Estocada final a Rivera

Voz 0194

00:03

sí a su líder Albert Rivera lo hecho desde sus propias contradicciones es cierto desde su cuestionada carrera política hay desde su aterrizaje en paracaídas a la política española casualmente propiciado por el propio Rivera pero necesitado muy poco tiempo para conocer a la formación y sobretodo su líder que de bandazo en bandazo acabado por ponerse al servicio de la derecha y la ultraderecha en este país algo de lo que Valls Se podría haber dado cuenta justo después de la foto de colon cierto es que a pesar de sus declaraciones desde intenciones ideológicas que han ido mutando según las encuestas le situaban más cerca o más lejos de una posible victoria electoral Albert Rivera nunca tenido mucha más ideología que la lucha contra el independentismo e incluso en alguna falacia como el tema lingüístico que nunca ha sido un problema en Cataluña salvo para una minúscula parte de la población así que Rivera no le ha costado nada pasar de un lado a otro como le ha recriminado Valls huyendo de los populistas independentistas acabado con los populistas de la ultraderecha durante mucho tiempo se pensó en Ribera como en alguien fiable en alguien que en momentos complicados pudiera favorecer la estabilidad del país pero se ha convertido en alguien aquí en esta estabilidad no le preocupa su no rotundo a la investidura de Sánchez es la prueba más evidente prefiere no evitar que Sánchez tenga que entenderse con los independentistas a Rivera le han mandado ya muchos mensajes entre ellos los de los propios miembros fundadores de C's pero la estocada final Sela dado su brillante fichaje para las municipales Manuel Valls que haciendo política le ha dejado completamente de sí