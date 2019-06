CONTIGO DENTRO 22/06/ 2019. Sexo y Diabetes. Perdida libido postparto. App para control de eyaculación precoz.

Voz 1 00:00 un negro en el Estado a Chile no

Voz 0401 01:04 venga un vecino que se llama Antonio que tiene un negocio en una de las plazas más plateadas del centro de Madrid su negocio tira que no es poco con tanto extranjero no hay manera de competir se quedan con todo los chinos con el frontal de la plaza de los negros venden sus bolsos en el suelo el mercado de las flores se llenó de Sudán así la pescadería de la calle de atrás la de enfrente del horno de pan tiene mudos Antonio que pintadas por el barrio que no le gusta gente que tampoco de toda la vida de Dios los maricones han hecho sus cosas a escondidas en su casa cualquier cosa que no sea hombre o mujer no existe Adan y Eva coño hay una de esas que dice que le da a la carne y al pescado lo puto peor no te quiero ni contar Si el tío ése con barba el de las uñas tan largas como esa que canta flamenco el que lleva la falda se pinta los labios vamos a favor desde la primera semana de junio Antonio lleva viviendo banderitas Arco iris por todas partes hay que le ha plantado en la Plaza Mayor menos mal que aún quedan familias con pendones de la Virgen de la Paloma aquel tan bonito que pidió el párroco que luciera más el que se vendía en la sacristía Antonio le ha ido fatal desde que no se puede ir en coche al centro ha sido una putada para el negocio tiene fama de buen de vender a buen precio debe tener mucho cuidado de que no se limita la chusma esa que vive de las subvenciones pues no hay una loca que anda convenciendo de que si se quitan los carteles de las feministas los cuelguen en sus balcones va por favor la verdad es que el pobre Antonio me daba muchísima pena mi no eso no va a impedir que lo denuncie cada vez que me insulte porque el único responsable de que le vaya tan mal ese él y todos los que en vez de explicarle por qué no entra nadie en su negocio se aprovecho y le hacen creer que poniéndose duro conseguirá salir de esta

buenas noches Julián Jaen en esta casa casi todas patillas pero bueno qué tal que se tengo hoy la noche tres que empieza a ser ya mucho calor el verano

Voz 8 04:46 bueno que me traes esta noche qué suerte tengo mucho mira te voy a hablar de una fiesta porque está la cosa es una fiesta Rao erótica en serio esto está más se celebra en Madrid Sábado veintinueve de junio

Voz 8 05:16 la sala Socós hay ya la calle Toledo Toledo ochenta y seis si bien a la edito de casa cariño esta sí muy cerca a ver si vamos está tiene dos partes la primera de nueve a doce de la noche sitio una horas a veinticuatro IS en forma de eso con consumición Xaus de temática burlesque Cabaret si Bari Sivall aéreos circenses queremos lo hace muy bien la gente que lleva el lo hace especialmente bien bueno pues hay rincones de fotografía literatura cómic en fin muchas muchas y variadas la segunda parte de la fiesta que comienza a las doce es en plan fiesta más reservada mal cuesta el doble hay que pagar la primera hay que pagar veinticinco por este cincuentón pero esto ya es

Voz 8 06:07 la fiesta privada de la rama pero ética entonces él

Voz 0401 06:11 esta fiesta que vacunado y aquí hay que es ya te sumerge

Voz 8 06:14 de ser un ambiente más íntimo donde va a haber dinámicas experiencias

Voz 0401 06:19 como no cuentan lo que en realidad pasa es que hay bueno es que se dígalo sitios por eso pues lo que ocurre es que vamos a aprender de España vamos a saber porque personas que azotando se se excitan vamos a ver seguro a gente teniendo su se casualidad libremente porque de eso se trata íbamos a conocer sobre todo a muchas personas con las que vamos a poder hablar abiertamente de sexo y además yo siempre lo cuento es cierto en cualquiera de estas citas me he sentido menos incómoda

Voz 8 06:52 que en un de Madrid a las cinco

Voz 0401 06:54 la mañana cuando mil igual borracho de turno así que dicho queda detrás de todo esto está Karen Moha

Voz 3 07:01 así es garantía de

Voz 7 07:04 de seriedad

Voz 8 07:06 pues eso que que se celebra como te he dicho que a ella no no me cuadro mal porque es muchas cosas o lo mismo si mira te lo diré todavía no es hace bueno pues lo haré lo haré te lo digo Cantor sepa lo te informó las entradas pueden comprar en a punto com y a que la temática de esta fiesta de la que es la parte privada es Los siete pecados capitales pues muy bien pues si hay alguien va a esta fiesta de Los siete pecados capitales por favor

Voz 0401 07:42 que se pase por Contigo Dentro y nos lo cuenten qué le habría

Voz 8 07:44 los micros habéis oído sigue ahora Celia con la Iglesia hemos topado que le diría don Quijote a Sancho que por qué por primera vez la Santa Sede se ha pronunciado por escrito y de forma condenatoria sobre la identidad de género a sí sí ahí yo no te has enterado ya te estoy formando lo ha hecho a través de un documento titulado hombre mujer los creo para un diálogo sobre la cuestión del género en la educación este texto se han encargado al redactar Giuseppe versátil di es una especie de vademécum para profesores y padres de Escuelas Católicas dice textualmente en mucha en muchas ocasiones se han propuesto caminos educativos que transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra pero que en realidad son reflejo de una antropología contraria a la fe

Voz 0401 08:39 contraria a la fe o empezamos a empezamos a meter aquí

Voz 8 08:42 si ya la justa razón y lo justo ellos siempre tienen lo justo lo único y verdaderos eso ya

Voz 0401 08:47 por favor

Voz 8 08:50 bueno pues Nana continúan con reflexiones del tipo o los esfuerzos para ir más allá de la diferencia sexual constitutivo hombre mujer las ideas de Inter sexual o transgénero conducen a una masculinidad o feminidad que es amigo a este tema eso obviamente ha sido creado para ser enviadas las escuelas católicas de todo el mundo para afrontar lo que consideran una emergencia educativa

Voz 0401 09:14 tacharon tacha es que ese no sé si es que se va a empezar a contagiar esto de de ser no binario de de no sentirte identificado como mujer u hombre claro ya no van a poder decir aquello de

Voz 8 09:27 haga Nieva coño en fin que en resumen este texto que tiene treinta folios es un claro rechazo rotundo a que las personas puedan tener una identidad de género diferente a la es su sexo biológico ya está te voy a hablar de un proyecto de proyecto toca te mucho vengan que nació en Huesca para trabajar la construcción y difusión de relatos sobre los cuerpos de las mujeres y supera hacer sexo me gusta que tiene ya en su haber un relato audiovisual una web

Voz 0401 10:03 el relato de Viso te refieres hay que tiene un corto

Voz 8 10:05 algo así una web toca te mucho punto com Un foto libro bueno pues en estos días están creciendo realizando talleres para adentrarse en juguetería sexual proyecciones de su audiovisual este que tú has llamado corto van a terminar con un taller de construcción de relatos con el nombre fantasías y recuerdos

Voz 0401 10:31 fantasías y recuerdos clave fantasías y la de recuerdos que trae consigo el sexo

Voz 8 10:35 pues eso un recorrido por los cuerpos el placer y el deseo

Voz 0401 10:38 cuando es pues esto es

Voz 8 10:40 la sucediendo durante esta semana digamos del orgullo

Voz 0401 10:45 qué bien allí vender allí en Huesca y en Madrid a qué bien pues nada pues en Huesca y actos en Madrid se extienden toda la información M eso el nombre toda la información

Voz 8 10:58 en www toca te mucho punto com en su cuenta de Twitter arroba toca te mucho

Voz 5 11:33 Camps no ha dado de no el Gran gane vuelan Belén tu bien caro aún Bale gira Back péctore

Voz 0401 12:41 cerca de seis millones de españoles son diabéticos y más de dos millones no saben que padecen la enfermedad con semejantes datos nos preguntamos cómo sería la vida sexual de casi nueve por ciento de personas en nuestro país buenas noches doctor Juan Ignacio Martínez Salamanca del departamento de Urología Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid

Voz 13 13:04 buenas noches

Voz 0401 13:06 es verdad que la vida sexual de las personas ya béticas es diferente

Voz 13 13:14 no los datos que que usted ha mencionado evidentemente son son muy importante si son casi epidémicos al porcentaje de pacientes que sufren trastornos relacionados con el metabolismo azúcar como es la la diabetes es impresionante y la diabetes tiene un papel importante en la afectación de la esfera sexual tanto en pacientes que son diabéticos tipo uno unos a pacientes que digamos que de que de multa que debutan con la enfermera la en la tapa infanto juvenil como luego pacientes que se hace en diabéticos e a lo largo de los años no en este segundo grupo que es el más abundante además la diabetes muchas veces puede ir asociado a factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión la hipercolesterolemia la enfermedad vascular saben que la diabetes es una de las patas de ese famoso síndrome metabólico eh esa alteración que estropea los vasos de nuestro cuerpo y bueno pues dentro de los dentro de la esfera de de la sexualidad del varón fundamentalmente tenemos que definir alteraciones de tres entornos no alteraciones

Voz 14 14:16 de la

Voz 13 14:16 la elección alteraciones del deseo sexual y alteraciones de la eyaculación llena de la diabetes o de los pacientes diabéticos por diferentes mecanismos se pueden ver afectadas estas tres esferas lo que hace en muchos pacientes pues una importante afectación de la calidad de vida sexual

Voz 3 14:32 las mujeres me imagino que de béticas también al final acabó diabetes o tiene

Voz 0401 14:40 directamente afecta por ejemplo a los problemas de publicación automáticamente las mujeres que diabética siempre dicen que la sequedad vaginal es es una realidad

Voz 13 14:52 exacto la sequedad vaginal y luego también alteraciones relacionadas pues con la sensación órganos Mika con la sensación de placer porque bueno saben que una de las alteraciones que tiene la diabetes fundamentalmente cuando llevan muchos tiempo instado instaurada y allí tiene se produce un mal control metabólico es la neurona toxicidad eh vamos a los niveles altos de azúcar en sangre hacen que los nervios que las terminaciones nerviosas de nuestro sistema nervioso vegetativo tanto simpático como las simpático como del sistema nervioso pero la parte sensitiva se ve afectada con lo cual hay muchas mujeres pues que requieran de tienen problemas de turismo vaginal de atrofia se queda de falta de sensibilidad y algunas incluso pues ya patologías pues más relacionado mejor con la gas o con otro tipo alteraciones más profunda relacionadas con la transmisión de las vías nerviosas

Voz 0401 15:40 a mí lo que me gustaría saber es hasta qué punto se habla de la vida sexual ahora con las personas ya béticas es decir los médicos hablan con con sus pacientes de todo esto sí se puede buscar una solución es decir yo tengo cuarenta y siete años imaginen imagínese que bueno pues a mí me diagnostican soy una de estas personas que no saben qué es diabética me diagnostican y además bueno pues pues evidentemente Mi cuerpo sufre la proporción que sufre la de siempre con la diabetes yo puedo recurrirá

Voz 13 16:12 bueno vamos a ver cada vez en España la diabetes es una enfermedad fundamentalmente que está en manos de de la atención primaria de los servicios de Endocrinología fundamentalmente son los dos las dos especialidades médicas la la atención Primaria de Endocrinología quién ve más este volumen de pacientes diabéticos no la mayoría de los grandes hospitales desde luego nuestra comunidad autónoma y en el resto de España pues es parecido tienen unidades de de diabetes unidades

Voz 15 16:40 de de de este tipo de trastornos

Voz 13 16:43 bueno en estas unidades yo entiendo que se deben abordar todos los problemas que puede tener una ético que son muchos eh a que son desde la afectación de la función renal hasta la afectación de la función en la retina etcétera sin duda alguna es importantísimo preguntar a los pacientes por su vida sexual bueno no está aprovechó también para lanzar un mensaje no solamente para los pacientes diabéticos sino en general para todos los pacientes porque en España se calcula que hay una población de varones por encima de cincuenta años que padecen disfunción eréctil muy importante muchas veces bueno pues a los a la a los a los pacientes les cuesta hablar de esto las consultas a hace unos años la Encuesta Nacional de sandía que es realizar periódicamente preguntaba específicamente sobre este tema baronesa y le preguntaban si preferían ser ellos los que hablan al médico o que el médico les preguntaran hoy siete de cada diez preferían que el médico les preguntara de alguna

Voz 16 17:42 bueno para que de pie también que nos cuesta Rustu esta vez es claro

Voz 13 17:46 claro que sí

Voz 0401 17:49 yo al médico siempre le contesta a todo lo que me pregunta al fin al cabo es el que me está cuidando y curando imaginé que imagínese que mi pareja varón es el que es diabético existe alguna farmacopea para tratar su disfunción eréctil para que sus problemas de acumulación puedan

Voz 16 18:09 es salvar si podemos hacer algo

Voz 13 18:12 bueno el primer mensaje debe ser un mensaje de alguna manera de prevención del daño que produce la diabetes es decir se sabe bueno se puede prevenir el mal control metabólico para de la larga te se puede prever

Voz 15 18:26 bien pues evitando la obesidad invitando a las

Voz 13 18:29 dietas ricas carbón etcétera pero una vez que ésta instaurada lo que podemos prevenir el deterioro es decir el buen control metabólico de la diabetes es crítico para minimizar hizo retrasar los efectos sobre la función sexual es decir estaba en manos de un buen especialista cumplir con la dieta con la medicación bien sean antibióticos orales o bien sea insulina o bien sea una combinación de las dos cosas controlar esa famosa que lo conoce muy bien los enfermos diabéticos esa famosa hemoglobina Ugly Coslada no que es como una especie

Voz 15 19:01 de de tés que te dice

Voz 13 19:03 cómo has tenido los niveles de azúcar en los últimos meses es decir es una especie de nota que te pones a ti mismo de lo bien no lo mal que lo has hecho los valores de lo inhabilita delicada y Coslada están muy en relación con todo el resto alteraciones metabólicas de la diabetes entonces el primer mensaje es tener un muy buen control de la diabetes el segundo bueno evidentemente es una buena noticia disponemos de tratamientos médicos muy eficaces para el tratamiento a la disfunción eréctil también en pacientes diabéticos e todas los fármacos relacionados con la familia de los inhibidores de la cinco José Sámano más

Voz 0401 19:41 el Betis Santonja ha hablado de todo esta de todas estas posibilidades en en en varones pero claro nunca habíamos pensado en que claro podía haber varones diabéticos con su propia claro con sus propios problemas no

Voz 13 19:54 no bueno exactos a ese es una población más os dentro de toda la esfera de pacientes con disfunción eréctil los pacientes diabéticos son una población más lo que pasa y eso es un matiz importante mencionar por eso remarcar este control metabólico porque el digamos que los fármacos para la disfunción eréctil pues en fin se sí lo había graciles estos estos medicamentos que soñamos muy muy conocidos por el público en general eh el a veces en pacientes diabéticos funcionan mal osa estos los pacientes que no responden a este tipo de medicamentos que nosotros los llamamos no responde hedor es pues un porcentaje importante de estos no responde Dolores son pacientes diabéticos por tanto es una población de especial interés a la hora de prevenir la aparición de disfunción eréctil porque cuando aparece la disfunción eréctil en pacientes diabéticos a veces es de mucho más difícil tratamiento funcionan peor en pacientes diabéticos que en pacientes mediáticos

Voz 0401 20:52 Yllanes la pregunta al contrario una cómoda habla a mí me me impresiona pensar que hay dos millones de españoles que no saben que son diabéticos

Voz 16 21:00 un hombre y una mujer que

Voz 0401 21:03 escucha no esto sabiendo que tiene estos síntomas que hemos descritos no relaciones sexuales dolorosas incómodas en el caso de las mujeres publicación vaginal al disminuida sequedad en los hombres me ha dicho usted erección que hay problemas de erección

Voz 17 21:19 deseo que usted cree que

Voz 0401 21:22 una persona que estuviese con esos síntomas podría plantearse que a lo mejor es diabético

Voz 13 21:27 bueno sin duda hay muchas veces la la diabetes es un diagnóstico incidental os es decir el paciente va al médico se hace unos análisis de repente aparece una luz media ciento cuarenta no y luego los españoles yo creo que los mediterráneos en general somos muy dados no hay este tipo de enfermedades que no duelen e como la diabetes o la hipertensión pues muchas veces no considerarlo enfermedades nosotros siempre contamos la broma en la consulta que empieza a la historia clínica con paciente le dices yo usted con una enfermedad dicen no dice no no índice dio toma usted algo dice sí tomó para la tensión pagaba diariamente es para tal digo yo

Voz 1735 22:00 o sea que que indico hipertensos no

Voz 13 22:04 entonces muchas veces tenemos esa falsa creencia que como ya no estamos tomando la medicina tal y eso sucede muchas veces bueno pues cuando no sabemos que tenemos un problema no me aparte la después es una patologías encima diagnosticaron simplemente hacer un análisis de sangre y luego hacer una serie de comprobaciones si ellas siguen mastica por tanto el diagnóstico precoz en La Haya vete es como en todo es de importancia vital para poder adelantarse a lo que nos va pasando

Voz 0401 22:29 pues muchísimas gracias Juan Ignacio Martínez Salamanca

Voz 3 22:32 ha sido un verdadero placer

Voz 18 22:35 adentrarnos en la vida sexual de las personas y saber que si siguen las indicaciones de su médico seguramente su vida sexual también mejore

Voz 13 22:44 sin duda llama la vida sexual pues la la Organización Mundial de la Salud reconoce que es una parte integral de la salud osea que que no se puede tener una salud plena sin tener vida sexual y es algo que hay que reivindicar y desde luego perseguir cosas se cumpla y Louis luchar porque eh bueno pues porque la gente que la población general tengo una pues una buena ahí sana vida sexual cada uno en el en el en el entorno que que lo estime oportuno

Voz 18 23:09 pues viniendo de un médico solamente podemos decir

Voz 13 23:13 a vosotros un placer muchísimas gracias a ustedes

Voz 20 23:30 no se me en que acuse de once

Voz 21 24:09 algunos incluso nulos

Voz 22 24:17 y seguimos intentando descubrir más más de sí

Voz 0401 24:21 sexualidad femenina porque es de la que menos nos han enseñado así que vamos a poner uno la pila conozco mujeres que me reconocen que sienten atracción por otras mujeres pero que por su educación Poor por sus miedos por sus dudas por lo por por lo que quieran no saben cómo es el sexo con ellas

Voz 3 24:41 no lo han preguntado no lo han aprendido

Voz 0401 24:45 el caso de que más allá de lo obvio pues el sexo con las mujeres tiene sus particularidades claro que sí

Voz 16 24:53 SPE López buenas noches hola buenas noches

Voz 0401 24:57 empecemos por lo más importante que que últimamente no dejamos de escuchar que las enfermedades de transmisión sexual aumentan se necesitan medidas de protección en nuestros encuentros como mujeres desconocidas

Voz 1735 25:11 sí claro obviamente exactamente igual independientemente de que sean mujeres que tengan también con con nombres o no y esto pues podemos transmitir o Podemos hace exactamente igual sea una cosa no quita otra sí que es verdad que hay algunas que son más predominante ese nombre se traspasado caminantes en mujeres pero exactamente igual te pongo un ejemplo un simple herpes todo el mundo hemos tenido alguno en algún momento pues la identidad de la boca a través de sexo oral por ejemplo lo pueden transmitir que lo pueden arquetipo supuesto si te tocas con en en una mano y luego luego hay más turba no tiene nada que ver ni que decir tiene por supuesto la limpieza los juguetes y todo claro está pero exactamente igual

Voz 0401 25:57 a y cine recomendase es que yo llevase algún tipo de protección para sexo con mujeres que me dirías que llevase mi bolso

Voz 16 26:06 un condón en el bolso un condón

Voz 1735 26:11 más fácil aún condones es más fácil ir te puedes llevar encima no se ocupa espacio no hay ningún problema lo puedes poner exactamente igual que lo relacionamos automático automáticamente con con lo bueno pena más pero por qué porque la de siempre la de que centrismo ya no no es que realmente es puedes escoger el consuelo pues no pues te pues ponernos de dedos exactamente igual incluso para asesorar a Pirlo con la mitad de sirve de barrera

Voz 0401 26:39 mira que me han dado muchas veces preservativos nunca me han dado un preservativo preservativo masculino nunca me han dado un preservativo femenino por la calle

Voz 16 26:47 ni una ni una lata

Voz 1735 26:50 es fácil de encontrar en muchos farmacia y además tenemos mucho más caros ya de por si los preservativos no caros esos son te da más caros son como dice porque además tampoco es los sencilla a ponerlo mucho más incómodo poner con lo cual al final claro uso pero es muy es como poner la sábana igual atenazaba es como si te pues como a los chicos que dicen es que no igual que a veces es que es súper desagradables bueno pues pues abrir una cosa mucho más pequeñita mucho más accesible totalmente igual de Barrera

Voz 0401 27:31 Spain tienes un taller estupendo a que sí

Voz 1735 27:34 eso es tiene mayor estupendo y cuando lo mira lo tenemos el próximo jueves a las tardes en hamacas de El Retiro

Voz 17 27:44 jueves que día a día de la claro es que día del meses jueves veintisiete a puertas de él

Voz 16 27:54 orgullo de salgamos el fin de semana

Voz 0401 27:57 taller de sapo en amantes de Retiro en Madrid así que no va a estar mal no va a estar mal eh oye antes de que te vayas una cosa para que quede claro una mujer que tiene sexo con otra mujer

Voz 16 28:13 no tiene penetraciones

Voz 1735 28:16 puede elegir es que otra cosa no pero el sexo entre mujeres es maravilloso centésimo no tenemos porqué haber penetración pero puede haberlas y les apetece a las dos tres o las mujeres que allí en el momento en la gama tenerlo porque no aparte de que tenemos nuestras manos tenemos un montón de juguetes hay se tenemos ahí pero es desde luego el tren taller nuestra práctica se cierra a penetración si penetración no o más famosas tijera era mucho más allá a la sexualidad femenina a él Super basta tenemos muchísimos de elegir es pésima y además es que eso fue satisfactoria

Voz 0401 28:55 si va más allá del Cluny Lingus también es una buena combinación eh es una buena combinación

Voz 16 29:02 que nos gusta lo disfruten bueno pues por muchos más talleres vale eso espero que mi idea te esté un abrazo hasta luego abrazo

Voz 24 29:28 de la misma sí sí sí

Voz 23 29:58 el Senado no te clavan venís más Together a bien

Voz 3 30:13 parece ser que la llegada de un hijo cambia por completo nuestras vidas

Voz 0401 30:19 lo queramos o no queramos lo esperemos uno lo esperemos de repente aparece el cabezón ya ya nada es igual para bien y para mal todo esto también afecta a nuestra vida sexual

Voz 3 30:32 hay no siempre sale bien de esa buenas no

Voz 0401 30:38 es Pepa buenas noches Celia tu qué tal que el cuántos años tienes tú dos dos dos tienes los niños ya hace cuántos años que estás con tu pareja

Voz 10 30:52 estoy con mi pareja desde el dos mil siete con lo cual cerca de doce años

Voz 3 30:58 bonita pareja de largo recorrido

Voz 0401 31:02 de largo recorrido que no dé largas corridas que te nuestra relación de sexo no ahora no vamos a empezar vamos a empezar yo quiero saber como era Foyer toda tu chico antes de que llegase lo que son chicos y chicas y dos chicos antes de que llevarse los cabezones qué tal era follar con tu chico

Voz 10 31:26 voy a hacer el esfuerzo de recordarlo pero con la rutina diaria llevo mucho tiempo sin hacerme esa pregunta ahora me vienen imágenes tal cual y tú me lo preguntas y lo recuerdo espectacular de hecho con él me quedé precisamente porque disfrutaba muchísimo os El sexto es algo importante en tu vida cuando dice

Voz 0401 31:48 es que una de las si una de las razones que pesan en el baremo para quedarte con alguien es qué bien me joyas sí te gusta el sexo así en principio el sexo forma parte de tu dinámica que pasa exacta que pasa eso muy seguido Mojave los los niños muy seguidos muy seguidos se llevan

Voz 9 32:09 dieciocho meses muy seguidos

Voz 17 32:14 todavía son pequeños seduce

Voz 0401 32:17 todavía no son independientes no hacen cosas solos tienes que estar con ellos todo el rato me da exactamente lo mismo que vayamos al parque como que vayamos a comprar como de todas esas cosas porque tienes mucha ayuda para la gran odisea de la paternidad maternidad pagando

Voz 7 32:35 hostias

Voz 0401 32:37 me lo sé pagana dando suplicando a alguien de tu familia o de la familia o de los amigos ni tras la dándonos porque la familia no está en Madrid a claros en la tribu la tengo en Alicante tu tribu están Alicante en Alicante todo mola mucho oye súper cómodo no sí pero claro acontecido en tu vida no está en Alicante exacto

Voz 10 33:02 que que como empiezas a

Voz 0401 33:06 a distancia arte de del sexo con tu chico porque después la rutina me has dicho antes de la rutina el cansancio SATE desbordan los enanos te desbordan los quieren con locura pero te desbordan el momento

Voz 10 33:19 no es un antes y un después en el primer parto no fue tan abismal y fíjate que fue ahí cuando me es Garre cuando más me costó volver a disfrutar del sexo pero en el segundo perdido el interés no sabría decirte en qué momento pero es muy cruda realidad después de parir cuando no sé cuando cuando empiezas a ver los problemas

Voz 0401 33:48 es intentas poner una solución

Voz 10 33:52 a ver el tema es nosotros digamos que problemas a nivel pareja fuera de la cama no tenemos yo puedo decir

Voz 7 34:04 sí

Voz 10 34:04 bien alto y bien fuerte que Michiko es mi mejor amigo el problema es cuando llega el momento cama

Voz 0401 34:12 si todo funciona muy bien hay complicidad hace que fantástico explota explota mezclo que seamos equipo

Voz 8 34:20 pero estamos ahora no hay meternos en la cama exacto

Voz 10 34:24 para mí el momento duro es que él tiene ganas de sexo me reclama relaciones sexuales y a mí no me apetece le quiero le quiero pero perdido líbido donde deseo como le deseaban

Voz 0401 34:43 entonces el desbordamiento de vida y de paranoia de responsabilidades tú tienes alguna tarde libre para ti no o sea tú tú tú no firmar este contrato no de este de de tú no tú no firmar un contrato por el cual quedase bien clarito qué te vas a tener tu tiempo libre ni él tampoco lo tiro me imagino pues ser completamente sin

Voz 10 35:10 era cuando estamos solos porque los niños están dormidos el sí que me errónea y se acerca a muchas veces cedo porque sé que para que la pareja funcione es importante que funcione la cama o así lo entiendo yo pero el caso es que he perdido perdido el de

Voz 0401 35:34 eso sexual no no sé cómo recuperarlo buenas noches Carolina Armero

Voz 25 35:39 buenas noches a los bares

Voz 0401 35:42 secreto punto com pedazo

Voz 3 35:44 todo de frase no

Voz 15 35:47 no está de actualidad estos decretos más preciado ya sabe

Voz 0401 35:52 que qué les dirías a Pepa que después de una relación de largo recorrido de dos niños de una de profesiones que a los dos los embarga absolutamente ella dice que es su chico si la errónea pero que ella no desea su chico

Voz 25 36:12 bueno en las relaciones largas

Voz 1735 36:15 la el desastre de la libido

Voz 25 36:17 pero dar por por muchas causas en este caso para mí una de las más importantes es que eh la libido normalmente la figura femenina se forja en el desayuno no a última hora de la no no sé qué quiero decir con esto quiero decir que muchas veces llevamos una vida ajetreada cada uno pues sigue su ritmo hay una Fatah atención en la pareja llegamos con la noche cada uno un sillón cuando estamos en la cama en los buscamos y es como si yo tengo una mujer o a yo tengo un marido o de las parejas heterosexuales lo viceversa las homosexuales y es cuando así no es así porque la libido en la tenemos que forjar durante todo el día y al final eso hace que cada vez de sea un goteo muy pequeño cabe atribuir es imperceptible pero el descenso tocar en la apetencia sexual no viene de un día para otro esto viene marcado por muchas gotitas pequeñas que son imperceptibles muchas veces en la relación pues ahí es donde está no su casa ningún que ha escuchado un poquito creo que que la pareja eso sí por muy sólida que sea pues se tambalea hay en algunas parcelas y eso hay que trabajarlo para mí el tercer título no a mí que me encanta la carne digo de mañana me lo quitan pues no pero sí para mientras que sí lo como pero puedo pasa firme no pues sí el día a día me lo van quitando si hay está durante un tiempo teniendo relaciones obligada como la última frase claúsula con Magna eh bueno hombre que entró en ese varias para

Voz 17 37:52 feudo es que ya ya he dicho yo es que hay hay noches que cedo me cede el verbo ceder en el sexo fue

Voz 25 38:00 si al final el precisamente esto que que hablábamos que es algo que todavía se asocia como comprensible lamentablemente porque nuestra historia sexual pues no es así no hay que ceder porque forma parte de la pareja no cuanto más tenemos eh más que se vuelven sexto para verter damos y al final pues cada vez nos apetece menos entonces es muy importante trabajar más vieja

Voz 10 38:28 es es si hay una respuesta clara pero porque me pasa esto qué es lo que yo me pregunto a mí en mi intimidad porqué me pasa esto si puedo hacer algo qué puedo hacer yo para qué

Voz 15 38:39 para mejorar

Voz 25 38:43 en cierto modo también cuando tenemos una Sansón la libido tenemos una parte culpa o de responsabilidad o así lo sentimos no cuando cuando se nos pasan tres buscamos la solución en nosotras y en este contexto el hablando contigo muchas de esa es la solución no la tienes tú la tienen conjunto en la pareja no hay nada que que tú tengas las mercancías para que nos pongamos así que es lo que buscamos y todo el mundo no aparte a hasta que no una todo para mí lo más grande es la comunicación operando sobre la inmigración al a mi hija no la animal sexual no te puedo dar una pauta general porque habrá que ver en qué falla o que hay que mejorar para no usar la palabra fallar en en tu pareja pero está claro que tienen solución lo lo que yo me quedo con lo que me gustaría que quedara haces que no te tienes que conformar y por supuesto no tienes que ceder

Voz 15 39:36 porque a la apetencia tiene que volver a aparecer

Voz 0401 39:39 pues muchísimas gracias Carolina Armero

Voz 15 39:42 no

Voz 0401 39:42 de paraisosecreto punto com que es que esto es muy importante porque Carolina resulta que es una de las mejores sexo largas capaces de que yo pueda atracar la en el último momento traerla Contigo Dentro para que nos ayude a que sí Caron

Voz 15 39:57 muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo inhalan decirle a la compañera que esté aquí para lo que necesite muchas gracias gracias gracias

Voz 22 41:00 el control ellas Torío es uno de los temas más recurrentes en este programa pero pocas veces

Voz 0401 41:08 hemos escuchado lo que supone aguantar lo suficiente como para poder disfrutar de nuestra relación sexual al hombre no se le permite fallar nunca en la cama no nunca y eso hace que agradezca enormemente que Juan esté hoy con nosotros por teléfono buenas noches Juan

Voz 26 41:30 buenas noches

Voz 0401 41:33 cuéntame porque parece que que es decirme algo que he dicho que he dicho que no te ha gustado

Voz 14 41:39 no no todo lo contrario tiene la razón yo mi primera experiencia pues bastante mala ahí eso género círculo por así decirlo

Voz 0401 41:53 hasta qué punto Juan hasta qué punto es un problema la eyaculación precoz que es lo que sucede cuando cuando acontece cuando llega tu vida

Voz 14 42:05 yo hablan de Mi de mimbre desde mi perspectiva y experiencia personal no me metí a mantener ninguna relación seria duradera me ponía nervioso tenso pero me sentía mal conmigo mismo

Voz 0401 42:22 infeliz pero te sentías mal contigo mismo porque te por por eso que he dicho yo antes de que parece como que los chicos joe siempre tenéis que alardear de lo bien que fue siempre sostiene que presuponer excelentes amantes y encima joer parece que tienes que ser buenísimo en la cama también

Voz 14 42:44 claro cuando la masculinidad se basa en un solo Pilar ya Vilar Zayas dejan de ser una persona va a que con todo a mitades por ejemplo no puede Si

Voz 1735 42:57 oye lo he hecho mal o aquí no

Voz 14 42:59 la Jan no se te sientes mal que tu pareja bueno yo en mi caso

Voz 26 43:05 he tenido suerte

Voz 14 43:08 pareja así lo han lo llegaron a entender pero no yo no

Voz 0401 43:13 cuando hablas así Juan parece que es que esto ha sido algo que Salgado mucho en el tiempo porque has hablado en plural de tus parejas es decir que no ha sido una única pareja

Voz 14 43:23 y al final ha habido bastante tiempo que de tarde en en tratarme lo que da da mucho miedo aún City de tiro recto oye tengo parece que parezco esto es incluso entiende a mentir yo recuerdo mi primera el habría que era siempre no te aguanto AUME autorice que aguantar cuatro o

Voz 16 43:50 cinco aguantaba estuvo Juan yo

Voz 14 43:53 no

Voz 26 43:54 muy poco treinta segundos o así día

Voz 14 43:58 mucho desde el momento a veces Si sino mezclado con alcohol y tal lleguen podría llegar dos tres minuto pero

Voz 16 44:08 muy complejo con lo cual

Voz 0401 44:11 era imposible que tu pareja alcanzase el orgasmo ningún que tú disfrutas es de de ese momento en el que se supone que tienes que estar disfrutando

Voz 26 44:21 nada está muy nerviosa no es ex al final como un reto deja de ser divertido

Voz 16 44:30 no ya aparecían todo no perdona perdona

Voz 14 44:34 no es que yo nunca he con llegué a conocer el sexo divertido hasta que Noone no para mí era como

Voz 16 44:41 sin castigo para el sexo era un castigo sin embargo sí hubo una solución

Voz 0401 44:49 porque lo mejor de todo verdad Juanes que tú sí atajar este problema verdad Teatre viste ya hablar en serio pasó cuéntanos

Voz 14 45:00 pues bien en mi caso yo había ido ya anda terapia pero no me funcionó

Voz 16 45:07 sí sí sí

Voz 14 45:09 me puso una técnica pero no no llegue a tener resultados de una investigación ya pensaba que era yo el problema

Voz 26 45:16 una obteniendo una investigación de una Estarás amaina

Voz 0401 45:23 así hablamos hablamos hace un par de semanas también nosotros my eyes el verdad

Voz 10 45:28 entonces empezaste este usarlo como se usa exactamente

Voz 14 45:33 pues es como es más turbador y principio de la FSB me parecía un poco raro todo no me metiéndole que te sientes raro pero tienen más turbador que Ibra aquí el mejor muchísimo a lo que debería ser el órgano el órgano femenino

Voz 0401 45:54 vale usado para tienes una cosa en vez de ser el de las cosas estas más primitivas es una cosa muchísimo más sofisticada que sí se parece a una a una vagina o a una boca me imagino

Voz 14 46:04 sí sí da calor ya Ibra el la sensación al TAS lo también era muy parecida

Voz 8 46:13 con lo cual tú lo que hace es que es una pauta o como

Voz 14 46:18 me mandaron a través de la investigación y una serie de ejercicios ahora mismo no recuerdo que la como conocer tu Tura luego era aún relajar de tu cuerpo tenso claro esto es lo conveniente hubiera sido tener una mujer al lado un hombre no

Voz 0401 46:42 es que

Voz 14 46:44 al final la respuesta ubica supongo que

Voz 26 46:47 yo la tenía muy cuidada

Voz 16 46:51 bueno yo no hubiera podido

Voz 14 46:53 la que ya estaban en naves

Voz 16 46:56 ya estaba es ya estaba ella

Voz 0401 46:59 se han cansado de de todo que que no tenías en ese momento una relación que te que en la que te te sintiese es amparado no y apoyado

Voz 14 47:07 muy cómodo como para hacer esto ejercicios de ahí lo bueno es que haya un dispositivo que te ayude tanto a pactan en generó Munté no que estima una vez terminado porque eran como Huawei con algo tan parecido contiguo este tiempo puedo me dio puerta para bien

Voz 16 47:28 qué bien qué bien

Voz 0401 47:31 si bien lo que acabas de decir hablando de un problema de la eyaculación precoz

Voz 17 47:37 que tu autoestima

Voz 16 47:40 mejorada

Voz 14 47:43 sí sí te porque siento que puedo que no tengo no hay algún ningún miedo que mi ni a conocer a alguien delante era conocer a alguien y dice que es muy reacio a una actitud a la defensiva que no se algo necesario mantener una relación Piqué al final lo lo en hombre

Voz 17 48:04 claro así has tenido sexo con una mujer después de todo esto

Voz 14 48:12 a mí me explore nerviosa transmitiría pero aquí

Voz 26 48:16 tanto el estanque mejor ayudó bastante pues es Juan no

Voz 0401 48:24 parece que a mí entonces yo estoy muy DTM a mí las historias de amor me gustan así en esto es finales en los que hay un problema en la cama se soluciona de verdad que te agradezco infinito lo generoso que ha sido al ser tan sincero con con nosotros

Voz 16 48:41 nada ha sido un gustazo

Voz 0401 48:44 verdad

Voz 16 48:47 un beso fuerte Juan Contigo Dentro Delia Blanco