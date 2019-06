Retrato (1912), de Antonio Machado

mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla in huerto claro donde no

ha sido ya conocéis mi torpe aliño indumentario más recibí la flecha que me asignó Cupido a cuento ellas pueden tener de Hospitalario ahí en mis venas gotas de sangre jacobina pero universo brotar de manantial sereno más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra bueno adoro leer no suda en la moderna estética corte las viejas rosas del Huerto de romansa más nuevo hemos los aceites de la actual cosmética ni soy una de esas del nuevo CAI trinan desde niño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantara en la luna a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una soy clásico o romántico

ya he dado nada de béisbol cuento escrito a mi trabajo acudo con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito el pan que me alimenta bien hecho un donde ya cuando llegue el día del último día partir la nadie que nunca ha de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar retrata