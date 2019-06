Lugar. Casa. Hogar. (Baluarte) (2014), de Elvira Sastre

Voz 1880

00:10

pausa ni ni todas las personas que uno abandona se queda pero a ti podría decirte que haré cualquier lugar que Lama tus huellas hogar aquí podría decir que si algún día me abandonos me colocaría delante justo en ese preciso lugar que no te permita nunca mirar hacia atrás con pena a ti podría decirte que has de saber que ya ocupa sumiso que llevo tu risa incrustada en mis arterias que no hay lugar en Mi cuerpo en el que no quepa tu pena