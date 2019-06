Voz 1 00:00 no sabrá vítores

Voz 1880 00:22 da poco va a durar hoy la sección no al contrario vamos a desvelar los toros vale que por qué hablamos hoy de secretos en la cara B porque hay unos cuantos dentro de las negociaciones de los partidos para formar equipos secretos en los pactos secretos en los cargos secretos en las reuniones en las formaciones la es debería haber secretos en la política vamos a escuchar sólo dos voces de los dirigentes de Mas Madrid Manuela Carmena de ayer

Voz 1410 00:46 la gente me quedé sorprendida ayer cuando veía nuestro nuevo alcalde no dar información sobre un pacto que es el que va a determinar el criterio político de su Gobierno no un alcalde no puede no dar explicación e Íñigo Errejón de hoy

Voz 2 01:01 cosas que no se publicita de inmediato y otra cosa es que ahora uno amenace como si fueron a con un artefacto uno diga ojo que reveló lo como pactado eh claro menos

Voz 1880 01:09 se pueden tener secretos en política antes de ir a la política como siempre vamos a ver lo que es un secreto pero bueno espera un momento antes para tenerlo bien claro cuál es el secreto mejor guardado yo pero esto no me lo voy a negar el de la fórmula de la Coca Cola ex está había muchísimos anuncios y hemos elegido este al final vamos con las definiciones el secreto es lo que solamente es conocido por un número limitado de personas o lo que pertenece a un dominio reservado que es impenetrable y resulta perceptible asequible para las personas iniciadas en la RAE cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta reserva o sigilo conocimiento que exclusivamente alguien posee la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia arte o un oficio les además otra de esas palabras que comprendemos muchísimo mejor mirando a la etimología su préstamo del siglo XIII del latín que es secretos que significa lugar apartado

Voz 4 02:13 es el participio de se cerró un ERE que es apartarse para Haro aislar el se nos indicaría la parte de separar hice Ernest nos indicaría analizar distinguir así que sí

Voz 1880 02:24 a poner algo en un lugar apartado donde no se pueda ni distinguir ni analizar algo que tienen los secretos es que todo el mundo quiere conocerlos

Voz 0194 02:37 este secreto empiezan a Carrasco hola en la semana más sanas glosaba profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de

Voz 6 02:44 sí que que su secreto de características tiene que tener para serlo

Voz 7 02:48 vamos a pensar que tengo sobre mis manos un papel ese papel estoy lo estoy sosteniendo con los dedos lo estoy leyendo a vista de todo el público vamos a suponer que tuvo osara hacer Kayes momento hay crecer Kayes cierra la mano la mano se convierte en un puño ese papel se convierte en un secreto es decir que algo es un secreto cuando se clausura cuando se cierra algo puesto una información que sien doy inocua en el momento en el que yo lo apartó derepente adquiere una importancia ya que una importancia porque lo que está ocultando es la verdad de algo si oculto la verdad de algo generosos brecha Género Intriga generó desconfianza pero en tanto en cuanto que yo lo aparto lo aparto de dónde lo aparto como si lo arrinconar a lo aparto de tal forma que lo oculto dentro de lo público lo oculto dentro de mi puño en lo que queda ese es el puño o lo que queda por ejemplo es un diario con una llave a un cajón con una cerradura así que lo que tenemos es que el secreto algo que se aparta aparta porque además puede causar un peligro puede causar algún tipo de daño o bien puede causar algún tipo de perjuicio pero luego ese puño puede tener alguna rendija porque tú decides compartir un secreto con alguien claro la importa hay una diferencia crucial entre secreto Misterio puedes decir que alguien es un misterio cuando dices que alguien es un misterio o que algo es un misterio que decía simplemente que que puedes profundizar en él pero es un conocimiento inaccesible en cambio el secreto siempre siempre siempre siempre pero siempre es algo que es visible yo de Lepanto lo oculto tiene como condición necesaria que antes había sido visible para que yo lo cierre por eso el secreto frente al Ministerio puede ser desvelado puede ser también roto romper un saque de Estado

Voz 0194 04:41 qué responsabilidad tienen porque yo soy de las que cuando alguien me dice te voy a contar un secreto y me pongo muy nerviosa a veces digo no no no no quiero saberlo no quiero saber lo que responder

Voz 6 04:49 calidad tiene aquel eh en quién confían el secreto

Voz 7 04:53 el secreto tiene varios peligros un es como decía antes que se vea un ex esa información pero también otra otro de los peligros que tiene es que cuando tú compartes un secreto de repente gemelas una cercanía hablábamos la semana pasada de intimidad genera es también una intimidad generas también además una complicidad entonces esa ese ese esa responsabilidad tiene que ver con cómo reacciona a nivel de cercanía porque te puedes sentir incómoda porque lo quiere SC esa intimidad o bien porque hay una responsabilidad de un hacerse cargo de algo que sabes que puede ser perjudicial o o puede causar algún tipo de tipo de edad

Voz 0194 05:32 y que implica un pacto político sean han secreto depende del IPC dependa del régimen político en el que estemos hablando

Voz 8 05:40 cuanto más opaco menos democracia cuanto más transparente más democracia ahí

Voz 7 05:50 esto es importante porque te he dicho antes cuando se hace si se comparte un secreto se genera una cercanía esa cercanía implica una intimidad y esa intimidad implica una complicidad cuando en un en un en una el sistema democrático hay un pacto que es secreto Se produce una especie de de cortocircuito hay una hay una dislocación muy peligrosa porque los partidos políticos tienen que hacer pactos para gobernar para todos en pro de lo común seres en común se haga un pacto en secreto lo que estoy diciendo es que se genera una comunidad de cercanía de intimidad dentro segregada también de la comunidad del ser en común y eso implica peligros como por ejemplo amigo enemigo los que son aquellos partícipes en el secreto que generan la comunidad secreta de ahí periodo también sectas sólo que va a producir una ruptura del tejido social y por supuesto una desconfianza por lo que he dicho antes a lo mejor es algo que es sino que no tiene ningún tipo de importancia hay que cierra el puño me estás diciendo que aquello era verdad os pienso que una es una verdad

Voz 9 07:00 claro porque aquí hay dos dos aspectos brevemente unas negociaciones pueden ser secretas pero el el el resultado de las negociaciones y haciendo clara referencia por ejemplo al pacto que han llegado Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Madrid si es un pacto que va destinado a gobernar para toda la ciudadanía como decía Ana eso no puede ser secreto

Voz 10 07:20 una vez que se alcanza el acuerdo desde luego debe saberse que pretenden hacer cada uno de los de los que de los

Voz 0378 07:29 hay actores que se hicieran puños cuando se sospecha efectivamente sí

Voz 11 07:34 sí hay hay otra vuelta de tuerca ahí es cuando Se espectáculo Ariza todo no hay un exceso de luz de tal manera que no se posibilita eso que por ejemplo pasan el teatro no cuando hay una representación y uno sabe que en realidad es mentira pero acepta creérselo un poco no y eso también tiene que funcionar en política en cierto modo esa ficción representativa Emilio

Voz 12 07:54 la pregunta es por qué secreto que es lo que ocultan tan inconfesables tan impresentables claro

Voz 13 08:01 yo cuando no estaba en este lío porque de repente he visto que un señor amenazado vamos a va a poner a decir en público el fin secreto que el pacto que firmamos

Voz 7 08:10 musical pues que les dije porque lo dice

Voz 12 08:13 tan porqué no lo dicen que es lo que han ocultado

Voz 7 08:16 lo peligroso damas de este de este pacto secreto es que implica que hay intereses de partido no interés en pro de la comunidad porque uno de los momentos por los que no se dice un secreto es cuando no quieres que se vea realmente cuál es la voz que resuena dentro de tupers

Voz 0378 08:32 bueno no mejoren a lo mejor en este caso no es tanto que se quiera ocultar al interés común sino al de al lado con el que también estas pactando

Voz 14 08:41 sabes que si bien en este caso a ciudadano

Voz 15 08:50 ya

Voz 1880 08:55 a Secret es algo que tienen todos los secretos no que todo el mundo que sospecha que existen quiere quiere conocerlos vamos a contar una historia tiene aunque años esta canción de Lori Meyers y con el que empieza el relato de los secretos Herrera

Voz 0194 09:22 pues secretos y hoy para hablar de todos los secretos que se pueda

Voz 1880 09:24 en guardar teníamos también un secreto guardado lo vamos a hacer imaginando nos Un día en la vida de alguien vale de cualquier persona o mejor dicho de una pareja vais a ver cómo en un solo día todo está lleno de secretos el día ya empieza con un viaje es Excel de los Lori Meyers no que dice no me preguntes hacia donde vamos el secreto mejor guardado mal podemos imaginarnos que ya salimos de viaje

Voz 16 09:47 eh

Voz 1880 09:52 es lo primero que hacemos en ese viaje pues cerrar la puerta de casa no estaba la puerta secreta la así que con la que cerramos para dejar dentro también nuestros secretos y ellos son los Arctic Monkeys seguimos el viaje primera parada del viaje nos vamos a un jardín vale vamos al algún paseíto es el Secret Garden de Bruce Springsteen el jardín secreto que bueno supuestos significa muchísimo más valen el viaje continua vamos en el coche y nos ponemos habla los mensajes secretos las frases que no se entienden muy bien que me querrá decir CEO que bueno son los Mrs de la Elo de la Electric Light porque esta vamos acercándonos salimos del viaje sin saber muy bien para que salíamos llega el momento de desvelar el secreto el matrimonio secreto es que se van a gastar sin que pierda él sí que Madrid Steen que como están ahora mismo ellos pues hombre feliz es están en el cielo que venís así que te Spandau Ballet y además que se prometen además de

Voz 2 11:05 el amor pues los darse prometen que el otro no diga animó una otro secreto

Voz 1880 11:14 es el que nadie lo sepa de Fernando te que nadie lo sepa acabo el día acabó el día bueno si acabamos de todo nadie más que ellos dos que la pareja sabe nada de su viaje el paseo por el jardín de la boda así que qué es esto que hemos contado pues son secret un amor secreto que es el de los Dj's

Voz 5 11:39 madre mía la historia que te has montado encima el secreto está en la masa nos puedes ir con una simple llamada celebró

Voz 0194 11:55 se contaba la historia que te apetecía porque si además que hay muchas canciones que llevan en toda en el título claro no había manera encontró contaba la historia vamos con los secretos del cine

Voz 4 12:04 ya

Voz 14 12:09 para empezar cualquiera de los agentes secretos no cualquiera de los cero cero siete escuchar la banda sonora de John Barry la verdad es que es ponerse ya en Sitges

Voz 1880 12:16 esta sería la del agente secreto más otros de los secretos mejor guardados son los secretos de confesión o al menos deberían serlo claro secretos de confesión yo no sé si recordáis al pájaros por arrojaría

Voz 17 12:29 Amara uno Richard Chamberlain

Voz 1880 12:31 era al que cogimos cariño en el año ochenta y cinco que cuando llegó aquí fue una miniserie de televisión de cuatro episodios basada en una novela de Colima culo un sacerdote que no termina de tener muy claro si le interesa más el amor de Dios o el amor terrenal y cómo estaría otra maravillosa sobre secretos de confesión que es el yo confieso de Emery clip os acordáis que era el sacerdote otro tipo de secretos los que se guardan por amor como en el caso de la película Caro

Voz 7 12:58 querida

Voz 1880 13:01 nada ocurre por casualidad son dos protagonistas mujeres Kate Blanchet Irun y Mara en Nueva York años cincuenta son Teresa Karol Se conocen una de ellas está casada e infeliz y al final la tracción va a cambiar sus vidas pero tienen que llevarlo siempre

Voz 5 13:15 cree Jaime Peón estrato no y después hay Don de que no Totti será tal como tú sabes

Voz 1880 13:24 secreto es también en el idilio de esta pareja de la película The Reader son un niño y una mujer madura que se conocen en la Guerra Mundial al principio Seven ocho años más tarde la protagonista es que Blanchett esta historia llena de secretos que no se puede contar la verdad es que es brutal una pelea dos mil ocho

Voz 0194 13:43 entonces estoy pensando desde el principio no has traído a los secretos los tenía guardados en el último minuto

Voz 18 14:01 ya

Voz 14 14:09 cerramos la cada vez que ya hemos hablado

Voz 1880 14:11 de la importancia del confidente de en quien confías de la confianza a la hora de contar un secreto el título de uno de los discazo mejores de Tequila se llama confidencia guarda secretos cantados a voces como este