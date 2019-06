Voz 1 00:00 la ven a nueve los números con

Voz 1869 00:05 qué hago fusiones

Voz 2 00:07 este hicieron es si el Ejecutivo sean capaces de hundir coso cajas de ahorros anclado con los porros ahora que tengo ganas durante tres siglos a Wall Street que bueno mañana se abre la sesión del tal que suena al campo saltan son esos detractores

Voz 0470 00:27 Santiago Niño Becerra buenas tardes hago ver que toda quieras

Voz 1869 00:31 hoy vamos Sapa abrir esta ventana de los números

Voz 0470 00:34 con una afirmación que pondrá de mal humor a más de uno pero pero bueno

Voz 0313 00:37 no hay dicen dicen que ya no somos necesarios la preguntas quiénes quiénes no somos necesarios la respuesta es pues todos los que conforman no conformamos la la clase media para generar riqueza la clase mayoritaria hoy si todavía pero que al ritmo que va hemos será poquito tiempo el sistema ya no permite integrar a la mayoría el ascensor social baja más que sube desde hace tiempo todo esto lo cuenta el geógrafo Christoph Julie en su ensayo no sea el fin de la clase media occidental editado por Taurus está muy bien pero esto mismo más cosas las lleva contando hace tiempo Santiago Niño islas confirma y reafirma en su último libro el crash la tercera fase Ésta es una de las consecuencias más claras y evidentes de de la tercera fase Santiago la desaparición en fin esperemos no sé cuándo en cuanto tiempo de la clase media

Voz 1869 01:27 sí es decir a la clase media que que hemos conocido que es la que nace después de la Segunda Guerra Mundial porque hubo otra antes pero era minoritaria etc etc etc es decir la clase media que hemos conocido esa que tú has definido también que es la que producía las llamaba impuestos Si etcétera etcétera esa esa consumía Italia igual esa clase media cada vez es necesaria entonces claro en primer lugar ya no hay una paz social que que en fin que proteger porque no hay una guerra fría tal entonces entonces entonces claro ese ascensor social ni la redistribución de la renta que comportaba etcétera etcétera pues está se está parando se está deteniendo porque la tecnología está sustituyendo una infinidad de tareas que estamos al principio de las que antes hacía la la clase media entonces claro se está deteniendo esto a ver esto la la los primeros signos que empezaron a verse es una medida de los años ochenta cuando empieza sobre todo el automóvil arroba cotizar al principio pues bueno muy muy lentamente la industria no entonces ahora habrá una planta de automóviles puede tener pues pues dos mil trabajando Boris en los años sesenta pues tenía veinte mil es decir lo que pasa es que claro era un sector muy concreto y además tenía la ventaja de que esas reutilización suponía una rebaja en el precio del automóvil no como todo el mundo que un automóvil pues no me parecía muy bien pero claro eso haya cambiado entonces entonces claro la las implicaciones de esto es que hay un sector creciente pues quise está se está diluyendo yo no

Voz 0313 03:11 está adelgazando la clase media es en el empleo es decir este este este territorio está cada vez más polarizado es decir hay empleos de de altísima cualificación hay bastantes además eh pero hay otros muchos muchos muchos muy muy precarios y cada vez más

Voz 1869 03:27 sí entonces claro estamos pasando a un modelo es decir el el el noventa y cinco por no más veintinueve por ciento de las personas en los años setenta ochenta incluso en un trabajaban pues bueno me lo invento de de de de ocho a la de ocho a tres Si un paraban para comer bocadillos a su casa y las empresas que tenían varios turnos pues venía el turno de dos a diez y luego pues tal no y entonces pues fichaba la entrada a la salida entraban a trabajar pues a la edad fuera is cual llegar a los sesenta y cinco años se jubila saciar una fiesta Vecilla les regalaba no sé qué tal esto estos está acabando decir y ahora ahora la la ese ese modelo cada vez está teniendo una menor participación por un agravante osea quién quién siguen ese modelo horario tiene su horarios infinitos es decir no tiene horario sea trabaja cuando cuando le le dicen que tiene que trabajar me está haciendo cosas entonces la la al otro lado de esto lo que hay es bueno un toda una tarea astrocitos de tarea que la van realizando quién tiene acceso a esos trocitos de tareas es un eso significa acabar con el salario determinado el salario fijo fin previsión de ingresos bueno etc

Voz 0313 04:52 que en economía como en todo en la vida es muy muy interesante apelar a la historia en la clase media lo voy a decir de forma un poquito exagerada la clase media fue un invento una creación del siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial que fijaba estructura estructura social y cívica con roles muy atribuidos muy muy determinados fue una cuestión por lo tanto voluntad política entiendo sí sí sí sí sí Giorgio no sé si hoy no es necesario las sesiones

Voz 1869 05:17 es económica económicos

Voz 0313 05:20 pero yo no sé si hoy no es necesaria no yo no me atrevería decirlo pero que no hay voluntad política por mantenerla eso sí lo digo

Voz 1869 05:27 o no la suficiente y bueno a ver yo yo aquí muchos oyentes no van a estar de acuerdo con lo que con lo que voy a decir ahora pero bueno sea ya sabéis que yo pienso que la que manda es la economía no es la política es decir los los políticos aquí el color de exactamente igual que el país también son administradores de lo que marcan unos Nos poderes económicos que son los que determinan las líneas son las grandes estrategias y un Black Rock por ejemplo que está manejando ocho billones de dólares en activos porque ya me diréis no sea es que es que practicamente la mitad del PIB de Estados Unidos cuidado entonces a partir de aquí los políticos lo que hacen es definir cosas cuando usted instaura el el el el modelo percepción social la clase media todo este todo este modelo el el el poder económico necesita que haya estabilidad en ha habido una segunda Guerra Mundial ha habido tal y se necesita una estabilidad si Iniesta este modelo de protección social y este este digamos esta clase media son protegidos por los políticos recordad por ejemplo que la derecha la Cristiano democracia y puso fue la que puso en marcha el modelo producción social el Wolf etcétera osea fue la Cristiano de lo que no fuera izquierda fue la cristiana Democracia alemana y la italiana etcétera etcétera en Francia lo mismo lo que ocurra alguien te miente cuando llegue con la socialdemocracia siguió Hinault ha habido diferencia por qué porque en aquel momento la la el gran poder económico les decía los políticos oye Montal como queráis pero hace falta una estabilidad ahora la estabilidad había una guerra fría en fin miseria mansalva de pensar por ejemplo que la Segunda Guerra Mundial supuso que en Europa hubiera cincuenta millones de desplazados es que es que sea es que hoy no lo podemos imaginar esto esto entonces claro ahora esta estabilidad ya se conseguir por otros medios con lo cual bueno esa estructura ya cambia ya ya tiene que cambiar entonces claro evidentemente no hay voluntad política

Voz 0313 07:35 pero este modelo de capitalismo de acumulación que es el que tenemos ahora la desigualdad extrema cuánto tiempo resiste sin inestabilidad porque ya hay hay signos signos de una cierta inestable

Voz 3 07:47 Irán bueno que no desean lo mejor guión porque es decir chalecos amarillos Ferran por ejemplo por ejemplo bueno

Voz 0313 07:55 ya sé que es poquita cosa pero el quiero decir eso tiene tiene el aguante que tiene o tú crees que es infinito

Voz 1869 07:59 no a ver yo yo creo yo creo Yeste esto yo creo que se va bueno ya lo hemos hablado varias veces yo yo pienso que queda nada para que esto es simplemente una renta básica es decir sitúa la persona le garantiza su mínimo vital que le permita tener asegurado ese mínimo esa a partir de aquí le dices a la gente bueno y ahora usted se busca la vida pues acepta este mini yo estas aceptas dos horas aquí lo vamos a hacer un día que no hace nada hay yo creo que por ahí la paz social está muy garantizado sinceramente yo yo lo lo lo pienso y lo sitúa además resulta que no se la la el ocio y el ocio digamos y mayoritario Se garantiza a un precio muy muy bajo

Voz 0313 08:51 lo que decía el trabajo de uno de tus alumnos no que en el futuro el doce y el entendimiento será prácticamente gratuita

Voz 1869 08:56 no legalizar la marihuana pues ya tienes a un amplísimo abanico social digamos el mal yo yo no en fin yo creo que la era de las revoluciones ha pasado totalmente sin tener

Voz 0313 09:10 mínimo garantizado no crea inflación

Voz 1869 09:12 no el mínimo garantizado no crea inflación porque precisamente de la tecnología permite incrementar brutalmente la productividad brutalmente con lo cual hace esto consigues que los costes se hundan el precio evidentemente pasa a ser básico no esto queriendo decir que el los relojes de Cartier vayan a bajar de precio pero no estoy diciendo esto no no me estoy refiriendo a lo básico exactamente entonces a la la la productividad mantendrá los precios la inflación bueno yo pienso que la refracción ya ha dejado de ser un manso

Voz 0313 09:48 a ver has tocado el el término concierto productividad vamos a vamos a meternos un día más aquí en La Ventana de los números en el mundo digital íbamos a hablar de eso de la productividad del empleado en ese entorno digital Pepe Rubio que tiene que contarnos a ver

Voz 4 10:03 hacemos números movilidad más flexibilidad igual a productividad del empleado

Voz 5 10:08 el foco productivo el empleado sentado en su mesa de trabajo sin que el tiempo que está dedicando a desempeñar esa función sea realmente útil

Voz 4 10:17 Belén espejo jefe de desarrollo digital Pleiss voz y colaboración de Telefónica Empresas

Voz 5 10:23 hola flexibilidad pues les damos la capacidad los usuarios a los empleados de acceder a su entorno corporativo ya estemos hablando de comunicaciones en la nube de herramientas de productividad de colaboración y conferencias desde cualquier lugar de hace a su propio domicilio oficial de clientes con la movilidad lo que hacemos es conseguir que las comunicaciones le acompaña en donde vaya para que la productividad del empleado

Voz 4 10:49 no sea una cuestión de ser y estar la clave son las herramientas

Voz 5 10:53 soluciones de voz y datos que permiten a los empleados hablar y conectarse de manera segura a su puesto de trabajo herramientas que permitan a los empleados crear equipos de trabajo dispersos en el espacio como si estuvieran compartiendo la misma mesa de trabajo en ubicaciones lentes para poder acceder tanto a comunicaciones como herramientas de colaboración en tercer lugar hablamos de dispositivos la tecnología hace que estos dispositivos cada vez más ligeros y más móvil

Voz 4 11:19 es un cambio radical de la cultura del trabajo

Voz 5 11:22 todo esta revolución tecnológica por sí sola realmente no no sirve de nada la herramienta tienen que permitir a los empleados empezar a trabajar de otra manera no implantar un nuevo modelo de trabajo que debe arrancar lo que debe arraigar se en la cultura corporativa de las organizaciones

Voz 4 11:39 estamos conectados

Voz 0470 11:46 esto se ha sido una revolución en Santiago la revolución digital esto esto sí esto sí lo ha sido y lo está siendo todavía

Voz 1869 11:51 vamos a ver eso también es parte de este nuevo modelo se no puede estar más de acuerdo con lo que esta señora dicho yo yo de de de lo que he dicho yo me quedo con un concepto cualquier lugar a cualquier lugar quiere decir donde sea y cuando sea es decir repito eh cuando sea y donde sea y qué quiere decir esto los los lugares físicos fijos los horarios determinados el fichar a la entrada de la salida etc etc etcétera desaparece

Voz 0470 12:19 no habrá sedes corporativas tienen poderosas

Voz 1869 12:22 ver la sesgo eso eso puede que tarde un poco en desaparecer porque claro a ver si es el símbolo no sea la la torre Sears exactos residir se entonces claro tener allí una oficina Torres irse pues a ver eso eso costaron poco más de un tema por un tema de depura de pura historia humana eh nada más y yo hay un dato del mitin dato se hizo hace unos años en en el Reino Unido un un estudio sobre los la reducción de costes medios que una empresa multinacional al a los que podía llegar Si incrementaba todas las tecnologías de comunicación existentes Satellite dos tres años bueno pues agarrado a la silla es el sesenta y cinco por ciento reducción de constituir cuidado cuidado cuidado sin tocar ni un centavo o ni un céntimo El salario de la persona eh cuidado no no no no hay no ha escatimado ni un céntimo

Voz 0313 13:21 oye Iniesta cultura de trabajo tan presencial que seguimos teniendo no

Voz 1869 13:25 España cuánto tiempo lo eras muy huye aquí aquí esto solamente se va a acabar si alguien coge

Voz 0313 13:33 acaba acabamos de poner en marcha una ley pero justo para controlar como fichamos sí

Voz 1869 13:37 no pero esto en marcha Carla son olvidemos para que aparezca en

Voz 0313 13:42 qué oculta así porque yo ya conozco muchas empresas que le da la posibilidades más invitan a los empleados a que fichen a través del sí claro

Voz 1869 13:51 cuidado sea esto se ha hecho esto se ha hecho por este tema no esto esta cultura presencial se acabará el momento que llegue un directivo llegó a una empresa bueno esto es acabado a partir de ahora esto sí porque tenéis razón Baixa Holanda vais al Reino Unido el se funciona de otra manera aquí no hay cultura presencial Si incluso peor aún sea porque es que es el empleado que quiere hacer méritos en algunos casos y en otros casos es el mismo jefe o los mismos jefes son los que lo promueven para sentirse acompañados entonces claro esto es un problema cuando el puesto de trabajo

Voz 0313 14:28 ya empieza a ser bueno es de hecho o puede ser flexible inamovible las dos cosas no flexibles Mobile

Voz 1869 14:34 totalmente bueno simplemente fijaos con un ordenador lo que podéis hacer estando donde estéis en fin a partir de aquí pues lo que pasa es que insisto eh o sea lo habéis hecho muy bien eh hay un tema de hay un tema cultural si es un tema mandado allí y esto y esto va a costar osea a ver en empresas que estén en común es que estén muy internacionalizado y que a la vez generen cosa servicios o bienes de alto valor añadido será más fácil que en las que no

Voz 0470 15:06 pues ya lo iremos siguiendo Santiago Niño Becerra hasta la próxima semana digo claro

