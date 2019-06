Hagamos un trato (1973), de Mario Benedetti

Voz 2

00:03

el placer de escuchar compañera usted sabe puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una meta de amor reconoce en los míos no de sus fusiles ni piense que delirio a pesar de la B o tal vez porque existe usted puede contar conmigo psiquiatras veces me encuentra huraño sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar