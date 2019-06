Blitz (2015), de David Trueba

el mensaje decía aún no le he dicho nada cuesta tanto te quiero

Voz 3

00:31

con los dedos la bandeja de plástico verde donde se posaba el debido a medida que lo en un noté del teléfono vibrar en el bolsillo no tengo un sonido asignado para las llamadas su entrada este mensaje que molestan esa irrupción tampoco elegante ni siquiera tocó el timbre menos pues si puedo me limito a unos golpecitos en la madera con el móvil me basta la vibración a veces sufro eso que llaman el síndrome teléfono iba la falsa impresión de que vibra en tu bolsillo del sacarlo encuentras que no hay llamada sólo una sugestiva mi amigo Carlos dice que los móviles eran como el tabaco sesenta años después de popularizado si extendidos por toda la población pasarán a estar perseguidos como una adicción dañen Bligh David Trueba dos mil quince cadenas en el feto