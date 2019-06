El Larguero: Segunda parte (19/06/2019)

Voz 0239 00:00 estamos analizando la salida de Luis Enrique en la selección española

Voz 1991 00:07 la de Robert Moreno como primer entrenador en gallego te gusta la decisión de la Federación

Voz 1 00:15 bueno lo lo primero que me consta que decir es que no entiendo muy bien la de

Voz 0866 00:21 decisión de que de que no atienda a los medios de comunicación porque más allá de ese paraíso de la transparencia federativa que nos quiere vender Antón Meana

Voz 2 00:30 eh pero

Voz 0866 00:33 de dónde venimos y venimos de Lopetegui que atendía a todas las radios los días antes de los partidos y después de la rueda de prensa que concedía entrevistas individuales Vicente del Bosque que llamaba El a Radio Taxi para que le metieran porque lo habían pedido una entrevista y ahora admitimos que el seleccionador no hable con absolutamente nada

Voz 0834 00:51 oye ir encima decimos que que es muy educado Ike

Voz 0866 00:56 la transparencia de la Federación rezuma por los cuatro costados creo que nos estamos volviendo todos un poco loco porque entre otras cosas a Rubén Moreno le conviene no que conozcamos nosotros que conozcan los oyentes de la Cadena Ser los de Onda Cero los de la coperos de Radio Nacional los lectores del país del marca y resulta que que que dicen que no me parece un error eso

Voz 0834 01:17 adelante y luego a mí

Voz 0866 01:20 parece una decisión bastante arriesgada y hasta cierto punto incomprensible porque éste con todos los respetos y ojalá tenga mucha suerte y nos lleve a la Eurocopa y la Ganemos el no ha entrenado en la élite Antena tres partidos en la élite uno con Malta España Irla cero España hay España Suecia

Voz 0834 01:42 es es un técnico que que

Voz 0866 01:46 de primer entrenador a me parece que en L'Hospitalet en el dan y algo así y luego ha sido Scout de Luis Enrique en el Barça segundo entrenador en el Celta durante un periodo y luego con Luis Enrique en la selección no creo que que le falta experiencia para para dirigir a la selección y la selección más sede que la Eurocopa este encaminada luego llegan la fase finales son muy duras hay mucha tensión hay mucha exigencia y creo que esa experiencia no la tiene realmente si nos llegan a decir a todos hace tres meses que el segundo de Luis Enrique al que ni conocíamos iba a ser el seleccionador español para la Eurocopa no no lo hubiéramos creído luego las circunstancias han conducido a a que esto suceda pero pero yo esperaba que la selección que que la Federación dijera bueno pues esto termina una etapa desgraciadamente tiene que terminar por por lo que tiene que terminar hay muchos entrenadores en España que tienen un bagaje entrenando en la élite en vestuarios complicados y difíciles al cargo de seleccionador creo que pegaría más que Rubén Moreno

Voz 0239 02:55 pero bueno yo quiero firmar debajo de lo que ha dicho inició la exposición a mi me parece que un error de Robert Moreno el único que ha cometido en toda la rueda de prensa ya es comprensible ponerse delante del toro que se ha puesto hoy el rover Moreno equivocarse mínimamente no es sencillo y creo que en lo único en lo que se equivocados en intentar comparar el trato que tenía Luis Enrique con los medios de comunicación con el que tiene que tener él me parece que les un meritorio creo que a todos o todos tenemos derecho a que no llegue nuestra oportunidad y tenemos que agarrarnos con fuerza esa oportunidad pero Luis Enrique tenía cierta ascendencia como para tratar a los medios de comunicación de la manera que la trataba el yo creo que tiene que escoger por su propio bien no por el propio Ben de la Federación y por el propio bien de los medios de comunicación que cubrimos la selección yo creo que por su propio bien tiene que tomar en ese sentido otra dirección yo creo que opuesta a la que tenía Luis Enrique ante los medios de comunicación dicho esto a mi me parece que esto es una decisión sin vuelta atrás creo que todo lo que sea lo que no se ahora mismo llegara hasta la fase final de la Eurocopa con la clasificación encarrilada con Roberto Moreno como cabeza de cartel sería un error decir desde el primer momento hay que disipar la duda de si la rueda de prensa de hoy ha sido muy rotundo tanto Rubiales como Molina y bueno deja un resquicio a que fue el primer entrenador de la selección española en la fase final de la Eurocup manosear Robert Moreno yo creo que esta es una decisión sin retorno así la han vendido así tiene que ser en cuanto a las capacidades de seleccionador bueno yo creo que en torno a los seleccionadores hay a veces demasiada mística a mi me parece que que seguramente por conocimientos yo creo que Rober Moreno tienen la capacidad con la selección que tenemos de hacer un buen papel como responsable máximo de la selección española sólo me cabe una duda que nos queda un año por despejar yo he visto en las fases finales de una Eurocopa o Mundial perder la cabeza gente como Camacho perder la cabeza a mitos como Luis Aragonés es la perdió pero menos creo que en su última etapa Vicente del Bosque de los grandes yo creo que menos la perdió y creo que cuando tú te presentas por primera vez casi sin experiencia a una fase final de un torneo grande como la Eurocopa gestionar treinta días de portadas de comentarios de programas de radio de programas de tele misión es casi tan importante como saber ser muy bueno entrenando quitándose la duda que ahora no la vamos a poder despejar creo repito que es una decisión de no retorno y confío mucho en los conocimientos técnicos y tácticos de Rover Moreno Cañete

Voz 3 05:35 bueno lo primero a mí lo que me preocupa no es que no

Voz 4 05:38 la los medios y lo que me preocupa es la situación de lesión de que no

Voz 0239 05:41 a mí tampoco me preocupa desde aquí un abrazo grande para él ha quedado claro cómo logró preocupa todo añade

Voz 5 05:47 no pero creo que en la en la relación con los medios sinceramente pues no es tan trascendente yo entiendo que estamos en un medio de comunicación y obviamente tiramos

Voz 0239 05:54 para entrar entre ardiente para todo pero yo creo que en una fase final extra ascendente

Voz 5 05:58 bien en una fase finales distintos efectivamente es distinto ya

Voz 0239 06:01 yo creo que estamos hablando de una fase final y si vale mi opinión quiero decir es seleccionador nací

Voz 1991 06:07 tal como seleccionador nacional en cada convocatoria tiene que hablar al menos una vez con los medios de comunicación de forma individual de cómo ha sido toda la puñetera vida bueno pero vamos que han tomado esta decisión porque Luis Enrique tomó esta decisión a lo mejor como forma continuista ahora Robert Montero Moreno que no es Luis Enrique pues tendrá que tomar otras decisiones para mí tiene que atender porque es el seleccionador nacional

Voz 3 06:31 al que sí pero que éste que toda absolutamente a mí sí me preocupa que si él que si él decir toma esta decisión pues vale pues pues venga p'alante sabes que no es lo que realmente debe de eh

Voz 0239 06:43 es la gran valoración de Robert Moreno no

Voz 0866 06:45 no hemos dicho eso bueno bueno

Voz 0239 06:47 no es que tú has empezado por eso nosotros fíjate eso eso es una vez y otra tiene que hacer

Voz 3 06:53 vender a todo el mundo a los quinientos cincuenta medios de comunicación que hoy tienen que haberle que verle

Voz 0239 06:58 no no no no yo creo yo quiero Cañete ya habrá que respetarla al muchacho seguramente seguro seguro aunque no lo diga usted a mí tampoco me gusta pero no lo que yo digo es que desde hoy desde hoy es un día complicado para decirlo Rubén Moreno en muchos sentidos se tiene que desligar de la figura de Luis Enrique porque Luis Enrique ya no es el seleccionador nacional al abrazo evidentemente no subamos todos y creo que todos los medios de comunicación lo han demostrado pero desde hoy Roberto Moreno se tiene que desligar de la manera de comportarse de Luis Enrique en lo deportivo en lo extradeportivo y creo que hoy es un error es un error y además mentira es decir en rueda de prensa que es el único error que algo que ha acometido en rueda de prensa por lo menos para mí pero que es un error decir no leo nada si me llamó podría estáis of aquí los censores es que luego lo protejan porque como ha dicho Gallego me parece que la mayor protección que puede tener ahora Robert Moreno es la calidad que tiene para ponerse delante de un micrófono no ponerse nervioso y explicarle a todo el mundo lo que tienen en mente para poner en práctica como seleccionador nacional creo que es una bala que Luis Enrique se puede permitir porque ha sido un maravilloso jugador y un fantástico entrenador es un fantástico entrenador se puede permitir esa bala dejarse al ala recámara pero creo que un chaval de cuarenta y un años al que le llega esta oportunidad es una bala que debería aprovechar no que Kelme de lo que a mí me importe demasiado que hoy esté aquí lo que me importa en absoluto

Voz 3 08:32 a juicio en ningún momento va ser porque la relación que te ha con los medios que tú sabes cómo claro que hay gente que sí que le por eso y mucho más es decir a partir de ahora Rober Moreno cae mucho peor que si hubiera tenido a todos los medios de comunicación hoy hasta las seis de la mañana es necesario eso es así

Voz 0239 08:47 porque además no creo que haya sido una de junio

Voz 3 08:49 a mi juicio de sobre Robert Moreno no tiene nada que ver con las decisiones que él tome a la hora de atender a los medios de comunicación que serán más o menos acertadas y que en ese sentido pues habrá un debate que no es el mío

Voz 0239 09:01 yo creo que es una decisión difícil para perro

Voz 3 09:03 él es una decisión muy complicada porque no es por inesperada lo primero porque nadie espera que un seleccionador que que que bueno que acaba de llegar teóricamente acaba llegar Luis Enrique vaya mucho tiempo con un proyecto por delante pues se tenga que marchar y de la forma en que se que se marcha a partir de ahí pues se abren las posibilidades que imagino que sabrán abierto la cabeza de Molina en la cabeza de Rubiales que hacer si continuar con Robert Moreno que es un chico que evidentemente pues puede estar muy cualificado pero no tienen experiencia porque esto no es opinión es es que esto es la realidad es muy distinto ser un perfil de segundo entrenador fantástico por lo que contaba antes Axel un tío documentado en el sentido

Voz 0239 09:40 sí

Voz 3 09:41 táctico metódico aceptar etc etcétera a ser primer entrenador donde hay que tomar ya decisiones son algunas de las decisiones son muy difíciles muy complicadas y sobretodo porque afectan a profesionales del fútbol que que bueno en algunas ocasiones somos un hemos sido yo he sido y en algunas ocasiones son un regalo no en la actualidad entonces es mucho más difícil ser primer entrenador que según él no va a tener que demostrarlo porque es muy relativamente sencillo llegar ahora mismo la selección hacer una lista es decir oye chicos que Luis Enrique no estaba vamos a trabajar porel vamos a echar una mano porel vamos a Ikea eso compromete mucho al grupo a partir de ahora va a tener que la selección y comprometer esa otra vez ya no de hace factores externos sino de lo que él sea capaz de comprometer al equipo no que es una cosa muy distinta que Sabero entender de fútbol haber estudiado el fútbol con todo el respeto y convencido además si todos lo dicen que será así es mucho más complicado y efectivamente el gran problema no lo tendrá ahora la clasificación que la tiene bastante bien ubicada hay que en definitiva no tiene demasiada convivencia con los jugadores y no tendrá cuando llegue el Mundial porque en eso sí que estoy plenamente de acuerdo con vosotros yo también he visto seleccionadores volverse absolutamente locos y que les supere la situación de estar treinta días metidos en un hotel solamente hablando diariamente con el grupo técnico oí con los jugadores y que luego tener que estar leyendo escuchando y demás es absolutamente mentira porque no hay ningún profesional del fútbol todavía no lo he conocido y cuando lo conozca cambió de opinión que no le no escucha y es absolutamente impermeable a las críticas ni los más duros del lugar son capaces de eso de de de soportar esto pero entiendo que Rubiales tenga un problema a este chico no lo ha hecho mal la gente no está a disgusto con él es la situación más estable más llevadera y a lo mejor yo sí que pienso que a lo mejor el hecho de que siga Rober Moreno en la selección puede que la situación de Luis Enrique sea reversible quién sabe si en un futuro próximo ojalá también satisfactorio si resuelve los problemas que él tiene ahora mismo porque los problemas no van a ser eterno se resolverán para bien o para mal imagino yo que los desconozco pero se resolverán yo creo que esto el hecho de que este rover Moreno puede ser que la vuelta de Luis Enrique en algún momento dado no sabemos cuando sea reversible esa sea posible revertir esa situación que ha generado

Voz 0239 12:10 Marcos no te oigo no estoy escuchando esto escucha

Voz 6 12:13 estoy aprendiendo en el sentido de que es una decisión muy difícil es una decisión muy difícil porque llevo una carga emocional terrible para nosotros lo vemos con relativa a la desde fuera sin saber la dimensión real del problema que que se vive dentro porque estamos hablando de un segundo entrenador lo salvando las distancias porque afortunadamente en aquella época no existía el problema que existe ahora en la sucesión que hizo el Barça con

Voz 0239 12:37 con Guardiola con Tito

Voz 6 12:39 tampoco tenía ningún tipo de experiencia era segundo entrenador del Barcelona y y cogió aquel equipo y lo acabó llevando desgraciadamente la enfermedad pudo con él pero lo acabó llevando a la conquistar una Liga con con cien puntos en eso de la experiencia las vamos a poner de acuerdo todos porque no la tiene eso es evidente está preparado si tiene conocimiento también cuenta con el aval de lo de la Federación por supuesto que otro tipo de seleccionador podías encontrar y creo que discrepo tanto de Jesús como de Antonio que la Federación lo ha hecho bien se habrá hecho bien porque lo ha gestionado de la manera más rápida posible dando el tiempo necesario estamos a veinte junio ahora mismo ya tiene dos meses para empezar a preparar ya su primera lista el partido de de septiembre y a partir de aquí pensar en la Eurocopa para mí el problema no este seleccionador el problema es realmente de jugadores tiene España un equipo para aspirar a ganar la Eurocopa

Voz 0239 13:29 ese es el gran ese debate porque es

Voz 6 13:31 España viene de tres de tres tortazos consecutivos Brasil dos mil catorce Francia dos mil dieciséis Rusia dos mil dieciocho con entrenadores experimentados que como bien decía Antonio S volvieron locos hasta incluso Del Bosque lo lo pasó mal en aquella concentración de Francia dos mil dieciséis en la isla de rey cuando sienta Casillas en el en el banquillo y apuesta por De Gea con jugadores

Voz 0866 13:54 de altísimo nivel acostumbrados a vestuarios

Voz 6 13:57 este como Fernando Hierro al que todos vimos encarnó dar superado por la situación y creo que Rubiales y la Federación se han encontrado con una situación

Voz 0239 14:05 terrible insisto en el punto de vista hemos

Voz 6 14:07 mal porque al final en un solo año España tenido

Voz 0239 14:10 una razón o por otra cuatro seleccionadores

Voz 6 14:13 eso quién lo quién lo puede gestionar es para mí eso es ingobernable en ese aspecto

Voz 1991 14:19 se la está jugando Rubiales con esta decisión porque evidentemente yo creo que si esto no funciona a Robert Moner Moreno alguien le va a pedir responsabilidades yo

Voz 0866 14:30 claro ha admitido la responsabilidad te dirán que sí

Voz 1991 14:34 esto es como todo o no la decisiones de Rubiales dejó jode cómo va a decir

Voz 0239 14:37 el órgano no Rubiales puso a Fernando Hierro

Voz 0866 14:40 Fernando Hierro se la pegó en el en el Mundial y tampoco se repitieran responsabilidades y yo

Voz 0834 14:46 creo que Rubiales en el el de la experiencia del Mundial

Voz 0866 14:52 a lo mejor tenía que haber sacado una conclusión porque lo que vimos en la experiencia en el Mundial es que Fernando Hierro que no había sido entrenador en la élite porque no lo había sido entrenado al Oviedo y avistado de segundo alguna vez no no no había llevado la voz cantante en un vestuario de élite y eso se vio en el grupo porque él el entrenador de la selección los conocimientos tácticos con las nuevas tecnologías como bien ha dicho en la rueda de prensa todos conocen cómo juegan los equipos de los otros los scout y eso está muy bien pero luego el seleccionador es un hombre que lidera puede liderar desde la vehemencia con la que lideraba Luis Aragonés sólo hay que recordar la charlas que dio en en en la Eurocopa aquella que arrastraba al grupo y hacía creer a grupo o puede liderar desde el otro punto de vista que era Vicente del Bosque al dándole toda la responsabilidad el apoyo la bonhomía que tenía la ascendencia que tenía delante del grupo eso no lo tuvo Hierro no lo tuvo Hierro Rubiales la verdad cuenta y esa es la duda que tengo yo con Roberto Moreno porque luego en un vestuario aparte de explicar en la pizarra los partidos hay que saber motivar potenciar a los futbolistas exigirles cuando hay que exigirles pasarle la mano por el lomo cuando hay que pasarse la eso eso lo hace un entrenador que lo ha hecho muchas veces no lo tiene que aprender a hacer ahora

Voz 0239 16:16 eso es evidente pero yo creo que hay una gran diferencia entre lo que pasó y lo que puede pasar lo que pasó es que Fernando Hierro tuvo cuarenta y ocho horas de trabajo porque Lopetegui dejó tirada para mi en mi opinión a la selección española y el presidente se vio obligado a tomar una decisión que yo creo que era la única que podía tomar en ese momento pero esto es opinión y creo que Fernando Hierro tuvo dos días y que no pudo tomar decisiones como seleccionador que había algunas decisiones incluso deportivas que venían ya impuestas después de veintitantos días de concentración después de una clasificación después de un montón de cosas en las que Fernando Hierro traía una herencia arrastrada hay bueno pues tira un poquito de de lo de de de lo que hacía Lopetegui pero siendo Fernando Hierro eso salió como salió sí Ruber tiene poco que perder yo creo que Robert tiene un año por delante para hacerle la la selección a su imagen y semejanza que los jugadores le van a apoyar porque en la rueda de prensa ha dicho Robert ha dicho Molina ya he dicho Rubiales que se han puesto en contacto con los jugadores con los capitanes en este caso y que todos han visto con buenos ojos la presencia de Rover ese es el momento ahora a partir de septiembre demostrarlo no sólo con palabras sino con hechos apoyará Ruber con los hechos y me parece que Robert tiene un año por delante de Fernando Hierro tuvo dos días cuarenta y ocho horas Robert no tiene ninguna hipoteca venimos de fracasar en las últimas fases finales ir ver tiene la única hipoteca de hacer la mejor selección nacional posible para eso tiene un año Fernán el Hierro tuvo cuarenta y ocho horas yo creo que la diferencias

Voz 0866 17:45 grande

Voz 3 17:47 sí y además yo creo que es muy complicado ser seleccionador en el Mundial no durante años fantásticos ex seleccionador sólo tienes que ver partidos trabajar con tu gente viene todo el mundo muy contento muy agradecido de que le llamen es en vez de a llevarlo a otro a mí bueno ha jugado pero pasó una semana aquí me da prestigio a la hora de renovar me va a servir llega al Mundial y es otra historia el Mundial Eurocopa es otra historia porque estas treinta cuarenta días concentrado quieres jugar obviamente hice produce unas circunstancias muy complejas y es que tú preparas una selección para la Eurocopa a partir de septiembre donde tienen unas premisas pero esas premisas semana garete desde el momento que pasa muchas ocasiones que los jugadores clave eso básicos que tú has considerado líderes de ese grupo pues han llegado a lo mejor Alba la Eurocopa fundidos muy cansados o incluso tocados medio lesionados y entonces nadie al menos yo de todos los que conocido nadie se ha atrevido a sentar a los que tienen que sentar a poner a los que están en mejor forma porque es esta la Eurocopa el Mundial se juegan un mes muy complicado que es a final de temporada IU resulta que los que son mejores si han hecho mejor temporada y además son líderes y además han hecho las cosas muy bien en el pasado pues no están para jugar en este mes en concreto igual hace cuatro meses sin ninguna duda pero en este mes en concreto no entonces ahora empieza así

Voz 0239 19:15 tan perdona Santi entrenadores con experiencia en los que todos tenían

Voz 3 19:17 me entretengo cuando yo te estoy hablando esto de esa es deseable desde que conozco el fútbol hablando de la última

Voz 0239 19:23 bueno pueblos ya el éxito que para mí tuvo

Voz 3 19:25 Aragonés y Vicente del Bosque cuando ganaban títulos primeros que contaron con grandes jugadores que llegaron en buenas condiciones Ése fue fundamentalmente el éxito olvidarnos de las charlas que yo he visto las mismas charla de Luis Aragonés pero hemos perdido y hemos hecho el desastre y luego visto una charla de Aragonés por televisión cuando han ganado que son maravillosas is son casi las mismas pero en ese momento tiene un equipo fantástico que llegan muy buenas condiciones y evidentemente pues te Cures de gloria y otras veces pues no llegas en las mismas condiciones llegase en condiciones penosas por circunstancias por agotamiento no te atreves a hacer los cambios que deberías hacer pertinentes porque son muy completo la aussie tres trasladarían tremendo debate al exterior que nadie que la aguantar relación y entonces acaba diciendo bueno pues yo voy a jugar con los que tengo que jugar yo Jesse perdemos pues repartimos culpas entre ellos y yo no IESA decisiones fuertes que hay que tomar que que este el verano pasado lo hablamos durante Dial pues no se toman no no sé no hay nadie que sea capaz de tomarlas y a veces hay que darles a este jugador que es maravilloso fundamental básico líder de mi selección ha jugado todos los patios conmigo y los va a seguir jugando porque este mes en concreto dado que es un jugador tan bueno ya jugados Liga Champions Copa del Rey de todo pues ha llegado en condiciones ínfimas para jugar no la última final de Copa del Rey vimos a jugadores del Barcelona que nada se parecieron a jugadores que durante el año han rendido extraordinariamente bien ya han ganado la Liga qué pasaría si hay un Mundial una Eurocopa dos semanas después pues que a lo mejor tienes que sentarle sí suta que son los mejores jugadores del país no pues son circunstancias en las que yo espero algún día haberse ojalá si fuera Rubén Moreno el que el que sea capaz de tomar este tipo de decisiones que como dice Romero y como dice Gallego pues está libre de pecado puede tomar las perfectamente porque mi estaré dando un equipo campeón la han puesto en el ni tiene una gran responsabilidad más que la lógica en el puesto en el sentido de colles toma caído porque me ha caído por lo hubiera gestionado el viaje además como yo como como como como buenamente puede mis conocimientos me den pero sin ninguna presión de nada

Voz 1991 21:32 y acabo y yo me imagino sin conocer realmente el trabajo de Robert Moreno que en la selección muchos cambios en Romero tampoco bailar es una línea continuista con sus matices con su personalidad de de de Moreno pero más o menos la selección que estábamos viendo con Luis Enrique

Voz 0239 21:50 pues más o menos siete ocho futbolistas que tenemos todos todos más o menos en mente y luego hemos estados de forma que da un año delante y luego hay jugadores que la rompen a principio de temporada que luego se van cayendo teniendo núcleo de seis siete futbolistas que nunca van a faltar que casi todos van a estar en el equipo titular yo tampoco pero demasiado James la verdad pero un año muy largo eh

Voz 6 22:12 a lo largo de los estados de formación

Voz 0239 22:14 sí varía mucho a lo largo de toda la temporada en la realidad la que acaba de decir Cañizares que ahora mismo no tiene ninguna hipoteca todos sabemos que si si ahora mismo hacemos una ley una lista para dentro de un año pues a lo mejor trece catorce futbolistas vamos a vivir seis siete pues cambiarán que sólo tendrán que ganar gallega

Voz 0834 22:34 bueno queda mucho tiempo hay hay que ver lo que

Voz 0866 22:37 pues Cedex vamos a la Eurocopa como todo parece indicar pues el el mes anterior Se verán los estados de forma y ahí veremos qué dice el

Voz 0834 22:47 el seleccionador

Voz 0866 22:48 que cómo lo va a explicar muy poquito parece pues tendremos que tendremos que imaginar que tendremos tendremos que que hacer nuestras nuestras teorías pero ya sé que a Cañizares no le importa

Voz 0239 22:59 pero cuando entre seleccionador los cuenta la verdad nos cuenta todo lo que siente a cuenta lo sus ideas claramente como como no sabrá

Voz 0866 23:09 mes a mi me da igual lo que yo estoy acostumbrado a escuchar porque vuelve a Vicente del Bosque salir en la verdad de lo que te pero nadie

Voz 0239 23:16 da es el negocio nada hay que nos interesa que te equivocas de

Voz 0866 23:21 cien por cien a mí no me interesa el negocio yo hago incluso mejores programas sin hablar con los futbolistas y con los entrenadores pero creo que esta es la selección no es un club hay cuarenta millones de españoles a los que les gustaría echar a su seleccionador ha pasado siempre toda la vida hasta que llegó Luis Enrique decidió que no me parece que gallina hace llamar me estoy por si no nos dejamos a mí

Voz 0239 23:45 no no es decir que el negocio es el negocio no no estoy de acuerdo a vosotros

Voz 0866 23:53 yo creo que a ella le convendría salir a explicar su manera de al fútbol y su manera de ver las cosas millones

Voz 3 24:00 no estoy en contra lo que estás diciendo yo lo que quiero decir es que no les voy a juzgar en relación a la a en en en virtud de lo que haga con los periodistas yo no sé si él estoy esa estoy de acuerdo en que en que en que esa decisión de solamente habla en rueda de prensa no es la mejor árabe lo que en mi juicio no va a ser es por lo que ha con el periodismo tú ya estás comentando yo ya estás comentando que si no habla con la prensa no va a contar no nos vamos a enterar lo que quiere hacer con la selección pues no es así porque sabes porque cuando hablan con la prensa los entrenadores tan sus secretos ni cuentan sus sus sus sentimientos ni cuenta

Voz 0239 24:36 a mucho y que siente así lo es cuando lo cuenta cuatro llevado no hacemos ninguna entrevista no

Voz 3 24:42 sí es verdad que no la vamos a entender no no tengo que cuentan todo que no cuentan lo lo realmente importante porque obviamente es muy complicado de contar sabes lo que haces lo cuentan cuando es cuando estés sano ahora está contando Lopetegui en rueda prensa cosas que tenía que hablar bajo la meta alguna cosa contado en la presentación del Sevilla por ejemplo que en su momento por ejemplo pues no las contaba porqué pues porque son cosas que claro

Voz 0239 25:04 sí porque salió en su momento de una furgoneta no quiso dar la cara tampoco esta vez en aquel momento que Antonio las cuentas luego claro nato yo estaba en Krasnodar y Antoni Antonio estaba bien que que me está a ver qué es lo que lo que los entrenadores que están en una fase mundial no no tienen que no es bueno no no no no no Jesús yo hubiera sabemos que lo vemos por negocios no no no

Voz 6 25:26 eso yo no he dicho eso yo he dicho simplemente que el señor Lopetegui y que hay que él es el que estamos

Voz 0239 25:30 pero si es que no estamos hablando de Rubén Moreno bueno pero estoy hablando de Lopetegui ahora porque cuando se cuando se fue de casa

Voz 6 25:36 la tuvo la posibilidad de dar una rueda de prensa no quiso darla

Voz 0239 25:39 como bien vale no Álvaro López aquí eso que tiene que ver con que Rubén Moreno no atienda

Voz 0866 25:43 ellos

Voz 0239 25:44 Lopetegui que no ganamos ni dejamos de ganar por eso luego eso fue como se fue en la previa de cada partido de la selección española los dos días antes ya no recuerdo que tengo ya follón se reunía con todo con todos los medios de comunicación que el cuadro mira para para engrasar un poco

Voz 1991 25:58 dicho esto dejarles una cosa bueno la copas de la federación que le tiene que decir usted tiene que atender a los medio de comunicación

Voz 0239 26:03 no pero no es que sea culpa de la federación que las eh no no lo permitas que es la la Federación está de acuerdo con esa decisión digamos es una decisión a mí me dice vayan a la Cadena Ser tienes que hacer mañana un programa de que el Girona yo me voy a Girona ya con Roma bueno vamos a ver cómo discurren estos días porque hoy hoy teníamos Meana yo la posibilidad hablar con la gente de la Federación de ponerle este tema no no por serle el más importante pero bueno nosotros nos dedicamos a esto saber cómo iba a discurrir a lo mejor no es una decisión cerrada estamos en los primera en las primeras horas a los primeros días yo creo como dice Gallego que es bueno para para para el nuevo seleccionador darse a conocer pero así como con Luis Enrique era una cosa cerrada y finiquitada es decir esto era así eh a lo mejor a Robert le van a dar un poquito de aire que tome que tome espacio que tomé sensaciones que que no se siente a un intruso por decirlo de alguna manera en el puesto Ibero no saber cómo discurren los acontecimientos importes engrasar Hipódromo demostrar de alguna manera que lo que ha dicho de la prensa y lo entiendo por el estado de nervios ideal es una auténtica gilipollez que lo de no leer y tal que dice Cañete que no conocía a nadie y es verdad que una tontería le del partido frente a último fue Islas Feroe verdad yo aún comentarios durante la misa que hemos tenido hasta ahora

Voz 1991 27:21 el último de España Suecia en el Bernabéu

Voz 0239 27:23 pero yo hago el comentario el día de Islas Feroe vale ello aunque dijo lo correcto ISI aún comentaré la indumentaria de de cómo iba acuerdo en el banquillo Rober Moreno soy me acuerdo que ese comentario lo traslada al diarias en un yo digo que nuestro compañero que por cierto a la noticia de hoy antes Matallana que bueno pues ese comentario no sé si lo le pero evidentemente les llega como le llegará todo a Robert Moreno no le hace ninguna gracia le llega la Federación no le hace ninguna gracia un comentario chorro de cómo sin ninguna maldad de cómo seguramente a destiempo incluso por mi parte digo cómo iba vestido en el banquillo de un partido frente a él al Feroe eso le llegó le molestó pues imagínate

Voz 3 28:07 a vámonos

Voz 0239 28:09 no pero le molestó quiero decirle molestó que que que

Voz 3 28:12 que quiero decirte que se ponga en Guardo

Voz 0239 28:15 osea que decidió darle nada que decir que no Lena de ellos somos censores no le va a ayudar lo mejor como ha dicho gallego de abriendo las ocho y media es que lo

Voz 3 28:22 a todo para luego tomar sus propias de

Voz 0239 28:25 misiones y que sepa lo que la gente piensa de su trabajo al frente de la selección nacional no de cómo va esto el ex es la indumentaria como hablemos de una alineación un cambio tan evidente

Voz 3 28:37 es algo que me iba a ser una cueva tú te vas a enterar de lo que dice bienes de como hombre claro eso es evidente no eso es evidente ahora bien si al seleccionaron a empiezan a amó a molestarle estos detalles no yo tengo que estar aquí

Voz 0239 28:50 llegó y no le gustó bien no

Voz 3 28:52 a ver gusta gustar a nadie una crítica no es una crítica a de de del uniforme que llevas no pero si si no tiene un chubasquero un poquito más grueso como para decir bueno pues sino no ha gustado pues ya está pero yo voy con lo que quiere el punto sabes si si si me estás diciendo que fue sensible ya esa crítica que se vaya preparando porque tú sabes como yo que ser seleccionador cuando llega la Eurocopa cuando llega al Mundial es lo más duro a nivel de crítica que puedes encontrar salvo que gane todos los partidos y aún así te van a criticar también por algún detalle porque pues bueno porque Yola al menos las críticas más grandes que he visto en el fútbol siempre las he visto seleccionadores no digo los españoles a seleccionadores en general por qué pues porque hay muchos días se genera mucha ilusión hay muchos comentarios hay muchas corrientes de opinión hay quién

Voz 2 29:43 eh eh eh

Voz 3 29:45 pero ya desde el principio porque ya le cae gordo desde el primer momento y son todos los medios hablando a la vez y tú sabes como yo que incluso ganando incluso ganando han criticado mucho a muchos seleccionadores y de ahí a aquella Argentina que ganó que invento incluso un cántico contra el periodismo cuando ganó de porque toda la concentración había habla con los periodistas de lo enfadadísimo estaban todos pues imagínate si este hombre ya se usa

Voz 1991 30:11 bueno porque ustedes decíamos lo de la experiencia al frente de un equipo como primer entrenador que no sólo es dirigir un equipo

Voz 3 30:17 es aguantar estos momentos de tensión estas

Voz 1991 30:19 críticas y no estar bajo el paraguas del primero siendo el segundo no decaen gotita

Voz 3 30:24 las que toma decisiones cara a cara imagínate que si tienes que sentar a este es que sentar al otro tienes que sentar al otro a veces cuando el hace un número uno ya es complicado ya el jugador temida como diciendo habrá sido tal pero cuidado imagínate cuando le TDT si tienes que tomar decisiones serias de verdad sí bueno pues al final hasta tomando Robert Moreno una está tomando cine incidan ni Pep Guardiola etc

Voz 6 30:49 pero el para mí el gran debate ahora es saber el nivel real de las selección España hola eso como ha creo que ha sido Antonio que la dicho antes tenemos un año para ver cómo cómo cómo calibra la selección cómo se organiza esta selección con Rubén Moreno antes con Rubén Moreno porque creo que el también ha dicho en la en la conferencia de prensa desde la humildad España ya no puede mirar a nadie por encima del hombro pensando porque esos éxitos días cada vez están más lejanos hay que ver el nivel real de España y las aspiraciones que se pida a selección española

Voz 0239 31:20 supone que de ganar la Eurocopa con Rubén Moreno o con cualquier otro de Marcos yo creo

Voz 3 31:24 que las aspiraciones son las de siempre las que hemos tenido siempre acto

Voz 0239 31:28 cuando ganaron cuatro las mismas y no ganábamos efectivamente son

Voz 3 31:33 tú tienes que si pasa a semifinales al lo que puedas que ya te te abrimos la puerta cuando venga Lisino pasa se semifinales algo habrás hecho mal amigo eso ha pasado desde hace muchísimos años cuando además ha ganado pues no solamente hemos abierto las puertas sino que le hemos nos hemos arrodillado ante los que venían cuando no han pasado semifinales pues da igual la forma de haber eliminado que salvo recuerdo aquel partido de Corea que ya fue dantesco con el árbitro y demás que pudimos entrar en el país sin llamar mucho la atención el resto de las veces que hemos venido sin llegar a semifinales pues hemos tenido que entrar de aquella manera

Voz 0239 32:07 bueno

Voz 1991 32:08 bienvenido Robert Moreno que te vaya bien porque como dije al inicio Tous alegría serán nuestras tiempo vamos a tener para hablar del nuevo seleccionador de la selección española con lo que Raja gallego Cañete

Voz 0239 32:23 Marcos Gallego Romero hubo un abrazo a los cuatro abrazos la