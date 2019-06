Flash Deportes SER de las 10:00 (19/06/2019)

pero habrá más tienen cerrado acuerdo con Marcos Llorente quiere cambiar el Real Madrid donde Zidane no cuenta con él por el Atlético ambos clubes están casi de acuerdo por unos cuarenta millones de euros reemplazará Rodrigo y el próximo puede ser el central del Espanyol Mario Hermoso sobre el que el Real Madrid también ha decidido no ejecutar la opción de compra que tenían sea reactivado además la operación por el lateral del Oporto al ex Téllez en baloncesto podemos tener el campeón de la ACB disputada tres de las nueve de la noche en el Palau Blaugrana el tercer acto de la final entre Real Madrid y Barcelona los de Laso llegan con ventaja de dos cero por sus triunfos en Madrid pero todavía les falta uno Pablo Laso la ley

Voz 1161

02:05

además la selección juventinos enfrenta hoy desde las seis y media Bélgica en la segunda jornada del Europeo sub veintiuno hay que ganar el campeonato también se juega en este grupo el Italia Polonia en el Mundial femenino se cierra el grupo de a las nueve Inglaterra Japón y Escocia Argentina clasificados ayer Italia Australia y Brasil esta última como una de las mejores terceras en la Copa América dos resultados esta madrugada grupo a Perú tres Bolivia uno obras sincero Venezuela cero hoy los dos del grupo B a las once y media de la noche Colombia Qatar a las dos y media Argentina Paraguay ya ha sido ya liberado el ex presidente de la voz a Michel Platini después de quince horas de interrogatorio por parte de la Policía Judicial francesa en torno a la adjudicación corrupta del Mundial de Qatar dos mil veintidós más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER Wenders