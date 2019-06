Voz 1150

00:06

en una década los nacimientos han caído casi un treinta por ciento en España el ruido de la política coloca demasiado a menudo en segundo plano los problemas de fondo de la sociedad y unas las tasas de natalidad más bajas del mundo es un dato que no se puede desoír indica desconfianza en el futuro precariedad en las condiciones divide a los jóvenes debilita seriamente al país pocos nacimientos y enorme retraso en la edad en que las madres tienen hijos en la agenda la política debería ocupar un lugar destacado esta cuestión y no se ve por ninguna parte la última ridiculez del tripartito de la derecha Vox tendrá en Madrid concejalías delegadas sin asiento en el Gobierno es decir Vox gobernará debajo de la mesa dice Manuel vais ciudadanos era un partido liberal y ahora pacta con reaccionarios y antieuropeos Rivera lo ha querido así que aguante su vela perros ofensivo que pretende engañar al personal con patéticos eufemismos sorpresa en las portadas de la prensa de hoy no es sabido encontrar en ninguna de ellas la que para mí era la noticia al día Facebook anuncia que lanza su propia moneda libra aunque de momento lo vende con piel social y apunta prioritariamente al Tercer Mundo es el principio de un proceso que puede cambiar el universo financiero y con ello nuestra relación cotidiana con el dinero y sin embargo ha pasado desapercibido en un mundo tan cambiante a veces nuestras antenas tardan en captar los mensajes una teoría del poder en el fútbol que me brinda un exdirectivo los clubs se divide en tres los que manda el presidente con el Madrid de Florentino los que manda el entrenador donde este Guardiola por ejemplo los que mandan los jugadores el Barça de Messi sin ir más lejos