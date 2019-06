100 Yardas - Semana de muchas noticias (Programa 168)

Voz 1 00:00 ya

Voz 2 00:11 sí ya fútbol americano

Voz 3 00:28 qué tal estáis bienvenidos a cien yardas disfrutando del último programa en la semana que viene le podemos da esto cerrado por vacaciones

Voz 1025 00:37 viene muy puntual el porque ya sabéis que estaremos pendientes de todo que probablemente si pasase algo gordo estaríamos a través de cien yardas punto com a través del canal de Youtube pero eh todos los días paramos con el plan de que usted escucháis todo lo que nos ha dado tiempo si es que nos ha dado tiempo escuchar algunas cosas para que Nadal remontémonos un poco y nos preparemos perfectamente para la temporada que viene que se de la temporada expectante hablar con un nivel o un nivelazo de equipos que va a dar miedito que no os preocupéis aparentemente el equipo más flojo Acer Miami mentira os vais a llevar unos sustos vamos Lago Sader a este año va a ser en bucle no va parar de sonar tiempo al tiempo pero que hay muchas cosas que contar todavía que por cierto es una semana un un tanto triste para sobre todo para la familia de los Broncos que han perdido pues a alguien que era un referente en en la vida de de de Emery en la vida de la NFL me atrevería decir porque Pat en fue quizá uno de esos propietarios mágicos no fue el hombre en el que creció John Hui bajo su protección osea que hay mucho que decir también de Pat Bolden todo en positivo pero lo dicho vamos a ir saludando a toda la tropa está por ahí hay que te has dicho hola Iker qué tal estás bienvenido muy buena después fenomenal he a mí que no me gusta nunca a poner falta ahí la la semana pasada falte aquí estoy de vuelta con todas las ganas del mundo ya en la recta final de esta cuarta temporada de cien yardas ahí estamos recta final que también tiene al mágico luchó en Barcelona hola John

Voz 4 02:17 aquí estamos el día en que la semana separa para disfrutar de verdad y que bueno dices penúltimo pero pero tenemos caso más de alguna manera a él porque yo no estoy dispuesto a

Voz 5 02:29 va a dejar no este disfrute semanal al menos

Voz 1025 02:33 no te preocupes que luego cuando empieza la temporada vas a tener disfrute parada para que no se escuchan también lo recordamos como siempre insisto en que te hemos otros canales también está Twitter a través de Instagram podemos ir comunicando a dos por cierto muchísimas gracias porque si algo está teniendo de magia Kiko el libro es que se quede un montón de Jarre dels esta vez en la Feria de Madrid has sido alucinante maravilla la cantidad de gente que ha aparecido además con camiseta que eso ya tiene el doble mérito de doble gracia algunas por cierto hay una pareja que no se me olvide Ayza pareja y y que me contaron que no se escuchaban todos los domingos mientras están pasando el aspirador están limpiando la casa para Ello vais te por porque les prometí que y si no se me olvidaba se lo diría o sea que para ellos van que ahora mismo deben estar ahí niños polvo mueve el paso al aspiradoras

Voz 6 03:30 la nafta yardas mientras hace

Voz 7 03:32 es la encanto eh pues si no hay discusiones no hay polvo allí que vaya escucha escucha algo placaje a lo mejor no alguna al bloqueo aspiradora pero para esa pareja maravillosa un abrazo

Voz 1025 03:48 may insisto Si algo mágico también está teniendo este bueno diecinueve es poder poneros cara muchos de vosotros que os acerquéis muchos estáis describiendo si voy a ir a otras ciudades voy a ir hasta el veinte veintiuno de julio todavía tengo viajes y luego la vuelta eh a partir de septiembre pero espero coincidir con vosotros en otras ciudades a lo largo y ancho del país el oye decía Pat Bolden son solo tiraron una una pequeña porque al final vosotros también habéis vivido una época dorada de The Denver con con este hombre de vamos que nos ha dejado esta semana y que y que yo he ido un poco más allá yo creo que es un tipo que fue un tipo muy importante para la Liga no para para cambios en positivo de la Liga

Voz 6 04:34 sí a mí me pilló además toda esa época dorada de The tanto de el way en su en su momento máximo que era cuando no conseguía ganar pero él se salía como cuando ganó los dos anillos que los Broncos serán mucho más un equipo de de carrera algo hay tenía su papel como como quarterback experto y demás sí claro a mí me pilló en plena adolescencia ver quince años

Voz 1025 05:01 claro es cuando me estaba de verdad enamorando el fue América

Voz 6 05:03 no efectivamente creo que hablen no sólo juegan un gran papel para esos broncos para la liga sino para los Broncos actuales todo lo que ha influido en Airways yo creo que el Rey el dirigente el yo soy constructor de franquicia de equipo de me parece que ha bebido mucho de de esa fuente que las cosas buenas las ha sacado de ahí creo que que es un mérito que hay que darle

Voz 4 05:29 a todo brutalmente digo perdona suscribo absolutamente lo que lo que dice Iker es en el yo ya estaba un poco más que Finito o no de esos quince años que el empezó vivir

Voz 5 05:40 esa esa etapa bueno como una de las de las o no

Voz 4 05:45 de los apogeo de de de de lo que es hoy actualmente la NFL iban oí su su visión su visión en esos broncos que que que bueno les hemos visto transformarse en ese equipo con un gran no con una gran ofensiva hasta unos broncos con una defensiva creo que llegando a ser de las mejores que había no quiero decirte todo es experta de podemos decir evidentemente está está en la Liga y la estamos viviendo y disfrutando sea que vamos un un abrazo enorme ha

Voz 1025 06:15 ya más que vivió vivió súper súper voz en donde los Broncos salieron frente a San Francisco frente a rey del era en otras épocas no era eran otros broncos también sí sí bueno pues desde aquí también nuestra la mención especial nuestro recuerdo con modo leen y ahora así nos metemos en faena que hoy tenemos lío en nada estará por ahí Andrea Iannone estaremos con Kenneth Garay muchas historias que contar

Voz 4 06:39 vencen

Voz 2 06:41 el fútbol americano

Voz 8 06:50 yo comía uñas lo que me alegro se quieren mucho a mí

Voz 9 07:00 con con y bueno pues

Voz 1025 07:11 aunque parezca mentira se en sigan produciendo noticias a parte de esta trágica que comentábamos en el arranque y ese recuerdo para los Broncos por cierto los Broncos que este año vuelve a tener un equipo yo me atrevería decir con muy buena planta ya veremos luego cómo ven como viene de la mando no Fer inicialmente Iker los Broncos puede ser un equipo que esté dando mucha guerra y quién sabe si colándose en playoff hoy Iker lo he perdido creo sea a que había perdido perdón ha dado no

Voz 6 07:42 decía decía que los Broncos a mí es un proyecto que sobre todo con Vic fan yo de entrenador me huele muy bien porque creo que ya era una de las mejores defensas de la Liga quizá nos top no estaba al nivel de precisamente el Chicago de de de fallo de los Jaguar pero creo que con años dirigiendo ese equipo una defensa que tiene a Von Miller que tiene una secundaria que ha conseguido retener a la crisis Harry sí que se ha reforzado que tiene a verdad dicha me parece que que va a dar un paso un paso al frente muy muy importante pero la incógnita es ver que yo flaco vamos a encontrar

Voz 1025 08:20 claro es que FLA flaco es un claro

Voz 7 08:23 me en esa ecuación pero

Voz 1025 08:25 pero si eso un Joe flaco potente los Broncos

Voz 6 08:30 pero tiene planta es que además está muy bien rodeado por qué tener en cuenta que el juez de carrera el año pasado nos sorprendió para muy bien con esos chicos jóvenes que desde los que parecía que nadie hablaba de repente explotaron es jugar carreras muy bueno tiene a receptores quiero decir en principio los mimbres para que los Broncos sean un equipo potente están ahí sí sí flaco puede ser el líder es que ni siquiera le pido que sea un cuarto yo qué sé de cuatro mil yardas lo lo que le pido es que sea un quarterback que gestione todo ese potencial si eso pasáis la experiencia la tiene aunque yo creo que estamos estamos todos de acuerdo en que sus últimas temporadas no son las mejores

Voz 1025 09:11 no yo creo que está en un entorno muy bueno para poder hacer algo es que creo que es bueno creo que la vida el Estado duda oportunidad vamos a ver si la aprovecha

Voz 4 09:18 yo creo que exacto para mí es la la la la última o penúltima podía es decir es la última oportunidad que tiene como bien ha dicho Iker y yo creo que que lo que lo que se tendría que exigir es que sea un kiwi que gestionen Store gestor exacto no oye déjate de querer ser muy de tomar aquí el protagonismo cosa que me va a ser difícil poderlo ver en él no que pueda que puede adaptarse a esa necesidad no de equipo pero si consigue ser ese ese ese quarterback gestor sí que tienen muy buenos mimbres para para hacer cosas eh pero tengo una absoluta duda ahí muesca sea es uno de los puntos que tengo un asterisco en esta temporada

Voz 1025 10:03 sí porque no porque no es que a lo mejor

Voz 4 10:06 visto lo visto últimamente me va a costar me me me va a costar creérmelo

Voz 6 10:11 lo que lo que voy a decir ahora por favor que que no se malinterprete porque no no no se me ocurriría comparar los dos fuertes

Voz 7 10:18 a las yo

Voz 4 10:23 qué te cita al día pues está muy abierto el camino para

Voz 7 10:26 Isaac los bien y si no importa porque yo ya lo

Voz 6 10:31 lo que no lo que quiero decir es que creo que los Broncos si él way ya saben lo que es ganar una Super Bowl teniendo Bach como Peyton Manning y ahí es donde voy ni se me ocurriría comparar la carrera Peyton Manning Collage of flaco pero voy a un Peyton Manning ya en su recta final que gestionaba en salto tampoco precisamente bien aunque luego los playoff hizo que tenía que hacer pero bueno creo que han buscado el flaco algo así es decir tenemos todo lo que hay que tener tenemos una defensa potente tenemos en ataque argumentos para para poder sacar los partidos adelante íbamos a poner aquí un tipo experto que a decir correoso ellos saben lo que es ganar así así que imagino que van a probar otra vez

Voz 4 11:13 muy bien pues me mira un argumento

Voz 10 11:16 no no lo había leído tan tan claro pero ha sido muy clarividente local como las expuestos eh

Voz 6 11:22 que sí que si os digo perdón Luis lo que sí os digo abriendo un poco el el abanico ya que siempre hablamos de de un equipo y luego miramos la división lo peor que tienen los Broncos es la división en la división tiene a dos equipos que cuando menos parten parte en ello no Diego bonitos de de favoritos para llegar al su tanto Chief claro como Chargers sobre el papel deben ser favoritos

Voz 1025 11:46 bueno es una división y luego los rey desde

Voz 6 11:49 querían mejorar bueno yo ahí tengo mis

Voz 7 11:51 bueno ya sabes es mejorar el año pasado según el tema bueno me lo los Chargers de los a los reyes

Voz 4 11:58 sí hombre sí mejorar sí sí sí hombre

Voz 1025 12:02 bueno bueno sí claro hay que ver risas

Voz 6 12:04 aunque tengas dudas sobre los Chargers estamos de acuerdo en que

Voz 4 12:08 el el el equipo tiene tiene

Voz 6 12:12 la vitola no absolutamente eso sí la calma

Voz 4 12:14 da la calidad la tiene necesito ver a su aún cuál va cambiando un poco el chip de toda la calidad que tiene a a ponerla a poner cabeza ya lo que es uno de los de los puntos que que que ayudaría mucho a los Chargers

Voz 1025 12:30 oye antes de entrar en materia y en otros temas hay uno que me deja un poco no no sé si os ha pasado lo mismo me deja un poco tocado esta semana leyendo un artículo que creo que era de Kevin patria que hablaba de la confirmación por parte de

Voz 11 12:44 de de su entrenador de que tiene un problema en una rodilla de artritis gratis

Voz 1025 12:52 cómo puede afectar esto porque claro un tipo de esta calidad con los golpes que te llevas el dolor que probablemente le le produzca esta artritis y no sé si habéis visto la noticia no sé si la habéis leído pero a mí me yo he dicho joven pues esto no es una buena noticia para nada para ahorrar sino al contrario no es un lío importante

Voz 6 13:11 de bastante a ver estábamos hablando de un tipo que el año pasado pudo serendipity

Voz 1025 13:16 por eso lo digo por eso lo digo

Voz 6 13:18 creo que yo no soy nadie para para decir cómo hay que gestionar un jugador pero me me parece que le han dado demasiada carga no que que el que le durante bastante tiempo le convirtieron en el muro de carga el Word Horse de de los de los de los raids es que con la llegada de son pretendieron quitarle todo ese trabajo de de golpes pero ya era un poco tarde porque ya estaba mal y creo que tienen que gestionar mejor porque tienen

Voz 1025 13:44 claro uno de los mejores sino el mejor corredor de la Liga

Voz 6 13:47 sí es artritis no se recupera ellos piensan que en septiembre va a estar bien

Voz 1025 13:52 es la pregunta que os hago entonces está haciendo muy bien Iker porque yo he hecho la misma lectura pero mi pregunta es entonces estético hay que guardarlo pero conserva este tío que dosificar ese tío perfecta es la palabra gracias Luis dosificar este tío que supone para el equipo porque este tío el año pasado no le dio uno Rahm media temporada no no no pero sin sin ninguna duda pero

Voz 6 14:16 el oh perdona Luis sé que que me echaron lo cierto es que me han me ha venido muy rápido la cabeza yo creo que el ejemplo a seguir y me parece que lo tienen que hacer los raids pero creo que por ejemplo los Panthers tienen que hacer lo mismo con Cristian y dejar de darle tantos Snipes no matarlo es el el la gestión del del puesto de Running va que lleva un tiempo haciendo Nueva Orleans Alvin cámara no sólo están cargando porque han tenido a Markin gran cogiendo el balón golpeándose con un muro una vez tras otra mientras Cámara se podría abrir abrirá recibir correr por fuera sin sin llevar todo ese peso le han fichado al atavismo Ray este año para hacer exactamente lo mismo y creo que es lo que tienen que hacer yo yo sé que que no es exactamente igual Alvin Kamara pero creo que tiene las características incluso superiores os son AMISOM que los dos me parecen alucinantes no puedes castigar a un tío como esa manera yo apostaría por una fórmula como la de Nueva Orleans

Voz 4 15:12 sí sí sí no no totalmente de acuerdo hay que dosificar a esa esa pieza para ello necesita incorporar también valor porque claro ya sabemos que no es sólo lo que deja de hacer el jugador cuando está en el campo sino lo que proyecta no a las defensas y todo un detenerle en el Camp Nou claro eso proyecta pues en esa inestabilidad las defensas y tener que ajustar muy bien esperaron necesita equilibrar eso con con otro corredor que pueda provocar lo mismo sobre todo también dotar dotada es es muy difícil muy complicado claro porque si este ha llegado claro está

Voz 1025 15:47 guión marca diferencias

Voz 6 15:49 sí pero las marca también Albín Camara que no si no recibiendo tanto tanto volumen de Snipes por ejemplo el hasta o fuera de la lucha por por el Emmy pero me da igual lo que quiero es que mi equipo gane

Voz 4 16:01 claro pero ahí el tema Cámara luego pues evidentemente tenía unas amenazas tanto profundas a nivel de pase como con Mike Thomas algo que que eso te podía adquirirá en donde no estuviera Camara claro pero yo yo

Voz 6 16:17 perdona eh yo creo que sean muchísimas veces Camara estaba en el campo como amenaza como tú dices sólo simplemente para atraer la atención junto a Marc Ingla yo estaba Mike toma asiento es claro con Driss E decidiendo que

Voz 1025 16:29 pero precisamente por eso es una de las mejores equipos de F

Voz 6 16:32 le pero los ramos también lo son Easyjet tienes en el campo pero no siempre le dárselo

Voz 1025 16:36 claro ahora vuelve cada pues aquí

Voz 6 16:38 lo los Ramos también tienen muchos argumentos para poder liberarle un poco de vamos a ver si se produce porque insisto

Voz 1025 16:44 que no no es una buena noticia para el chaval porque arte elitista con la edad que tiene es un muy jovencito eso papelón lo que tiene menos mal para él Diego que ya firmó contrata hasta porque si no se podía ver en muchos problemas eso también está también pero eso yo creo que la Repsol no venga más cosas vamos

Voz 12 17:25 bueno yardas

Voz 7 17:29 que algún día os contaré lo que pasa en la trastienda porque no tiene desperdicio

Voz 1025 17:35 otra de las noticias de la semana para mí porque es una de las noticias de la semana si se produce porque hasta ahora no sé si hoy no sé si la habéis visto que habéis visto quién puede ir de llena manager de los

Voz 6 17:49 Ed

Voz 1025 17:50 os lo digo yo si no lo habéis visto el dicen que puede ser fiel Savage el General Manager de los Cleveland Brown

Voz 3 17:57 es como el ojo perdón sí señor es según parece ser que

Voz 1025 18:06 Cleveland Brown ayer está pudiendo ser era ser el el hombre que cambie de barrio se mude a Nueva York y se vayan

Voz 6 18:16 o sea que es el que está junto a yo yo d'Or si en Cleveland y que ahora sería para para los diez que por cierto y para rematar todo esto así de una manera un poco extraña Hay vi con bastante polémica pero me parece que si eso sucede están construyendo un afrontó FIS muy chula quiero decir ya ya ya

Voz 1025 18:38 pero pero pero mira atrás pieza que tanta cuando les Bescam

Voz 6 18:43 en en Filadelfia claro creo creo que saben a lo que están yendo si si los jets ya estaban yo creo que en el buen camino me parece que es mejor todavía si si yo creo que si a mí me cuando cuando después de toda la tormenta Gamón

Voz 1025 18:57 porque si a mi tormenta porque claro ahí cada vez que alguien del tormento

Voz 6 19:02 pero tormentazo total y más en Nueva York pero claro yo cuando se iba a quedar el entrenador llena la manager dije stone no me huele bien pero claro va así te llevas al vicepresidente de Filadelfia vas y ahora pescas de los Brawn dos equipos que durante los últimos años están haciendo las cosas bastante bien los Jets tienen muchísimo valor joven ya no sé a mí de momento me huele muy bien el tema

Voz 1025 19:27 que te has quedado boquiabierto no yo

Voz 4 19:29 o sea que si a ver Nueva York una tormenta así es que la verdad es que ese mercado igual es un mercado apetecible para cualquier para cualquier persona de este mundo de la NFL de repente en la Gran Manzana llamarle a la manzana eh sexo en Nueva York pues claro es muy apetecible no es un es un mercado muy muy muy apetecible no para tu carrera y todo no que que bueno ellos tienen esta esta ventaja ahí sobre ella están construyendo si como dice Iker están construyendo bien sí

Voz 6 20:01 yo creo que tienen el el Back adecuado y me gusta mucho tienen al avión Bell tienen quiero decir el contrato y el contrato de si Mosley ocupan bastante en el espacio salarial pero ya está es eso lo ha dejado en herencia la la anterior gestión sea te vejan probablemente el mejor Randy Mc probablemente uno de los tres mejores la imagen de la Liga entonces quieren tampoco tampoco está mal yo creo que van a intentar aprovecharlas todo lo que puedan y cuando su contrato se ponga feo pues no traspasarán a lo que lo que sea necesario pero yo insisto creo que esas oficinas esa esa dirección deportiva huele muy bien llevan a gente que tiene el ok ha demostrado que sabe cómo hace las cosas

Voz 1025 20:46 pues vamos a ver cómo acaba con eso otra de la gran de las grandes cosas que he visto esta semana hay que flipado también no sé si habéis visto las declaraciones que ha hecho a pie en el entrenador de a Chicago John Fox que cree que ex entrenador perdón si maticemos no es importantísimo que te claro a nadie le efectivamente le ha metido una pullitas ha dicho que Chicago cree que ha tenido la peor of Seasons de su historia vamos prácticamente entonces es que lo niega pero me parece que no

Voz 6 21:21 enfoque se tiene que tapar un poquito no es que

Voz 1025 21:24 esa es la movida está la movida yo no sé si esto

Voz 6 21:28 es decir eso Sex claro pero no sé si es

Voz 1025 21:30 esto puede crear turbulencias dentro de los equipos creéis que declaraciones de este tipo restando o directamente nadie

Voz 6 21:42 a ver si quieres no hacen ruido por por repasar rápidamente la la trayectoria de de John Fox en sus últimos años dejó los Panthers prácticamente al año siguiente jugaron la Super Bowl dejó los Broncos al año siguiente jugaron la Super Bowl deja Chicago lo cogen si el equipo de de ser lo peor de lo peor a estar peleando por por el máximo que se tapen poquito es cierto que que Chicago ha perdido Jordan Howard lo tenían muy claro ya es cierto que ha perdido a y que además se ha ido a Green Bay que ha perdido también otras piezas de de la secundaria como alguno de sus correr a Springfield vale pero a mi me parece que sigue siendo un proyecto muy ilusionante

Voz 11 22:23 y con nosotros antes que yo iría un paso más allá

Voz 1025 22:28 no para que este año

Voz 4 22:31 de los playoff no de los alimentos a poder hacer algo

Voz 6 22:35 si bien volvemos a lo mismo la división es terrible terrible terrible pero eso es lo que nos gusta la NFL claro pues a ver quién gana yo le voy a Minesota Chicago cuidado sí bueno no

Voz 4 22:49 la temporada pasada ya lo fue y mirar el papel que hicieron esta gente si quiero decirte y yo creo que han dado un paso al frente con lo cual yo yo para mí está dentro de mis cinco equipos yo lo pongo entre ellos para para para poder estar ahí en la Super Bowl probablemente

Voz 1025 23:05 que por cierto día que estamos hablando de equipos para estar en la Super Bowl sabéis esta semana Andic

Voz 11 23:10 sólo seis están empezó

Voz 1025 23:13 a hablar con el con Mike alzó más con

Voz 4 23:16 claro es que este no les queda otra

Voz 1025 23:18 sí es caro no desde Luis Lleó May de todo y yo diría que el ojito derecho de de sus Rizzo se abre joe claro claro que sí que es importante se para para la confección de su equipo ante esperaría la temporada que viene están hablando dicen ya eh no me extraña la temporada que viene la que él si no recuerdo mal han ampliado Kamen Jordan ya el contrato la otra semana y ahora están con Michael J

Voz 6 23:46 pues ya ves pues dos piezas de las fundamentales no

Voz 4 23:49 sabes cambio bordan Mike

Voz 6 23:51 más Camara junto abrir son el equipo sea son la columna vertebral

Voz 4 23:55 es es por donde tienen que que que apostar sale hay que apostar porque la temporada que viene se les vienen seréis acaban muchos de los contratos de de que tenían los los los digamos de los jugadores los jugadores jóvenes sí tendrán que renovar no podrán quedarse todos ahí se les abrirá un el tope

Voz 5 24:14 salarial estará estará al que hay que en

Voz 4 24:19 eso es eso ellas los

Voz 6 24:21 a ni por eso ven esto también como una última oportunidad porque van a tener que perder piezas

Voz 1025 24:26 no pero claro si si vas a tener que perder piezas que está claro estoy contigo por por lo menos pierde las

Voz 4 24:32 claro que hagan un pelín menos

Voz 1025 24:34 de las Thomas no es un es una pieza negociado

Voz 6 24:38 pues que por concretar yo creo que el contrato que tiene que firmar Nike Thomas se tiene que parecer mucho a los contratos de Julio Jones de Antonio Brown o de Hopkins porque eso son para mí los únicos que están a su nivel o por encima te quede es ese es el nivel de Mike Thomas el mejor de la liga

Voz 4 24:57 sólo totalmente de acuerdo hombre es que haya más

Voz 1025 24:59 insisto si tu quarterback titular que sabes que te quedan un par de años a lo mejor de quarterback titulares pero pero te dice que quiere llegar a su pero Bulli quiere llegar con él obviamente me imagino que eso a la oficina de las pilas que has dicho antes me innegociable

Voz 6 25:17 Víctor claro salgo que dices buenos que

Voz 1025 25:19 hay que hablar con él no por eso por eso yo también creo que ellos no tienen ningún pudor en en anunciar que están charlando que al final les conviene que todo esto y luego levantar para que caro

Voz 4 25:31 pasión verano tranquilitos que se pase un velado tranquilo todos los buitres que ya está

Voz 7 25:37 es un buen dejando a ver si pasa

Voz 1025 25:41 claro exacto muy bien bueno pues perdóneme por cerrar ese capítulo

Voz 6 25:46 también aunque claro eso sí que no creo que nunca pase que salga de ahí los Falcon están negociando con Julio Jones ampliar todavía más su su contrato pero tontos no son saben lo que tienen

Voz 11 25:58 claro es que es que Julio Jones es lo que

Voz 6 26:02 es la perfección puesto el doctor

Voz 1025 26:05 el otro es el otro día que discutimos por cierto que no hemos dicho nada yo ahora cambiamos de tema eh pero que en redes se calentó mucho lo que estuvimos hablando de el top tres nuestro

Voz 11 26:15 sí en que dijimos ahí ahí ahí

Voz 1025 26:18 para Augusto bajo por eso te digo eso es complicado hacer un un trío ahí a la muerte

Voz 6 26:26 de eso se trata de que cada uno de su opinión pero a mí sí hablando del mejor receptor del de la NFL me dices Julio Jones me dice Antonio Brown no me dices De Andre Hawkins te voy a dar la razón en cualquiera de los tres porque creo que hay argumentos para defender a cualquiera de los tres claro

Voz 1025 26:39 claro claro no ya en más lo que tu dices que son son jugadores diferentes lo que pasa que para marcar tres jugadores diferencias ya veis no sé cuánto tiempo pusimos tres ya a todos los para pero para todos los gustos y para todas las pinturas pero bueno eso es lo que vamos a hacer ahora antes de seguir nosotros que incluso Andrea tenía aún jugó previsto además tenemos algunas noticias Massey Andrea dice incorporará he dicho Andrea sí pero lo tengo preparado usted perdone has incorporará en cualquier instante a dónde vamos ahora con quede caray

Voz 13 27:21 Conexión cien yardas con EEUU Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 6 27:39 Garay

Voz 3 27:42 Tom Kenneth Garay aquí estamos en señor señor Jones esperando

Voz 1025 27:48 no si ilumine y que nos cuente cosas cómo estás

Voz 4 27:51 eh

Voz 14 27:52 cómo les va a señores un abrazo José Antonio que el señor está contento

Voz 4 27:57 estoy encantado

Voz 14 27:59 entonces yo me pongo contento de me debo ante quién José Antonio no resulta que que estaba leyendo todo lo que se Dominica por de entrenamiento que ya cerraron los entrenamientos voluntarios y demás en los mandatarios Empire en la primavera de la NFL y hay una buena noticia para nosotros o al menos una UVI yo de esperanza una señal de esperanza en lo que tiene que ver con debate Park recordemos que los dos lo trajeron de vuelta a temporada convenios hace un año la esperanza un inicio fresco del grupo entrenadores y demás todos por el pacto Patrick pero tendrá la posibilidad de ganar su once titular recordemos no quién es tilde son cuántos tejados si mantiene este nivel debate que mantuvo que hizo las cosas muy bien en este mini campo de primavera huesos entrenamiento de primavera de la ene l también está siendo presionado por el agente libre no reclutaba preso Williams quien a lo largo de la primavera quiso las cosas bastante bien osea que por delante Parker pinta bien ojalá

Voz 6 29:07 Kenneth la primera vez

Voz 14 29:09 en primavera alegó bien y después tiene una muy mala temporada

Voz 6 29:12 eso te iba a decir tú que estás más cerca de de es hoy de los dos y no tiene la sensación de que delante Parker Se esperaba que diera muchísimo más como receptora a los dos sin sí que no ha terminado de explotar

Voz 14 29:24 totalmente y es que no es la primera vez que en primavera se ve bien e insulta que cuando llega la temporada regular algo pasa también lo perjudicaba en algunas ocasiones las lesiones

Voz 6 29:35 yo año

Voz 14 29:37 para nada porque si tienen como Bach lleva Apis Patrick tics Magic que lo mismo tiene un partido de cuatrocientas y pico yardas que otro en el que lanza seis intersecciones o sea lo lo único que queda garantizado para la temporada me parece es que va a ser divertido verlos vía llena sí pero ahora inversiones para ver

Voz 6 30:01 a Sarkozy

Voz 14 30:03 qué pero pero es más hombre es una temporada de transición pilotó sin llegan por ejemplo si llegan a acabar con récord de quinientos perdía hacer

Voz 1025 30:11 a ver como The Guardian flores

Voz 14 30:13 en su primer año y la otra donde lo tronco te ven pero no que ha dejado un sabor amargo porque no quieren ponerle el nombre de paz Bolden al estadio y esto es más caro pero me gusta

Voz 1025 30:28 la hablo de pan bolets pero se me había olvidado esto es verdad que no quieren poner el nombre

Voz 14 30:32 sí hombre supuestamente y según dicen porque él quería siempre encontrar usos lo comercial para que le llevan nombre al Estado un patrocinador del nombre

Voz 1025 30:43 ya

Voz 14 30:44 entonces digo yo él es el el equipo no creo que él hubiese querido eso así que no lo vamos a hacer mucha gente ofendida porque Bolden quien falleció después de una larga batalla con el Alzheimer no va a cero su nombre no va a ser el estadio de los Broncos de Denver una de las franquicias más tradicionales

Voz 1025 31:00 bueno más tradicionales que tiene la N

Voz 14 31:02 todas maneras Dios

Voz 1025 31:05 y al estadio todo el mundo le vaya a ser llamado High así que da lo mismo no bueno eso también

Voz 14 31:09 es seguirá llamando mal Jai o cómodo otro aducen algunos no estábamos Millás alta nunca no verdad bueno estamos en el mi millas Milla alta lo que son las cosas algunos la cabeza de las leches como Adele vive en mayo creo que los Green Bay Packers son los Green Bay Packers y no son los empacadoras eh

Voz 1025 31:29 yo también yo también pero bueno

Voz 14 31:32 el declive de la son los perros rabiosos como digo señores yo tengo un abrazo TIC aquí están

Voz 4 31:40 un abrazo orgullosamente defiende Arda gol

Voz 14 31:43 Antonio usted es el mejor tabaco compañero Pierre Estados

Voz 1025 31:46 yo lo quería en con ética nuestro hombre también de la NFL al otro lado del charco venga cambiamos la parte

Voz 15 31:57 escucha cien yardas

Voz 16 32:04 Tamara quería entrar a nado ese trae a mí

Voz 3 32:21 a ver dónde me había quedado de el juego no

Voz 1025 32:25 lo lo cierto lo del estadio que con comentaba que se nos ha pasado antes del arranque tiene todo el sentido del mundo yo creo que es uno de los grandes que siempre defendía que los estadios tenían que tener unas además comercial eso no quiere decir que de pronto a lo mejor le pueda exponer yo que sea la puerta principal entrada Pablo

Voz 3 32:42 no no que va

Voz 1025 32:46 la son guiño a algo que pongas una estatua en la entrada del del estadio pero pero yo sé que siempre lo había dicho no que creía que había que darlo todo en la NFL es un concepto muy americano que a nosotros nos está costando un poco más entender pero que poco a poco también está lleno para que te diga Wanda Metropolitano no no por eso por eso digo que nos ha costado más entenderlo pero que que que funciona si ir

Voz 6 33:09 precisamente por eso tú lo decías en en la entrada del programa El fue un revolucionario en el cambio de la visión del deporte profesional irá comercializado la NFL ha bebido de eso y sea aprovechado muchísimo ya todo es así allá vale sí claro que nos gustaría que el baile que fósforo se pasea llamar Bill Belli chica estadio pero mientras la familia Kraft propietaria se llamará Gillette porque es es su marca entonces porque te harán

Voz 1025 33:38 Ambel que es la empresa Gillette debe pagar una paz

Voz 7 33:40 en sí

Voz 10 33:42 lo que sí yo lo entiendo perfectamente vamos a daros les es business

Voz 1025 33:46 sí es una manera de encontrar recursos económicos para tener una mejor productos que es lo que todos queremos yo lo veo como algo muy natural totalmente bueno que quiere es que por donde tiene que vayamos al juego que quieres pero

Voz 6 34:01 el primero antes de de ir al juego no es lo guardamos para justo después tenía el el tema de bueno han ido cayendo renovaciones de de Quart airbags falta uno falta uno de los principales que se está haciendo esperar que esta Prescott en en en Dallas de hecho en la división ha renovado hace no muchos días el contrato en en en Filadelfia Carson webs y además no lo ha hecho por el máximo sea llevado muy muy buen dinero pero no el tope de lo que se podía llevar ha sido calificado lógicamente como un movimiento espectacular por parte de Filadelfia he dicen que esto puede afectar un poco a la oferta que dan las le haga al amigo Dakota Prescott entonces yo os digo renovaría Prescott le da haríais el máximo o intentaría deshacer algo como ha hecho Philadelphia con When de darle mucho dinero pero intentando guardar un poquito para para poder gastarlo con otros jugadores

Voz 4 34:55 yo me tiraría en esa segunda opción otra cosa vedad

Voz 7 34:58 a ver un poco verdad Luis yo también les

Voz 4 35:01 sí porque eso porque porque

Voz 1025 35:03 además no te dejo Luis es que está estamos estamos fuera de de margen a todos niveles de tres baches

Voz 4 35:12 parado claro fíjate lo de Russell Wilson un poco a mí lo dentro de que estoy totalmente de acuerdo en que debía ser los términos contractuales que tenían que llevar vale el mercado todo lo que tú quieras pero luego qué hacemos con el equipo no estamos aquí ese equipo de de tal entonces Dallas tiene Dallas tiene todavía carencias mira que el tema Marie Cooper a mí me encantaba

Voz 6 35:36 hay que renovarlo también en también

Voz 4 35:38 en hay hay cien hay y necesitan incorporar yo veo más fiable a la misma defensa de Dallas que que su ataque

Voz 6 35:45 sí sobre todo porque en ataque tienes una buena línea tienes uno de los principales Running Bucks de la Liga is consignas quedarte a Cooper un muy buen receptor pero has tenido que sacar del Retiro un también por ejemplo

Voz 4 35:57 claro quiere dejar tienes carencias yenes carencias absolutamente dotes monopolizar todo en la parte de del cuadro limitaría no está operado esta esta estas operaciones no

Voz 6 36:08 perdona aquel que lo diga que no se me entienda mal no no creo que Prescott todavía sea Elite en la LFP no

Voz 1025 36:15 todo porque porque la gran pregunta es donde vemos a las este año qué creéis que puede hacer Dallas hacia dónde quieren que te da

Voz 6 36:23 Leandro por la división con Philadelphia aunque yo creo que aparte con ventaja creo que es una una lucha de dos entre Filadelfia Dallas por entrar en play off de nuevo no puede ser otro de hecho es que creo que se encuentran en play off Garrett

Voz 4 36:37 el hacker yo creo que Garret Garrett se la juega absolutamente aquí se la juega este año se lo juega todo vale creo que también volvía tirando unos centímetros hacia atrás y debería también mirar esto no que prefiere ahora monopolizado en contrato hoy comida porque aquí es donde tú ves la grandeza de un hombre y bueno

Voz 1025 37:03 entre otras cosas se ha sido muy claro esto claro que esto es porque tiene la misma mentalidad porque dice no a mí que me interesa ganar anillos claro ganarlos yo y más cuando anillo que no ha podido ganar sale a mí lo que me ha llegado pero me ha llegado de rebote de rebote a medias porque hay que reconocer que el IVA

Voz 6 37:20 a mí no de pienso

Voz 1025 37:22 es decir poca gente

Voz 6 37:25 igualmente ese anillo también eso sí

Voz 1025 37:27 pero me imagino que lo que quiere estar en la moto y creo que eso tiene mucho que ver con la verdad

Voz 6 37:33 aceptado un recorte de que no sea el máximo dinero pero a mí me dice cosas muy buenas de Carson webs ya que necesitamos a Prescott ya os lo he propuesto en otras no ese juego ya os

Voz 1025 37:46 pero pero espérate que sigas pero entonces sí sí Dallas no llega este año

Voz 6 37:53 caso yo no sí sí sí para mí se para hombre por supuesto ha renovado Ademar curso ha reforzado esa línea tiene sale esto esto es en vacas maravillosos sí lleno Smith tienes a podemos discutir sobre si es el mejor el segundo o el tercero pero así que Elliot que es dominante hombre si ese equipo tiene que jugar pero

Voz 4 38:13 además tiene que gira ya a playoff y es verdad que hay

Voz 6 38:15 los equipos que en teoría tienen que jugar play off no

Voz 1025 38:18 claro es que no nos caben todos los equipos en esta Liga pero eso es lo bueno exacto pero lo que tiene que optar lo sabe vale vale bueno bueno lo que lo que perdona parado

Voz 6 38:36 Larsson Waits si Dakota fresco

Voz 1025 38:38 eh

Voz 6 38:39 en la imagen vale no al de del uno al cuatro de mejor a peor

Voz 4 38:45 por apear caso en When Dakota Prescott ley Manning

Voz 1025 38:50 y claro por por su voy voy a a precisar lo que siempre decimos para que luego la sale de su carrera hablo ahora ahora de Estado

Voz 6 39:00 por si tuviera que fichar a uno o cuál es el orden a los que fichaba esto es

Voz 1025 39:03 al último que ficharía esa Elliot Manning lo hagan también vale al al número uno pondría yo again eh

Voz 4 39:11 estamos a acuerdo a Carson son Wells

Voz 1025 39:15 tú igual a

Voz 4 39:16 si todo velas que yo he leído eh que estaba ese vacío de silencio estaba reforzado si no me lo has leído me lo has leído porque yo soy muy pro Prescott la verdad me gustan mucho y me parece bien a nivel de aptitudes para mí me gusta más el modelo eh

Voz 1025 39:34 pero por qué bueno sí ahora mismo así

Voz 4 39:37 me gusta más como E entonces yo me guardo a Prescott salga Iker

Voz 6 39:44 cierra la lista porque imagino que haces Prescott

Voz 4 39:47 pero bueno kilo un

Voz 6 39:50 también Bani en el último impone se cuenta Prescott Kinnon Manning pues los tres

Voz 1025 39:56 hacemos distintos Jordi tengo una cosa tengo duda no poner aquí núm por delante Prescott a pesar de mi amigo la verdad es que la pasada temporada no pero la anterior jugó la final de conferencia ir al equipo

Voz 4 40:11 sí sí sí es cierto

Voz 1025 40:13 pues eso es bueno porque si tú y tú cuál sería tu orden no no estás de acuerdo con nosotros yo no creo que él mismo el mismo que ahora estaba repasando lo

Voz 6 40:21 es es webs para mí con bastante distancia respecto al resto Prescott Quino un poquito más lejos en la imagen hablando hoy en día seguramente hace unos años

Voz 1025 40:30 claro estamos más arriba claro yo pero hoy en día por eso querido precisar hablamos de hoy de lo que pueda pasar hoy claro sí sí

Voz 4 40:37 yo yo es que todavía tengo muy en la retina la primera temporada de Prescott sabía yo sé que ese es el jugador y no no lo hemos vuelto no lo no se volvió a ver en la segunda eh parece muy como pero el jugador que yo vi en la primera temporada que también fue el el explotar desde Kiev Diot ballet que se vio allí una una dupla espectacular esa es la realidad la Real calidad de de Prescott con una buena línea hay todo un equipo en Sao ese tío tiene un brazo y un movimiento que es brutal pero pero por eso

Voz 1025 41:09 también te digo volviendo hoy recuperamos ahora cambiamos de tema que me que no me parecería bien que les vieran amor de dinero porque porque ha estado ahí pero no ha estado osea sí que estuvo hace un rato un par de temporadas ya ha estado ahí ahora también me vais a decir hombre Fatah mimbres al equipo es cierto ahora

Voz 6 41:31 yo voy a hacer en la gente de Prescott

Voz 1025 41:34 pero así vale Prescott no es no no no no no lo es Russell Wilson no no lo es no lo es pero este chico me lo llevo de aquella aquí en fichar a ah no el dinero o te vas a ir a que te empiece a quedar sobre sobre noche no oye empleado empieza exacto empieza a lo que pasa también que aquí hay que ser todo el muy pillos que el año que viene bien la generación otra es verdad a ver si te vas a meter es un lío claro a mí me hipotecas probablemente que este año estén los playoff si ahora me hace muy bien dicho pero pero tú también lleva tal chaval llavero donde lo llevas porque a ver donde bajó a mi sensación es que

Voz 6 42:12 en la franquicia hay en la familia Jones no la de Luis sino la de Jerry Lewis también

Voz 7 42:18 si hablamos de la misma

Voz 6 42:24 ya se las dos familias Jones tienen bastante claro yo creo que lo tienen claro que Prescott es su quarterback al final si no le dan todo el dinero legal encanta

Voz 4 42:33 la tiene si tienen que apelar al tema de de equipo en equipo

Voz 6 42:38 en el sistema se lleva perfecto con Elliot

Voz 1025 42:41 es realmente John hay una cosa por eso en que antes decía que Garay bueno ante el Training cuando ha terminado todo que normalmente empiezan a ver un poquito de sabor cito a ver qué tal referentes no se han movido ficha quiero decir los mismos equipos que nosotros estamos tirando para playoff y Super Bowl siguen estando ahí y los mismos de equipos que estamos tirando para todos dar ahí arriba dices por ejemplo de de los dos fins están también abajo entonces es curioso que no no parece que por ahora semana mucho la cosa ya veremos cuando empiece de verdad las alzas no pero por ahora

Voz 4 43:18 sí que ha dado como esto cómo funciona esto al final ahora estamos viéndonos estamos moviendo los pósters básicamente las sensaciones de campo todavía no hemos podido empezara no hay no ha fichado a dos rookies

Voz 1025 43:32 esta semana también qué queréis que os diga

Voz 6 43:34 que no nos ha pasado ya muchas veces por ejemplo me vienen me viene a el ejemplo de Minnesota el año pasado dentro playoff equipos que el año anterior nos dejan como dice Luis en la retina un sabor de boca muy buen hoy el año siguiente porque estas cosas el la NFL no es no son matemáticas y un año juegas bien no de Álava la fuerza no la siguiente Toscano tenemos la sensación del año pasado pero es que en septiembre vamos a hacer unas previsiones que seguramente más de la mitad lo menos para caer bien

Voz 4 44:06 no porque hay factores que nosotros

Voz 6 44:08 ni ni podemos controlar ni vemos cómo entrenan y de repente hay un chico que que no conocíamos a Van der et por ejemplo y mira cómo mejoró la defensa de de las alas todo lo que hacemos ahora mismo es un poco creando no es por lo que hemos visto hoy por lo que podemos intuir luego si hay un deporte impredecible e igualado es el fútbol americano de la NFL

Voz 1025 44:29 muy bien pues venga cambiamos la Paquera que tenemos que ir al día del juego a ver qué pasa en venga

Voz 17 44:47 eh

Voz 2 44:54 en Nahr

Voz 6 44:57 aquí

Voz 7 45:08 a ver qué propone soy querido amigo antes de que Javi compensar con los

Voz 4 45:13 las a meter como como mañana

Voz 3 45:16 en el canal de Youtube

Voz 1025 45:18 no más grande preparado y luego que ya os he pasado para que para que vayáis

Voz 6 45:22 exacto este es más es más concreto de hecho es uno que nuestros amigos y compañeros de Spanish Paul han propuesto que por ejemplo Rubén ha jugado ya en redes y yo he dicho no contestamos en redes y lo hacemos en el podcast porque es muy divertido que os os leo la la propuesta imagina que te nombran Générale manager de una franquicia nueva en la NFL debes escoger uno a tu cuarto en la franquicia dos Un jugador de ataque que no sea un Bach tres un jugador de Defensa un cuartel franquicia un jugador de ataque y un jugador de Defensa tenéis una franquicia os os dan ahora la que sea tenéis que elegir a esos tres jugadores podéis escogerá cualquiera de la NFL para ganar ya claro que para ganar ya no para ganar ya para desarrollar un proyecto claro para ganar ya igual coges a Atón Breivik pero

Voz 1025 46:08 claro creo creo que en eso todos vamos a escuchar jo paradero

Voz 7 46:13 os espero que no tiene hombre a lo mejor me un poco loco y si creía no te lo pero me parece muy mal que cojas Mahony Luis de Velasco

Voz 1025 46:25 a y tú

Voz 7 46:29 eh

Voz 6 46:33 siendo objetivos creo que hay unanimidad en él es es lógico escoger coger cojera James es el MP es jugar

Voz 1025 46:41 aunque la cota dos desde viste las imágenes que carece el otro día los Dauphine de Fitch Magic sin

Voz 7 46:49 no

Voz 6 46:52 eso es Fishman ahí ya

Voz 7 46:54 ah pues yo

Voz 4 46:57 me voy avanzar porque hay rápido para que no me lo me voy con me me llevo a más Homs me llevo a Thomas me llevo me llevo a

Voz 1025 47:08 me llevó a honorable ha pasado

Voz 7 47:13 eh vosotros vale para para no

Voz 6 47:16 a repetir ninguno tío para no repetir ninguno Carson When muy sencillo borrasca mucha gente tienes muchas

Voz 7 47:28 yo iba a acoger a Wilson

Voz 6 47:30 yo yo cojo agua escoge Le tengo mucha fe Luis Le tengo mucha fe porque si es si estás sano siempre partiendo de la base si estás sano yo he visto hay un puerto era capaz de ganar muchos anillos es la sensación que tengo sí sí claro que cogería Aaron Rodgers acogería Tom Brady pero sí estoy cogiendo una franquicia para

Voz 4 47:48 hablamos de juventud

Voz 6 47:50 Carla cogería a Carson webs un jugador de ataque que no sea un cuartel Bach cuatro es que claro todo burle tiene la rodilla mal seguramente

Voz 4 48:04 toda su carrera seguramente mantenga

Voz 1025 48:07 David Lean ver tul tu Bell ya

Voz 6 48:09 también se me ha pasado pero yo llevo un año sin jugar estoy entre sí que Elliot de Antonio Brown pero me quedo con Txiki Elliot jugador de defensa como Luis sea ha llevado al que se llevaría al cien por cien de al al mejor jugador de los votos

Voz 1025 48:23 no le dejo a Khalid Maca

Voz 6 48:26 sí yo me llevo a Bobby Wagener a Wagner

Voz 19 48:30 no no

Voz 6 48:33 tú estás con Russell Wilson

Voz 4 48:35 con que ves entero equipo pero en el aire al equipo no no no no yo me me llevo un bajón con ese brazo que sí hemos visto que que es y evidentemente aún formas pero no límite hay aún Women's con porque es un tipo que tampoco el ex no yo creo que hasta un tío de pase nada que yo creo que es un portero

Voz 6 48:57 la al que sobre el que construir un un equipo ganador y por poner sólo como sea sé sé que el otro

Voz 1025 49:03 a mi hija mi bromas aparte los dos que he dicho para ataque me encantaría verlos juntos jueves era alivió en Ambel con Russell Wilson Rachel me podríamos volverlo vamos me parecería la leche en patinete

Voz 6 49:16 en cuenta que además él es probablemente el mejor receptor Running va

Voz 1025 49:20 claro por eso lo digo es que te daría un a ver el vamos no me volvería loco si a esto tú algún día los contasen muy fijaros que semana

Voz 6 49:27 ha pasado por la cabeza y ha estado a punto si no cogiendo a a webs de cojera Baker Mayfield creo que él también tiene algo especial sobre lo que construir pero es más incógnita ha hecho medio buen año entonces ahí hay mucho que verle

Voz 1025 49:44 hombre es este es lo hemos dicho este es sin duda el año en dónde te van a estar mirando con el bolígrafo Jay la carpeta para notado sea este año es tiene que ser su tiene que ser su año no le queda otra no le queda otra porque aparte le han dado tantísimas cosas a su alrededor que debería ser probablemente lo sea he dicho lo dicho bueno luego nunca se sabe

Voz 6 50:10 al respecto a los jugadores de Defensa hombre creo creo que Aaron Donald no no hay ni siquiera un y medio argumento para estar en contra no

Voz 1025 50:17 se creciera Aaron Donald es el jugador sobre el que construir