El Larguero: Primera parte (19/06/2019)

Voz 1991 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de esto de diecinueve de junio día en el que Luis Enrique ha dejado de ser seleccionador nacional esta tarde en una rueda de prensa el presidente de la Federación Luis Rubiales acompañado el director deportivo José Francisco Molina hasta hoy era el segundo de Luis Enrique Robert Moreno ha confirmado que Luis Enríquez por motivos personales no va a poder o no podía seguir al frente del combinado nacional y que la decisión la habían tomado en pues después de de decírselo Luis Enrique ya sabéis que no estuvo en las dos últimas convocatorias por motivos personales y que eso al final ha sido evidentemente algo más importante que hace que sea incompatible ahora mismo con el puesto de seleccionador nacional como digo llega Robert Moreno ex entrenador nacional desde el año dos mil tres ha acompañado a Luis Enrique en los banquillos en la Roma en el Celta de Vigo y en el Barcelona siempre como segundo especializado en el aspecto táctico como Scout in pero Ariane hoy sin ninguna experiencia como primer entrenador en ningún equipo de de alto nivel esta oportunidad les llega hoy y lo hace ni más ni menos que al frente de la selección española es una decisión que ha tomado Rubiales para darle continuidad basado en la opinión en en la que afirma que evidentemente conoce al grupo conoce la metodología de trabajo que estaba llevando a cabo Luis Enrique que viendo el resultado de cómo se ha manejado en esas dos convocatorias esos tres partidos que ha estado al frente de la selección le da las suficientes garantías como para que siga al frente de del equipo se genera dudas por supuesto pero esperemos que le vaya muy bien porque las alegrías de Robert Moreno serán la las nuestras en un instante lo conocemos un poco más el el perfil del nuevo seleccionador nacional y escuchamos a los protagonistas pero antes os cuento el resto de noticias que nos ha dejado el día como por ejemplo que en baloncesto se ha disputado el tercer partido de la final de la Liga Endesa ACB con victoria del Barcelona siete ocho siete siete de un solo punto decidiéndose en el tramo final de partido así que vamos a tener cuarto partido al menos el próximo viernes a las nueve de la noche otra vez en el Palau se enfrentan el Barcelona y el Real Madrid las cuentas son claras sigan a Real Madrid campeón de Liga Si gana el Barça habrá su partido que se celebrará el próximo domingo donde la SER y volverá de nuevo a Madrid en cuanto al mercado de fichajes en el Barcelona hoy Reunión del presidente Bartomeu el director deportivo Eric Abidal en la gente desmán Dem velé en ese encuentro le han trasmitido al representante del jugador que lo consideran intransferible y que cuentan con él en el proyecto de presente y futuro del lo que puede estar tranquilo por algunas informaciones que habían salido que a lo mejor en ese posible interés del Barça en hacerse con los servicios de Neymar le han dicho que no se preocupe que no va a ser moneda de cambio para ninguna operación que cuentan con él y que a día de hoy el regreso de Neymar es imposible por cierto anoche tras el partido de Brasil en la Copa América habló Coutinho y que entre otras cosas dijo que no podía garantizar su continuidad en el Barcelona Nos ha fastidiado después de la temporada que ha hecho desde luego genera muchas dudas la continuidad la de Coutinho el problema el problema económico Coutinho ha costado ciento sesenta millones de euros con la temporada que ha hecho vamos dudo mucho que haya ningún equipo que de la mitad de esa cantidad para hacerse con los servicios del brasileño pero vamos que tiene muy claro que le ha marcado la temporada que ha hecho este año en el Barcelona y que si tiene alguna opción el conjunto catalán de deshacerse de él para hacer caja lo van a hacer en el Real Madrid hoy ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto blanco el francés ha sido presentado en sociedad en el Santiago Bernabéu donde había más o menos unos tres mil espectadores ya que recordar que es la cuarta presentación del Real Madrid esta temporada después de la de Djokovic Hassan hoy Rodrigo en el Atlético de Madrid siguen a la espera de poder hacer oficial dos contrataciones fundamentalmente Joao Félix Marcos Llorente siguen abiertas las negociaciones con el español para poder cerrar la contratación de Mario Hermoso el conjunto catalán ha subido las pretensiones económicas y estaría pidiendo una cantidad cercana a los treinta millones de euros una cifra que a día de hoy no está dispuesto a pagar el Atlético de Madrid hay que recordar que el Real Madrid en esta operación se guarda el derecho de tanteo tendría que desembolsar siete coma cinco millones de euros para de nuevo hacerse con la propiedad del jugador y que en el caso de que lleguen un acuerdo entre el Espanyol y el Atlético de Madrid y que deje satisfecho al Real Madrid se llevaría el cincuenta por ciento de de la operación no es decir que nunca va a aceptar una operación que esté por debajo de llevarse siete coma cinco millones de euros y poder sacar quince que son esos treinta que el Espanyol evidentemente mucho mejor tras la selección sub veintiuno de fútbol ha disputado segundo partido de la fase de grupos del Europeo de la categoría que se está celebrando en Italia ya ganado a Bélgica eso sí hemos sufrido hemos ganado dos uno goles de Daniel muy de Pablo Fornells a un minuto del final del partido en el otro partido del grupo sorpresa porque ha perdido Italia cero uno contra Polonia así que a falta de una jornada ya sabes que en este campeonato sólo se clasifican los primeros de cada grupo y el mejor segundo es decir que la cara de cara a la última jornada está Polonia con seis puntos IMAS dos goles Italia está segunda con tres IMAS un gol tercera aparece España con tres puntos menos uno es decir que a Polonia que es con la que nos enfrentamos en la última jornada la tenemos que golear mínimo de dos goles y a partir de ahí todo sería bueno para luchar mínimo por la tercera posición si por ejemplo Leganemos a le ganamos a Polonia dos cero E Italia no gana su partido empata contra Bélgica nos meteríamos como primeros de grupo en el caso de que Italia gane su partido que parece lo más lógico contra Bélgica que está siendo la la selección más débil deberíamos ganar de tres o más a Polonia para intentar meternos como como segundo pero bueno vamos a hablar de muchos más números que al final se hace todo un rollo y un y un poco lluvioso en Segunda División mañana arranca el play off por el ascenso a Primera División ya sabes que es la final partido de ida a las nueve de la noche en Riazor entre el Deportivo de la Coruña y el mayor y la Copa América anoche Bolivia uno Perú tres Brasil cero Venezuela cero es decir Brasil líder de grupo cuatro puntos Perú segundo con cuatro aparece Venezuela tercera con dos Bolivia es cuarta con cero en el partido en el grupo B tenemos un partido en juego acaba de comenzar a las once y media el partido entre Colombia hectáreas sabes Colombia que el había ganado en el primer partido Argentina cero dos bueno pues de momento está en el minuto siete de la primera parte están empatando a cero a partir de las dos media de la mañana hora española juega Argentina que juega contra Paraguay la juega después de esa derrota todo lo que no sea ganar hoy sería practicamente decir adiós a poder luchar por esta Copa América las once y treinta y siete contado todo empezamos

Voz 1991 08:39 Antón Meana qué tal muy buenas noches hola qué tal cómo estás Yago buena no Luis Enrique traspasado de la selección el futuro

Voz 0231 08:45 Moreno sí el futuro de la selección española pasa por una línea continuista ha decidido Luis Rubiales que sea el mismo equipo de trabajo que estaba con Luis Enrique el que lleve a España a la próxima Eurocopa es verdad que lleva ya tres partidos con la selección debutó en Malta con Victoria y luego consiguió dos triunfos importantes hace una semana contra Islas Feroe y sobre todo ante Suecia en el Bernabéu es un día feliz para Robert pero muy complicado porque él no quería ser primer entrenador porque su amigo Luis Enrique tiene un problema personal pero así ha sido la película In Luis Enrique le comunicaba la Federación no voy a seguir lo quiero dejar tanto el presidente Yago como Molina han tomado la decisión de que sea su ayudante el que sea seleccionador nacional

Voz 1991 09:28 evidentemente desde aquí a nuestro cariño en nuestro ánimo a Luis Enrique que se solucione todo cuanto antes que vuelva a la normalidad completamente entendibles en un mínimo pero hay prioridades en la vida hay esta es una de esas que no genera ningún tipo de duda se tiene que centrar en en su familia luego ya ya vendrá más banquillos más oportunidades más situaciones pero ahora desde luego Luis Enrique se tiene que centrar en lo que está así que desde aquí desde luego todo nuestro apoyo nuestro cariño

Voz 0231 09:57 la Federación Española de Fútbol Yago sigue siendo uno de los pocos estamentos transparentes con los medios de comunicación y por ese motivo hemos visto a a Luis Rubiales hemos hablado con él es una decisión muy complicada ha estado con Luis Enrique desde el primer momento y hoy lo ha pasado mal el presidente de la Federación también lo ha pasado mal en Rober Moreno hablábamos con él antes de la rueda de prensa

Voz 1991 10:19 no era fácil mucho tiempo trabajando con el además

Voz 0231 10:22 sí eso tú tienes en la mano el comunicado de Luis Enrique y uno le será cuenta que en tan pocas líneas el seleccionador quiere ser lo más caliente posible en un momento que para él personalmente es muy delicado

Voz 1991 10:33 dice esto debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy he decidido dejar dicho cargo todo mi agradecimiento a los representantes de la Federación Española por confiar la comprensión mostrada agradecer especialmente a todas las personas que forman parte del staff y los jugadores por su profesionalidad sin olvidarme de los medios de comunicación por vuestra discreción y respeto por la situación gracias de corazón Luis Enrique Martínez García dice uno de junio el dos mil diecinueve

Voz 0231 11:03 faltaba la fotografía él estaba Molina estaba Luis Enrique estaba Robert Moreno pero ni siquiera Luis Enrique tiene el cuerpo y es entendible para despedirse de la selección me parece hasta digno de elogio que ponga un párrafo para la prensa cuando realmente no hemos hecho nada del otro mundo sencillamente respetar una decisión que Yago simplemente de Luis Enrique y nadie debe opinar sobre ella

Voz 1991 11:25 por supuesto vamos a esa cuando alguien te dice hoy mira tengo algo más importante que es mi familia que es a lo que me debo vamos es que respeto total y absoluto in situ a nuestra comprensión como debe ser

Voz 0231 11:36 imitando un poquito al fútbol hoy ha sido la primera rueda de prensa de rodillas oficial como seleccionador es verdad que había sido seleccionador interino tres partidos pero hoy la primera desde que le anunciaba recibirles como nuevo seleccionador Romero le ha preguntado por un tema que está en la calle si le preocupa lógico la poca experiencia que tiene como primer entrenador debuta como primer entrenador pero él se defiende de la siguiente manera

Voz 0065 12:00 evidentemente como he dicho al como he dicho al principio lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados si nosotros ganamos partidos ir llegamos a la Eurocopa el hacemos un buen papel y la ganamos nadie se va a acordar de si yo tenía de más a menos experiencia en este momento

Voz 1991 12:16 supuesto completamente de acuerdo pero a día de hoy evidentemente sin saber cómo puede funcionar las la selección con un entrenador que como primer entrenador porque sabemos que por lo que lo conocemos y nos han contado de gente que lo conoce es un tío muy trabajador muy metódico que tácticamente es un tío que ha estudiado un montón un gran Scout in quiero decir tiene un bagaje de trabajo pero una cosa es estar como ayudante de una cabeza pensante o de un primer espada y otra cosa es convertirte tú Twelve el que manda la el equipo y el que toma la las decisiones por supuesto asesorado por su equipo de de trabajo nosotros tenemos las dudas el probablemente tendrá menos dudas porque sabe lo que ha estudiado lo que ha trabajado lo que se ha currado para llegar a esta a esta situación dudas si confianza plena y absoluta nuestro apoyo para que vaya bien porque lo digo al igual que al inicio su alegría es van a ser las nuestras con lo cual ninguno la aquí puede pensar bueno esto es una decisión a ver si se la pega en Italia que piense eso es un éxito las cosas como son pero que haya dudas del funcionamiento pues es lógico veremos veremos cómo funciona y ojalá le vaya le vaya muy bien por cierto hablado un tema sobre luego analizaremos imbuido más en profundidad pero ha querido también no se sin dar es un palo yo creo que no pero hablar un poco en los medios de comunicación como diciendo os voy a dar la mínima importancia que os voy a dar porque hay Si bueno ya veremos ya analizaremos las cosas yo no es que suela leer mucho o leo muy poquito de los bueno la verdad es que no nos leo nada le ha entrado un poquito el espíritu Luis Enrique en ese momento eh

Voz 0231 13:53 pese opuesto a tu poco a la defensiva Lluvero contra una cosa es real de hoy yo nunca había hablado con él me he presentado soy Antón Meana de la Cadena SER y me ha dicho Sé quién eres no hace falta que te presentes sin sabe quién soy yo aunque sea

Voz 5 14:06 habrá escuchado un día de refilón la Cadena SER cuando me ha dado paso Yago debe

Voz 0231 14:09 a Manu Carreño Dani Garrido aunque sólo sea por eso ellos se protegen mucho cosa que entiendo pero no viven ajenos a las críticas de hecho cualquier crítica les molesta nos lo hacen saber a los medios y ojalá que el buen trato que tiene la educación exquisita que tiene cercanía con la prensa no cambie no tiene previsto de primeras dar entrevistas individuales es lo que ha dicho y la Federación

Voz 1991 14:31 yo creo que hoy al menos era el día de presentarse de forma individual de conceder entrevistas a los medios de comunicación de forma individualizada pero es decisión de la Federación

Voz 0231 14:40 pero creo que él tiene por lo menos en la cabeza un plan esperemos que su forma de trabajar sea la mejor para los jugadores para la gente de la federación que les rodea porque él ha dicho hoy que siempre soñó con esto con ser primer entrenador siempre

Voz 6 14:55 sí había pensado desde que tenía catorce años que algún día iba a ser primer entrenador en el máximo nivel era algo que yo me crié me repetía a mí mismo pero no esperaba que esta manera entonces llega en unas circunstancias muy especiales y sobre todo me ha valido que que Luis estaba de acuerdo ha dicho que quería que que adelante que que teníamos su apoyo para mí eso es lo más importante

Voz 0231 15:12 desde el punto de vista más positivo que lo puedo decir que no se interprete como un palo se tiene en muy alta consideración Él cree que está muy preparado que es una persona muy metida en el mundo del fútbol

Voz 1991 15:22 por eso está muy bien pero luego hay que demostrarlo muy metida

Voz 0231 15:25 en la preparación de clubes que ha estudiado mucho que lleva muchos años en la élite y que le llegan en el momento perfecto para él cree que es el seleccionador idóneo y que todo su conocimiento lo pone al servicio del fútbol español y que está más que preparado para el cargo eso es lo que piensa él que esto no es un marrón porque él está preparadísimo para ser seleccionador Naciona

Voz 1991 15:45 la autoestima está muy bien mientras no caigas en el narcisismo esto es así de sencillo que el tío tenga confianza en sí mismo me parece estupendo sea creo que que que que te da más tranquilidad no pasa que luego hay que hay que demostrarlo el que confía en dicho esto me gusta mucho en rueda de prensa

Voz 0231 16:00 a mí también tanto los tres partidos que estuvo de

Voz 1991 16:02 es digamos sustituto de Luis Enrique como día de hoy el el plantarse en la rueda de prensa el cómo se expresa como dice a mi me gusta pero claro a ya no viene como sustituto viene como seleccionador nacional hay que demostrar más cosas habrá que habrá que verle cuando no

Voz 0231 16:16 a mal dadas con lo que es lo que suele ocurrir con la gente que comparece ante unos empecé a ver local

Voz 1991 16:21 Dones el deporte en el que confía en él claramente es

Voz 0231 16:23 Luis Rubiales presidente de la Federación que hoy mismo ha recibido él y sobre todo su gente llamadas por la mañana de representantes ofreciendo a entrenadores para el banquillo de España había entrenadores buscando la posibilidad normal gira la selección española se había un puesto vacante yo creo que muchos de ellos no sabían que la decisión de Luis Enrique ya estaba tomada llamaban por si acaso por si Luis Enrique no seguía pero hoy mismo repetimos han llamado a la Federación representantes ofreciendo a entrenadores reconocidos del fútbol español por si necesitaban técnico para el banquillo de España pero dice Rubiales que confían mucho en este cuerpo técnico

Voz 1346 17:05 creemos en este equipo queremos seguir contando con este equipo no que que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol les confieren Rober como seleccionador ellos serán los encargados de llevarnos a Ana Eurocopa hacer lo máximo porque España hagan un buen papel en la Eurocopa nos clasificamos que esperemos que así sea aún caseros momento duro va a afrontar el reto con profesionalidad con una tremenda preparación estamos convencido de que es la mejor opción para

Voz 1991 17:39 en el banquillo de la selección quién suele decir a Rubiales eh en un año cuatro seleccionadores ha tenido España no es nada habitual no sólo en España sino en cualquier selección se han dado a diferentes circunstancias evidentemente la más lamentable la de la de Luis Enrique que por un tema que es un tema familiar pero los datos están ahí cuatro seleccionadores en un año cuando llegó Luis Enrique en ratificó en el cargo a Julen Lopetegui luego pasó lo que todo el mundo sabe Fernando Hierro Luis Enrique y ahora Rubén Moreno algo más Meana

Voz 0231 18:09 que la primera lista la tiene que dar a finales del mes de agosto para los dos partido de septiembre el día cinco en Bucarest ante Rumanía el día ocho su primer partido en España va a ser en Gijón en El Molinón contra Islas Feroe un partido que era casi un homenaje a Luis Enrique aunque es un homenaje a Quini pero estaba programado como el gran reclamo Luis Enrique vuelve a su casa como seleccionador una pena que no podrá estar en el banquillo y va a ser el primer partido de Robert Moreno que recordemos tiene todo partidos oficiales hasta que termine porque ya no hay amistosos dos en septiembre dos en octubre dos en noviembre y a ver si consigue que España será primera de grupo y pueda jugar la Eurocopa del año dos mil bien

Voz 1991 18:49 Axel Torres qué tal buenas noches qué tal buenas noches tú conoces a Robert Moneva Moreno bueno lo primero como Le conociste

Voz 7 18:57 bueno no no no es que tengamos una relación estrecha a él él tiene una editorial de libros o tenía porque entiendo que desde que está en la Federación crucial ha dejado un poco un poco de lado una Edit

Voz 0267 19:09 una editorial de libros de fútbol él es un gran amante de la táctica un gran amante de la divulgación sobre sobre el fútbol en en cuestiones metodológicas adscrito libros de hecho tienen un libro que se llama mi receta del cuatro cuatro dos que es uno de los libros con los que inaugura su colección de la editorial fútbol de libro

Voz 8 19:30 aquí hiel bueno pues

Voz 0267 19:33 nos ponemos en contacto por que yo tenía una página web y sigo teniendo una pagina web sobre fútbol del marcador y en este punto Mi y hacemos un acuerdo de de colaboración en el que digamos que anunciamos sus libros en la web piel nos regala unos cuantos libros para regalar a los lectores Si bueno pues lo conocía si es es decir tomamos un café para para hablar de de este acuerdo la verdad es que después de esa ocasión solo nos hemos visto una vez más que fue en un aeropuerto este año en Sevilla que coincidimos después de ir a ver un partido y charlamos un rato está tampoco es que tenga una relación estrecha con él

Voz 1991 20:12 ya tiene más que yo

Voz 0267 20:14 bueno tú esos dos encuentros si la verdad me pareció un tipo agradable un tipo sobre todo muy interesante muy preparado realmente es un placer hablar de fútbol con él

Voz 9 20:26 bueno pues por ese claro

Voz 0267 20:27 pimientos que sin conocimiento a digamos de de dos ocasiones si de un par de mensajes pues le deseo lo mejor por supuesto creo creo que que en que es un tipo que ha trabajado mucho para llegar a hacer algo en el fútbol que probablemente no esperaba llegar así creo que nadie lo esperaba ahí a nadie le parece agradable pero pero bueno yo desde luego hoy estaba ahora releyendo un poquito su libro pues pues bueno creo que el conocimiento lo tiene todo no el conocimiento está fuera de duda de hecho es es a los cuerpos técnicos de Luis Enrique siempre ha sido un poquito el el analista en la analista de de rivales en el que ha consumido más ha preparado más vídeos tácticos si por lo tanto en este sentido creo que que hay que estar muy tranquilos porque probablemente sea una de las personas en un aspecto táctico analítico metodológico de las personas más preparadas que hay en el fútbol español

Voz 1991 21:24 los que lo conocen dicen que es un loco en el sentido positivo de la táctica que es un currante osea que vive por y para el fútbol

Voz 0267 21:31 sí sí hombre ya te digo si alguien que que estaba en ese momento cuando tuvimos ese encuentro él era segundo entrenador del Barcelona sea era el segundo entrenador de Luis Enrique en el Barça

Voz 1991 21:42 sí sí sí

Voz 0267 21:45 pese a tener esa posición que ya es una posición importante en el fútbol ya muy interesado en en divulgar digamos en información táctica sea la editorial La evidentemente no le podía dedicar pues mucho tiempo porque era segundo entrenador del Barcelona pero pero pero vamos que que en ese momento cuando hacemos ese acuerdo el el segundo entrenador del Barça ahí sigue con la idea de intentar que se publiquen documentos en España divulgativo sobre tácticas sobre libros para entrenadores libros para gente que se quiere Mar desde una vertiente a casi más científica al al fútbol no creo que eso habla perfectamente realmente el libro Amos insisto está lleno de esquemas de dibujos lo que lo que es un libro de táctica lo que es un libro para entrenadores no pero realmente un libro muy trabajado hoy

Voz 9 22:39 el sexto a las pocas conversaciones que

Voz 0267 22:41 tenido pues van en ese sentido no recuerdo que en este último encuentro en un aeropuerto yo venía de comentar el partido Sevilla y Barcelona Hay el había ido a ver como segundo entrenador de España el Sevilla Barcelona Hay había sido un partido muy rico tácticamente yo le le pregunté algunas dudas que tenía sobre

Voz 1991 23:01 como había planteado el Sevilla en el partido

Voz 0267 23:04 estoy realmente pues bueno de las personas con las que disfrutas porque sabe más que tú te aporta muchas cosas evidentemente porque es un maestro de

Voz 1991 23:15 más que grandes cambios con respecto a Luis Enrique yo creo que van a ser matices no Axel

Voz 0267 23:20 sí a ver al final ellos eran un equipo de de trabajo que que han siempre digo hemos funcionado de manera muy muy colectiva e incluso él cuando cuando habla no no habla casi nunca en primera persona del singular no habla de nosotros incluso en en este momento en el que asume ahora el el cargo por ejemplo Rafael porque es su preparador físico es una persona muy cercana Eli que tiene también mucho mucho peso es decir yo creo un equipo de trabajo están acostumbrados a trabajar juntos que evidentemente Luis Enrique pues será la cara visible y el más importante del equipo de trabajo pero pero yo no no esperó a ver evidentemente todas las personas tenemos gustos distintos no y hay cuestiones que bueno pues iguala a uno le gusta más un jugador y a otro le gusta más otro ya por ahí puede haber alguna variación pero la idea de juego que metodológicamente tácticamente hay mucho de sí de Rover Moreno en en el Luis Enrique que hemos conocido sea desde el bar sabes que le acompañaba en todas partes es en este sentido el el si existe algo así como Luis en riquísimo en el fútbol como tendencia futbolística está impregnada también de Robert More Robert Morenito si se me permite la expresión

Voz 5 24:42 gracias Axel un abrazo o un abrazo hasta luego