Errejón: "Cuando uno hace pactos que no puede hacer públicos tiene un problema"

Voz 1727 00:00 Íñigo Errejón muy buenos días qué tal unos días recibimos en Hoy por hoy al líder de Mas Madrid en en la Comunidad la gresca que estamos viendo la derecha supone que todavía existe alguna oportunidad para el Gobierno de la izquierda en la comunidad o cree que todo es retórica negociadora

Voz 0799 00:18 no creo que sea retórica yo creo que efectivamente están en un lío cuando uno hace pactos que no puede hacer públicos efectivamente es que tiene un problema tiene un problema de presentación en sociedad pues de gobiernos que en realidad nunca o de pactos de gobierno que nunca se pensaron para hacer algo con Madrid acaban de llegar al Ayuntamiento de Madrid es más bien un gobierno para deshacer que un gobierno para hacer lo que hemos conocido este Gobierno desde que ha llegado es que quita de la Junta de Distrito de las pancartas contra la violencia machista eh pancarta sin ninguna menos que es difícil que apostar en contra de eso y promete que va de esas Air Madrid Central aunque en el norte e la Unión Europea es más bien somos bien gobiernos para deshacer o para hacer trinchera entonces yo creo que tienen dificultades de explicarlo y anticipa lo que van a ser unos gobiernos yo creo de marcada inestabilidad creo que todo conducirá que se entiendan también en la Comunidad de Madrid claro nuestra obligación es mantener una especie de como de optimismo irredento hasta el final no optimismo pero de persistencia decir sigue habiendo otra opción Si Ciudadanos quiere no equivocarse siga habiendo otra posibilidad pero a mí me da que ya han tomado una decisión que esa decisión es una decisión que no entienden ni una parte de sus votantes y sus socios en Europa que es en realidad sino quieres caldo toma siete tazas osea teníamos un grave problema de corrupción en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que ahora se va a mantener el mismo Gobierno con los mismos problemas heredados de corrupción solo qué aderezado con un poquito extrema derecha

Voz 1727 01:38 la última vez que estuvo usted en este programa ofreció sus votos a ciudadanos para reproducir en Madrid una operación similar a la de Barcelona con Valls para evitar en este caso que gobernaran con la extrema derecha llegaron a considerarlo han llegado a hablar en algún momento

Voz 0799 01:53 no no nos contestaron yo lo hice yo lo intenté en en público pero como es natural estas cosas también se intentan en privado yo lo intenté también en privado e Hinault yo creo que yo creo que Ciudadanos no sé si por ansia no sé si por por por cerrazón ideológica e elige otro camino siempre lo he dicho es legítimo que eligen ese camino pero en mi opinión es un grave error mucha gente gente Izquierda la gente progresista no pero daba si es que nosotros éramos ingenuos con respecto a lo que iba a ser ciudadanos pero es que nosotros no nos pagan para que seamos listillos digamos un todo está fatal me voy a quedar en mi casa y me da quejar por Twitter sino para que intentemos hasta el final digamos el mal menor en este caso entonces era mejor una oferta de gobierno alternativo a que Vox tuviera la llave de un gobierno del Partido Popular entran Padilla en corrupción la Comunidad Madrid pues yo creo que era menos malo y por tanto nuestra obligación era intentarlo es la diferencia seguramente como entra la religión y la política en una tú dices bueno yo he hecho el bien me puedo quedar quieto ya me da igual lo que suceda no en la política hice nombre pero habrá que intentar que esto se haga real incluso asumiendo contradicciones o compañeros de viaje con los que estás en desacuerdo en la mayor parte de las cosas pero hay que intentarlo yo creo que sin embargo han cometido un error que convirtiéndolo Hereu que se han alejado de una sensibilidad mayoritaria de los madrileños creo que es una decisión mala para los madrileños mala para España porque la están tomando en toda España de últimas eh malas incluso para sus propios intereses políticos y electorales

Voz 1727 03:17 pero suman la izquierda no lo consiguió

Voz 0799 03:20 efectivamente es inapelable quiero decir el acuerdo es legítimo desde el punto de claro suman mayoría portando su mayoría tienen derecho a formar Gobierno ahora uno puede criticar por la composición por las funciones que va a tener ese Gobierno o Obilla sale un posible escándalo que afecta al Partido Popular y a la que sería la presidenta que van a presentar a la investidura y lo peor es que yo yo no sé en qué quedará eso pero lo peor es que ninguno sorprende entonces un partido que dice que viene a regenerar resulta que tiene como toda aportación que apuntala al PP de la Gürtel y de la Púnica pero además le deja la llave en pactos secretos vergonzantes que no se atreve a publicar a la extrema derecha pues es una triste manera de a la política española es legítimo es legítimo es un grave error fundamentalmente pero no porque no porque nos perjudica a nosotros en Más Madrid fundamentalmente por una cosa la grandes tareas Madrid va a seguir pendientes las grandes tareas de que la gente tiene miedo a no llegar a final de mes del deterioro de los servicios públicos de la el deterioro de la calidad del aire en o de la desigualdad esas van a seguir ahí entonces cuando pase este Gobierno de la trinchera miento del PP con la extrema derecha pus las grandes tareas seguirán pendientes seguirán encima de la mesa porque no son gobiernos para hacer son gobiernos o para protegerse del en vez de de la de la posible investigación la mira de la justicia o para deshacer como hemos visto en la ciudad de Madrid

Voz 1727 04:40 estamos haciendo un diccionario de innovación política en este programa ayer el toreo que era la suma de pacto y postureo hoy Back to Black está la autoría el copyright es de Verónica final sobre los pactos Black existen iguales de desconocimiento por mi parte existen mecanismos sino no existen habría que arbitrar los para que un pacto de gobierno que por lo tanto significa manejo de dinero público sea obligatoriamente público el pacto

Voz 0799 05:11 la verdad es que institucionalmente es muy complicado hacer eso porque es muy difícil regular lo que dos personas tomando un café deciden acuerdan para ahora o para dentro de un año es muy difícil y sé que va a ser una Nigel o la respuesta que voy a dar pero el mejor mecanismo la mejor institución para esos la memoria y esa no la ejercen los partidos políticos Ésa es competencia de la ciudadanía de los periodistas de la sociedad civil que es que todo el mundo recuerde que hace la gente con su voto

Voz 1727 05:37 que es que la meter un saco lo mueve

Voz 0799 05:40 los que hace después salen gobiernos en los que ni siquiera se aclaran sobre si tiene puesto de gobierno no tiene puesto de gobierno la extrema derecha sobre es muy difícil porque lo que dos personas pactan y además creo que lo decías tú antes de la introducción es normal que para cualquier acuerdo no todos se publicita de inmediato porque es que sino los acuerdos no salen ahora bien una cosa es que no se publicita de inmediato y otra cosa es que ahora un homenaje como si fuera una como si fuera un artefacto uno diga ojo que reveló lo como pactado eh claro cómo será lo que han pactado para que uno pueda amenazar al otro le diga oye que si te pones punto conmigo Vox diciendo al Partido Popular Si es así reveló lo que hemos pactado pues claro mi preguntaron a Vox ni preguntas al Partido Popular Olga ustedes que han pactado para que ahora les amenacen

Voz 1727 06:23 la última vez que estuvo aquí también me dijo que descartaba la fórmula más España en fin con convertir la plataforma madrileña en un proyecto político para el conjunto del país sigue pensando eso

Voz 0799 06:34 sí sí sin duda además la última vez que pudimos conversar ministro segunda que lleva a retumban en la cabeza e me me han quitado me ha quitado muchas horas en el mejor sentido citó todo esto es así si toda esta situación que describimos en Madrid de desigualdad de oportunidades de precariedad para la mayoría de deteriorar los servicios públicos básicamente de que la vida es muy fácil para unos pocos y cada vez más difícil para mayoría porque sigue dando la derecha han salido artículos le dado muchísima vuelta se tomado notas pero creo que en la Comunidad de Madrid sea normalizado una especie de antropología neoliberal de yo voy a lo mío y la única manera subir es pisando a alguien que nos hemos acostumbrado a un urbanismo que rompe los lazos comunitarios a que los servicios públicos sólo son para pobres y por tanto lo que quiero es tener un poquito más de dinero para poder irme a la privada a que como la precariedad Se normaliza el problema nunca el salario salario lo cuestiono sino que por lo menos Bono me bajen impuestos aunque todo lo demás me salga más cara aunque luego me gaste ese dinero en la en la educación en la sanidad en todos los servicios a los que no puedo acceder por lo público porque está cada vez más deteriorado creo que durante veinticinco años se ha normalizado la conciencia de que los madrileños están solos de que no te de que no hay comunidad de que lo que pueda salir adelante dependen exclusivamente o de tu suerte de que alguien te ayude se han roto los vínculos comunitarios y se ha normalizado como la ley de la selva en un escenario cultural así pues esos no diría normal pero es comprensible quedar en las derechas por eso hace falta construir con calma e lentamente y perseverando una alternativa en Madrid porque Madrid siempre ha sido el laboratorio fue el primer fue en Madrid El País Valenciano seguramente decidió los laboratorios neoliberales y es aquí donde hay que construir como afirma la alternativa te lo digo porque

Voz 1727 08:13 eh que te la debía porque me he pasado me pasó semanas dándole vueltas sí sí es pero si eso es así como lo describe ese esa es la razón por la que pese a todo lo que se describe sí ganando la derecha ultraliberal en Madrid ahora también ultra liberalismo atmosférico estás la última incorporación si eso es así para desmontarlo la Isquierda debería ser capaz de conservar el poder un ratito sin matarse sin matarse y ustedes quién tenía autoridad para hacer lo que era Manuela Carmena no lo hizo quiénes estaban dentro de un partido como Iglesias si usted no lo hicieron y que ustedes han desaprovechado una oportunidad histórica son conscientes de eso

Voz 0799 08:56 sí yo creo que sí sí es muy difícil llegar a la alcaldía de la ciudad de Madrid eh sólo se hizo por una combinación muy difícil de repetir de muchísima fuerza social muchísima voluntad social de cambio y a la vez un liderazgo como el de Manuela Carmena pero pero que nadie se llame a engaño la red lo el problema aquí no es un problema de que en las izquierdas acudan juntas uno juntas porque las derechas acuden tres ganan el problema es la capacidad de movilizar a mucha gente que a lo mejor no es no sabe si es de izquierdas y identitaria mente no lo es lo que tienen ciudades que le le le predisponen olé olé ponen cerca de lo que debería ser un proyecto de equilibrio social Madrid básicamente esa está configurando como una sociedad a tres tercios un tercio beneficio de las políticas neoliberales un tercio que tiene miedo vota para no perder lo poquito que tiene o para lo que cree que es no votar lo poquito que tiene un tercio excluido que casi no vota el problema más allá de las discusiones entre partidos que son lo de menos es ser capaz de romper eso Manuela ha tenido la capacidad por eso yo creo que fue alcaldesa de Madrid de hablarle a gente muy diferente de persuadir a gente que por supuesto venía orgullosamente de la izquierda y a gente que a lo mejor no pero que decía lo quería se me parece más humano me parece más empate tiene parece más y me parece más eficaz y esa sigue siendo la clave uno de los problemas que está teniendo en mi opinión la política española el otro día en un artículo Lluis Orriols es la vuelta otra vez a la política de bloques pero eso no porque yo tenga no porque yo tenga dudas sobre sobre cuál es mi identificación política sino porque hay mucha más gente los bloques prácticamente no parten al cincuenta cincuenta Pero en la calle la gente no está dividida al cincuenta cincuenta es una inmensa mayoría el número de gente que sufre la precariedad que tarda dos horas en llegar a su trabajo o que no tienen tiempo para nada o que se acuesta con ansiedad entonces el reto sigue siendo el mismo sigo yendo construir una mayoría con esa gente ha habido errores claro que ha habido errores pero si algo identifica el pensamiento progresista esa capacidad como de no pues de reinventar decir bueno pues hay que ponerse de nuevo hay como lo es el nuevo manos a la obra sigue siendo mayoría el número de gente que necesita un proyecto de justicia social de transición ecológica y de equilibrio en las instituciones pues habrá que producirlo con la capacidad de que genere identificación de que genere una voluntad mayoritaria entre pues eso intruso estos suficiente como para gobernar

Voz 1727 11:16 Arana a Manuela Carmena presidenta de honor de Más Madrid

Voz 0799 11:19 bueno Manolo puede ser en realidad lo que quiera yo lo tal alguien lo pues claro lo publicaba decía Se hará navía hará Manuela tiene que decidir decidirá cuál quiere que sea su relación con una fuerza política que se inspira en ella que se ha inspirado en cómo ha gobernado IN jugará el papel que más le apetezca pero no hay prisas lo lo lo iremos viendo vamos básicamente no Manuela

Voz 0799 16:22 efectivamente el Gobierno cooperación yo creo que es el edil ocurren alguien pues para desencallar una situación y dijo bueno por de coalición si no venga cooperación bueno bien valga las los hallazgos así terminológicos y ayudan a desencallar porque a veces es verdad que no nos quedamos como enganchado son palabras pro donde creo que tiene que ir pues yo creo que tiene que hacerse cargo de de desconozco cómo están yendo las negociaciones creo que se tiene que formar gobierno que tiene que ser gobierno progresista que tiene que ser un gobierno progresista fruto del entendimiento entre las dos grandes fuerzas progresistas nacionales y que tiene que abordar de inmediato una agenda sin la cual fíjate lo que os va a ser muy difícil hacer políticas progresistas en el futuro y esa agenda es que la gente tiene que recuperar la confianza en que la política es el instrumento más útil para quienes no tienen grandes apellidos au grandes herencias y por tanto se tiene que poner de inmediato a demostrar que que votar o que confiar sirve para algo sirve para sirve para tener menos precariedad en el trabajo pero el mejor

Voz 1727 17:17 pero no podemos con Podemos dentro o con Podemos fuera

Voz 0799 17:21 yo eso como acuerde me parece lógico que si son dos fuerzas políticas que están destinadas a entenderse con algún grado de compartir el poder tienen que tener cuál sea ese grado no me compete yo quiero que haya gobierno progresista pronto y quiero que sea un gobierno valiente que se atreve y que cuando tenga que emprender medidas hoy B ayer bellaco mucha envidia como en Berlín se han congelado los alquileres por cinco años hice puede nadie estoy diciendo no sea hundido El Mundo de nada lo único que pasa es que se garantiza el derecho a la vivienda en Berlín Se congelan los precios de los alquileres para que no suban durante cinco años a los ayuntamientos en España no tienen esa potestad no pueden hacerlo porque el anterior Gobierno el Partido Socialista no se atrevió a llegar tan lejos yo creo que os elevará competencia a los ayuntamientos o lo legisla el Gobierno nacional pero eso se puede hacer porque copiados a veces sólo lo malo bueno pues que un gobierno que se pueda poner manos a la obra que lo que lo realice ya en más que demuestre que la política sirve para transformar las condiciones de vida de quienes necesitan porque de ese de esa medida se van a beneficiar no sólo los votantes progresistas también por ejemplo mucha gente que diga así esto no vale para nada si en realidad da igual si son todos iguales bueno pues esa gente que demostrarle en lo concreto que si tu factura del alquiler se te va a congelar es gracias a que el Gobierno que gobierna fundamentalmente pero pensando primero en los de abajo es súper importante pero sobretodo para restaurar la confianza en la política porque cuando no hay confianza en la política y la gente se retira entonces hacen política sólo los poderosos Verónica fuman eh

Voz 1727 18:42 sí yo le quería preguntar por por Madrid centran no yo el tema del cambio climático creo que es una palabra que no es un concepto que no estamos utilizando bien creo que debemos hablar de crisis climática ayer vimos al comisario para el cambio climático insisto crisis climática decir que qué más madre osea que Mas Madrid el Madrid Central era un tema prioritario y que si se cambiaba de alguna manera pues había que sustituirlo por otro plan pero que no se podría dejar a Madrid con unos índices de contaminación como los que teníamos a hasta que se puso en marcha que van como van ustedes desde la oposición a intentar revertir y que Madrid Central se mejore que Madrid Central tenga sea mucho más efectivo o eficiente pero que al fin y al cabo Madrid no sea la primera ciudad europea que revierte una política de este sentido

Voz 0799 19:39 en creo que este es el seguramente el mejor ejemplo de que el el tripartito de las derechas que ha llegado al poder el Ayuntamiento de Madrid no tiene plan el único plan que tenía era deshacer lo que había hecho el Ayuntamiento de Manuela Carmena digamos llega más bien con un amo con un ánimo de restauración o de revancha que con ánimo de hacer cosas porque cuando uno le pregunta pero ustedes porque lo van a sustituir tiene un lío dentro porque Ciudadanos dicen los y nosotros no lo queremos quitar pero el PP dice que lo quiere quitar pero cuando pregunta oiga a ustedes esto porque lo van a sustituir porque estarán de acuerdo con nosotros en que uno la Unión Europea amenaza con multas dos todas la fuentes sensatas públicas confiables dicen que el la calidad del aire cuesta muertes a los madrileños hasta catorce muertes al día en la Comunidad de Madrid tres todo yo creo que todos vimos la foto esa terrible supongo que la foto esa terrible de Groenlandia unos perros tirando un trineo pero no por la nieve sino tirándolo casi por por por un poco a Park como es evidente que hay una crisis ecológica como es evidente que cuesta vidas y que hay que enfrentarla en ustedes más allá del más allá del ánimo de revancha tienen algún plan hoy es creo que es la primera concentración iba a haber más de un hampa de un colegio que dice oigan estamos preferimos que nuestros niños sigan respirando aire limpio hemos Madrid Central no se tienen que quedar en el centro hay que extenderlo a las grandes localidades de Madrid hay que hacerle una sola pregunta que yo creo que no saben responder una sola pregunta al Gobierno actual de la ciudad de Madrid ustedes más allá del del del del de un cierto rencor con el que han llegado a al Ayuntamiento de Madrid tienen plan porque no no van a negar que la crisis ecológica asiste y entonces qué hacemos más se sabe muy bien de monten todo lo que ha hecho Manuela y luego si son esos lo van a tener que hacer otra vez

Voz 1727 21:18 la salud pública es un problema para los madrileños la atmósfera excepto dos la multa hipotética si llega es de todos los españoles se porque separada de desde la administración central del Estado que no estamos hablando de un asunto sólo de Madrid

Voz 0799 21:31 dejó las cuentas saneadas no sé si quieres cometer errores

Voz 15 21:34 sí bueno yo quería yo quería plantear respecto a la la cuestión es si las de de un gobierno para deshacer es que efectivamente pero deshacer cuestiones que deberían ser que en gran medida son grandes consensos no portaban la cuestión de la crisis climática yo creo que tiene mucho más apoyo a las del que el que tiene desde luego la lucha contra la violencia machista es decir es verdaderamente llamativo que su primera medida la más urgente haya sido lanzar la señal de que la lucha contra la violencia

Voz 1727 22:00 están no va a ser una prioridad no general los organillo

Voz 15 22:03 no es política y los partidos deberían ayudarnos a los ciudadanos a tener posturas como mejores más reflexiva más más pensada meditada más razonadas o en el peor de los casos expresarles que ya tenemos encontrarnos de repente con que las organizaciones políticas tratan de desplazar a los ciudadanos hacia posiciones peores ya tenemos posiciones menos reflexivos más irresponsables esto cómo se cómo se gestiona

Voz 0799 22:30 lo lo que pasa es que es una cosa yo estoy yo estoy con un análisis pero insisto en que esto es una prórroga pero no no lo digo por por es por este optimismo irredento con el que arrancaba sino porque cuando llegan al poder político fuerzas que no tienen nada que decir que no se van a hacer cargo de los grandes retos que tenemos en España se siga asesinando mujeres por el hecho es de serlo cuál es la reacción del tripartito derechas quitar pancartas que dicen y una menos tenemos un grave problema de crisis ecológica cuál es su reacción desmontar Madrid Central tenemos un grave problema de desigualdad cuál va ser su reacción pues que ya dicen que es perdonarle impuestos a los millonarios y seguir apretando reduciendo los servicios públicos a la gente normal como los grandes problemas de desigualdad de crisis ecológica de desigualdad entre hombres y mujeres siguen ahí cuando acceden a las instituciones fuerzas políticas que no tienen nada que decir sobre los grandes problemas pensará más la con vivencia buscarán más peleas en centro tocarán intentarán arrancar hasta el último vestigio que intente hacer olvidar a los madrileños que Manuela Carmena ha sido nuestra alcaldesa pero cuando se todas esas grandes tareas seguirán ahí entonces es importante tener como mirado un poco larga no para no para olvidarse del presidente hay que trabajar en el presidente para construir una mayoría alternativa pero sí para para ser muy claros es que las grandes tareas e siguen ahí sigan pendientes porque no están accediendo en Madrid unas derechas al Gobierno que tengan un proyecto de ciudad ni de región sino que tienen previsto como de como de como de revancha borrar de la memoria de los madrileños que las cosas se pueden hacer de otra forma

Voz 1727 23:54 terminamos Íñigo Errejón con una pregunta que afecta a usted y a Mas Madrid es sostenible una doble portavocía están a la gresca ustedes con una portavocía exterior de Rita Maestre y una interna de la Señora Figueras

Voz 16 24:05 no hay una portavoz bueno hay una portavocía digamos de autonómico del grupo parlamentario autonómico y hay una portavocía del grupo D

Voz 0799 24:13 el grupo municipal que lo decide el grupo municipal y que han decidido digamos que la ejerza en primer lugar Marta Higueras como responsable institucional junto a ella como responsable más bien del del del de la comunicación con los medios por Rita Maestre como lo ha venido haciendo pero es una buena noticia que que hayan elegido a dos personas con experiencia en los campos y que además las tres primeras figuras de grupo municipal sean mujeres

Voz 1727 24:33 no están discutiendo ustedes ya no no no no no

Voz 0799 24:35 absoluto en absoluto eh han decidido repartirse así las portavocías es competencia municipal han ido me parece fantástico trabajaré muy bien cómo trabajó durante toda la campaña pues tanto Marta como con Rita como con Inés como con el resto compañero de grupo municipal cuando

Voz 1727 24:49 decida crear más España vendrá contarlo

Voz 0799 24:51 bueno yo vendré aquí siempre que visita