La Vida Moderna | Ferreteros de la comedia

Voz 0470 00:42 la falta yo violeta sentado al procesado supervisan presentó hoy canónico e más canónico de toda la temporada creo la la la la la esto en el Super Mario de Superman que no funciona ya no hay ya sin cometer ningún tipo de infracción yo estuve con Carmena hombre sí sí estuve allí aquí justo aquí donde estabas tú sentado estaba allí donde ellos es la que dicen las puertas giratorias no tardó porque un dúo cómico yo iba por la calle

Voz 1194 01:09 se viendo el vídeo y me encuentro atienda que pone tejidos Carmena vosotros con todo el rollo de ocultar esas puerta giratoria esa misma noche esa señora ya tenía su propio negocio

Voz 0470 01:20 hombre es que Manuela e señora mayor

Voz 2 01:23 ahí manchando franela

Voz 0470 01:27 Manuela no ponen los huevos en el mismo nido eh Manuel han salida distribuye porque esa mujer sabemos Orgaz

Voz 1623 01:31 pero

Voz 0470 01:32 es una emprendedora de que alguna estar tapado a Manuela la podríamos tener la temporada que viene a lo mejor te colaborador así al Ayala igual claro colaboradora o

Voz 1194 01:40 el abuso en sopla la propia hacer el si al hacerlo propuso que venga venga a ella hay digo hombre yo si viene ya hay cobro yo te retiras raro no pero que ahora que es así o que vigilarlo nosotros para vigilarlo sí porque sería muy bonito que un poco por fin un político al dejar la política se comporte pero hay el pueblo tiene que vigilar las claro y nosotros somos los vigilantes los vigilantes de Carmena

Voz 0470 02:07 pero quién quién vigila a quién vigila a los vigilantes

Voz 1194 02:10 la Ortega Smith

Voz 0470 02:13 una pirámide bueno vamos a ver es el programa número quinientos sesenta y dos ya llevamos ya semanas posponiendo hacer una sección que pasa sabes cuál una sección que hacemos sólo una de cada dos semanas otra vez porque no se puede hacer más además las plazas pues eso jueves no

Voz 1623 02:31 mamá para el jueves sólo Juan David es decir hombre atronadores lector atento

Voz 0470 02:35 de hecho entre semana muchas veces salen

Voz 1623 02:39 siempre está perdiendo la puta cabezada no sé si ya lo entiendo a junio muchos programas mucho más K conmigo tuyo perdemos la cabeza personas nota se genera temporada esta persona ya está tocada el parece normal y el pase parece normal porque se con más convicción

Voz 0470 02:58 ya siempre pero que muchísimo más Salazar de lunes a miércoles seguro no me juego lo que queráis no mamado Salazar impasible pero sí lo tenía planificada para hoy cabezona

Voz 1623 03:13 bueno pues no pasa nada pues para mantener en en los hemos

Voz 0470 03:16 tú quieres que lo hagamos vale pero eso lo hemos hecho un martes y miércoles seguro alguien lo sabe hay alguien que

Voz 1194 03:23 sí sí sí

Voz 0470 03:26 lo hicimos sumar teniendo como fan de David Broncano harina muchas decidiéndose hizo un martes está seguro cien por cien saca tu libro momento al micro primero estabilidad de ver cómo te llama perdona acogió hace que todo momento al micro casi un diario ahora siéntate siéntate porque ya

Voz 1623 03:46 el pico

Voz 1194 03:49 quien posiblemente pueda disfrutar lo que vasos

Voz 1623 03:51 pero ahora eh si alguien con la boca delante de un micro que puede pasar pasa

Voz 0470 03:56 lo cierto recuerda que se ha hecho tras semana un martes o qué al micro eso hace queda vacío pero si no lo tengo clarísimo el lunes lo recuerdas con tanta nitidez porque al verse lo más posible que ya nunca visto el programa mandato Salazar

Voz 1194 04:14 si te acuerdas que era un lunes un martes sí puede ser niños que si la mano si puede sacarlo

Voz 0470 04:22 claro comprobamos lo comprobamos lo lo que has pasado imaginas que te lo roja ojo porque ahora con toda esta mierda ahora ya no vamos a poder hacerlo que no que no que saque el móvil para ser más sí pero ya Tote tiempo ya tendría que me da igual pero pero superar venga que va a pasar si tengo yo razón que pasara porque yo quiero ganar algo eh vamos a llamar a alguien

Voz 2 04:43 yo quiero ganar algo que ha irónica metáfora

Voz 0470 04:53 Nacho pero eso no saca el móvil para demostrar que se emitió Marc eso de hecho yo que ya pensar por si me pasa el móvil no no no sí señor

Voz 1194 05:05 sí pero eres tú ya el que está poniendo palos en la rueda

Voz 0470 05:08 no hombre porque porque yo estoy ya está en marcha bis cometió una afrenta contra mi como director del programa que me queda

Voz 1194 05:14 eso ya va ya por mí

Voz 0470 05:16 Mata que estos buscando

Voz 1623 05:21 yo quiero ganar algo

Voz 0470 05:24 sí efectivamente a quema de es el día diecinueve de febrero yo saco el móvil Boko el calendario joe qué bien me quedaré quedarle serio saco el móvil efectivamente diecinueve de febrero martes bueno

Voz 3 05:46 qué nación afgano

Voz 4 05:51 le he dicho a un millennials feliz

Voz 1623 05:55 así que hoy es tu día David has ganado móvil no sea rotos pero ya que estamos lo hacemos no lo hacemos

Voz 2 06:02 ya lo tengo no venga pero aquel directamente no hay culpa Nacho pero claro contento momento es que ya llevamos ocho minutos

Voz 0470 06:13 pero que hacerlo mañana tú qué sabes a lo que hoy que este tiempo ya tenía que haberse caro es verdad pero qué hacemos contigo pues introducción venga muy bien pues una plaza para Raquel raqueta

Voz 4 06:25 sí

Voz 1623 06:33 ocho ya esté tu plan para la temporada que viene

Voz 2 06:37 no si cuestionar todas las decisiones y de las mejores

Voz 1623 06:41 si tú te pica por cada cosa que cuestionemos lo que lo equivocado pues da igual

Voz 0470 06:48 le salió del alma eh yo quiero ganar algo

Voz 2 06:51 tenemos que ganar

Voz 0470 06:53 no son suficientes que no puede ser que yo aquí vengo a plantear una cosa hay me me vea como maestro de Río aleja programa este de sigue Bradl de Bagram y vosotros soy sabéis el Bakri que es un bicho como Un siglo gigante que te en la cabeza

Voz 1194 07:07 somos tú Memento mori sois

Voz 0470 07:10 no es que me tengo que pelear en el fango yo digo una cosa me morder la pierna se puede trabajar vaya vaya vaya lamentarlo ha visto mostró de Río

Voz 1623 07:19 alguna vez joder joder programón programón ahí con agro e Manuela Carmena te ríen las gracias no estamos que que yo para ponerte lo pierdes

Voz 0470 07:29 aquí con Manuela aceptamos algunas Manuel que les gusta todo lo que digo bueno eh vamos a el programa mañana Raquel barras Rocío va es que es la primera vez que ante una mala Salazar anti con spoiler previa denuncia que Duquesa Nucia eso es tienen buen material de amigos

Voz 5 07:44 sí

Voz 0470 07:46 bueno no da igual bueno algo habrá visto

Voz 1194 07:48 esa

Voz 0470 07:50 a mí lo tienes ya te ya lo ya lo veremos a Rocío y ahora vamos a programas el número quinientos sesenta y dado mucho una plaza para la vida moderna

Voz 2 07:58 también

Voz 5 08:34 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 6 08:40 la verdad

Voz 1623 08:43 Villa

Voz 6 08:49 hola buenas noches le atiende

Voz 2 08:52 lector

Voz 4 09:10 bonito que detrás hay un colorido de banderas detrás

Voz 0470 09:16 adiós LGTB días atinada eh Atilano levantaremos que se usa en el porno con el hijo

Voz 1623 09:21 todo con el hijo de Iggy Rubín una vez levantar levantarlo qué bonito es yo tengo un regalito el truco de magia que el Vaticano llevar un a nuestro amigo te voy a preparar un truco de magia contigo gracias por volver no

Voz 0470 09:50 no es que yo estaba loco coma como ha dicho éxito durante el aplauso he pensado que si euritos Nacho que no lo ha oído volviese a hacer el mismo Choi he dicho el truco

Voz 1194 09:58 o sea que triunfó en el Vaticano

Voz 1623 10:01 a que cumpleaños algún arzobispo sí sí sí

Voz 2 10:08 entonces eh

Voz 0470 10:10 en las banderas bueno vamos a ver la vida es tengo que de

Voz 2 10:19 así ha hecho

Voz 1623 10:22 a mí me gusta escuchar chistes sobre pedofilia empezaba el día

Voz 0470 10:29 es un personaje ahí queda

Voz 1623 10:31 fruta de buen humor negro

Voz 0470 10:34 bueno es verdad que voz tiene el personaje

Voz 1623 10:36 no me gusta matar a la gente le gustan cosas correcta pero las dice desde la de

Voz 1194 10:44 alguien totalmente acabado

Voz 0470 10:46 de vez la creación de un nuevo personaje muy

Voz 1194 10:49 muy entrañable lo que pasa es que negado por el lado equivocado cómo se puede llamar a eso todo toda su todo lo tierno que es lo usa para el mal

Voz 2 10:58 Orlando

Voz 0470 11:00 cuando que Orlando Magic

Voz 2 11:06 si de verdad hombre mola haría la verdad

Voz 0470 11:12 lo más que si se hacen profesional mantener un problema de derecho de verdad a nivel de imite que bueno que se vaya desarrollando como gusta Tomás FOP veo poca coherencia en la frase del personaje ya está dando otra cosa vale esto la vida a quinientos veintidós hoy poco hoy ya va a ser de Heinze m suma tener pocos se suma la alergia sabiendas así lo hacía cuando juega al fútbol por entrar

Voz 1194 11:39 llegó a un rival Messi Beñat Cierzo

Voz 0470 11:42 aun viento fuerte si había pasado corriendo por el Retiro bello corre pensar que voy sólo de sonar te has justo ya adelantarme rápido un vocal ahí en la Vendée en la pierna pero como él está caliente correr el moco está caliente sólo nosotros porque es la misma temperatura

Voz 1194 12:00 bien moco la pompa de moco que de puede salir en cualquier momento atento Pablo porque la hinchada

Voz 2 12:08 a como muy de Yaya Touré Yaya

Voz 0470 12:11 me pasa mucho si la pompa me vuelvo a veces poco explotada es que todo como pues una pompa y haya despertado

Voz 2 12:19 no

Voz 0470 12:21 ha pasado nada eh bueno la persona que están aquí como siempre no hoy nos damos sorpresas no queremos modificar lo que ya funciona así quiero pedir un aplauso para intensificar

Voz 2 12:32 sí

Voz 4 12:35 camiseta Kinder de Bolonia

Voz 1623 12:41 hombre de Bolonia algunas cosas papel todos

Voz 0470 12:48 en una cosa maravillosa porque desde hace mucho una hablamos italiano un rato verdad venga

Voz 1623 12:53 porque entramados hablando en italiano

Voz 0470 12:56 Vida Moderna para ti Dani Mateo porque hombre ETA debate joder en haciendo

Voz 1194 13:01 soy tu Dani Mateo día para arreglar si largo fin Umeh

Voz 0470 13:07 también duché de sólo boca pero es que ya no claro como hemos hablado del tema Pablo pero no

Voz 1623 13:13 moco ahí está Dani Mateo mirándolo asegura que la mitad Gallo pudiera hablar de este tema

Voz 0470 13:20 on de títeres escatológico con esta medida que esto es como nombrar la soga en casa de que de que has sido totalmente sin querer darle Lluís llámanos aunque estamos ahí pero bueno claro que dice momento que no parece lo con Dani Mateo nos escuche la bandera estaba caliente que tampoco lo notó

Voz 2 13:38 en animación estaba alterado la Fuerza Armada la acababan claro

Voz 0470 13:47 la acaban de planchar venía toreado venía torea don Héctor David qué pasa en la cigüeña fadista también estamos bastante bien porque retorno mejor que un Bagram a nivel personal yo estoy bien bien no sé mejor que la pasada temporada a estas alturas estoy mejor que el año pasado y también el año pasado estas alturas estábamos los tres por motivos profesionales y personales en la puta mierda éramos tres corredores de maratón que llegan al final dos cuerdos de maratón dub de noruegos de gordos por que eso sí nosotros nos dedicamos a esto

Voz 1194 14:20 los kilómetro ya van seis esperamos los otros pero ya hemos llegado hasta aquí hay que celebrarlo para ir a celebrarlo con que vamos a celebrarlo con un tío que tiene que celebrar muchas cosas bueno estamos hablamos de de la NBA Hangar a los Toronto Raptors la NBA

Voz 1623 14:37 sí hombre por primera vez en la historia equipo cara al equipo canadiense ganando la NBA

Voz 1194 14:43 en los Toronto Raptors juega Marc Gasol Vargas ha señalado que está

Voz 0470 14:48 hay que vas a hablar de

Voz 1623 14:51 no voy a hablar de Marta está más motivado de la cuenta no Marc Gasol lo ha celebrado bueno a ver si yo un anillo de la NBA igual también está celebrando con cierta gana en concierto a aquel apela a mano

Voz 2 15:06 a quién es el bueno ahora habrá

Voz 1623 15:11 hay que apelar al hermano pero al que no al otro lugar

Voz 0470 15:14 todo aquello

Voz 2 15:19 tolerar sabía Innova pequeño que el pobre no va hoy Márquez

Voz 1623 15:26 la comida de Nochebuena que hace el otro

Voz 0470 15:31 el centro también quiso retiro bueno creo que creo que era bueno pero quiso jugar pero claro es que bueno tenemos al igual era hermano pequeño a lo mejor estoy el tío es un escritor es un poeta de primer nivel científico científico que sabe pero bueno vamos a cuál es tu viendo la mitos y lo que les han salido dos hermanos bueno

Voz 1623 15:51 que salga uno malos

Voz 1194 15:53 venga yo sinceramente me apuesta es que es mejor

Voz 1623 15:55 yo creo que es una persona súper mediocre para compensarlo antes que han sido sobre otro hermano bueno Marc Gasol está contento ayer seguro que viene

Voz 0470 16:08 tiempo después

Voz 1623 16:11 sea mediocres buenos y eso ha permitido a otros hermanos triunfar en gestos de

Voz 0470 16:15 de generosidad generosidad verdad preocupa es que yo no voy a dar ningún ruido

Voz 1623 16:19 entre los dos están en poner porque a la celebración que es la normal la que hacer pues aquí también M E autobús descapotable y desfile por la ciudad de todos esto pues Marc Gasol Le aplicado pues la forma de ser un poco más más ibérica pues bueno lo ha llevado

Voz 0470 16:34 no habrá hecho el Pepe Reina a nuestro terreno

Voz 1623 16:36 Nacho el camarero Nacho Camarero

Voz 2 16:39 cada día eh Huete guau

Voz 0470 16:44 dar

Voz 2 16:45 pero está contento vamos a Marc Gasol contento joder celebrando lo

Voz 7 16:51 ahora sí se canta lo han llevado a eh en el resto de gente está muy tranquila lleva ya una a una yonqui lata que ahora mismo va a tener un destino que la yonqui letal de litro y medio es predecible les bares tan va por ustedes de esta esta sí la Hidalgo Hidalgo pues ya vámonos todos la lata entera eh

Voz 1623 17:21 por ahí eh que se note España Jové anillo de la NBA tampoco muy distintos la gente que fue perdón ya prácticamente cruzarse eso es llevarse y celebrar vamos a seguir viendo a Marc Gasol que estamos

Voz 4 17:37 otra vez ya gustamos

Voz 7 17:41 llevo una botella de dos litros de cerveza creéis sí admite que toda toda ahí el toda ante que voy

Voz 1 17:52 sí sí cava cava

Voz 7 17:55 se Josele acaba el que tiene que jugar en noviembre

Voz 4 17:59 Laurence Boswell

Voz 1 18:02 con

Voz 7 18:05 el hombre feliz y uno feliz

Voz 4 18:11 pero se sigue para gastar el Sonorama

Voz 7 18:16 pero lo creyeron más tranquilos que ya claro ya dos Bayern seguro que ante el circo poniendo todas las orejas se santigua ah por si vuelve a que la gente empezarán a disolverse la gente yo cuerpo yo ya me voy a contar que no pueden es que te para nosotros mejor que nosotros Pablo vamos a verlo el tirón que es todo espera un nombre ya Lepper el homenaje al tuvo ningún jóvenes que va a pensar no gana un anillo de la NBA déjame que describen que el resto de compañeros del nominado también sujetando tranquilo tranquilo que luego hay que volver a entrenar mediocre organiza organiza la ola nadie les sigue ha convertido en un deporte individual porque el compendio darle el visto bueno es acaba el desfile te ya no para de bailar ahí ya cuidado eh ya solo sólo un poco más tranquilo pero de la mente no hay nadie el párking pero la gente no constan a tope como tú eh

Voz 0470 19:42 a estas Toronto no al bailecito

Voz 7 19:46 va acumulando todo Olé pero esto que vamos a ver los toros menos el último

Voz 0470 19:57 fue una celebración intensa pues hay que decir vamos a ver ha ganado el puto anillo en la NBA siendo muy importantes para celebrarlo pero claro es que sobre todo hay que decir que es Canadá

Voz 1623 20:05 está súper y su hermano menor en casa ha sido un sudoku Canadá recordemos Canadá que Canadá es Estados Unidos sino hubiera salido bien eso eh

Voz 0470 20:15 ido bien caraza es una celebración como si jugase en El Pozo Murcia que hubiese ganado celebrase por Murcia Murcia pero caro en Toronto eso

Voz 1194 20:23 esto ha tenido sus consecuencias claro porque

Voz 1623 20:26 pues está alto pues medir cuánto mide los trece

Voz 0470 20:31 bueno pues aceptar el alcohol con con

Voz 1623 20:33 muchas tolerancia que yo probablemente la verdad que fuera ecuatoriano o no porque cuidado con los ecuatoriano pero claro luego llegaron al pabellón si había más celebración había que había que

Voz 0470 20:48 que haya que sentarse comportarse vamos a ver si

Voz 1194 20:51 somos capaces de leer los labios en inglés de lo que dice Marc Gasol cuando ya se le viene la vagina

Voz 8 20:59 ah claro

Voz 0470 21:01 qué dice

Voz 1194 21:02 aquí cuando le da un toque ya no que lo sustituyó vamos hablamos perdón

Voz 8 21:09 es diez años

Voz 4 21:17 pero claro el timón

Voz 3 21:20 pero el espera E

Voz 0470 21:23 el Pablo Paul otra vez el que está la derecha de la derecha de Marc Gasol Polo por favor hechos todo

Voz 2 21:29 el primer día como vienen el español es volver a Bea todo pero pero

Voz 1623 21:41 esta extra al homenaje a María después con la bajones en el homenaje a la de a partir de ahora cada vez que engaña un nuevo jovencito confuso detrás

Voz 1194 21:50 hacía el Parque del Retiro después de

Voz 1623 21:53 eh después toda esa acción me voy a decir

Voz 0470 21:58 no pero sí que ha dicho en Times Autrán

Voz 2 22:03 entendía avisó en Praga eso estoy del Código de de comer un becerro no hubiera dicho en sí

Voz 0470 22:11 no no me mande callar

Voz 1623 22:14 tú estás liando comporta y luego tú para ella como más cuidando a para la película

Voz 1194 22:21 esa Montal tío no

Voz 0470 22:24 ha dicho hay como hoy

Voz 1623 22:28 no

Voz 0470 22:29 vale está desde aquí le mandamos enhorabuena nuestra filtraciones a Marc Gasol que suma que no que venga cuando quiera y que es uno de los nuestros quedo defender nuestro orgullo allí lo ha hecho como se debe así que un aplauso para más gravosa para el Deportivo

Voz 2 22:46 Don Juan va a ser verdad

Voz 1623 23:04 según terminaban que yo quise rematarlo con un rito de nuevo no lo he pronunciado

Voz 1194 23:10 digo balón balón va balón intentéis Val balón sentiste baloncestista estar alerta pasar si se te pasa mucho va pasa mucho yo intento formación pero no toda la información llega si algo llega Gemma entropía tú tú quieres que la información llega un lado Si no llega al cien por cien de la información que ha salido del origen ex cargos ha perdido por el camino claro esto es como todo en el universo tiende a la entropía

Voz 0470 23:43 el centro a pie

Voz 1623 23:45 la polémica hay una

Voz 7 23:47 ingeniero intuyo que no el físico

Voz 0470 23:50 intuyo que se ingeniero creo no por la palabra que utilizó rendimiento yo creo que más bien Ferrer

Voz 1194 23:54 pero

Voz 2 23:58 pero ves claro

Voz 0470 24:05 y con cierto miedo pero me acerco

Voz 2 24:08 pues yo digo ingeniero ingeniero eléctrico

Voz 5 24:11 Sergio Sergio que cuando está aportación a todos pero cuál es tu qué está diciendo que se pierde por el camino lo que dice claro a lo mejor es que dice menos de lo que cree

Voz 9 24:24 pero bueno la cosa es que si llega menos de lo que manda es el rendimiento no es la entropía es jugar

Voz 0470 24:31 pero Sergio cuál es tu cuál es tu formación estudió ingeniería

Voz 9 24:35 bien bien Roy lo he visto venir en bien bien bien bien bien bien

Voz 1623 24:39 tú perteneces a ese mundo

Voz 1194 24:42 yo pertenezco al mundo de las ideas eh tú estar acostumbrado a vivir en un universo tú te sientes pequeño Jorge el putt Universo da mil vueltas del universo donde yo soy al Rey

Voz 1623 24:56 entonces llama a las cosas como científico y te tienes que atener a las reglas digerir

Voz 0470 25:05 a tenor más no científico

Voz 4 25:10 por ello Nolito Víctor Mondelo pierna del mira de del alcance a un conocimiento puro tú eres un puto Carretero de Yeltsin prólogo que busca aplicada al arte el bolsillo los conocimiento gente su perdió la Pi han encontrado eres una puta plata

Voz 1 25:36 el cartero

Voz 2 25:42 no hombre Sergio no quieres dar réplica este vídeo

Voz 0470 25:56 este vídeo esto había que sacar este corte imponerlo siempre en la entrada la tarde el estudio de si alguien quiere hablar donde el programa

Voz 2 26:03 qué que puede pasar esto es el disco Gracias amigo perdóname

Voz 1623 26:10 trataba Umbral Sergio un fuerte aplauso para Asencio

Voz 2 26:13 gracias

Voz 4 26:15 no gracias por poner beneficios gracias

Voz 1194 26:20 el sitio porque yo reconozco como te digo yo yo el término entropía es curioso porque es un término fronterizo lo utiliza la gente de la ciencia pero también se utiliza Enterría de la información claro entonces yo creo que es de las pocas cosas calle en la vida donde esos dos universos pueden confluir actúa como una especie de bisagra

Voz 1623 26:38 entonces yo lo que quería era explicar corrígeme cuando tú

Voz 4 26:41 ahora bien flipa Artest en mi en mi mente

Voz 1623 26:48 la a Coté de andar por casa además entropía significa al desorden

Voz 1194 26:55 al menos entropía significa está más próxima al orden toda cuando yo digo cosas que no se determine a atender es porque eso por ruido o por lo que sea hay eh a Perdidos todo el orden con el que salió de mi mente y al llegar a tus oídos ya salgo que prácticamente no tiene ningún sentido

Voz 0470 27:13 el mundo incluido yo diciendo igual opino pero que no opina nadie

Voz 2 27:16 claro no

Voz 1194 27:17 te haces bien David tú estos dos años física

Voz 2 27:21 algo a lo que estoy diciendo no

Voz 1194 27:23 estabilice Nole no tiene nada Nacho lo que estoy diciendo no es no no no es sólido lo admito es simplemente una especulación pero lo aplico a mi manera a mí me vale por ejemplo si yo me quiero imaginar la comedia ya son lo que iba en términos centro pie entonces y a la comedia Se puede decir siempre hemos bromeado aquí con con decir bueno es que somos agentes del caos celebramos el caos tú lo he dicho no lo he dicho principalmente lo es

Voz 1623 27:56 entonces yo he reflexionado sobre eso

Voz 1194 27:58 todo cierto no es cierto entonces lo lo quería lo quería matizar vamos por ejemplo voy a poner un ejemplo imagínate que tu casa tu casa cualquier cosa en el universo tienda el caos el orden de tu casa también tiende al caos sí tú no haces nada si tú lo lo ejerce su rendimiento como quieran llamarlo tú sitúa Si tú no fuerzas

Voz 0470 28:20 se les está dilatando una vena

Voz 1194 28:23 no apropiado de terminología si tú no realiza un esfuerzo para mantener esa casa mínimamente en orden la casa por sí sola tiende al caos cabeza ordenada quizás podemos llegar al punto de correr un riesgo de incendio se muchos papeles India salta una chispa sí de hecho de hecho si pasa el tiempo cada vez van a crecer más las posibilidades imagínate en tu casa hay dos maneras de actuar desde la normalidad desde la civilización prevenir digamos me irle metiendo ahí un cierto orden para que no llegar a ese punto o bueno actuar de emergencia una vez en incendios ha provocado eso sería una situación de Un mundo normal

Voz 0470 29:01 dónde en el examen

Voz 1623 29:04 entonces qué qué qué pasaría en la comedia la mala

Voz 1194 29:07 comedia para empezar el disfrutaría amos del caos si vemos que no sé si un cómico malo como el Joker por ejemplo el Joker de personaje en la película por eso es muy cómico nefasto Inácio da y el personaje era un cómico malo que acabe acabó convirtiéndose en el rival de Batman como dice la propia película hay gente eso hay gente que sólo quiere ver el mundo arder hablando de Joker lo expresaban de esa manera entonces para el Joker es suficiente con que las cosas tiendan al caos Hinault incluso de brazo el ajusta simplemente contemplar cómo cómo se incendió se propaga sin aportar ninguna solución la comedia llega es la diferencia es un agente del caos y al mismo tiempo también un agente del orden lo único que paradójico un cómico un cómico disfruta del caos pero busca ahí está la diferencia una solución dentro a ese caos a ese desorden le encuentra sentido entonces la casa está ardiendo un agente del orden o previene o actúa de emergencia un agente del caos como el Joker simplemente disfruta del incendio un cómico bueno sufra su actitud sería así tu casa hasta ardiendo aprovecha el fuego para calentarse

Voz 1623 30:24 entiende es entiende ahora bajó menos estoy consiguiendo que se que se pueda

Voz 0470 30:28 la gente templando quitando la niña que no sea que está pasado

Voz 1623 30:33 me voy a callar la boca del todo a Sergio por qué tengo aquí de invitado así de típico del santo

Voz 2 30:39 habla ya a ponernos a todos ojalá les dé la razón a Sergio nos seguramente

Voz 1194 30:56 sí porque realmente Javier Tusell yo sí sí P que manera de tratar la entropía es estas yo sé que no es una manera de todo seria para por lo menos esta especulación puede ser sugerentes

Voz 5 31:06 sí de hecho esto de entropía caos vía de Melendi Massiel porque como Massiel que es el caos en un bar entonces es la explicación como andar por Casado muy suelta permanente tiene explicación científica que es más precisa que se entonó la probabilidad por la entropía simplemente no dice que lo más seguro que ocurra es lo más probable es aún muy básico no tiene mucha probabilidad tiene mucha entropía tienen poca probabilidad tiene baja entropía simple

Voz 0470 31:32 pase lo que tú has dicho no no

Voz 1623 31:35 exactamente lo que yo lo dije de una manera pues para para entendernos rápido y mal

Voz 5 31:40 de hecho a me gustó porque sólo el otro día que fui a verle el viernes recorre el otro día Bermeja comedias

Voz 1194 31:46 esto sí que es promoción

Voz 5 31:48 a mí me pareció una maravillosa violación del principio entropía ah vale vale vale

Voz 0470 31:52 ah

Voz 2 31:54 sólo eso no

Voz 1194 31:57 aparte de algún Juppé donde es mi manera de ver la la comedia era ésta por eso yo terminen de haciendo la igualdad comedia igual Nekane propia paradójica de tropelía es entropía negativa ella cuando cuando la entropía atiende al a al orden se entonces feroz paradójica

Voz 2 32:16 es la razón sino la charla la comedias de claro la comedia

Voz 1194 32:22 es un subsistema de entropía negativa porque actúa como una válvula de escape para que la vida pueda seguir siendo soportable

Voz 0470 32:30 esto lo ha dicho Javier no

Voz 1194 32:33 pero es paradójica porque al mismo tiempo quiero decir es ofrece soluciones al problema al mismo tiempo por eso es paradójica dos se comedia igual paradójica la visión de de Javier que a mí me hizo abrir los ojos es que realmente sería más fino decirlo así sería más preciso la cómo me decías ahora existe entropía cuando yo he destacamos algo por encima de todos

Voz 5 32:56 de Rato la entropía aumenta cuando hay irregularidades con hay cosas imprevistas cuando hay algo estrafalario como lo que hiciste

Voz 1623 33:03 imagínate que nacería el viernes corrige

Voz 1194 33:05 Messi falló en el teatro Arlequín

Voz 1623 33:07 pese a la resistencia de repente se prende fuego todos morimos Highland la entropía tiende al

Voz 1194 33:13 imaginar aumentar cuando todos somos cenizas ya es difícil distinguir me a mí de lo que era un altavoz

Voz 1623 33:23 de una cortina entonces ahí de repente la entropía tiende al máximo

Voz 1194 33:28 en este sentido desorden tiende a a ese estado de caos paradójicamente de

Voz 0470 33:33 igualdad máxima de mediocridad como el hermano

Voz 1194 33:36 a Gasol en cambio en cambio cuando tú haces algo especial cuando por ejemplo en en cualquier show de comedia surge algo peculiar realmente gracioso ahí estamos destacando algo por encima del resto por lo tanto con se puede considerar

Voz 5 33:53 bueno estoy de baja porque yo Staffan propio por ejemplo lo que vino otro día es como un rojo fue fusilado por un gay de Arkansas tan lo cual le hizo Mortadelo para mi fue muy baja entropía

Voz 1623 34:05 pero claro eso fue hechas que se lo dio lugar en el suelo

Voz 0470 34:09 es muy probable que pase muy clara de que eso pase por lo tanto es

Voz 5 34:12 baja entropía eso es una definición más precisa entropía en función de la proveía de cago

Voz 1194 34:18 por eso Shiva es la Diosa de la comedia joder que si iba en la tradición hindú Shiva la instructora pero es un tipo el matiz es que es un tipo de destrucción para crear un terreno del que puedan era algo nuevo y por lo tanto es al mismo tiempo destructora y creadora por lo tanto paradójica Shiva la Diosa de la comedia Alba al principio era poco por decir algo pero al final ha resultado ser lo más acertado que podíamos haber especulado aquí el programa es realmente la Diosa de la comedia igual que en el ser hay una estatua se tiene la estatua

Voz 0470 34:51 a mí es que a lo mejor un día

Voz 1194 34:54 podemos ir hacer un programa de allí por supuesto

Voz 2 34:58 de hecho ingenieros para también

Voz 5 34:59 Carlos

Voz 2 35:01 claro es quiénes yo voy a aplaudió a caballo de

Voz 1194 35:05 Sergio

Voz 0470 35:06 en el CERN convivir físico también físico con ingeniero

Voz 5 35:09 claro sí de hecho mayoritariamente lo que hizo un ingeniero que hay picos darla para el conflicto ahí dentro no vayan ya no hayamos bien sí sí partidos ingeniero contra sí sí sí no no no no hay partidos pero así por parte

Voz 1623 35:24 eso es lo más humillante pero no realmente para nosotros insignificante ingeniera no de

Voz 5 35:32 yo realmente los físicos Un poco sí suelen hacer grupo con los físicos en ingenio van más a porque son más técnicos trabajar con la máquina físico trabaja aún más con los datos cuando estamos como más separado no hay un poquito de segregación ahí ha dicho

Voz 0470 35:44 pues lo mismo que tú peros pero con menos humillación

Voz 1623 35:47 pero cántala de ferretería reitero mira ahora cogiendo ferretería es lo más apropiado porque realmente utilizar algo guay para algo mediocre y utilitario se con todo el respeto lo ferretería por supuesto

Voz 4 36:08 que no ha perdóname Javier de óperas

Voz 1623 36:13 te Eros van de cara no como tú puto ingeniero hubo

Voz 2 36:20 ya no hay reparos que más tarde Juan

Voz 0470 36:23 y además el hiyab pequeño hasta en cuclillas ya directamente haciendo queréis buena lo piezas en inglés no

Voz 5 36:29 no hagas esto explique tener

Voz 0470 36:32 el hombre Paquin Jeannie

Voz 1623 36:35 me imagino and so Prado bueno pues eso que quería traer a Javier para que matizar a bien propia pero yo creo que es una cosa bastar

Voz 1194 36:49 de su gente y de hecho yo ya no pienso hablar de otra cosa yo ya voy a tener mi show por el tema

Voz 4 36:55 todo bien

Voz 0470 36:57 lo ha preguntado la gente bajo otra cosa obrita que me

Voz 1194 37:00 Javier ante es que el universo tiende al caos el universo de la entropía cada vez que los humanos por ejemplo nosotros en nuestro oficio de la comedia K es que nosotros queremos reducir la entropía para crear algo peculiar en nuestro oficio en comedia como en cualquier otro físico pero por hablar lo que nos toca más cercano Albee sea ese esfuerzo significa que por otro lado la entropía siempre hay un balance si nosotros hacemos más esfuerzo para crear comedia por lo tanto entropía baja estamos provocando en algún sitio que la entropía aumente mala siempre siete por ejemplo con el sudor por ejemplo si yo intento hacer comedia pero al mismo tiempo estoy sudando estoy literalmente dando Mi vida por la comedia que bonito juguemos

Voz 1623 37:45 no es repartido yo vida exacto porque todos vamos a morir todos vamos a morir

Voz 5 37:55 eso lo sabe todo el mundo pero eso es otra ley de la

Voz 1194 37:57 quieres ir todo lo morimos pero simplemente por una regla de

Voz 5 38:01 la entropía lo Jalón donó que nos explica que de hecho el el acción celular el metabolismo celular lo que hacen aumentar la entropía lo que te permite hacer cosas precisamente porque no puedes violar la ley en la cual la entropía siempre te comentar aumenta con tu metabolismo celular mientras cosa que lo disminuyen siempre

Voz 0470 38:20 Irán estos precios para que nosotros bueno bueno bueno ella extraído aún físico de primer nivel para que para que vaya corroborando promovidas movidas expresar nuestra si sigue Juan nace tiene razón Javier explotando el

Voz 1623 38:34 gracias a Javier blanquear Mi comedia dignificar mi comedia vale pues sí exacto para que nosotros un chiste bueno en otra parte del mundo un cómico tiene que ser un chiste malo

Voz 0470 38:48 está harto hasta posición técnica científica con algún corolario

Voz 1194 38:50 si agradecerle a Santa Olaya que venga aquí a dignificar la

Voz 5 38:56 éxito eso sí una Ley de Conservación de la comedia Un aumento vez minutos una ley fundamental de universo entonces no ha hecho perder verdad

Voz 1623 39:01 desde entonces yo ya no no me voy a separar no conviene vamos salir por la noche con un bate de béisbol dándole palizas a ingenieros Javier tu para empezar

Voz 0470 39:17 Javier esto es verdad humana perfecta porque el de dándonos

Voz 1623 39:20 a me mi media naranja porque es lo que me falta es mi mensaje siempre se pierde porque me ha toro porque no

Voz 1194 39:28 en incita esto me sirve como como como catalizador perfecto para para que el rendimiento

Voz 2 39:39 vale una planta cara

