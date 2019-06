Flash deportes de la SER de las 14:30 (19/06/19)

esta tarde la selección española sub veintiuno se juega sus últimas opciones de avanzar en el Europeo de Italia tras caer ante la azzurra en la jornada inaugural sólo vale ganar a las seis y media Se enfrenta a Bélgica Partido que podéis seguir en Carrusel deportivo por ser más con Dani Garrido toda la banda escuchamos al central español Jorge Meré anoche en El Larguero

ya fue está viendo no salió las cosas del todo bien a momentos porque sí que es verdad que al principio salimos muy bien y con muchas ganas pero bueno dados el fútbol son circunstancias y a veces pues no sé cómo lo quiere y en ese sentido pues tenemos que revertir la situación tenemos que ganar dos partidos que nos quedan y en ello estamos trabajando para para que así sea

del Europeo sub veintiuno cruzamos el charco hasta la Copa América porque anoche Brasil no consiguió ganar a Venezuela empató a cero ante una vinotinto que dio gracias al bar que anuló los dos goles que marcó la canarinha tras el partido nuestro compañero Javi Sánchez preguntó a Coutinho sobre su continuidad en el Barça

habla mucho de tu futuro va a seguir en la pasada temporada no lo sé no el futuro nadie sabe estoy solo colocados en la selección de en hacer bien

pues veremos si el astro brasileño continúan el Barcelona el año que viene el que si va a estar en este caso en el Madrid es Mendi el lateral francés de veinticuatro años ha sido presentado hace apenas una hora y media en el palco del Santiago Bernabéu llega como competencia directa de Marcelo en cuanto a la Segunda División mañana arranca la ida de la final del play off de ascenso a Primera Deportivo y Mallorca se medirán a las nueve de la noche en cuanto al polideportivo esta noche puede decidirse la Liga Endesa el Real Madrid viaja a la Ciudad Condal para enfrentarse al Barcelona con dos cero en la eliminatoria escuchamos a You que no se ve favorito