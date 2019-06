Pablo Fornals: "Si el fútbol se rigiera por estadísticas y ocasiones hoy hubieramos ganado 5-1"

Voz 1 00:00 Mario Torrejón qué tal muy buenas hola buenas noches desde el hotel de concentración

Voz 1501 00:03 de España en Bolonia uf

Voz 1 00:06 lo mal que lo hemos pasado mal es un partido

Voz 1501 00:08 lo que teníamos que haber resuelto mucho antes que ha empezado ganando España con ese gol de Dani Olmo pero a los seis minutos pero es verdad que Bélgica en un córner aprovechado de la indecisión de la defensa para sacar el balón ya ha marcado el empate y a partir de ahí saxo cuesta arriba sobre todo la en la primera parte porque a partir del descanso todo ha cambiado Yago no somos hecho con el control absoluto del partido hemos tenido muchas ocasiones hemos fallado pero también su portero ha parado mucho ha hecho un partidazo el portero belga y al final Pablo Forlán milagrosamente en la frontal del área en el ochenta y nueve ha metido un zapatazo a la izquierda del portero para poner el dos uno definitivo darnos mucha vida mucha esperanza sobre todo teniendo en cuenta que Italia ha perdido contra Polonia ahora hay cábalas en el que si nosotros ganamos el partido frente a Polonia es es muy probable si ganamos con con la diferencia de goles de de tres más o menos a partir de tres es muy probable que no escolares como mejores segundos e incluso dependiendo lo que de Italia como primeros así que eso es zapatazo de Fornells que le tengo aquí a mi derecha en este hall del hotel de concentración de España nos ha dado mucha vida hola

Voz 1991 01:10 en qué tal buenas noches buenas noches bueno ahora hablaremos de los números eh pero joder el Walesa en el ochenta y nueve no salva la vida eh

Voz 0165 01:18 sí bueno es verdad que durante

Voz 2 01:21 te no sólo la segunda parte durante todo el partido

Voz 0165 01:23 hemos estado intentando hemos tenido un montón de ocasiones Si bueno pues al final no ha tocado a mí en el último suspiro meter la la que he tenido lo que pasa es que hubiese sido

Voz 1991 01:34 Justo no porque ha sido mucho mejores la pelota no ha querido entrar el portero suyo también ha estado bien vamos que lo lógico era ganar el partido de hoy

Voz 0165 01:42 bueno sí que el fútbol

Voz 3 01:44 en SER eligiera por esta ahí

Voz 0165 01:47 qué tipo de eso pues si hubiéramos hubiéramos ganado cinco uno pero al final hay que meterla hay juegas contra contra once rivales ellos hayan tenido a al portero que que ha hecho un gran partido y al final pues contra eso no puede no puedes competir y tienes que intentar a es meterla aunque sea aunque sea la última Hay que sea lo que tenga que ser había dudas no de cómo le afectaba al equipo

Voz 1991 02:12 esa primera derrota contra Italia en el partido inaugural ya sabemos que es un campeonato en el que prácticamente no se puede fallar pero yo creo que la reacción ha sido muy buena no

Voz 0165 02:21 si bueno fue un mazazo pero pero nos hemos sabido levantar lo importante era era ganar hoy inconformes ha dado el resultado del otro grupo pues como ha dicho también tu compañero estamos vivos para para lo que pueda pasar

Voz 1991 02:35 has hecho números o no si quieres te los digo yo

Voz 0165 02:38 bueno hemos estado hablando todos pero yo creo que lo importante es que ganemos si después de ganar estar tranquilo si ver que que si no que si no pasábamos no sea porque nosotros no hayamos intentado todo

Voz 1991 02:52 pero vamos las cuentas son claras Polonia tiene seis depende de sí mismo eso lo tiene todo el mundo claro ahora mismo está en más dos Italia hasta Segunda con tres puntos está en más uno lo ideal es que se Italia empata la eliminamos ganando el partido dos cero no nos clasifica y me explico si nosotros metemos el primero de menos uno pasamos a cero pero ellos pasan de dos a uno porque les hemos hecho un gol y eso cuenta si hacemos el segundo nosotros pasamos a uno de ellos pasan a cero es decir hay que ganarles De2 sino hay opciones digo como enero eh

Voz 0165 03:25 sí sí lo lo que hay que hacer es meter el primero y luego intentar que yo no me confió antes de que el segundo gol los próximos puedan llegar

Voz 1991 03:34 Mario algo para forrarse va a haber una ventaja

Voz 1501 03:37 a Pablo que es que el partido es a las nueve está haciendo mucho calor en Bolonia está haciendo más más todavía en Reggio Emilia además hemos sufrido pero ahora Yago de treinta y cuatro treinta y cinco grados a la hora del partido estaba muy seco Alcampo verdad que has a salir en la en la zona mixta que era muy complicado que no hiciera pesado y largo el partido de cuando lo entraban más todavía si que tenemos esa ventaja no que va a ser un partido a una mejor hora para todo no

Voz 0165 03:58 sí la verdad que la primera parte el campo estaba muy muy checo hoy si los compañeros no podían circular bien la pelota pero pero la segunda parte lo entregado bastante y el balón rodaba un poco mejor que la primera bueno yo creo que a las nueve no tiene porqué haber ese problema de del césped y ya lo hubiera son las condiciones que que nos toca hay en las que nos tenemos que enfrentar intentar sacar algo positivo

Voz 1501 04:22 pone cuarto de la última Pablo es que encontrar a Bélgica extraordinariamente cerrada hay que lo contra ataque fundamentalmente en los últimos minutos de la segunda parte ya cuando decía que pesaban mucho las piernas que esperas de Polonia habiendo visto que que ganó ya Bélgica y que había conseguido ganar a Italia

Voz 0165 04:38 bueno yo creo que ellos están haciendo su torneo eh nadie deprimen las creo que su hubiera puesto la situación en la que están ahora ahí yo creo que que es un momento bonito para ellos que tienen que seguir disfrutando de intentar salir a ganar pero claro delante juegan juegan otros once que somos nosotros sí que vamos a intentar ponérselo muy difícil hay a intentarlo ganar

Voz 1991 05:00 el sistema de competición a mí no me mola a las cosas como son quiere decir que pase el primer y el segundo a priori los favoritos serán España Italia pero ya sí a saco hoy a semifinales que sólo se clasifican cuatro o es un poco no se podrían dar lo darle Pagola no abrirlo más el el el pasará a cuartos pero ya directamente a semifinales escritor que fallece va a casa

Voz 4 05:22 bueno es eh es duro es difícil pero es lo que él

Voz 0165 05:26 lo que propone la UEFA al final nosotros

Voz 4 05:29 los y igual

Voz 0165 05:31 nosotros supongo que estarán los otros doce las otras doce selecciones Si bueno ahora como digo lo que hay que intentar es que podamos estar nosotros en la siguiente ronda peloteo preguntar cómo has de inglés bueno poco a poco intentando que mi hermana me de alguna clase hay aprendiendo bueno al principio supongo que me costaron un poco pero si yo estoy convencido de que si mis compañeros au la gente allá hace por entenderme yo creo que que no habrá problema interno de órganos

Voz 1991 06:01 bueno Pellegrini por lo menos no vas a tener problemas con el idioma eso es importante

Voz 0165 06:05 sí sí sí la verdad que bueno aunque es importante también que que haya compañeros au incluso el míster que que nos podamos entender a la hora de explicarme las cosas

Voz 1991 06:14 Pablo Farnals enhorabuena por la victoria a seguir peleando un abrazo

Voz 0165 06:18 un abrazo muchas gracias Mario hay que seguir creyendo

Voz 1991 06:20 lo que pasa es que claro tiene que fallar Italia que tiene que fallar las cosas como son y nosotros tenemos que ganar de dos goles a Polonia si nuevo ganemos de dos goles a Polonia a la cosa está complicada

Voz 1501 06:30 si la la comidilla en la cena hoy ha sido que si ganamos lo estamos dentro no es exactamente yo creo así la cuéntanos así lo que pasa es que ganas tres cero es verdad que te quitas a Polonia como una candidata mejor segundo que eso ya es importante en caso de que Italia ganara su partido ya veríamos en cuanto a goles pero lo mejor lo mejor sería que falla otra en la la churras sería fantástico y así pelearnos con con Polonia el número de goles saber quiénes primero que sería maravilloso después de cómo se ha puesto la cosa si incluso pudiéramos el primero sería sería fantástico así que por lo menos hay tres días por delante para la esperanza para para ser optimistas que sería muy diferentes a la que hemos vivido esta estas

Voz 1991 07:02 claro muchas cábalas el oso sigan a Italia sería ideal ganarle a Polonia como dice Mario de tres semanas para acceder a esa segunda posición y pelearnos con los otros dos grupos a ver si pasamos como mejor segundo pero bueno esto lo iremos contando según vayan pasando las cosas que tampoco queremos ir uniendo