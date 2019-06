Ricardo Pachón: "Era flamenco con guitarra eléctrica, con bajo, pero los cantes eren muy ortodoxos todos"

Voz 1995 00:00 sitúe en un momento en el verano de un hombre no cualquiera de los años setenta Mehdi Misiego se había quedado a las puertas de ganar Eurovisión con educación representando a un país que empezaba empezaba entonces a dar sus primeros pasos hacia una democracia después de celebrar las primeras elecciones libres tras el franquismo

en Madrid como en toda España el Gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho al voto en las elecciones del quince M Unións es una consideración recién nacido cuando faltaban escasos minutos para el mediodía el Rey Don Juan Carlos I sancionó la Constitución

Voz 1995 00:43 España empezaba después de mucho tiempo a soñar con la modernidad mientras tanto unos pocos que eran pocos caminaban ya varios pasos por delante

Voz 2 00:54 en Medellín

Voz 3 01:03 pero lo

Voz 1995 01:06 cuarenta años desde que escuchamos esto por primera vez flamenco el pop la cultura de nuestro país nunca volverían a ser lo mismo

Voz 3 01:22 Burguillo más la leyenda del tiempo de Camarón

cuarenta años desde que escuchamos esto por primera vez flamenco el pop la cultura de nuestro país nunca volverían a ser lo mismo

Burguillo más la leyenda del tiempo de Camarón

de la isla es uno de los discos más importantes de nuestra cultura contrabajo en en su momento que no sólo revolucionó la carrera de Camarón sino que cambió las reglas de juego a todos los líderes si eso fue posible fue gracias a una extraña alineación planetaria que hizo explotar la música por acumulación de talento Tomatito Kiko Veneno Raimundo Amador Jorge Pardo Rubén tantas Guada Alberto García Camarón por entonces un jovencísimo productor y compositor llamado a ampliar ensanchar los límites del flamenco en unos segundos en Hoy por hoy hablamos con Ricardo Pachón el proyecto el productor de La leyenda del tiempo

es sin duda uno de los cantaores jóvenes más interesantes surgidos los últimos tiempos el tiene

Voz 5 02:23 un fondo tradicional como es la masa de la sangre de los cantes viejos de los cantes añeja por esto quizá con ese peso dentro ha querido adelantar se atrevido con el fantasma del pasado ya querido deslizar su novaciones transformar un poco el panorama del cambio

Voz 1995 02:41 dicen que hasta el año mil novecientos setenta y nueve sólo conocíamos al cavaron cantaor seguramente la de camarones la mejor voz de la historia del flamenco o la publicación de La leyenda del tiempo conocimos por primera vez a la persona y el príncipe de los gitanos donde evidentemente adquirió el indiscutible

Voz 3 03:01 nombre de

se cumplen cuarenta años desde la publicación del disco que no sólo marcó un antes y después de la concepción de flamenco sino que oxígeno nuestra forma de entender el arte el arte en general una herejía que algunos no perderán nunca Cameron y que el tiempo ha convertido en todavía más leyenda Ricardo Pachón fue el productor de ese disco y como autor de mucho esas de de de sus canciones corresponsable de su éxito e influencia un éxito Ricardo muy buenos días bueno un éxito que que tardó en llegar

Voz 6 03:34 he tardado muchísimo claro fue de entrada un fracaso comercial incluso una respuesta negativa no solamente por lo por los gases por los rostros los gitanos también los gitanos se enfadaron bastante con Camarón también

Voz 1995 03:54 pero Ricardo tú es consciente de que el disco iba a vender pocas copiasen

Voz 6 03:57 a mí es que eso nunca me ha preocupado no comprendo que soy un poco injusto él lo que le digo no pero yo era funcionario bueno posición de la Diputación y mi mujer profesora de instituto así que te llamo para poner puchero todos los día Hinault no he buscado en la música dinero he buscado otra cosa mucho más espiritual mucho más hermosa no que disfrutar de personas como Camarón o como Paco de Lucía como estado con los mejores músicos de España compartiendo horas de ensayo de disco viajes hoteles no entonces eso es la gran riqueza que yo me llevo

Voz 1995 04:35 ha quedado es cierto que el disco a día de hoy genera un estándar es decir que el flamenco es a día de hoy lo que hace cuarenta años era imposible decir en el flamenco ahora es La leyenda del tiempo

Voz 6 04:50 ojalá ojalá fuera poca la leyenda del tiempo y ahí subyace el flamenco bueno porque el romance del amargo es soleá por bulería la leyenda el tiempo son van Vera por bulería la casita de las palomas oscuro de Lorca son unas alegrías perfecta es decir que que a Macron cantó flamenco lo que pasa es que con Flamengo con batería guitarra eléctrica con bajo iraquí es la única digamos modificación en el fondo se analizan los cantes del tiempo son muy ortodoxos todo

Voz 1995 05:24 pero vamos a ponernos en lo texto vamos a esa época no hay que entender de dónde venimos en esos últimos años de los setenta con

Voz 6 05:31 Antonio María Merino aún vivo

Voz 1995 05:34 el cante clásico estaba plenamente vigente con figuras como El Lebrijano Fosforito La Paquera podíamos hablar también de La Perla de Cádiz

Voz 7 05:42 sí

Voz 1995 05:45 sinceramente ahora no

Voz 8 05:51 me mala suerte hay Santa los M de corazón

por supuesto hay que poner en contexto Ricardo el contexto de aquella época tu juicio cualquiera que fue la gran aportación de Camarón a esa tradición flamenca

Voz 6 06:22 bueno Camarón cantaba maravillosa veinte desde antes de conocer a Paco de Lucía todo hay un par de disco uno se llama La Venta de Vargas que son grabaciones ha aparecido allí en un cajón de Venta de Vargas y otro en casa de un carnicero en la calle Parras La Macarena donde Camarón va contratado de guitarrista para tocarle al de la casa a un fondo tanguero muy famoso que había pero lo estaban grabando todo con un molesto Fon y hay un momento en que Camarón él con su guitarra acompañan no se él canta por soleá seguiriya ahí es una joya total él conocía el cante profundo y como hay que hacerlo lo conocía no lo que pasa que después pues la vida que lleva a una casa de disco que quiere vender discos y que dice que los Tango y la rumba venden más que la soleá lógicamente no ya la cosa se va degradando por así decirlo o convirtiéndose en productos más asimilable para el público general no IES Camarón sea yo famoso a Bimbo hombre era la novia del Rin Tin Tin comprende ese tipo de cosas que la gente las comparte las puede compartir no una seguiriya de las de las primeras que grabó como Aaron una soleá como la de la calle Parras entre Varga eso es canónico vamos

escucha de una entrevista de programa Flamenco de Televisión Española que era un problema que no engañaba Ricardo programas llevaba flamenco ya que Camarón explicaba perfectamente

lo que él sentía por ese disco hasta qué punto se que se puede

Voz 3 07:57 lo que él sentía por ese disco hasta qué punto se que se puede

Voz 5 08:01 matrimonial la solera antigua del cante con la música

Voz 10 08:05 hoy es distinto no porque el flamenco puro pues es una cosa el flamenco por otra entonces yo el flamenco puro como lo llevo dentro y como eso creo yo que como tengo dentro lo tengo cuando quiere cuando quiera entonces encuentro posibilidades hacer otras cosas idea salirme un poco puede porque no lo voy

Voz 1995 08:27 Ricardo en mi casa no se escuchaba a Camarón eh ya te digo este disco fue vamos yo podía llevar uno de Iron Maiden este no podía eh es verdad es cierto fue un disco que rompió para romper claro y que romperá a cabezazos no no se rompen los caminos de otra manera no olvidemos que como recordaba Ricardo hace unos momentos en la leyenda el tipo también hay muestras de otros flamenco de que hablaba Camarón ahora mismo de lo que llamó de guitarra palmas

Voz 11 08:55 que una trama o por tu amor Merlo

Voz 12 09:11 el otro

circunstancias que bueno pues ha arriesgado pero cómo reaccionaba Camarón a las malas críticas que tenían La leyenda del tiempo

Voz 6 09:21 no no le ha afectado para nada no Camarón era era no era culto pero era súper inteligente como todos lo la hacía de Guy de gitano fraguaron no que son han sido siempre aristocracia de pueblo gitano no entonces tenía una sabiduría natural una cultura en la sangre que Lorca Illa tenía profundamente y él no se inmutó para nada no se inmutó si cuando los compañeros de la zona ronca Pino Pansequito bonito ya no me dijeron que el hombre pero que ha hecho con la carrera que tu llevaba con Paco de Lucía lo ha tirado todo por la borda entonces eso sí la efecto de sus propios compañeros me dijo un día Picardo el próximo disco de quite Rita vale pero era mentira mentira él él estaba contento

Voz 1995 10:13 lo del declaraba que hemos escuchado antes de flamenco de Televisión Española que hay que verlos todos uno tras otro justo él hablaba de esa nave de era acrílica así decía tiene una frase genial que es esta

Voz 5 10:24 la leyenda del tiempo que ha suscitado una cantidad de bastante considerable porque hay un directo parentesco con la música que podríamos llamar joven Roque incluido si yo le preguntaría ahora la a los hay que está aquí que piensas todo ahora al cabo de que ha pasado un tiempo de de ese disco que opinión tiene de bueno

Voz 10 10:45 no pues la opinión que tengo en este disco es que los que no lo sea lo los que la han escuchado no le gusta mucho pues yo creo que tienen que escuchar lo más porque está muy bien conseguir

hasta hasta blandos la yo creo que esa frase Ricardo vale para todo que ha sido un poquito más

Voz 1995 11:09 lo vimos el problema eso es ser valiente

Voz 6 11:12 el entrevistador me conmueve es Quiñones verdad sí sí sí esas células de los grandes clásicos me ha llegado al fondo se gran persigue no Camarón nunca renunció de La leyenda del tiempo Hamás no no lo hacían directo porque él estaba acostumbrado a la comodidad de ahí con Tomatito a los sitio tu encantada y cobra y largarse no he claro el llevar el grupo suponía esa John suponía técnico gasto adicional en doce él de hicimos solamente dos prueba una en la Monumental de Barcelona de telonero de la Buades Report está estar declarar yo en B y otra en Marbella esa no tuve yo pero que ya Camarón dijo que no que cuando le pagaba al mánager a los músico al transporte cuanto lado todo lo que supone mover un grupo de rock que le quedaba menos dinero que que que cantando él solito con con Tomatito no entonces pues también me pareció una buena no era cómodo también era una persona que no estaba estaba hecha para lidiar con lo que significa un grupo no los problemas que suelen las eh

yo decía que es puramente el Dijon una de las obras no disco una de las obras más influyentes de la cultura española de los últimos cuarenta cincuenta años el tiempo dio la razón a Camarón te dio la razón a ti Ricardo y La leyenda del tiempo es sin duda una obra muy muy influyente ayer escuchábamos aquí con Carmen Linares precisamente

la canción que da título al disco nadie abrirse

el mes de ella ha encantado artistas como Arcángel

Voz 13 12:56 en el su

Voz 3 13:03 el mes de ella ha encantado artistas como Arcángel

Voz 14 13:09 pero

Voz 15 13:14 Enrique Morente él a mí en el universo Kiko Veneno

Voz 3 13:38 la estrella del fado portugués Dulce Pontes

Voz 16 13:43 sí

Voz 17 13:46 sí

claro tú recuerdas que que escuchaba a la gente entonces hace cuarenta años que eso

Voz 6 14:05 Dios hombre yo recuerdo que durante todo el tiempo en que estuvo Franco el poder estaba prohibida está prohibida de los gitanos osea en las radios jamás se veía leña dos peine átomos Pavón ha Eugenio de acá Manuel Torre Gloria eso era imposible no y sin embargo desde principio de siglo los disco de pizarra habían registrado a todos los genio flamenco de esa época no tuvo que no sé que llegar la decisión para que las radio empezasen a poner flamenco

es que yo lo vamos a intentar esta mañana otra vez es poner contexto porque si no las cosas parece que bueno vienen del aire caen decirle no no hay que bueno el contexto esto que cuenta Ricardo es muy muy importante el por entonces sonaba Los Pecos Miguel Bosé la veterana ahí Marchena

Voz 6 14:58 Valderrama Miriam Niña de la Puebla Irving era el flamenco lacrimógeno del emigrante desde el primer ir del ente Ramón no sé cuánto eran otras

Voz 1995 15:08 ahí sí venía de otro sí

Voz 6 15:11 eso sí la oponían pero flamenco hacha Pastora Pavón Crew la Niña de los Peines que era un genio y lo sigue siendo esa no lo ponía jamás ni a su hermano Tomás ni nada no

entonces Ricardo sólo hubo un disco que luego Massa al autor no le gustaba mucho la primera fusión entre rock y flamenco rock Encounter con Sabica así Joe beca que tú mencionadas esto se publicó en los setenta el primer germen fue entonces cuando aparece la leyenda el tiempo habíamos escuchaba Lole y Manuel

es decir cosas como estas

Voz 3 15:49 es decir cosas como estas

Voz 18 15:59 las introducía flamenco sin mundo de Robbie de psicodelia

Voz 19 16:05 no

Voz 3 16:10 las becas que ya habían llamado la atención

Voz 20 16:15 vale

Voz 3 16:22 los hermanos Amador y Kiko Veneno que estaban dando vueltas por el mundo

Voz 21 16:28 no

Voz 3 16:32 bueno Ricardo conocerte

este contexto para entender cómo nació la leyenda del tiempo

qué contexto es fundamental

Voz 22 16:36 no

Voz 3 16:45 qué contexto es fundamental

Voz 6 16:48 claro es fundamental ahí lo que ocurre que es más que fue el primero que fue en en el setenta pues no tenía carisma ni del II Torneo le Manuel que es el que tú has puesto que la usa o Tarantino es la película Kill Bill dos no tuvo que ser Camarón el príncipe de los gitanos el el que lo hiciera para que eso se convirtiera en una en una cosa hay mitad no hasta la barba de la portada empezaron a dejarse la los gitanos nunca habían tenido barba no entonces digamos que era leyenda el tiempo fue realmente ese disco bisagra pero sobre todo por Camarón porque el primero que tú has puesto de de Sabica con Joe Beck es el culpable de todo discos del sesenta y ocho por ahí que en España yo no sé si salimos que Sabica

Voz 1995 17:38 le gustaba ese disco

Voz 6 17:40 pues mira yo vengo yo fui a con Pata Negra a Nueva York hace unos años al Instituto Cervantes y dieron un concierto los votos Xavi estaba allí Sabica fui a saludarlo y me dice esta gente está loco esto que están como usted tiene algún es te tira la culpa como Belloso e hizo de rock Encounter co yo bebé no sí eso fue cosa de mi hermano se te

Voz 1995 18:09 el dinero fuentes

Voz 6 18:12 el Recre no en Reiner ese disco incluso cuando se vino a España pasó sus canciones a la sociedad a la SGAE no la sociedad española pues cuando llegaron los discos de es de es decir eso no eso no quiero no apuntar a lo quiero exámenes pues en él rendir un disco maravilloso el rock en contra yo creo que para mí el primero no

Voz 1995 18:34 irritado tú tú crees que la sociedad es consciente debía de ello creo que mucha gente sí es consciente del valor total no solamente musical sino del valor total que supone la leyenda el tiempo

Voz 6 18:48 bueno parece ser que que es un es un disco que va con el tiempo va creciendo no entonces hemos pasado años muy malos ten en cuenta que Camarón del Rosa María que creo que fue el anterior pues ya rondaba los treinta mil discos no ir a leyenda el tiempo grandiosidad te vi no fue un desastre

Voz 3 19:06 de ventas total no pero

Voz 6 19:08 lo que sí puedo decirte que indica Malone yo nos preocupamos lo más mínimo sabíamos lo que habíamos hecho no tuve dos críticos los dos críticos primeros lo dieron el disco pero vamos al día siguiente de salir con uno fue Manuel Molina que se quedó alucinado con el con el disco también Paco de Lucía y me dijo que le que es una maravilla que lo único que les sobraba era mínimo que había metido en Eli al final de la leyenda del tiempo metido un teclado director raro mínimo después de hecho jugó a Paco lo único que pero qué instándole a Paco instándole a Manuel Molina ya para mí el resto de las opiniones ya me importan menos bueno y altamente probable es que en cuarenta años no siguiera excusas

sí seguro y entendiendo lo que que es un que hay que entender que escuchar hay que poner mi eso es lo bueno es el desafío que supone la leyenda el tiempo Ricardo valga esta entrevista como granito de arena esa reivindicación se cumplen cuarenta años el disco que lo cambió no sólo aquí no sólo en la música lo cambió absolutamente todo Ricardo Pachón productor muchísimas gracias

Voz 6 20:13 si él quería ultimamente decirte que don Federico García Lorca tiene muchísimo que ver en ese dijo Fernando Villalón y Omar callar no encuentra que hay de los diez temas yo puse lo hemos un ocho ir todos de Lorca menos bueno el Bahía de Cádiz que es de Fernando Villalón osea que que también yo reivindico Federico en nosotros nos servía Ricardo insisto muchísimas gracias a vosotros eh poniendo del tiempo

