580 03:31 sí pero

Voz 1 03:34 vamos a recorrer contigo algunos escenarios por ejemplo me gustaría que me contaras cómo era la plazoleta del barrio de La Cartuja

Voz 1580 03:43 era una placenta que tenía o dos edificios uno Anele y otro la parte de una parte rectangular en Taba flanqueada por la carretera de Murcia en la carretera que salía que abandonaba la ciudad hacia el Levante

Voz 3 04:01 lo recuerdo como

Voz 1580 04:03 sabes realmente como si fuera una

Voz 5 04:06 sea si alguien me dice describe el Mediterráneo pero puede ser Argel o puede ser de Sicilia ese árabe placenta no

Voz 1580 04:17 algo así como muy lleno de vida muchas voces gente corriendo y jugando niños en la calle en tu vida

Voz 1 04:24 ahora han pasado locales garitos tiendas pero yo quiero repasar el bar Antonio Buero era el lugar donde te encontrás con tu padre

Voz 1580 04:32 a ver si subiendo porque él trabajaba en un aserradero ves que ya no existen Granada que se llamaba San José saber que era donde sí salí la carretera de Málaga salía a la carretera Málaga yo estaba en los Salesianos entonces estábamos sigue distante se acababa mediodía yo me encontraba con él lo recogía que él estaba tomando se pues el Chato con los amigos quieta y entonces me subía con él subíamos a comer los veranos siempre un puesto de sandías melones llevábamos el postre nosotros llevar yo que era el niño que era la cargador si me acordé de ese ese bar hay murió mi padre también además de un infarto

Voz 1 05:20 bueno en ese sentido se siente y dos años

Voz 1580 05:23 ya estaba muy mayor te curioso yo que cumplió setenta y cinco apasionada

Voz 1 05:28 bueno lo tuyo Thomas es de de otro planeta

Voz 1580 05:30 pero no tu padre mujeres esa que entonces estaba muy muy machacada la gente es que no sabemos lo que el ser humano ha evolucionado en en en Milán y que dicen los americanos somos mucho más aparte longevos mucho más útiles más felices más no sé

Voz 1 05:52 os voy a pedir que te pongas los auriculares porque quiero que escuchemos juntos este prodigio que a ver

Voz 6 06:05 así de claro está el precio pero bueno tengo es como si estuviera en el otro lado estuviera en casa en casa sé cómo te oigo en la radio pues lo mismo con casco yo buenas noches canario que me pongo con él

Voz 2 06:21 en el en el en el Ipad

Voz 6 06:25 para que en el smartphone si lo hace un ratito y luego me lo quito bueno pues imagínate cuando esto escucha

Voz 1 06:36 millones de veces pero no quiero que lo íbamos juntos y me diga si tú recuerdas la primera vez que escucha

Voz 7 06:42 este esta música

Voz 1 07:16 qué significa Miguel Ríos para que esta sinfonía Coral de Beethoven

Voz 1580 07:21 pues fíjate tú que realmente me voy a quitar eso emoción oyéndote ah y sabes qué pasa que realmente yo yo cuando escuché la primera vez la la Novena Sinfonía Beethoven la escuché en el primer apartamento que yo tuve yo cuando salí de las pensiones sería el año sesenta y cuatro sesenta y cinco muy tarde dirige un programa de música clásica de que habían en en la en la televisión que lo dirigía un tipo que estaba conmigo en la compañía Félix que era Quero grado José María que ero era trabajaba por por el día en trabajaba tenían un doble trabajo moco todos los españolitos en aquella época no entonces esto me me dijo y mira te mañana mañana vamos a poner color que esta Radio Nacional vamos a ponerle el vamos a ser la Novena sinfonía yo lo soy claro yo estaba viendo la Novena sinfonía ganan las diez o las once de la mañana es admitido por la mañana había tenido una noche así un poco agitada estaba como medio pero cuando entró cuarto movimiento y empezaron los una entrada de Loché los y los te no el tenor a cantar a la alegría que en realidad estaba cantando la libertad porque parece ser que el vocablo Freud es a la libertad también tan tierna

Voz 3 08:51 cómo va

Voz 1580 08:53 sirve puede puede significar la ITV y me pareció sobrecogedora mitad pero bueno yo estaba intentando a mí me gustaba más se había descubierto por el mismo al mismo tiempo el pecho de de Chuck Berry me parecía mucho mejor pero cuando el hoy ya a mí en mis cuando me llamó Eduardo de los Ríos y Rafael Butelle y me llamaron para para hacer esto que me dijeron oye tú has oído algo hombre cultura general básica pero a Beethoven ya lo había oído la mejor como todos los españolitos lo había oído así un poco cómo se hoy en esas cosas no pero me dijo mira que estamos tenemos una idea y tal dije bueno pues oye Rafael porque aparte era una época en la que y y digamos yo esta necesitaba mucha dirección yo venía de cantar and rock'n'roll pero no no llegaba triunfar el todo estaba buscando mi voz es llevaba mucho tiempo dando un poco y para ver qué como como encontraba hizo bueno mira pues cuando lo tengáis a ver si lo puedo hacer lo hago encantado es ETA y entonces me llamaron encestado grabando la orquesta esta orquesta y yo me quedé sobrecogido porque claro era una los estudios

Voz 1 10:20 claro porque también también qué responsabilidad no lo ponen nada no lo pensabas poner buena letra al pues la verdad

Voz 1580 10:29 te digo que yo no tenía yo creo que lo hice yo lo hice por qué yo no no pensaba que era tan transcendental que más me pareció que era bueno que Beethoven era anterior que tiene mucho respeto pero no estaba no tenías de cómo entiendo un sacrilegio como muchas veces luego se acusó no sin embargo ellos eso sí tanto Rafael como Waldo estaban asustados porque si sabía la alineación yo vivía me mundo del rock que yo no me importaban poco leía muy poca prensa digamos me importa muy poco la crítica en ese momento tampoco tenía yo yo creo que esa digamos ese despegue quizás hace que de alguna forma fuera más inocente me interpretación quizás más libre menos prejudicial

Voz 9 11:19 no yo a la yo

Voz 10 11:26 la

Voz 11 11:27 ah sí ha

Voz 9 11:33 ya

Voz 11 11:35 sí yo mi a como

Voz 1580 12:27 lo que sí te digo de entrada que cuando yo cuando cuando empecé a ensayar la melodía hay cuando vi cómo era haga el Cantabria que era un extracto y me quedé absolutamente alucinado porque no hay una canción más sencilla la historia de la música lo toca los niños en la flauta dulce y es de una facilidad es de una o de un de un humanismo aplastante Hayes estar es como una canción infantil Papa PP ha pagado los intervalos son un absolutamente naturales seguidos no hay nada enrevesado es todo como una idea pronto te das cuenta de que ahí está representa en cierta forma yo creo que uno de los de los momentos más brillantes de la humanidad igual que hay canalla gente que puede hacer un el el el tiroteo de Columbine au locos que pronto matan a su mujer y hacen cosas este libro no se imagínate el peor horror la peor cara del ser humano pronto hay un tío que tiene una cara tan alucinante veinte luminosa como la de Beethoven en cuando empezó a escribir eso cómo sonaría ese tío esa canción como porque a aparte ya no lo vi hallarlo lo incluía era una así en tenía una caro estaba oyendo la melodía en la cabeza pero era una mayoría idílica no era la melodía que sonaba no como fuera ir parando todas las notas

Voz 12 13:59 el guión del

Voz 13 14:19 yo no

Voz 8 15:24 no lo veo si es verdad por esto irse a la cantaría

Voz 1580 15:28 como la leche vetado

Voz 14 15:31 con baterías de mal este con bombo te pegados

Voz 1580 15:37 no no fíjate tú qué te digo que yo creo que yo entiendo que contribuimos yo te lo digo porque yo personalmente no puedo ganarme ninguna medalla de este triunfo porque realmente lo único que creativamente lo único Caixa hay fue poner la voz y estar a disposición poner lo mejor sintonizar empatizar sentirme emocionarme con la canción yo a lo que me pone a disposición de la emoción que yo encontraba que existía en esa melodía

Voz 1 16:11 buen número uno en medio mundo enseguida que norma punto de inflexión en pero eso no nos trae conocimiento mundial cine sonoro lo vimos

Voz 8 16:21 no vamos a ser iguales sobre todo en el que cuando le dices perdón el te da las gracias

Voz 14 16:27 sí él y Karajan que te permite tener muy buen humor

Voz 1 16:31 bueno y canciones que han formado parte de nuestra vida es imposible entender nuestra vida contemporánea sin el Bienvenidos Santa Lucía sin el Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada a las sillas cantando claro cuando horario estamos sigue emocionando también si una canción

Voz 1580 16:49 fíjate que que yo a mi tenemos la dificultad que tengo con esos temas es este al ser tan tan tan primerizos tan son muy naïf son canciones que no encierran una desarrollo técnico son pura emoción no sabes qué pasa que es una canción que cuando yo iba por Barcelona pero en la canta ahora Barcelona o iba a cantar a cualquier sitio siempre había gente que se sentía relacionada con la canción incluso me llegaron a decir gente que no tenía nada que ver con Granada Nicola Andalucía gente que era de otras tierra que lo habían fuera de casa y la incorporaban como esta esa sensación de añoranza del sitio

Voz 9 17:31 vuelvo al grande a Huelva a él

Voz 1580 17:55 sí se sabe es que pasó conducto cuando cuentas esto de bienvenidos este tipo lo que te da una alegría enorme de que de pronto yo haya he tenido la suerte de empatizar con tanta gente no de pronto yo que yo sí soy lo intento hecho un esfuerzo enorme en toda mi vida por sentir saber se sabiendo de dónde vengo yo sé que soy de los como los conciertos no me veo siempre arriba en el escenario sino también me veo muchas veces es la gente que está abajo sea porque yo he visto a mucha gente cantar estando ahí abajo he dicho joder tío esa relación que hay entre que te mira y tú es el maridaje perfecto de la comunicación osea entonces que alguien yo cuando querido que triunfaba cuando salía de un concierto y la gente iba por la calle cantando venidos hoy ese tipo de cosas era de pronto me daba cuenta de que había trascendido o lo que yo hubiera incluso sueña o no y eso es impagable desde luego para la gente que quiere que lo quiera no soy yo yo no he trabajado nunca para que la gente no me quiera y para eso tienes que querer sea para que la gente te quiera tú tienes que querer que te lo demuestren con ese tipo de gestos no que la gente compre tu disco que sean tus mecenas o sea que que yo probablemente Mariví se llama la de la trompeta pues se ha comprado ya ha hecho alguna alguna vez un solo de un canciones me para papa papa Papa algo en Santa Lucía en trompeta que hay gente que son en mecenas que me han ayudado a estar aquí donde estoy y eso que como yo sé que que también el talento es aprendido y trabajado yo no no lo he tenido de no sea no soy Dylan vaya de pronto soy un tío que se lo he tenido que currar mucho pues lo aprecio mucho aprecio mucho que ahora la gente a través mío se emocione con una canción me da mucho gusto que era mantiene un concierto de cante conmigo y me no sé me hace mucho

Voz 1 20:12 claro que Miguel Ríos nos ha hecho unos has hecho mucho más felices Nos despedimos siempre preguntando a nuestros invitados quién ha sido o es el faro de su vida tuyo Miguel para mí el foro