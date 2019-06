Hanga: "Lo más importante es que nos hemos levantado de lo del segundo partido"

la clave es que no habéis bajado los brazos en ningún momento porque habido parciales que ellos se han ido mucho en el marcador os saber reenganchado y ya habéis no habéis dejado de creer

sí sí sí ha sido muy importante partido bueno obviamente porque sino ganamos está acabado yo no yo creo que más importante que después del segundo partido ha levantado no ahí hemos luchado hasta el final ante ha sido muy difícil levantar número taco como segundo partido que hemos tenido casi ganado pero bueno yo creo que hemos hecho un gran trabajo oí nada vamos fuera cuarto

Voz 4

02:37

por eso yo creo que ha sido un partido distinto no yo creo que he jugado mucho más imagen de segundo partido y nosotros estábamos luchando se han hecho hasta en el segundo partido inmune al final puede suerte también que no entra en el tiro oí nada como he dicho siempre cuando bajaba un partido ya está pasado ya vamos con dos uno nada vamos a ser cuarto partido y seguimos luchando oí y