Lo que peor sabemos hacer

buenos días Pepa buenos días a todos que fatalidad con la cantidad de cosas que no salen estupendamente las circunstancias políticas nos obligan a hacer lo que peor sabemos acordar con los diferentes la vez que lo conseguimos en la transición pasamos a la historia hay pocas cosas más contrarias en nuestro temperamento que la FIA gestión de las discrepancias no sobra pasión y además nos falta costumbre porque se han fijado ustedes vivimos en la sociedad de la sentimiento o mejor dicho de la ficción de la sentimiento miren ustedes a su alrededor en las cenas de amigos se eligen los temas de conversación en función de la presunción de unanimidad cuando se comenta el problema de algún conocido con su pareja o con sus hijos la coincidencia en lo que debió a cero en lo que no debió hacer es sencillamente maravillosa luego liberamos las discrepancias en otros temas temas ligeros o fútbol o personajes populares etcétera La razón de esta cultura del falso asentimiento es la precaución porque es un hecho conocido por todos que en España no sabemos discrepar la discrepancia degenera en seguida en riña la discusión serena hay civilizada con puntos de vista divergentes es práctica tan extraña nuestra manera de ser como la sauna finlandesa por eso tenemos esta expresión popular llevar la contraria que es mucho más que el simple contradecir que indica contradecir con mala uva contumacia a bien agravamiento espíritu de bronca como nuestros políticos Sánchez Iglesias Casado Rivera Abascal etcétera son también hijos de este país y como no pueden sentir porque su oficio les obliga a la confrontación de ideas muestran torpeza is soberbia a partes iguales todos son menesterosos electorales porque no les llega ni al que más tiene el PSOE pero se comportan como si les sobra nadie pide todos exigen ya es iban a trompicones los pactos tanto en la derecha como la izquierda todo estaba en globo el resultado de esos encuentros es tan imprevisible como una partida de dados crucemos los dedos