Hora 25 Deportes: Robert Moreno, optimismo y dudas (19/06/2019)

Voz 1 00:00 con Ángels Barceló in Jesús Gallego

Voz 2 00:08 Gallego buenas tardes hola hecho oficial siempre que déjale

Voz 0919 00:11 seleccione hay recambio

Voz 3 00:13 los motivos personales que le habían impedido dirigir al

Voz 0919 00:16 pese a los últimos tres partidos han hecho que Luis Enrique mediante una carta haya comunicado a la Federación que deja el cargo y la Federación ha decidido poner en su lugar a su ayudante Roberto Moreno cuarenta y un años nunca ha entrenado a un equipo como primer entrenador los únicos tres partidos que ha dirigido han sido los que ha jugado la selección Luis Enrique ausente ante Malta Islas Feroe Ia Suecia bueno pues asume el cargo según Rubiales es la mejor solución que han encontrado para dirigir la roja esta ha sido supo presentación diciendo que asume toda esa responsabilidad ir dejando claro que algo de Luis Enrique ver vida

Voz 4 01:00 bueno Elena los problemas los afrontaremos asumimos que este cargo implica tomar decisiones pero las tomaremos no hay problema sino de las tenemos a vosotros como censores para hacernos ver que nos equivocamos o que o que tenemos a alguna decisión equivocada no está mal porque así no dejaremos yo os digo que no voy a leer mucho o nada pero bueno no hay problema lo vamos a afrontar somos consecuentes con la decisión que tomamos y con el cargo que tenemos y trataremos de hacerlo lo mejor posible

Voz 0919 01:26 consejo querido Rober lea los medios de comunicación que te van a apoyar mucho IT están apoyando mucho porque sin duda alguna este es el seleccionador nacional con el currículum más pequeño de la historia del fútbol español ahora lo vamos a hablar pero antes una gran noticia que nos llega desde Italia a la selección sub veintiuno ha ganado in extremis su segundo partido en el campeonato hemos nadado lógica uno cero y esto nos hace Mario Torrejón tener todavía esperanzas de clasificación buenas tardes

Voz 1501 01:58 hola Gallego buenas tardes desde las entrañas de este estadio en el que sí casi casi de milagro hemos ganado porque empezábamos con ese gol de Daniel minuto seis todo parecía que iba muy bien como el partido ante Italia dominando el esférico pero un fallo en cadena defensivo aseado un córner choque el empate en el minuto veintitrés ahí hemos perdido completamente el control del balón en el control de del juego que hemos recuperado ya así en la segunda parte así un auténtico asedio hemos fallado todos lo que hemos podido osea todas las ocasiones una detrás de otra falladas hasta que

Voz 5 02:24 jornal que había salido en el segundo tiempo

Voz 1501 02:26 dado desde la frontal del área ha colado por el palo izquierdo del portero belga para poner el dos a uno definitivo que como tú dices Nos daba opciones estamos con tres puntos tenemos que sumar los seis para ser de los mejores segundos no hemos podido sumas demasiados goles evidentemente solamente tenemos el balance positivo de uno en total menos uno estamos ahora en el golaveraje así que habrá que ver cómo están los demás grupos también ver qué hace a partir de las nueve de la noche la selección italiana a veces capaz de ganar a Polonia

Voz 0919 02:50 era un partido ante Polonia habrá que ganarlo y luego esperar el milagro la selección femenina descansa hoy día libre en París esperando a conocer mañana su rival en los octavos de final del campeonato del mundo saldrá del partido que van a jugar mañana Estados Unidos y Suecia y en baloncesto bueno pues en baloncesto tenemos un partidazo nueve de la noche Palau Blaugrana el tercer partido de

Voz 0231 03:10 la final de la Liga ACB el Madrid gana dos cero

Voz 0919 03:13 si los de Laso ganan hoy serán campeones si el Barça gana pues a por el cuarto partido todo esto en el programa que abrimos cómo no con vuestros mensajes de Whatsapp pasa Gallego

Voz 6 03:24 buenas tardes hombre cuánto tiempo cuánto tiempo mira que si queremos que el Mar vuelva al Barcelona como madridista me encantaría a mí sinceramente me encantaría porque tanto ego en ese vestuario algún día tiene que explota

Voz 7 03:38 que me sin Aimar suba de fichan

Voz 6 03:41 a Griezmann eso tiene que explotar por algún por algún sitio eh Por otra parte el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid también ha dejado ya de ser el el vecino cobre ante al vecino pobre el pupas ahora desde Madrid ya no es tampoco

Voz 7 03:58 eh eh dicen que tienen ficha

Voz 6 04:00 dado ya atado por ciento veinte millones de euros ciento veinte millones de euros lo digo otra vez ciento veinte millones de euros a Joao Feli un chico con diecinueve años y están por el Atlético de Madrid que no ya no es el equipo del pueblo el equipo es de del pueblo el equipo humilde no no eso ya

Voz 8 04:21 venga hasta otro día habla del proletariado esto que vendía eso ya Cholo

Voz 0919 04:27 eso ya no cuela dejad vuestro mesas

Voz 8 04:29 eh

Voz 1 04:30 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0267 04:46 vaya ambos Rame en qué se gasta Romero o sea que la Federación Rubiales toma una postura arriesgada con Robert Moreno aquí esa postura arriesgada es definida por él como una postura valiente venga valiente pero en cambio sí si el Real Madrid el que según él hace cosas arriesgadas es irresponsable es decir dependiendo de cómo me cae así lo calificó no no osa que Rubiales es valiente con sus decisiones arriesgadas y el Real Madrid es un irresponsable con sus decisiones arriesgadas tela marinera como sorber plumero

Voz 1 05:28 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 9 05:39 Romero tú conocías a la tiza d'Or ya no no no personalmente no lo conozco a escucharlo la radio y la mejor que yo fantástico que hasta ahora le contesta vale

Voz 8 05:48 empezamos bien

Voz 0919 05:58 a eso de las dos y diez de la tarde la Federación comunicaba que había rueda de prensa las cuatro que le iban a dar Molina el director deportivo de la Federación y el presidente Luis Rubiales ya todos imaginábamos que era para decir que Luis Enrique a que desde aquí mandamos un abrazo y todo nuestro apoyo dejaba el cargo de seleccionador nacional la sorpresa ha sido cuando Rubiales ha dicho que el seleccionador en el que confían a partir de ahora es Rúber Moreno el segundo de Luis Enrique no aplicado así

Voz 0239 06:27 Rubio

Voz 1642 06:28 creemos en este equipo queremos seguir contando con este equipo por ello que que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol es confieren Rober como seleccionador ellos eran los encargados de llevarnos a a Eurocopa hacer lo máximo porque España con un buen papel en la Eurocopa hacemos clasificamos que esperemos que así sea sólo quiero reiterar la gracia a Luis y también arroz en caso de momento duro va a afrontar el reto con profesionalidad con una tremenda preparación estamos convencido de que es la mejor opción para para ocupar el banquillo de la de la selección

Voz 0919 07:08 Roberto Moreno cuarenta y un años licenciado en Comercio Internacional ha entrenado a equipos como el Hospitalet el Castelldefels y el Damm que es un equipo de tradición de cantera de de Barcelona de Cataluña y luego ha sido segundo de Luis Enrique en el Barça en el Celta en la a Roma en la selección española solamente ha dirigido tres partidos como entrenador en la élite el Malta España el islam cero España el España Suecia como primer entrenador no tiene mar bagaje en la élite quemas contamos del como sea mostrado Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 07:44 qué tal Gallego buenas tardes muy seguro de sí mismo hemos charlado con él antes de empezar la rueda de prensa ahí estaba tranquilo y luego Romero le ha preguntado por la falta de experiencia un tema que se habla muchísimo hoy después de conocer el nombre del seleccionador pero él saca pecho de alguna manera

Voz 0267 08:01 evidentemente como he dicho aprendí como he dicho al principio lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados si nosotros ganamos partidos llegamos a la Eurocopa el hacemos un buen papel y la ganamos nadie lo acordar si yo tenía de más a menos experiencia en este momento dice la Federación Gallego que ha sido la

Voz 0231 08:20 única opción que han manejado que no tenían ningún otro candidato aunque nos consta que incluso esta mañana algún representante se llamando a la Federación para ofrecer seleccionadores por si Luis Enrique no podía seguir luego conocían la noticia pero estaba tomada la decisión ir Robert Moreno será el seleccionador español en los dos próximos partidos va a ser su debut contra Rumanía en Bucarest contra Islas Feroe en El Molinón de Gijón el ocho de septiembre

Voz 0919 08:46 Romero antes de que contestes dada la pieza Ador vamos con lo con lo importante voy a empezar yo

Voz 10 08:51 Quique Setién Caparrós Pablo Machín Abelardo Eusebio Luis García Plaza

Voz 0919 09:02 me salen unos cuantos entrenadores españoles que ahora mismo han entrenado equipos en la elite Ike deben conocer más el oficio que Rubén Moreno con todos los respetos que al ojalá no salga el el el entrenador del futuro pero a mí me parece una decisión arriesgada y creo que poco calculada por la Federación de Pérez

Voz 0239 09:19 bueno yo creo que era si había que tomar una decisión este es el momento me parece que es una decisión sin vuelta atrás Robert Moreno tiene que ser el seleccionador nacional ya de España para la fase final de la Eurocopa porque la clasificación está muy encarrilada todo lo que no sea presentarse a la final a la fase final de la Eurocopa con Rubén Moreno sí que me parecería un error y un sainete y en ese todo incluye que podamos perder en el camino algún partido de clasificación porque repito la clasificación se tiene que torcer mucho para que no estemos en la fase final si es cuestión de currículum la decisión se tiene que poner en entredicho porque esos y algún otro que tiene el puesto de trabajo pero que vendría tranquilamente a entrenar a la selección nacional tiene muchísima experiencia que Robert Moreno pero yo me mantengo lo dicho creo que es una decisión valiente y creo que es una decisión arriesgada lo ha definido el nuevo seleccionador si sale bien la experiencia quedará al margen si sale mal los palos no irán a roer los palos serán para el presidente todos

Voz 0919 10:10 hemos estado en una Eurocopa en un Mundial Romero sabemos cómo son esos días que se lo digan a Fernando Hierro que también le pareció a Rubiales la solución adecuada cuando echó Lopetegui is encontró lo que se encontró Rober Moreno puede tener la ascendencia en un vestuario lleno de estrellas de élite

Voz 9 10:27 cuando vengan las primeras curvas la fase final

Voz 0239 10:30 de un campeonato del mundo de una Eurocopa vuelve loco al entrenador más más experto que también voy a meter en el saco y les puede volver loco a Ruber yo creo que ha tenido una cosa muy inteligente durante toda la rueda de prensa que ha sido ponderar el papel de los futbolistas creo que se va a quedar de inicio en un segundo plano y le va a dar no sé si el poder pero sí el papel principal a los pesos pesados del vestuario luego en la fase final de la Eurocopa todo va a depender de los resultados treinta mesas de concentración con un mal resultado de inicio yo sinceramente a un año vista de lo complicado que lo puedo aguantar

Voz 0919 11:03 que tenga suerte a por que quieres decir algo que tiene toda la razón pero que me tiene que recordar Kenneth

Voz 0239 11:08 son valiente e irresponsable he dicho yo de Florentino Pérez

Voz 0919 11:12 lo recuerda le invito a una cerveza te lo deja para mañana ocho y cuarenta y uno seguimos en Hora Veinticinco deporte

Voz 0267 11:17 es la mujer Ramin que es desgastar lo me hace reír

Voz 11 11:30 te hace feliz sabes cuando quieres llega a a la orilla sí que parte los pies en tu casa

Voz 12 11:41 el verano es el paraíso cuando poder refrescante eso Seat y hacemos una revisión del aire acondicionado cráteres informa en tu servicio autorizado Seat contigo que necesitas hoy

Voz 13 11:53 allí Cristo tiene Salama si la Securitas Direct qué tal es que estamos pensando en ponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que soy roban entren en mi casa ni te lo pienses sino de la ponnos vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que Quest a merece la pena vivir tranquila

Voz 14 12:08 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento tres digo calculan Nagin Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 12:21 mercado de fichajes sin duda alguna el nombre de las últimas horas de la próximas semanas es Neimar medios catalanes informan que Neymar le ha dicho al preso al dueño de París añade que se quiere volver a Barcelona que Barcelona es su casa en Barcelona B dicen algunos caiga ya está en marcha la apelación para que venga a Neymar a través de Griezmann bueno esto es un lío que decidido que que nos ilustre quién mejor conoce lo que hace la directiva del Barça por favor Sique Rodríguez cómo está el asunto

Voz 0231 12:56 es de risa Jesús aceptar que Griezmann fiche por el Barça después de cachondeo Arsenal del club la temporada pasada ya cuesta de digerir pensar que Neymar puede volver después de su espantada de hace dos años ya es para mear y no echar gota piden de del Barça que va loco por volver su entorno mueven la Colita Colita Colita como cada verano la novedad es que el PSC parece haberse cansado de él y no me extraña Neymar quería ser Pelé no ha llegado a Ronaldinho no sé quién se ha planteado que el Barça pueda utilizar a Griezmann como moneda de cambio es decir pagas ciento veinte millones por un futbolista que te dejó plantado el año pasado y luego lo mandas a París para fichar por doscientos a otro que te dejó tirado hace dos quién haya tenido esta idea iba harto de calimocho el fútbol es imprevisible pero en este caso supera sí a la esquizofrenia lo mismo que meter aún Titi Rakitic m melé en la operación Aimar ni los trileros de las Ramblas yo si fuera el Barça me olvidaría de Griezmann Eden Haimar creo que hay carne más fresca aire igual lo mejor calidad en el mercado pero una cosa es lo que yo opine y otra lo que yo creo que va a pasar lo que yo creo que va a pasar es que el Barça fichará Griezmann y que Neymar no volverá pero ya va bien todo este ruido para el Barça mejor que no se hable demasiado de Griezmann hasta el uno de junio y sobre el otro Jesús pues como el dicho Neymar que por bien no venga

Voz 1692 14:10 no no lo estamos pasando mercado lo estamos pagando

Voz 0919 14:14 genial total que sí que dice Griezmann si Neymar no además Ovalle ADE en Belém el Barça sale ha dicho

Voz 5 14:21 que se queda seguro así es muy buenas gallego fuentes del club azulgrana aseguran a la Cadena Ser que desvele se va a quedar en el Barça y así se lo han comunicado hoy al entorno del jugador el futbolista de melé también ha expresado su voluntad de seguir y triunfar en el Barça la próxima temporada más de dos y más de tres fuentes me han dicho hoy el famoso se queda en referencia a desvele en la reunión que avanzaba ayer Mundo Deportivo estaban Bartumeu Abidal ya el representante del futbolista se ha hablado de la plantilla del año que viene de la temporada de este año de lo que se espera de DVD también han hablado de la posibilidad de incorporar a Neymar el Barça le ha comunicado al entorno deben velé que esté tranquilo ya que el fichaje Neymar sido textualmente es imposible es imposible un intercambio con el PSG entre Neymar

Voz 0919 15:13 es lo que pasa es que se queda al doscientos por cien y se queda con foto ya de las brazos de verlo allí cualquier cosa puede pasar vamos con el capítulo de hoy en la serie de las presentaciones del Real Madrid Florentino Pérez ha presentado a Mendi lateral zurdo francés potente físicamente bien dotado que viene a ser suplente de Marcelo porque Mendi no es un jugador como Marcelo no tiene ni la técnica ni la fantasía que tiene Marcelo tiene veinticuatro años

Voz 0231 15:48 eso sí vamos a ver

Voz 0919 15:50 Marcelo el año que viene como lo ha presentado Florentino de que parábola habrá tirado en el día de hoy la escuchamos

Voz 0665 15:58 pero no toca avanzar y profundizar en la mejora de esta plantilla este club tienen su genética deportiva el afán de superarse asimismo y de tratar de buscar la fortaleza que le permita competir al máximo nivel y eso es lo que estamos haciendo a pesar de la enorme complejidad del mercado futbolístico mundial estamos incorporando a grandes jugadores que van a provocar intensas emociones para todos buscamos

Voz 0919 16:27 intensas emociones

Voz 0231 16:30 cómo ha sido buenas tardes hola Gallego de nuevo ver allí estoy como Herráez me ha gustado la presentación de Mendi sobre todo porque han mandado un mensaje optimista con catorce años le operaron de la cadera se quedó en silla de ruedas le dijeron que no podría jugar al fútbol que casi no podría caminar y fíjate futbolista del Real Madrid hoy con su madre con sus dos hermanas felices en el palco del Bernabéu para un fichaje que yo creo que tiene bastantes opciones de pelearle el puesto al Marcelo de este año por quien el club tienen bastante fe se define como un futbolista al que le gustaba de pequeño a Dakar pero que también defiende bastante bien Ike le parece su jugador fetiche del Real Madrid en la defensa al menos el capitán Sergio Ramos Gallego

Voz 0919 17:14 bueno lo siguiente del Real Madrid en cuanto a contrataciones el objetivo

Voz 0231 17:19 pues igual

Voz 0919 17:21 y además en Madrid tiene que empezar a sacar jugadores porque si no van a tener que ampliar Valdebebas como decíamos la operación del Atlético de Madrid el chaval de diecinueve años portugués Joao Félix que cuesta ciento veinte millones y que está desde hace dos días aquí con su representante por qué no hay acuerdo definitivo que pasa Pedro Fullana bueno estar muy buenas

Voz 0231 17:41 cuento yo Félix sacan estará en una habitación de hotel en Madrid y ha decidido marcharse otra vez de canciones a la espera de que se cierre el acuerdo ya pasa el reconocimiento médico con el está todo cerrado y falta cerrar los flecos con el Benfica que es lo que falta bueno por cerrar la forma de pago el Atlético Madrid ofrecido jugadores más pero es decir Correa no vale de momento pagar a plazos parece que tampoco lo está afectando el Benfica y una cosa importante que el Benfica acepte al menos cobrar cuando llegue el dinero de Griezmann o el dinero de Rodrigo por el Atlético Madrid no tiene dinero para pagar ahora mismo sí a Joao feliz así que en eso están cuando se cierre eso será oficial además lo de Marcos Llorente está casi cerrado y también se va a hacer oficial en breve como viene contando Meana y un tercer tema español ahora pide más dinero por Mario Hermoso sabe que el Atlético Madrid tiene pasta está forzando Lacuerda el Atlético de Madrid está tranquilo Si no llega ahora llegaría gratis el año que viene por si acaso está negociando con Daily bling el central del Ajax como hemos contado hoy en la Cadena Ser

Voz 0919 18:35 hoy tenemos jornada en la Copa América de fútbol se juega un tremendo Argentina Paraguay con todas las miradas puestas el Leo Messi y la albiceleste porque si pierden hoy Bruno alemán casi dicen adiós al torneo buenas tardes

Voz 0301 18:49 hola Gallego muy buenas pues si es verdad que se clasifican los dos primeros de cada grupo que entran también en dos de los mejores terceros es decir que Argentina todavía tiene muchas opciones de clasificarse pero pasan bastantes por la victoria en la noche de hoy el partido es a las dos y media de la madrugada contra la selección de Paraguay dos amigos de Messi podrían partir desde el banquillo ayer probó Scaloni con Di María y con el Kun Agüero

Voz 0231 19:11 en el banquillo sigue veremos qué es lo que pasa

Voz 0301 19:13 cero a cero ayer entre Brasil y Venezuela para mí

Voz 11 19:16 sí un experto en moto es el que vive para las dos ruedas en que disfrutes del aire en la cara en una carretera sinfín vamos a alguien como yo

Voz 14 19:24 sabes quiénes son los moto expertos pues Línea directa que ofrece las mejores coberturas al mejor precio porque ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el dinero

Voz 13 19:38 te punto com una que Bankinter disculpe conoce tiene una marisquería

Voz 11 19:43 están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no manía el doble doblones quienes lo encuentran en verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo al reservar hablo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor te lo igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 15 20:12 el euro veinticinco Deportes

Voz 16 20:18 Jesús Gallego cito bis del valor de rodar con tu moto en enero

Voz 17 20:23 si tras el valor para venir a datos

Voz 1 20:25 en dos mil diecinueve la única Concentración Motera de verano el circuito profesional más cinco en punto com

Voz 16 20:34 parda datos Motorland dos mil diecinueve con la colaboración de la Cadena SER para otros motero

Voz 11 20:40 este miércoles desde las nueve una hora menos en Canarias en hermanos

Voz 1 20:49 partido de las finales de la Liga ACB desde el Palau Barcelona Lassa Real Madrid bueno los blaugranas buscan la remontada histórica de un dos cero el Madrid quiere ser ya campeón

Voz 18 21:05 lo contaba Buza física en Carrusel deportivo con Dani Garrido si quieres información Hora veinticinco con Ángels Barceló en tu vial habito

Voz 8 21:14 no sé efectivamente en las emisoras de ser vamos a contar desde dentro de nueve minutos el tercer partido de la final de la Liga ACB

Voz 0919 21:30 de baloncesto que se juega en el Palau Blaugrana donde el Barça está obligado a ganar porque tras el segundo partido los de Pablo Laso están a una victoria de ganar el título de Liga seguro que va a haber un ambientazo y más teniendo en cuenta lo que sucedió en el segundo choque Xavi Saisó

Voz 0684 21:47 da casa muy buenas tardes qué tal Jesús Gallego desde el Palau Blaugrana pues sí absolutamente al Palau para este primer match ball del Real Madrid para ganar la Liga un año después de que la ganara recordemos el año pasado en Vitoria no hay novedades en el equipo azulgrana vamos a conocer cómo está el ambiente Marta Kansas a pie de cancha adelante buenas tardes queda Xavi muy buenas Gallego

Voz 0277 22:16 quitó a poco han ido llegando ya a los aficionados del Barça ya se respira ese ambientazo del que habláis va a haber un pequeño tipo esto es el Palau se puede leer ya ya está preparado y poquito a poco llegando los aficionados calientan los dos equipos en el ambiente se respira que esto es una finalísima si gana el Real Madrid volverá ser campeón de Liga el legado con Pablo Laso en el banquillo todo o nada para el equipo de Pesic que ha sido recibido con aplausos orbitan compartan sus afición

Voz 0684 22:42 ha sido recibido efectivamente pese a los silbidos lógicos del Real Madrid es que somos cuando ha salido a la cancha muy motivados la gran clave en el partido de hoy al margen de que si el Real Madrid no estaba acertado es cómo ha impactado en el vestuario del Barcelona la cruel derrota en el último instante el triplete

Voz 19 23:03 lo de Jaycee Carroll en el segundo partido para empezar la presión

Voz 0684 23:07 la flota el Real Madrid quedan poco más de seis

Voz 19 23:10 no todos

Voz 0684 23:11 para que empiece el tercer partido de la final partidazo con morbo porque para el Real Madrid

Voz 0919 23:16 a ganar la liga en la cancha del Fútbol Club Barcelona hombre pues tiene su aquel que voy a contar yo estuve en un partido en el que el Barcelona ganó la Liga en la cancha del Real Madrid le dio un repaso impresionante la estrella de aquel equipo azulgrana era Pau Gasol era un chavalín y dio un recital de baloncesto en el antiguo pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid que ganando la Liga el Barça al Real Madrid en ese partido se llevó unos aplausos Pau Gasol porque claro ya se veía que iba a ser lo que ha sido luego Pau Gasol con el que hoy ha tenido la suerte de estar Jordi Martí hola Jordi buenas tardes buenas tardes Jesús si un gran jugador y un gran tipo hoy se preguntaba un poco lo que nos decía Saisó que impacto anímico y emocional habrá tenido ese dos cero sobre el vestuario azulgrana ya unos decía escucha le

Voz 20 24:18 tú al salón participan duda fue un golpe duro este segundo partido veremos qué consecuencia sobre todo a nivel emocional tiene en el conjunto del Barça para este tercer partido de esta noche esperemos que entiendan que tuvieron el partido muy cerca y que pueden ganar al Madrid y que es un partido clave para mantenerse con opciones de gol

Voz 0985 24:38 ah y también le hemos preguntado Jesús qué planes tiene para ya mismo para este verano escucha

Voz 1692 24:46 este verano yo yo voy a estar muy centrado en mi rehabilitación momento aún no puedo podrá apoyar el pie puedo por el peso de aquí unos días pero que que los doctores me tienen luz verde para poder poner algo de peso en en el pie hoy voy a ser una bota ortopédica ante otras seis semanas voy a empezar a espero que caminar y normal empezara a subir eh para estar preparado con mi objetivo de estar listo para la pretemporada del año

Voz 0985 25:09 que viene no déjame decirte Jesús una cosa importante estas declaraciones Gasol las ha hecho en un acto en un convenio entre la Fundación del Barça y la suya Fundación Gasol que se dedica a prevenir la obesidad y el sobrepeso en los niños y las niñas un gran en todos los sentidos

Voz 0919 25:25 Íñigo Marquínez que ha pasado hoy en la Vuelta a Suiza y sobre todo como está Yeray Thomas tras la caída de ayer va a llegar al Tour el último ganador del Tour de Francia hola

Voz 0802 25:35 hola muy buenas escapado relativamente ileso del accidente eso es lo que ha dicho lleven toma sí sí va a estar en el Tour ayer después de esa caída fue trasladado al Hospital Induráin quemaduras en el hombre un corte pequeño por encima del ojo derecho pero va a estar en el Tour de Francia y en cuanto a la Vuelta a Suiza segundo a victoria del campeón de Italia de Elia vivían en un sprint espectacular contra Sagan Sagan que sigue de líder con doce segundos de ventaja sobre Baker Matthews pérdidas sacaban los bromas de mañana empieza lo bueno empieza la montaña es la cuarta etapa muy cortita ciento veinte kilómetros pero terminal un puerto de primera categoría once kilómetros de subida al ocho por ciento

Voz 0919 26:10 mañana lo contamos gracias Marquínez cerramos el programa como durante toda la semana con este artista de Los Ángeles que se llama blue voy que canta

Voz 3 26:42 Toni López algún titular más de este miércoles es una entra en el Bayern de Munich a fueron Robben Ribéry Rafinha

Voz 22 26:49 Se marcha otro peso pesado Maciulis que vuelve al Borussia Dortmund por treinta y ocho millones de euros sigue valiendo mucho a pesar de la Carrera Cachón el vayan a pasar el verano sigue costando casi cuarenta millones vuelve al Borussia además el Milán tiene una entrenador Marco Giampaolo será el sustituto de Gattuso y firma próximas dos temporadas lo último que hizo fue entran a la Sampdoria últimos tres años de Segunda división anunciado Carlos Velasco Carballo que la próxima temporada habrá bar vídeo arbitraje en Liga unos tres años

Voz 0919 27:14 lo dejamos sigue hora25 deportes a las once y media El Larguero y mañana os esperamos aquí como todos los días un saludo de Gallego muchas gracias por escucharnos adiós