"Los padres que someten a sus hijos a maltrato por ser gays merecen pena de cárcel". Christopher Michael Dean y su paso por una " terapia" para Gays.

Voz 0401 00:00 la primera vez que vía Christopher coincidimos para celebrar el Día Internacional Contra el eje TBI fobia estudió estuvimos nosotros los dos ambos citados por ARCO Poli en un acto que se desarrolló en la Puerta del Sol de Madrid me gusto no gustó mucho conocerá a Christopher del que sabía algunas cositas pero es verdad que yo como si bastante despistada Hay somos tanto si tanta gente tan diversa hay historias que es verdad que no me la sé desde el principio el caso es que me di cuenta de que era muy fácil entenderse con él de qué hablar con con él y con Christopher da como bueno pues en tres palabras de a un resumen cortito ir somos capaces de seguir avanzando buenas noches Christopher buenas noches qué tal qué gusto que te que te hayas venido a mi programa claro porque no

Voz 0401 00:53 cuál es tu pecado Christopher vamos a ir al grano porque tu cometido un pecado gravísimo verdad ya mira que había oportunidades y posibilidades y que te podrían algo estado las chicas para que todo fuese mucho más fácil a ti te gustaban los hombres ya que de todo lo intentase de todo y además vivías cuando he dicho lo de pecado lo he dicho porque además vías en un entorno bastante religioso no es así

Voz 2 01:20 yo por mi familia toda tu familia es

Voz 0401 01:23 la mormona casi tu bueno ahora menos pero en esa época si en esta época de la que vamos a empezar a hablar eran súper mormones no tenían el mormón subido sí sí en El Cairo eso es que cuanto tardaste en contar que que eras homosexual

Voz 3 01:41 a los diecinueve años no tenía el valor para decir eso a nadie casi

Voz 0401 01:48 ni como a todo el mundo empezarán a gustar los tíos pues pues ha puesto a la tierna infancia

Voz 3 01:53 claro mucho antes es como cuando miró atrás puedo ver que por ejemplo me gustaba bajo que eso es más guapo que el pago de de rojo

Voz 2 02:05 día veinte puedo ver cada vía

Voz 3 02:09 pistas antes que yo no me daba cuenta tú no te das cuenta

Voz 0401 02:12 porque referentes homosexuales tenían algo no

Voz 3 02:17 la verdad que no muy muy pocos quizás alguna persona que eran un reality pero siempre como el payaso o como el típico

Voz 2 02:25 lo que que no se que no tiene muchos amigos algo así entonces no en referentes de gente feliz así que he metido en este

Voz 0401 02:36 la comunidad mormona con tutores de Jutta no sea todo esto es todo esto transcurre en Jutta no yo soy de Ohio pero estoy bien así que cuando empecé es líder armario estaba viviendo allí en Utah en la cuna del organismo en la cuna del organismo tela entonces que esto sería pues poco más o menos con pues en fin como como aquí nacen en en una casa en el Vaticano practicamente no si bastante parecido fenomenal súper cómodo para mí como es el caso es que decidiste irá terapias se porque porque te contaron que aquello te iba a quitar el maricones si tenían amigos que habían ido a sigues me decían oye esto te va a ayudar muchísimo a mi médica todo ahora han salido todos lo han dicho me consejero bastante porque habían tenido experiencias muy buenas porque era era como lo que se hacía no es como el que tiene le duele la garganta y entonces pues se tomó una pastillita para muestra la banda

Voz 2 03:30 era como una pastilla es secreta pero sí entre ese grupo de gente de mormones gays jóvenes eso es lo que hacías

Voz 0401 03:38 buenas noches Gabriel J Martín psicólogo

Voz 5 03:40 las noches especiales

Voz 0401 03:43 esta precisamente en reafirmación gay a que sí

Voz 6 03:48 es si Enter psicología sí sí

Voz 0401 03:51 a qué te has bueno tú la historia de sabes por quién quiere te mucho maricón hacia la mitad del libro la tienes

Voz 5 04:01 muy lamentablemente universal en el sentido de que es una pena que muchos chicos como él hayan pasado por esa situación y otros muchos que lamentablemente pasarán por situaciones similares

Voz 5 04:14 eso es algo que tiene que reflejar el libro porque es algo que ocurre mucho en nuestro colectivo

Voz 0401 04:19 tú Christopher cifras llegado a decir que te sentías apestado que te sentías raro no era era lo que te trasmitía tu homosexualidad si me sentía sucio me sentía diferente y no tenía las palabras para poder explicarlo sabe Gabriel cuál es la consecuencia de pasar por una de estas terapias que tú además o días que lo llamemos terapias

Voz 5 04:42 es que no se puede Martel Apple algo que es pernicioso pueblo una persona sea algo terapéutico es algo que benefició a la persona si esto no beneficia a nadie bueno a los de las organizaciones que las que fomentan y tal sí pero en realidad a la persona que la sufre desde luego no

Voz 0401 05:00 cómo se llaman vamos a llamarlas por su nombre de una vez

Voz 5 05:03 el técnicas de conversión solemos utilizar el cómo terminó por técnicas de conversión pero bueno por decirlo de alguna forma porque tampoco con vistas a nadie no entienden nada porque es imposible dejan de ser homosexual igual que es imposible dejar de ser heterosexual

Voz 2 05:17 claro y cuenta que ese es

Voz 0401 05:21 día de lo peor porque cuál es la consecuencia de pasar por unas técnicas de inversión como estas

Voz 5 05:28 depende mucho de la de la persona en la técnica concreta que que haya pasado la cantidad de tiempo que haya estado en esa técnica pero habitualmente ahí hay dos aspectos muy importantes uno los que tiene que ver con la propia vivencia de la sexualidad que muchas personas terminan con una versión profunda la sexualidad no pueden disfrutar de su sexualidad no no tienen respuesta sexual se ve muy afectada otro tensiones emocionales también en la parte de hay muchos casos de depresión problemas también Maseda pero no no no quiero extenderme por ahí y luego la que tiene que ver con la valoración que hacen la propia persona es misma eso que llamamos autoestima no elige que me sentía un apestado y me senté alguien completamente enfermo inadecuado porque le habían enseñado un contexto lo que lo que uno interioriza del concepto es que por el hecho de ser homosexual te conviertes en alguien que lleva consigo una mancha grande fuerte contra la que hay que luchar además con mucho mucho puesto hay y que no te permite relacionarse con los demás de la forma que tenemos que relaciona

Voz 0401 06:33 no no no que me refiero a esto hay que dinamitar lo de alguna manera no se Christopher como como mete la dinamita en algo como lo que estaba viendo los pelos de punta como metes dinamita en todo eso para para bombardear

Voz 3 06:48 hacer tú cómo lo haces es que cuando estaba contando todo eso me identificaba tanto sabes he tenido problemas ansiedad con depresión con autoestima con la sexualidad

Voz 2 07:00 igual hay mira

Voz 3 07:02 la forma más fácil para mí es contarlo

Voz 0401 07:05 contarlo fue que no esconderlo el poder sentir que estoy haciendo para poder luchar contra eso porque hechos lo que intentan hacer es quitarte el poder

Voz 7 07:18 Het quién eres y qué intereses pues yo tengo que elegir Gabriel como

Voz 0401 07:26 cómo trabajas con estas personas en terapia

Voz 5 07:29 pues fíjate qué es lo que he hecho Christopher es importantísimo porque es que yo lo cuento en realidad hay dos aspectos ahí interesantísimos uno recibir el apoyo social de los demás la validación de los demás decirle mira tú no eres el que está equivocado los que están equivocados son esas personas que tienen una concepción de este hermano muy restrictiva basada en los efectos que se supone que son sagrados y si son ellos los que están errados en lo que se regirá la diversidad afectiva entrada no vale no soy yo el que está enfermo no soy yo el que tiene una mancha crecido he tenido la mala suerte de que ser en un entorno que no ha sabido comprender y por otro lado

Voz 0401 08:05 tú has llegado perdona que te interrumpa todo es llegan a decir que padres que merecerían la cárcel dicho a sus hijos

Voz 5 08:12 eso es una frase de yo te mucha único en Cillo he visto discos que han sufrido tanto tanto tanto la creencia que han recibido les ha dejado unas secuelas tan profundas y dolorosas que evidentemente eso tendría que considerarse como maltrato infantil irá más de un juez

Voz 6 08:29 sí creo que hombre

Voz 5 08:31 es es una forma también muy literaria expresarme pero yo creo que ese maltrato merecería pena de cárcel

Voz 8 08:37 bueno alguna ocasión

Voz 5 08:41 una no evita decía que luego otra de las cosas una en las listas para contarlo es recibiría el apoyo social para la gestión de las emociones los humanos gestionamos las las emociones compartiendo las buenas las que sentamos plasmadas las de no vimos gracias a que las compartimos con los demás cuanto más las compartes más que analizas más las sacas noticias más apoyos recibes eso conforta muchísimo con lo cual fíjate perdóname Pérez que es importantísimo el chip lo que hay que cambiar es que una persona en llega un momento en que dejen de avergonzarse de poder hablar y compartir con otros que es homosexual a justamente a poder hacerlo porque eso es lo que eleva sana

Voz 2 09:22 porque eso es lo que eleva a sanar caballeros Christopher ático

Voz 0401 09:27 cuando alguien te dice o un partido cogido y esgrime el argumento de que los maricones a los que somos los que no somos heterosexuales que si queremos celebrar el orgullo nos vayamos a a la Casa de Campo

Voz 7 09:41 tú qué dices desde luego en ningún lado

Voz 0401 09:44 que me quedo aquí eso por un lado pero cuando te dicen además que te esconda cuando te dicen que otra vez vuelvo hasta el armario cuando te dicen que dejes de pasear quién eres porque de eso se trata realmente el hecho de de que te vayas a la Casa de Campo es para no molestar los a ellos yo pasé toda la vida escondiendo mi no sólo los demás pero también de mí mismo llegó un punto que no podía hacerlo ni un segundo más y entonces yo nunca volveré nunca Gabriel cuán importante es que tengamos leyes como tú has dicho que protejan a niños del maltrato que supone salir del armario estar en casas con padres homófobos que los llevan a estas técnicas de conversión que cuanto importantes que tengamos leyes que nos protejan a los que no somos heterosexuales

Voz 5 10:37 es importantísimo porque lamentablemente estamos en una época de cambio histórico no ha desastre cincuenta años Stone Wall se mete a en el sentido histórico es todo esto es muy reciente evidentemente quedan sectores todavía muy vinculados a al soporte más religiosa conservadora pero es que esos cambios no han llegado todavía las leyes son criterios que nos están diciendo qué cosas están viene qué cosas está mal entonces una ley que estoy diciendo claramente que que desde el punto de vista a los colegios profesionales y las asociaciones profesionales esto está muy claro y prohibido desde hace mucho tiempo pero es que además dejen con toda claridad reflejado que llevara una persona someter a una persona este tipo de terapias y entre comillas y simas simplemente porque se acomode no obligarles a cómodas en un estilo de vida concreto que que De Vito eso primero deja eh sin ningún tipo de duda o se pues son ahora queda muy claro que efectivamente son los padres pues el concepto religioso que está equivocado o no no ellos y segundo protege evidentemente de que personas que son vulnerables que son muy vulnerables a la presión de la familia en la que se asocia al acuda a ese tipo de de técnicas de pensando realmente qué es lo que están haciendo es lo que les conviene porque estoy perdóname hay un punto muy importante las personas que acuden a este tipo de técnicas nunca lo hacen por voluntad propia llevar a las pues la presión social de un entorno en el que como es lógico una persona quiere encajar porque todo el mundo quiere encajar con su familia con su vecindario con la gente que les rodea para intentar encajar con ese entorno se somete a ese tipo de procesos si no existiera esa presión no iría nadie a que le cambien algo que ha nacido con con su persona que él es completamente natural

Voz 0401 12:26 Christopher yo sé que para ti fue renacer de norte a España tú te imaginas que te veces criado por ejemplo en una casa en la que la diversidad sexual hubiese estado presente o por lo menos la educación sexual

Voz 7 12:41 te hubiese sido más feliz

Voz 3 12:44 lo estaba pero no ayer porque estaba con un amigo que él salió de Romario con trece años tuvo su primer pareja

Voz 2 12:50 quince lo llevó diez años de retraso sabes que es muy fuerte y a veces pienso que no sé si sería más feliz pero sería un poco más fácil pero la vida es así

Voz 0401 13:05 Pablo habría es la vida que tengo buen no tienes una vida estupenda puestas mira qué bien cómo se luce esa sonrisa Gabriel te odio un poco que lo sepas porque sé que no vas a medida al orgullo por qué te vas al orgullo de Nueva York a celebrar el aniversario de esto no pero que sí una cosa no es que te odie porque yo no sé nada envidiosa solamente te pido una cosa disfruta mucho brinda por favor acuérdate de que la vida y el sexo son siempre mucho más divertidos con todos nosotros dentro mucho