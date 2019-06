Flash Deportes SER de las 18:30 (19/06/2019)

yo creo que sí que tengo experiencia nueve años con Luis en vestuarios de máximo nivel conoce está entrenando a los mejores del mundo viendo las decisiones que tomaba yo creo que hace nueve años Robert un entrenador que lleva muchos años entrenando y que tenía una experiencia acumulada en cuanto a lo a metodológico en cuanto a conocimiento del juego en cuanto al análisis sí que me faltaba para poder afrontar algo de esta entidad el conocimiento del Vestuario el conocimiento de los jugadores y es algo que de Luis es el primer día trató de inculcar me lo que él no me inculcó se lo preguntaba yo

Voz 1

00:58

cuando llegan los problemas los afrontaremos asumimos que este cargo implica tomar decisiones pero las tomaremos no hay problema si no tenemos a vosotros como censores para hacernos ver que nos equivocamos o que o que tenemos a alguna decisión equivocada no está mal porque así no nos haremos ya os digo que no voy a leer mucho o nada pero bueno no hay problema lo vamos a afrontar somos consecuentes con la decisión que tomamos y con el cargo que tenemos y trataremos de hacerlo lo mejor posible