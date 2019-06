Padre Ángel: "La soledad es la peor enfermedad que puede tener esta sociedad. Se resuelve con querer"

Voz 1995 00:00 un mundo mejor es posible repitan conmigo Un mundo mejor es posible en serio hágalo no pasa iban en el coche no pasa nada ya sabemos dos coches una especie de halo de intimidad existen en su casa repitan conmigo por favor Un mundo mejor es posible

Voz 4 00:34 ah

Voz 1995 00:36 un mundo mejor es posible es el título de su nuevo libro ya saben que el padre Ángel sacerdotes fundador de Mensajeros de la Paz y una de las voces más escuchadas y más queridas de la Iglesia española aunque precisamente porque no siempre lo que dice casa con las altas jerarquías de esa institución padre Ángel muy buenos o muy buenos días estamos voy a empezar yo pues si estamos mejor que nunca sin duda alguna estamos verdad incluso estudia está mejor que el de hace cien años hombre Veinte años hombre estaba Marais estamos estarán dentro de tenemos mejor dentro de diez usted cree de verdad que estamos me pongo estamos mejor que hace diez años

Voz 5 01:33 sin sin duda alguna estamos siempre es mejor que hace diez años en la sociedad la María de la ciencia la cultura todo esto ha ido haciendo que las personas seamos mejores que el mundo sea mejor que algunas de de esas enfermedades que había sido ya han podido erradicar que muchos de de esas muertes más de treinta mil niños se morían al día hasta hace casi cuatro años hoy todavía mueren quince mil niños podía que era posible evitar pero desde la nutrición desde el analfabetismo la esclavitud sin duda ha ido disminuyendo y además lo vamos haciendo entre todos entre los gobernantes los políticos la sociedad civil los de a pie es decir cada vez somos más solidarios nunca en la historia manía por ejemplo hubo que hubieran podido reunir ciento setenta jefes de Estado presidentes de Gobierno

Voz 1995 02:28 para erradicar el hambre y lo que era

Voz 5 02:32 analfabetismo esclavitud es verdad que no ha conseguido en ese milenio estamos ahora esa agenda de veinte treinta pero si mucho se ha disminuido en la mortalidad infantil es buenísimo estos son datos y estadísticas

Voz 1995 02:45 pues no mejorables pero tiene usted razón tiene usted mismo es costumbre tiene usted da como San Pedro tiene y las llaves en la mano

Voz 5 02:55 sí quieres que con las llaves en la mano lo primero es no la necesito para Iglesias saquito porque ensalzaron todo esto

Voz 1995 03:01 siempre siempre y cuatro horas para entonces el Seven Eleven de la ría pero es dentro de las llaves

Voz 5 03:06 pues tengo como mucho lo que dicen amuletos medallas cosas una acción

Voz 1995 03:11 a ver si la mano siempre voy con las manos

Voz 5 03:13 con la Virgen de Covadonga porque en definitiva todos tenemos algún temor yo cada vez que que estoy con soltó cuando suena el teléfono cuando vengo a hablar aquí con vosotros eso aprieto las las llaves pues yo creo que como ese niño pequeño aprieta la mano de la mamá para estar seguro yo como yo estoy seguro no

Voz 1995 03:33 me tú me curiosidad no a veces me las quitan porque dicen que suena dije no menos quites ejemplo carácter todavía o medio bueno la tesis el libro Un mundo mejor es posible no solamente suya que usted piensa como muchos importantes pensadores investigadores como Steve Pinker como Gates como has que los datos indican mejoras en todos los frentes esto que nos contaba de que hay menos hambre menos pobreza las guerras al menos mortíferas son datos a nivel global que usted repasa porque esto hay que decirlo para ser el libro de un religioso esté está llena de quemas de gráficas de de de porcentaje

Voz 5 04:11 estos cuatro años no cuando pero va a ir comprobando para mostrar y demostrar que el mundo es mejor mostrar demostrar es decir que es necesario seguir encontrando líderes tanto políticos como religiosos que sean más alegres no tan tristes que sean capaces de de emocionar no de ida a hacer un mundo mejor no es que

Voz 1995 04:33 en el miedo como sabemos es un gran motor y es verdad que los cenizo sostienen haya todos que bueno hay datos datos interesantes usted cuenta en el libro que la esperanza de vida ha aumentado en fin cuenta año sino siglo la destitución ha descendido un cuarenta por ciento a nivel mundial desde mil novecientos cuarenta y cinco el producto interior bruto global será este año del tres coma cinco por ciento antes con cinco la esclavitud prácticamente ha desaparecido en todo el planeta a la mortalidad infantil se ha reducido todo está bien pero fíjese hace unos días con Guillermo Fernández coordinador del Informe Foessa que usted conoce de Cáritas no si cosas a nivel local resulta que hay que mirar hay que ser positivos pero los hijos a nivel local

Voz 6 05:13 Nos preocupa en España es un gran país para vivir pero no es un buen país para procrear no es un buen país para trabajar no es un buen país para que tengan en cuenta ante las decisiones que hay que tomar en la en la política que la invisibilidad de la exclusión social sociales tremenda cuando estábamos en el año dos mil siete que parecía que este país era

Voz 1995 05:33 ahí de las vacas gordas que que no trabajaba porque no quise que Guillermo ha utilizado una palabra que define a mí desde mi punto de vista define muy bien el problema la invisibilidad en España en dos mil diecinueve y ocho coma cinco millones de pobres son un millón doscientos más de doscientos mil más que hace diez años antes de la crisis supone el dieciocho coma cuatro por ciento de la de la población para muchos son invisibles usted lo vetos reliquias

Voz 5 05:56 siendo cierto y verdad lo que dice el informe de Cáritas pero sigue siendo cierto que estamos en un momento es decir que España no sea el mejor país para ello a veces hay que venir de otros países para ver cómo otros países les falta o nos falta porque en definitiva hoy somos todos ciudadanos del mundo no somos ciudadanos de España solo no pero hoy es decir en países sobre todo de tercer mundo de África en concreto de Benin es decir allí ya la esclavitud yo he llegado allí a a estar con con los niños esclavos saber cómo se compraban y se vendían los niños esclavos como ante de uno mismo pues dos niños por esa enfermedad de la malaria en una vez que llegan allí se morían tirados en esos doy gracias a Dios empieza a aparecer todas estas medicamento sólo tú formas de poder erradicar la malaria casi un setenta por ciento

Voz 1995 06:50 bueno al final me va a convencer usted duro e me va a convencer el el padre Ángel hay que ser positivos venga Tonga siendo positivos muy bueno hola buenos días padres Ave María pues entendida es que no hay que ser padre Ángeles bueno aparte dice dicen el padre una cosa que a mí me gusta mucho Otro mundo es posible no no trono este este este consignas hay que ser positivos

Voz 1995 08:21 a lo mejor tienen razón el padre Ángel es una noticia de hoy sabemos contar esta mañana con Pepa Bueno el poder adquisitivo de los españoles creció en los primeros meses del año por primera vez desde dos mil dieciséis es decir los salarios suben más kilos precio entre sí mejor es que es verdad que un mundo mejor es posible y no tiene que ver con la economía tiene también tiene que ver con lo que no podemos es aparta la vista es decir que todavía hay

Voz 5 08:46 muchas personas que no llegan a fin de mes claro que hay muchas personas que siguen durmiendo en la calle que siguen pidiendo noir para poder dormir mucho el PSOE los que no tienen trabajo pero hay hay demasiados agoreros yo creo que hay que verlo también es decir estamos mejor que en la crisis algunos en pena decir que no que que casi quieren volver otra vez obtener de la que estamos mejor pero estamos bien pues no

Voz 1995 09:12 pero lo que en el libro de digo

Voz 5 09:14 es que es posible que el mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de cien años cuarenta ó veinte que El Mundo que vamos a dejar a nuestros niños es sin duda alguna es un mundo mejor en donde desde las enfermedades pueden ser curables que son los que a veces no tienen ni medios donde las personas somos más solidarias donde cuando hay una petición de solidaridad a veces hay más voluntarios que usuarios poder estar cerca de los demás que los que estamos hoy aquí somos capaces y sabemos que hay alguien ahí fuera que es estar muriendo que necesita ayuda que que llegamos allí no pasamos de largo hoy ya no pasa uno de largo cuando ve en esas necesidades y pasa es alguien que está enfermo porque si tuviera sano

Voz 1995 09:59 se queda no padre mucha invisibilidad pelotas me asusté pero huir de lo económico siempre estamos poniendo circo que os que está bien hacerlo eh se habla de que es peor no tener a alguien que te quiera no tiene un efecto es dice que es peor que no tener para comer

Voz 5 10:14 sin duda sin duda alguna es decir la Madre Teresa de Calcuta como aquello tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión ella no lo decía muchas veces que que la soledad es la en edad que que puede tener esta sociedad y que causa más muertes que los accidentes de carretera o porque el cáncer el Papa Francisco dice que las dos cosas más graves que tiene una parte la migración que es un problema de verdad mundial en el que es la soledad la soledad esta migración todavía a veces es más difícil poder recurrir para Soler se resuelve con compañía con con empate no algunos incluso hasta a veces tienen que llegar algún animal de compañía para que puedan convivir con ellos pero la soledad así que la podemos ir sobre todo dar las gracias a los medios de comunicación de una manera especial a la radio eso porque cuánta compañía sea hace ocho personas es la única compañía que tienen es tener el aparato de radio junto a ellos en eso estáis nuestra sociedad estudiado en que vivimos algunos están maldiciendo a veces las redes sociales obtener los teléfonos a los niños de tan temprana edad pues no eso hace compañía también y poder hablar con tu madre o con tus amigos estén lejos preocuparte ellos esto sea de gracias a estos medios que hoy tenemos

Voz 1995 11:40 mencionaba padre Ángel a los animales de compañía claros que usted qué pollos montado el día de San Antón cualquiera que pase por Madrid pase por delante de de Silesia vaya la que monta con lo importante es que el cariño el afecto de los animales también hablaba de unos grandes peleas vale la soledad el otro todo tiene tiene una forma muy conocida de vamos a poner vamos a escuchar vamos a recordar un episodio reciente relacionado con eso con la inmigración han escuchar a Félix es un pasajero rescatado por el Aquarius el barco que tras un periplo de varios días seguro que lo recuerdan pues cuando puerto seguro atacó en Valencia hace ahora justo un año hace tan sólo un año de esto

Voz 9 12:23 si antes no Opel es malo malísimo en Libia tío muchos no comida no va soy yo una opa pedo en Vall en este Ana Goba estimó el bien la él no de España es muy bien ayuda al damos de unos asciende a Espanyol

Voz 1995 12:47 pues la esposa del Gobierno de España no bien después de de ese acuarios vino precisamente la retirada no somos como somos capaces de ese gran gran gran problema cómo podemos permitir que la gente siga ahogando hoy en el mar

Voz 5 13:02 y cómo se sigue pensando que ahora que acabamos de tener unas elecciones y que ha habido en esos debates no aparecía el problema es decir Ismar pues sigue siendo uno es decir mira yo creo que igual que hicimos eso dentro de unos años no saber contaremos nuestros con nuestro niños no serán capaces de creen que ha pasado en Europa entera pero en España ver cómo se ahogan como se muere creo que hicimos un libro más de mil y pico personas en los mares nuestro si los dejamos risa

Voz 1995 13:34 ahí Morenito dejamos os dejamos morir

Voz 5 13:37 así es como a nosotros no nos cabe en la cabeza que hace años entrasen en las casas en nuestras y cogieron al abuelo y lo tienen un camión y lo llevaran a fusilar a usted creemos que eso es una película que no la rivalidad lo que hoy estamos viendo yo digo esto es como si fuera una película no lo pueden creer nuestros hijos y nuestros niños y ahí sí que es algo en lo que tenemos que seguir luchando diciendo que primero que que deben venir es verdad con la legalidad con todo lo que quieren pero mira cuando se reúnen los presidentes de los Estados y gobiernos se reúne quizás saber quién es el que menos puede traer y llevar a su país cuando yo creo que la inmigración tiene que tener una solución y que además no es eso lo crítica algo poner muros hay que poner más puentes que muchos no porque tenemos razón nuestro Gobierno irá la Comunidad Europea entera es un responsables de Estoril yo estoy eh seras todos es echar balones fuera a ver quién es que es que hay menos puede o cómo se pueden hacer no fue es esos pero es algo que que que

Voz 1995 14:47 no podemos hallar curioso que uno un hombre de fe de la ciencia utiliza los datos utilizar los gráficos para demostrar que esta sociedad ha progresado que tenemos que seguir haciendo que te que todavía queda mucha tarea por hacer un mundo mejor es posible lo que cree el padre Ángel osea que habrá que hacerle caso porque alguna vez tenemos que hacerle caso padre

Voz 5 15:09 tú alguien lo que hay que decías que él soñaba con que los blancos y los negros pudieran viajar en el mismo autobús no algunos soñamos en que no haya personas durmiendo en la calle alguna ocasión ojalá ojalá así

Voz 1995 15:25 o sea que si esa soledad a la que usted habla es bueno vamos a ver de la enhorabuena por el libro que yo aspiro a que toda la audiencia de la cadena SER que esté escuchando este programa este ahora mismo repitiendo Un mundo mejor es posible porque esto de convicción y de creérselo que empezar

Voz 5 15:39 a uno mismo y sobre todo que sintamos un abrazo sientan que que la soledad se puede paliar y que para eso a veces no necesitamos ni gobiernos están siquiera necesitamos tenía voluntad de de acompañar cada uno es la tapa pactos para no acompañaba a la gente

Voz 1995 15:55 de todo esto humano vale padre lo de los pactos tenemos algo que decir padre

Voz 5 16:01 sí claro que tenemos que decir que hagan caso al Papa Francisco que dice que dialogando se arregla pero a veces estos no dialogan

Voz 1995 16:08 impedir los pactos estaría bien que lo supiéramos ya que los pactos con luz y taquígrafos no habría que ver de qué qué están pactando

Voz 5 16:14 bueno cómo vamos a peor se saber cómo es que vete a saber qué es lo que no hay que vivir un mundo mejor es posible si lo sé no se dialoga no es posible pero pero pero también es verdad que hoy dialogamos más hoy usamos menos las armas o ellos somos nosotros esposas esto hay que decirlo también

Voz 1995 16:34 sí que siempre está muy bien padre muchísimas gracias por la dicha es todas las del mundo mejor es posible

