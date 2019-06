Nadir: "Nos dijeron que si venía un inspector de trabajo teníamos que mentir"

Voz 2

00:36

lo de las cosas que nos dijeron fue que era posible que llegaron expresión de trabajo y sólo a varias Ike en ese caso les teníamos que mentir no puedo decir que sea del cien por cien pero sí que sé que es la estética general de de ese tipo de espectáculos porque había trabajado antes yo no estoy negado todavía pero bueno después de padres de experiencias que me acabarán despidiendo entre comillas de esta empresa porque como además no tienes contrato porque son contrato para cada bola yo para acabar igual que haces te despiden pero realmente no te despiden mente déjame cantar contigo porque ya hablé con el con el jefe de mi hijo aquí con gente así pues precisando quería contar presidía contar con gente problemas y que había acabado