El curioso caso de Benjamin Siegel

hoy en día está muy bien visto esto de ser emprendedor pero pocas épocas han visto más emprendedores que la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos claro que entonces eran conocidos con otros nombres como por ejemplo el sindicato del crimen o la mafia de entre estos emprendedores pocos fueron más ilustres que Baksi sigo Baksi que en realidad se llamaba Benjamín fue uno de los gángsters más infames y temidos de los años treinta y cuarenta fue uno de los fundadores de aire una agrupación de exterminador es por encargo que se podría traducir como asesinatos desea ya la veo ahí en el Ibex sus inicios los tuvo en el contrabando de licor como casi todos estos mafiosos pero cuando éste fue ilegalizado se pasó el negocio de las apuestas fue a partir de ahí que pasó a ser uno de los promotores de una de las ciudades más famosas de los Estados Unidos Las Vegas la ciudad de Nevada que originalmente estaba totalmente controlada por la mafia no fue un éxito inmediato siguen en concreto estaba al mando del hotel Flamingo uno de los primeros locales que se abrió en la ciudad pese a que siguen que tenía mucha mano en Hollywood trajo unas cuantas estrellas para su inauguración la cosa quedó bastante deslucida la mafia bastante cabreada le dio una segunda oportunidad Seeger o al menos eso parecía él se aplicó a fondo para que el hotel fuese un éxito y lo consiguió lo que pasa es que sus jefes mafiosos que habían perdido la confianza en él no tenían mucha palabra hiel pues no pudo llegan a ver la ciudad de Las Vegas en toda su gloria porque el veinte de junio de mil novecientos cuarenta y siete Se acabó de muy de golpe su carrera de emprendedor le acribillaron a balazos en la casa de su novia en Beverly Hills y a día de hoy no se sabe quién fue el asesino