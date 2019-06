“La cera de las manzanas no es peligrosa”

Voz 0927 00:00 bueno hablando de trampas en la alimentación y dudas sobre algunos alimentos eh qué pasa con lo de la cera que ponen en las frutas en las manzanas creo que en otros productos también para que parezcan más bonitas más atractivas es un bulo que puede ser realmente peligroso es perjudicial lo podemos comer tranquilamente bueno pues lo vamos a trasladar a uno de nuestros expertos en seguridad alimentaria

Voz 2 00:29 Miguel Ángel Urueña muy buenos

Voz 1174 00:32 hola buenos días doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Si están ustedes en las redes even gominolas de petróleo pues aquí tienen ustedes autor estabamos hablando con él la semana pasada precisamente seguridad alimentaria hay algún peligro es realmente en esa acera que pone las manzanas y creo que en otros productos para que estén más bonita más atractiva que nos llama la atención a los consumidores

Voz 3 00:54 en absoluto no hay ningún peligro hoy podemos comer fruta tranquilamente porque bueno a veces se pone cera esto es uno de esos bulos que tiene parte de verdad hay parte que no es tan verdad la parte de verdad es que las frutas tienen será de forma natural igual que muchos otros organismos vivos pues la sabes que tienen será en las plumas nosotros mismos tenemos cena en los oídos hijas será sirven de protección en las frutas pues sirven de protección frente a la luz ultravioleta por ejemplo frente a los daños físicos y sobre todo pues evita la transpiración excesiva de la ira pérdida de gases y y bueno pues a veces se aplican ceras también después de recolectar las manzanas pues se lavan y se cepillan y ese cepillado retira parte de esas ceras entonces se vuelven aplicar otras eras bueno pues que pueden proceder de diferentes fuentes pues por ejemplo cera de abejas o cera de diferentes plantas pero no hay ningún peligro con eso no eran rol

Voz 1174 01:56 que es digamos un vídeo donde se ve a alguien con limpiando con un cuchillo sacando un montón de cera esa cera pasa algo si nos la comemos sino no lo lavamos o no la limpiamos viene lo eliminamos pasa algo no

Voz 3 02:07 no no desde luego que no además es que bueno ese ese efecto puede suceder incluso con una manzana que no haya sido nada con ceras a los más natural que tiene la la manzana ir bueno pues ya digo no pasa nada esto no debería evitar unos comer fruta que ya claro gitanos cuesta encima hay bulos en torno a esto pues esto es una práctica que ya digo no siempre se hace que una manzana brille no depende de si ha sido tratada con será eso no depende sobre todo de la variedad porque hay unas que brillan más que otras sí bueno es algo que se lleva haciendo para alargar la vida útil que es para lo que se hace para alargar la vida útil de las frutas se lleva haciendo desde el siglo XII ya hace menos de un invento ahora efectivamente

Voz 1174 02:54 a mí esto de los bulos que hablamos la semana pasada que peligro eh que peligro el problema es que mucha gente mucha gente se lo cree eh

Voz 3 03:01 ah sí que voy es el problema del problema es lo que más preocupa ahora mismo en seguridad alimentaria yo creo SAD desinformación y esos bulos que hay

Voz 1174 03:09 somos los alimentos bueno pues gracias por aclara no yo yo pelo las manzanas pero vamos que que todo el mundo sepa que se las puede comer perfectamente por con esta tercera Si lleve no no lleven porque no hay ningún problema bueno cuando no llevan limpiarlas y correctamente por lo que pueda tener algún pesticida alguna cosa eso sí no

Voz 3 03:27 hombre lavarla siempre pero vamos no por el miedo a los a los pesticidas tampoco unía la acera tres controles ni al aceras simplemente pues bueno posible microorganismos pero vamos comerlas sin problema y con piel pues mejor todavía

Voz 1174 03:41 en cuanto más mejor Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos gominolas de petróleo como siempre muchísimas gracias un fuerte abrazo