La isla sin horarios

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:05 faltaban veinte minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias es todo recordar la hora es uno de los latiguillos más repetidos y más frecuentes en en la radio ya lo saben ustedes pero si la Cadena SER tuviera emisora en una isla noruega que será más Omar al norte del Círculo Polar Ártico tendríamos que olvidarnos eso porque han decidido algo muy curioso que es cargárselo relojes eliminarlos directamente hombre ellos tienen sus sus Causas sus motivos pasan un montón de días en fina en plena oscuridad y han decidido que esta del día la noche contarlo como si no ocurriera nada extraño más les dificulta que les facilita la vida y han decidido eliminar el concepto tiempo así como suena

Voz 2 00:44 David buenas tardes

Voz 3 00:45 hola buenas tardes cómo estás David David es periodista

Voz 0313 00:48 ya lo conoce lo recuerdan los oyentes de La Ventana sobretodo de todo por la radio lleva catorce años en en Noruega bueno desde aquí puede parecernos una idea un tanto un tanto extraña un tanto así pero pero interesante que pasa exactamente para que decidan llevar a cabo esta medida cuántos días tienen de de noche absoluta cuéntanos un poquito esto David tú que lo que sí

Voz 3 01:07 acabo justo después hablar con la persona que ha cursado toda esta iniciativa si yo creo que debería conocer al placer Manolo con el que ha visitado las personas que ver que tiene da ánimos por vivir esto me ha contado él es consultor de una empresa de recursos humanos en septiembre tenía como trabajo como organizar el tiempo para que fuera más productivos yo que había mucho estrés grupo motivo del mismo les hubiera sé que todo el reloj con su mujer que Frazer calla yo mostró toda su vida en el que su padre la había dicho que era que es mejor no recordar lo que has hecho lo que ha estado planeando me he dicho que la lo que desea es vivir más y por eso cómo influye en una pequeña población de trescientas personas isla donde tienen sesenta y nueve días de sol Justo ahora entorno al entorno a su estilo de de verano pues lo que hicieron Él sabía ido de desviadas que Praga ya Cracovia dio que había muchos puentes que tenían cantados en dos colgados en los puentes es volver a su pueblo les dijo yo tengo una idea porque uno cogemos nuestros relojes desde el puente y nos comprometemos todos a dejar a a no contar en USA mejor el tiempo y es lo que han decidido porque allí tienen que ser Veinticuatro Horas de luz durante sesenta días hilo se unos niños por ejemplo de doce años que tienen barcos pues la semana pasar pues consta las dos tres de la mañana una cosa que aquí en Oslo donde yo estoy sí pasará pues las absoluto sociales participar

Voz 2 02:42 la Fiscalía botellón botellón sí sí sí sí sí sí cuántos habitantes hay en en Somalia

Voz 3 02:51 son trescientas trescientas personas más o menos es lo que ha hecho que se han podido se pudieron juntar el uno de junio tuvieron una reunión pensaron hacer oficial aunque llevan haciendo toda la vida

Voz 2 03:01 a quién es el que más si el último día no pusieron claro

Voz 3 03:11 Ana eso le le le preguntaba por ejemplo que la pregunta tú picas cuando se va a juntar los niños a la escuela las colas de pueblo y ha que de momento siguen unos horarios pero que quieren que estén tiene más flexibilidad que no todo esté aprobado un horario por ejemplo esto lo hacen una comunidad pequeña el tenían una tienda aquí estén es muy estricto que no se puede abrirlo consumos domingos los pescadores podrían venir con pescado domingo lección no necesitó la el habría y otra cosa que es muy bueno buenas muy o matricular en cuanto a horarios tenemos horarios para dar cuando se puede comprar en las tiendas hay horario cuántas y cierra los bares mucho más estrictas que en España hay una cosa muy curiosa tenemos horario de cuando se puede cortar estas por ejemplo está prohibido los domingos cortar el césped la policía está cansada enjuagamos pues al medio día de gente que está cortando el césped lo que quieren aquí en verano es que ellos pueden cortar el a las cuatro de la mañana si quieren hacer todos en las nuevos a las trenzas bueno siempre todo esto empezó con un vídeo que colgaron en Facebook que hay se ve como cuando expresan todas las horas los dicen entre comillas para ellos no existen ataca a las cuatro de la mañana a las dos de la oración de la mano

Voz 0313 04:27 a mí de David la la la idea la idea es muy llamativa es es es muy interesante es verdad que se en un universo limitado de trescientas personas una isla tal tú tú no te marche sigue aquí porque a partir de esta propuesta vamos a plantear nuestra polémica de hoy

Voz 5 04:44 en algunos

Voz 6 04:45 a la polémica de Isaías Lafuente

Voz 0827 04:49 bueno pues esta rompedora decisión de los vecinos de esa pequeña isla al norte de Noruega de prescindir de horarios y de relojes que determinen subirá nos lleva a plantearnos si realmente es posible vivir sin tiempo suposición planetaria hace que vivan gran parte del año en días de luz oscuridad constantes y esa distorsión hace pues lo que nos ha contado David que los niños puedan jugar al fútbol de madrugada o el panadero a amasar su pan al mediodía según sus biorritmos o sus costumbres y con esa realidad claro el reloj puede convertirse en una imposición estresante no lo negamos se ni negamos que sus trescientos habitantes puedan llegar a organizarse en esa qué atemporal pero claro qué sucede en los ámbitos comunitarios como se organizarán la escuela los transportes o los establecimientos públicos tendrán que esperar a los alumnos a sus libérrimo maestros nos arriesgamos a visitar tan paradisiaco lugar sin saber si el recepcionista estarán os si tendremos que esperar a que el anterior gente abandone cuando le plazca la habitación que hemos contratado ir cuando a las dos de la madrugada un vecino haya decidido dormir yo otro poder el jardín con la motosierra o cortar el césped el derecho de quién primará bueno les deseamos lo mejor e seguramente es que estamos muy lejos para entenderlo todo pero son tantas las variables que nos preguntamos si no será más estresante esa incertidumbre intemporal que la dictadura cierta del arreglo

Voz 2 06:17 María Ángeles rol buenas tardes

Voz 7 06:19 hola muy buenas tardes María Ángeles es integrante del

Voz 0313 06:22 grupo de Biología de la Sociedad Española del sueño a investigadora del Laboratorio de Biología de la Universidad de Murcia qué hacemos con esta idea de las de los habitantes de la isla de sonar la aplaudimos la de no estamos saltamos un un depende María Ángeles

Voz 7 06:37 depende de investigador desde luego no deja de ser una situación ideal porque nosotros cuando estudiamos cómo funcionan los ritmos biológicos se hace precisamente en condiciones voluntarios que te metan como una especie un en una habitación aislada donde no tienen claves temporales para ver precisamente como darnos expresa ver ya parece lo que se llama frenos de curso libres no terrenos tiene una tendencia que esa vivía un poquito más largos en general te las veinticuatro horas

Voz 2 07:09 se dice que una hora más no aproximadamente

Voz 7 07:12 no llega no llega un poquito menos de cuatro coma dos horas pero eso hace que bueno tengamos signos dejan cada día un poco más tarde levantarnos más tarde o deja de ser un poco lo que todo eso que digamos habitantes expresa no

Voz 0313 07:29 pero porque nuestro nuestro nuestro biológico donde está en el cerebro dónde está

Voz 7 07:33 está en el cerebro está bastante profundo en concreto estarme hipotálamo no son muchas neuronas apenas veinte mil pero la verdad que que tan toda la fisiología de los votos

Voz 8 07:43 pero es igual que ese cerebro se ha adaptado a un día de veinticuatro horas igual se podía adaptar también a un día sin horarios a una vida sin horarios

Voz 7 07:50 pues a ver si viviera más completamente aislados podría llegar como digo viviría su tipo entorno pero que ese reloj normalmente se ponen horas igual que digo que tiene tendencia a alargarse normalmente es precisamente la alternancia lo que hace que los ajustemos exactamente veinticuatro horas pero sí

Voz 3 08:09 los no

Voz 7 08:11 perdón como en esta situación hay otras claves importantes los contactos sociales

Voz 2 08:18 por ejemplo David Javi desde Noruega que querías que querías apuntar siempre gana

Voz 3 08:23 quería contar justo lo que me contó sobre esto que es como le ha dicho que el antequerano cuanto sólo en todos los días sólo Sole duelo entre una hora y media en invierno hay además una cualquiera de ellos en el norte de Noruega siempre tiene una traducción de dormir entre una y dos horas de siesta es a está costumbres sólo yo todos los días esa costumbre ese mitin no podrá estar en un país como Noruega pero están también el planteando volver la introducirla nosotros horas de siesta no sé si si estos nota oye David pero sí por ejemplo

Voz 0313 08:58 lleva ya unos años en Noruega por lo tanto lo de dormir con con luz a con oscuridad en en en momentos donde nosotros estamos en otras aquí en España a ti te afectado te afecta repercute en algún de alguna manera tu comportamiento en algo o no o te has adaptable

Voz 3 09:14 Nos clubes no hemos repercute sobre todo los que tenemos sueño hijos pequeños en el mi mi hija tiene nueve años Ratzinger se me entienda cuestan a Sara a las ocho y las nueve cuenta una doble del verano pues ojalá por estar a una tremenda ya no hablaremos aquí no hay persianas hoy cortinas que no quizás todo o nada toda la luz intentará costara vinieron a Sochi cuando ves la misma sensación que las cuatro las cinco de la tarde en España no es fácil

Voz 8 09:42 es que yo yo lo que veo con todas las cautelas que la polémica es que esto es una llamada de atención yo a veces miro la hora no se quiebra he mirado tengo que volver a mirarla una ahora que no he mirado antes de que miramos Laura centenares de veces al día entonces es como la reacción que ya casi neurótica era lo quería preguntar a la a la doctora rol si está bien regirse por unos unos horarios no hemos llegado al paroxismo que en cada ordenador en cada reloj en cada ventana en cada calle hay un hay un midiendo nuestro tiempo ordenando lo nuestro tiempo

Voz 0313 10:11 doctora porque nuestro horario ya bastante follón tenemos con el nuestro lo cual es más más positivo más equilibrado el de invierno del de verano

Voz 7 10:18 pues aquí hay bastante unanimidad en el campo bien decantarse por el invierno el motivo es que la luz tiene como digo la capacidad de mover el reloj la luz por la mañana tiene tendencia que adelantar ese reloj y al final del día retrasarlo así que para no generar tensiones lo mejor es que equilibra la luz que recibimos la mañana y en la tarde ocurriría más en el conjunto de la Península Ibérica o en el lograr de invierno que con el de verano

Voz 0313 10:46 porque no lo hacemos

Voz 2 10:47 bueno ya nos tenemos que poner de acuerdo no ahí hay alguna iniciativa reciente de la Unión Europea aunque claro si era para quedarnos en el de verano o en el de invierno así

Voz 0827 10:56 hombre yo yo yo la verdad es que creo que en el fondo de la polémica no es tan tanto los relojes sino la organización de una comunidad yo creo que una comunidad de trescientos individuos se puede realizar casi como le dé la gana porque el panadero a lo mejor lleva su ritmo pero es que puede dejar la puerta de la panadería abierta porque sabe que el vecino después ya le dejar allí el dinero etcétera no claro el problema es cuando una sociedad más grande se tiene que organizar esa organización pues es casi imposible si no se rige por unos ciertos horarios que a lo mejor no siempre coincidirán con nuestro reloj biológico pero bueno es la única forma de salir adelante

Voz 0313 11:30 no pienso yo ya me he apuntado lo que decía Matías de la llamada de atención eh yo creo que es un que es un mensaje que es un gesto muy muy potente muy joven muy llamativo

Voz 8 11:38 es como estar vacaciones que se promueven con desintoxicarme de son tics desintoxicación digital la dieta el de Togo es decir dejas el ordenador dejas el teléfono dejan las redes y esto sí que es un auténtico cura contradicciones porque yo creo que es la la adicción más fuerte que tenemos

Voz 2 11:51 sí que el móvil donde vas a mirar Laura tanto

Voz 8 11:54 no y luego cuidado con la reivindicación de cosas porque habremos visto como en Noruega ser Se reivindica lo que Cela llamaba la siesta con orinal porque una siesta de una o dos horas es aquello que llamaba Cela es una fiesta con pijama metiéndose en la cama encontrar con todas sus sus condiciones Mueller

Voz 2 12:08 doctora María Ángeles muchísimas gracias por este ratito en La Ventana eh ha sido un placer David cargar cuya te mucho compañero igualmente un abrazo nos hacemos todos día otro día otro día hablamos

Voz 0313 12:19 se

Voz 2 12:21 mira otra cosa otra cosa hablando del tiempo

Voz 0313 12:23 ver es Matías Roberto Isaías os imagináis que el día de nuestro cumpleaños cuando cumplió ayer

Voz 0827 12:29 veintisiete de noviembre quince de abril vale

Voz 0313 12:32 pero es que tiene gusto por Richard Gere excelente agosto como Richard os imagináis que alguien se arranca la hoja del calendario IS tiene efectos prácticos desde que desaparece vuestro día os queréis en la edad que tenéis ahora no interesante muy interesantes bueno pues ese es un las autoridades un país imaginario que han decidido eso quitar un día el calendario la fecha entre todas ese es el día que naciste Éste es el punto de partida de un cuento que se titula El ladrón de minutos de David Lozano que nos está escuchando David buenas tardes hola

Voz 2 13:01 hola muy buenas tardes qué tal David aquí el que elimina el seis de octubre osea ninguno ninguno de los afectados de aquí pero es el cumpleaños EEUU el protagonista de Tu cuento

Voz 4 13:10 eso es exactamente exactamente sí la verdad es que yo tal como hizo el efecto es inmediato ya

Voz 2 13:16 se queda sin está ya no va a poder cumplir nunca

Voz 4 13:19 has eso es

Voz 2 13:20 de dónde nace esta historia David porque es un es un cuento para niños para mayores de van a partir de diez años no de donde nace esta historia como como surge

Voz 4 13:27 bueno lo curioso es que en parte de una broma real es decir que me cuenta que hace muchos años trabajando internado pues resulta que tenían en todas las salas calendarios de textos de de pared con con páginas con cada día que pasa a página

Voz 3 13:44 emocionada porque Kaká cumpleaños

Voz 4 13:47 se reunió todos los monitores arrancaron de todos los calendarios su página su recta de medio con de entiende que hoy que las autoridades que habían que al cabo de un rato Elsa Baeza

Voz 2 13:59 ver al muy coste

Voz 4 14:02 pronto le dijo que era una broma cuando me contó que por favor regalarle esa historia y así fue así

Voz 0827 14:08 bueno no es cómo está el muchacho ahora acabó oye David pero en parte esto es algo que les hagan lo que les pasa a los que han nacido el veintinueve de febrero no que de repente durante tres años les arrancan las hojas del calendario

Voz 4 14:24 sí Delibes se menciona esto más veces mira febrero efectivamente es una forma de mantenerse joven sin duda

Voz 0313 14:31 oye duda votado al primer cuento David S

Voz 4 14:35 bueno yo soy sobre todo un escritor de novelas de suspense de crímenes más más

Voz 2 14:38 sí juvenil y demás se entonces

Voz 4 14:40 en este fue mi primera incursión la primera incursión ya en narrativa infantil no la verdad es que la experiencia estás no preciosa no sólo porque bueno que lo tiene sino por los encuentros que tenido con chavales en colegios institutos es muy divertido que es es toda una experiencia sin duda

Voz 0827 14:56 son los escritores que ganan dinero David E los escritores infantiles y juveniles ahora que es tan en boga

Voz 4 15:03 bueno y dentro dentro de esa etiqueta hay de todo siempre en los libros siempre y al final esa es la realidad pero es verdad que que la literatura infantil y juvenil digamos que ha sobrevivido menos malherida a la crisis no iré momento al al fenómeno de pirateo y demás pero insisto que que fácil no es no es para nadie

Voz 8 15:29 los niños lo que entienden ya desde la infancia es que sin tiempo perdemos la identidad es decir si no si no podemos medir nuestra nuestra vida en año no sabe no sabemos ni quiénes son no

Voz 4 15:38 claro su discurso tiene esa profundidad y luego también es verdad que claro que es una etapa en la que uno quiere hacerse mayor es que es que luego se nos olvida pero para ellos es un drama porque lo que quieren es hacerse mayores es decir a mí ahora me dicen David que va queda de los cuarenta y cuatro y después no me va mal pero claro a un niño de diez años le dices que no se va a ser mayor liquidez para él ese tema de los regalos claro eso también en el en el Emilio verá se ven hoy de fiesta de cumpleaños ya los regalos y luego se el tema ecos compañeros crecerán sea el mayores y él se quedará pequeño eso para mí

Voz 0313 16:12 sobre el pobre Duce va angustiado dice Ben coronando a medida que avanza a medida que avanza la historia

Voz 8 16:18 el el caso inverso Real de un empresario holandés de sesenta y nueve años que quería que es verdad que eso da oficial eran cuarenta y nueve lo comentamos aquí en te acuerdas se sentía de cuarenta y nueve el Sevilla de cuarenta y nueve los jueces dijeron bueno comporte si usted como cuarenta

Voz 2 16:30 pero no podemos cambiarle la edad le preguntó el juez qué te pasó algún día

Voz 0827 16:36 la ley yo quiero decir me has hecho reflexione sobre un asunto quizás en un futuro tenga que ser así a lo mejor la determinación de la edad de los seres humanos en un futuro no venga tanto por el día de nacimiento sino sencillamente el estado físico del pasado el médico te encuentres no eso

Voz 0313 16:54 esto es lo que aportó el exámenes médicos que decía no no usted tiene un corazón de cuarenta años dices quiero tener cuarenta años en el DNI también de acuerdo me acuerdo el autor de Viaje al país de los blancos que tuvimos aquí hace poco en La Ventana que contaba su odisea para llegar a Europa de seis siete años yo sí porque mi país y mi cultura no nos queda fijado en la fecha exacta de de tu nacimiento David me dieron en el poder de poder eliminar un en la capacidad de poder eliminar un día al calendario cual arrancaría venga piensa uno va

Voz 4 17:24 gestos eso es complicado de hombre antes he dicho que estoy en un momento de mi vida de edad entonces igual que los niños tienen que ser pues hombre a lo mejor quedarme nada que tengo ahora y entonces te diría el treinta de octubre

Voz 2 17:34 no pues pues la verdad es que ahora

Voz 4 17:37 el mismo ahora si me preguntas El día de hoy pues a lo mejor es que te decía mi cumpleaños se me quedaba tranquilamente asimiladas