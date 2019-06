Aire de las colinas (2000), de Juan Rulfo

Voz 1594

00:29

es un hombre el dolor es una cosa extraña es una cosa que nos mira ahí se va será la sangre de una herida como se va a la muerte de la vida y la vida se llena con tu nombre Clara claridad esclarecidas yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara no tendrían y así de miedo porque sabría quién lo tomaba un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga manejada por otro corazón no teme nada y que mejor amparo tendría él esas tus manos clara he aprendido a decir tu nombre mientras duermo lo he aprendido a decidir entre la noche iluminada lo han aprendido ya el árbol y la tarde el viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los tribunales y lo murmura al Ría clara