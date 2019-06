"No sé cuál de 'Toy Story' me gusta más"

Voz 0324 00:00 Carlos Boyero buenas tardes qué tal estaba pensando de la historia de los Rosenberg se ha hecho alguna película verdad hoy hoy que hoy te acuerdas sobre mi algo que quiere los documentales bastantes Marathon man el argumento no les llaman los roces pero los padres desde Dustin Hoffman ida Rois Rice idea ellos estaban Trauma os porque sus padres les les Mc Carthy les les mandado a la silla eléctrica contando elaborando pruebas falsas de que eran espías osea que que la muy cerca pero concreta amén historia eh si no no no allí había una veda absoluta para cazar comunistas sino al al sospechoso al al delatado no aquello de debía ser siniestro porque lo es una época horroroso lo peor imaginar fue horrible los inquisidores pero lo que hicieron pues mucha gente que que contaba Wells que los que testificaron en durante la caza de brujas hice no lo hicieron por salvar sus principios sino por salvar sus piscinas no entonces la la elite de Hollywood pues declararon contra sus amigos sus antiguos colegas fue algo siniestro vasco ingente extraordinaria es la historia del cine como el el director Elia Kazan por ejemplo que pero hubo hubo bastantes chivatos así les fue muy bien salvaron sus piscinas salvaron sus cuentas corrientes pero mucha gente no pudo volver a trabajar lo tuvo que hacer en la sombra como Dalton Trumbo que es un caso de resistencia admirable no escribiendo es con con seudónimos continuamente hasta que le dan dos Oscar por fin quiero Douglas en el lo impone en Esparta Dalton Trumbo ir es Kirk Douglas el que rompe la de artistas negras no tiene mucho tienen muchísima evitarse

Voz 0313 02:17 están pasando cosas fíjate no es comparable pero con esto de la caza no es comparable insisto pero la decisión del New York Times de retirar las variedades medición internacional esto y además de pedir a los dos caricaturistas que habían hecho el fin el dibujo de Netanyahu hoy con el medio ciego y tal bueno bueno eso es bueno pues

Voz 0324 02:39 pero te digo que no pero sí que es comparable pero no hubiera habido no hubiera asistido al problemas y el perrito aquel en vez de Netania hubiera sido un pringado palestina no seguramente seguramente no

Voz 0313 02:54 oye Carlos nos acordamos el el viernes en Málaga que estuviera haciendo La Ventana en el Museo Ruso de San Petersburgo estuvo con nosotros Antonio Banderas

Voz 0324 03:02 a tu además súper agradable

Voz 0313 03:05 sin contento moviéndose además entre su gente me voy yo pregunté estábamos con Isaías y lo hicimos el año mira que hemos hablado de tú a veces con Boyero y de Almodóvar la película porque está muy contento de Cannes pero dijo que Sabino con sensación agridulce no porque él ganó el premio al mejor actor pero había mucha expectativa de que dolor y Gloria se llevará la palma

Voz 0324 03:26 no el premio por interpretar al

Voz 0313 03:28 en el podio Boyero dice mira yo siempre he mantenido un respeto absoluto para esto una cosa es el crítico otra cosa es el creador y eso se Alarte el respeto cada uno que lo entienda como quiera pareció vamos casi aplaudir nunca

Voz 0324 03:44 he tenido muy bien problemas con con

Voz 0313 03:46 Antonio Banderas es un tío que creo que ha hecho

Voz 0324 03:49 lo que ha dirigido muy bien sumó su carrera no tenía claro lo que fue el primero en dar el salto a América y ahí se hizo se hizo un hueco importante en el cine de acción sobre todo lo ha compaginado no

Voz 1 04:07 aquí que a mí me

Voz 0324 04:10 me cae bien me cohabitación releer respetábamos

Voz 0313 04:13 sobre todo banderas y también vamos con estrenos venga va que este viernes tenemos uno de en fin de traca

Voz 2 04:24 en en un amigo

Voz 3 04:32 eh

Voz 0324 04:46 este viernes estrena Toy Story cuatro la última entrega animada de esta saga de los juguetes de de Disney Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo yo esto lo hemos visto en los episodios anteriores pero con ella

Voz 0313 04:59 pero un juguete nuevo llama Forqué arranca pues otra aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos lectores Nabucco lo grande que puede ser el mundo para Un juguete

Voz 2 05:11 ahí fue

Voz 0313 05:20 porción original por cierto con las voces de Tom Hanks y Tim Allen

Voz 2 05:24 estoy es un juguete

Voz 1384 05:28 pertenece esa por ni la versión doblada por cierto Óscar Barberán a el doblaje

Voz 0313 05:33 de Woody en español tras el lío que hubo por lo poco que le pagaban les ofrecían menos de mil euros por poner la voz a este personaje

Voz 1384 05:41 debió de ser lo que cobró Tom Hanks se lo replantee hoy corrigieron pero bueno oye palabras tories cuatro porque todo el era una maravilla

Voz 0324 05:54 no nos va de decir ganar yo es que me pierdo ya un poco ya no sé cuál me ha gustado mal porque como cada cierto tiempo tenemos Un Un Toy story pero esta es estamos vivían es un es un hallazgo como como casi todo lo que fabrica Pixar por lo menos siempre tenemos expectación no le puede salir mejor o peor pero yo creo que Toy Story es uno uno de los mejores aciertos de de esta factoría que que dirige el gran John las guitarras sí aunque no sé si la sigue dirigiendo porque también hubo acusaciones contra él y no sé si de acoso recordáis

Voz 0313 06:36 no sé si la dirige esta

Voz 0324 06:38 no es productor ejecutivo pero vamos yo ahí en en pisar yo creo que Curran todos no se puede decir la dirige este es de es el estilo el estilo pisar no por ejemplo quién está Peter doctor que dirige bastantes pero te quiero decir veo a ver Nemo Veo veo Toy Story Ali ir de debe de haber ahí tanta gente tan buenos tan buenos profesionales con la animación con los diálogos con las historietas vuelve Betty verdad reprochó en la III no o no y que había ahí como una historieta de amor Woody pues ella vuelve es una señora muy muy liberada muy fuerte y muy muy aguerrida si prosigue el cuelgue entre ellos aquí hay un bueno la idea de que los juguetes tienen vida propia no oí Iggy que sufren enormemente cuando pues pasan a otras manos Si eso a mí me parece me parece genial haberse inventado el universo al Rey es un punto de partido del domingo dices joder qué qué imaginación

Voz 4 08:01 es muy difícil mantenerlo no Kibo si primeras

Voz 0324 08:04 sí es ya la cuarta no sé si no viste aquí

Voz 4 08:07 mira de ver una exposición que hubo que pasó por aquí la decís

Voz 1384 08:10 por si sola porque claro Forum era maravilloso y sí que se veía por dentro el universo no

Voz 0324 08:16 aquí fíjate llegan pues de repente adoptan los muñecos a un tenedor un tenedor con el que Sam caprichosa o la niñita pequeña que han pasado a ser ahora de ella hay un tenedor de la basura no y entonces el pobre tenedor anda muy perdido y ellos lo lo adoptan a una feria de atracciones que no veas la que montan aparece un nuevo personaje que es un un motorista canadiense seas muy rico y muy están ya no me acuerdo si me preguntas en la primera que pasaba en la segunda en la que me ayer domingo da igual da igual pero yo he pasado un rato un rato muy divertido y sospecho que para dar juego otro y para saber más así pues mira seguimos con cine de animación porque

Voz 5 09:11 un a

Voz 0313 09:16 por qué desde el viernes pasado se puede ver otra peli de animación pero muy distinta Toy Story absolutamente distintas se titula el pan de la guerra y la protagonista es una niña de once años en el Afganistán de los talibanes

Voz 6 09:30 en alusión peruano

Voz 0313 09:36 niña de once años que vive en Kabul que tiene que sacar adelante a la familia después de que su padre haya sido detenido para se cortó el pelo y se hace pasar por niño

Voz 6 09:46 cuando era joven peruana sabes

Voz 0313 09:49 Caruana

Voz 6 09:51 los juntos permanecen en el corazón

Voz 0313 09:53 cuando los demás desaparece bueno está película en dos mil diecisiete fue candidata al Oscar a la mejor peli de animación pero ese año ganó coco que suena Perifé fantástica ideó la produjo Angelina Jolie la produce la dirige es una productora

Voz 0324 10:10 irlandesa es que siempre asociamos cuando hablamos de dibujos animados pensamos en Disney o no pero en otros sitios del mundo hacen dibujos animados espectaculares

Voz 0313 10:24 bueno aquí tiene España aquí en España también si los Japón

Voz 0324 10:27 ese son muy buenos aquí quise se están haciendo cosas que están muy bien estos son irlandeses y están especialidad especializados en leyendas celtas si si Toy Story te decía es deliciosa y divertida esta es es muy triste su argumento una niña yo creo que andar por ahí en en Afganistán lo tiene muy crudo cualquiera que no sea un talibán no pero si encima eres mujer lo a las mujeres de debe de ser heavy esta niña para sobrevivir y pues decide vestirse de niño no intentando que la pues que la familia no viva porque es como imposibles sino que sobrevivan después de del encarcelamiento del padre

Voz 7 11:22 es eh tiene un tono muy amargo los días

Voz 0324 11:26 ojos son de una delicadeza extraordinaria es fíjate ya sé que que parece en una paradoja que los términos están encontrados pero a la vez que triste es bonito era una película muy bonita no pero es que verlas en programa doble Toy Story la otra y la otra dices bueno este pero está bien que los dibujos animados puedan abarcar tener tantos personajes sin matices

Voz 0313 11:58 te vamos a hacer un regalo esa tarde Carlos así pero tienes que quedarte un poquito más vamos a hablar dentro de unos minutos de Woody Allen que no te lo esperabas esto no voy a ver enseguida claro Carlos Boyero no es que sea un hombre de poca fe no lo es no lo es pero cuando lo hemos dicho vamos a hablar de Woody Allen un poco escéptico CSKA claro diciendo bueno ya veremos no vamos a hablar de Woody Allen en su faceta musical porque esto que esta sonando es la Eddy Davis New Orleans Jazz Band con la que lleva yo qué sé desde los años setenta Jolie

Voz 0324 12:40 ha sido la evito tocar en Nueva peor en un en un bar restaurante Samad Michaels va a afrontar que tocaba siempre los lunes sabes que no fue a recoger el Oscar dijo que no que tenía que tocar si te hablo eh esto hace cuánto res

Voz 8 13:03 sí

Voz 0324 13:03 veintisiete veintiocho años fue magnífico ver le veías tocar con un grupo de frikis notables no decías hubiera preferido ser sin tocar el clarinete como hacer Woody Allen Nozal el amor y la entrega que echa al a la música es pues mira mañana Woody Allen

Voz 0313 13:27 su banda abren la cuarta edición de Las Noches del Botánico que es el festival de Música que se celebra en el Jardín Botánico de la Complutense de Madrid hemos invitado su director director artístico del festival La aventar un año más Julio Martí buenas tardes

Voz 9 13:41 muy buenas tardes cómo estás amigo cómoda eso aquí lo dicen unos toreros en capilla

Voz 0313 13:47 no es mal nos mal estreno el de mañana eh

Voz 10 13:49 bueno es bueno es fenomenal fenomenal porque claro hay que estrenar siempre con algo que un pacto en todo en todos los medios no hay logra no eso es es lo ideal siempre nos gusta abrir con alguien que genuinamente es una Haza no poder eh hay que reconocer que como ha dicho Carlos que sufre es muy favor Phineas que músico pero señalaba la edad que tiene hijos

Voz 9 14:20 pasión por el jazz

Voz 10 14:22 yo mal porque esto no es ni jazz clásico eso es lo que se llama jazz tradicional

Voz 9 14:26 ya está en Madrid han llegado este hombre no todavía no Julia el el el eh

Voz 10 14:31 te llega mañana por la mañana al día siguiente a las diez de la mañana

Voz 0313 14:35 a todos nos

Voz 10 14:37 toda la banda han llegado pero el el

Voz 11 14:41 bueno se va a retrasar dinero pero te cuento nos ha llevado locos es decir qué quiere decir llego tal Villalobos llegó el siguiente luego llegó al otro luego me

Voz 9 14:48 es que que limita diecisiete b3

Voz 11 14:54 o sea que estamos por un lado estoy loco por por por por hacer el hecho por otros los cupos que estoy a

Voz 0313 15:03 pues yo Julio como es tú conoces cómo es Woody Allen en las distancias cortas

Voz 10 15:07 bueno bueno Saiz quiso otro que ya que nos tiene preocupados está muy

Voz 9 15:12 todo hombre tiene poco poco cuando ve muy yo estoy diciendo no sé cómo estará haciendo fin claro porque la gente no siempre Elizo

Voz 0324 15:22 en la que interpretaba un director que se queda ciego a empieza a rodar de acuerdo feliz

Voz 1384 15:31 y esto lo ves todo Tour sí sí sí sí sí sí

Voz 9 15:36 pues se ve se ve que estaba intuyendo que eso no porque ya sabes que es evidente el nombre

Voz 0313 15:44 oye Julio déjame decir déjeme compartir con los oyentes ya que estamos aquí mezclando lo del Festival de Las Noches del Botánico con La Ventana del cine con Carlos Boyero estábamos hablando hacen segundito de de de Toy Story cuatro bueno en el cartel de este año hay algunos elementos cinematográficos que no está nada mal por ejemplo yo recuerdo que El Cigala le puso la voz a Buzz Lightyear en Toy Story tres

Voz 12 16:07 ahora me he despertado el perfume

Voz 0324 16:10 el planeta

Voz 1384 16:20 es verdad que el el botánico veremos otra faceta

Voz 9 16:23 no era maravilla hemos plantado resultando tiene mucha ilusión él

Voz 1384 16:30 actuar en el que que que tenemos para esta para esta edición en julio además de Woody Allen porque hay treinta y cuatro conciertos eh

Voz 9 16:40 tenemos de todo lo que tenemos de todos los podemos recomendar

Voz 10 16:43 que queráis mire yo se les seguro que hay alguien que representa no pues como siempre tenemos pues es música latina cada vez estaba puestos por Orishas Juanes de me INE tenemos música de origen celta lorquino MacCain y Carlos Goñi y con los chips de todo flamenco como sabes tenemos ya nos encanta porque no sólo está Woody Allen está me lo di largos tajos se está Chick Corea haciendo un homenaje a Paco con su hija tenemos una noche maravillosa en la que George Benson y Tomatito no sólo compartirían el escenario

Voz 9 17:17 os actuando uno primero y luego lo otro sino que acabaran tocando juntos Juan que querías eso está más eso sí te Julio

Voz 0313 17:26 no no es malo cuando sentía curiosidad por porque había pasado veintiséis veintiséis setenta mil creo recordar

Voz 10 17:33 sí ya sé ya las llevamos así

Voz 0313 17:36 antes de empezar

Voz 10 17:39 a las llamamos lo que quiere decir que hemos conseguido una gran sinergia con el público de la ciudad que es que es que es quiero decir comunidades hemos comentado en otras ocasiones mi aspiración es que la gente cuando lo hicimos el programa le igual el día ser saben que nuestro compromiso con la calidad musical Icon Cornell y con el espacio vamos y con nuestro festival es total de tal manera que da igual el día que esto es el Madrid si quiere sacudir sabes que votan cosa pasaron una noche inolvidable no este que esta después la la panacea de todo programador estoy como tenemos que El día que yo pregunto que está garantizado que venga pues tengo toda la libertad del mundo para atraer el pues cosas que quien otra a ver si muchos dicen es que no hay gente a este este tipo yo digo que es maravilloso sabes estar esta eterna discusión que tenía antes cuando no tenías tanta capacidad de tomar tu propia desde ahí determinada mente Tunde mil esto es el que voy a hacer si os sí pues bueno poco a poco vamos consiguiendo esa capacidad de de de que la gente pueda acudir a cosas que no va a haber o artistas que no saben si no sean los ponemos en estas circunstancias

Voz 1384 19:01 sí

Voz 13 19:03 pudiendo aclara

Voz 14 19:12 todo

Voz 0313 19:14 a ver Boyero pregunta de Trivial esta canción forma parte de la banda sonora de una peli

Voz 15 19:21 ah pues ya ya

Voz 0313 19:25 animación más pistas de animación Hércules

Voz 15 19:30 y el que canta

Voz 0313 19:31 el botón que también estará en Las Noches del Botánico Irán has pillado el cine

Voz 10 19:40 ese es que las elegido a Carlos una película que no se le ocurra David Javier

Voz 1384 19:44 pues no no la vi

Voz 9 19:48 también creo que se ha hecho popular porque no hace mucho le puso también cantó una canción en ninguna de estas de la de la

Voz 1384 19:57 no es una jubilada a sí sí sí sí sí muy bien Hoyo Julio hoy damos ya al primer pistoletazo de salida pero teme

Voz 0313 20:08 la famosa que vuelvas otro día La Ventana hay hablabas con calma porque hay muchísima tela que cortar en Las Noches del Botánico de acuerdo

Voz 9 20:14 a burlando tú quieras de que estoy a tu disposición un abrazo Julio como ya te acá igualmente

Voz 0313 20:30 Carlos Boyero cierra siempre su ventana en el cine con música la suya la personal e intransferible con motivo sin motivo porque sí porque no hoy elegido esta

Voz 2 20:44 sí

Voz 0313 20:53 ayer abrimos la entrevista con John Adams en Bilbao el músico minimalista en la ópera

Voz 1576 20:58 esta moderna actual abrimos con una canción de U2 porque veníamos de un reportaje anterior porque él John Adams es un nombre que hasta que fuera Universidad sólo escucho música clásica jazz descubrió a Bob Dylan a toda la gente de

Voz 0313 21:15 Stevie Wonder entonces le cambió tuvo una crisis hubiera San Francisco ya ha quedado compone opera desde pero una cara