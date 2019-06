Conoce toda la actualidad del mundo americano de la mano de José Antonio Ponseti

Voz 1 00:00 pretendía meter ya Ponseti con Jack Lang día a la una y veinte ha podido ser ordenó que venderá la una y trece olas caimán que necesitados Dwight de materia y de noche que de

Voz 2 00:45 claro lo bueno siempre para el final de la redacción bueno que vamos a las once y media abriendo no digo claro ahí va bon día más y bueno pues lo que hay que tener para abrir el programa con menos no herido que por dónde empezamos a ver eso empezamos bueno deberíamos empezar por David Beckham ya que te gusta tanto al fútbol porque se ha vengado canta a Beckham claro aquí no hay dos clases de personas pecan en los demás pues sabes que sepa que se ha vendido las acciones del Inter de

Voz 1025 01:15 Miami osea que le ha pasado a sus dos socios todas las acciones eso sí seguirá siendo la imagen del equipo pero ya no es la persona de peso en esa operación si te digo la verdad intuyo que todo el lío que ha habido de cambia de estadio de terrenos si terrenos no ahora edificados aquí ahora no yo creo que han desgastado porque fíjate que yo llevo ahora siete años

Voz 2 01:42 los de regreso en Miami

Voz 1025 01:44 cuando me fui ya estaba Beckham peleando por eso

Voz 3 01:48 y siguen en el mismo punto vamos

Voz 1025 01:50 Kenny estadio ni tu tía María vamos que años es un poco más rico que ayer sí es un poco más rico que ayer un poco menos paciente que mañana yo creo que que AVE Cancio brilló pero con razón te lo digo eh yo a la ciudad de Miami le ha venido fenomenal la publicidad que la hecho David Beckham intentando montarlo del equipo pero por otro lado ha dicho

Voz 2 02:15 ya ya esa cansado Saro y es difícil cansarse de Miami en dos y eso está cansado de Miami está cansado de la burocracia el rango del estadio claro es que es que vosotros no sé si os acordaréis pero

Voz 1025 02:30 una de las primeros proyectos que era precioso era montar el estadio junto pegado a la Wii encima del agua en down town muy cerca de donde está ahora mismo

Voz 2 02:39 claro efectivamente traerlas

Voz 1025 02:41 o sea que todo el centro de la ciudad tendría dos grandes estadios de fútbol hiel de baloncesto que ya lo tiene pero eso se lo tumbaron luego le pasaron donde está ahora al estadio de de debéis

Voz 4 02:55 Paul luego al lado luego mirar a otros

Voz 1025 02:58 tarde más caro yo creo que hay un momento y saber troncos que aquí tengo la pasta la inversión del proyecto de futuro el darle la ciudad un equipo de fútbol con estrellas porque sabéis que todo lo que se ha hablado de Beckham es que iba a llevar a ya ven bueno casi a Messi ha dicho que el día que le osea que lo tenía todo que quería juntar a Cristiano y a Messi en el mismo equipo

Voz 5 03:20 te una cosa eso del estadio en el mar y encima del agua Italia hay que respetar los espacios

Voz 2 03:24 la les digo para que me parece bueno para los chiringuitos este de los Miami metidos en la arena no no estoy totalmente de acuerdo contigo te lo digo de corazón sí sí yo creo que Zelaya de todos que conlleva algo Enguita hay en mitad de la playa que no hombre que no totalmente yo creo que no suele estadios de fútbol

Voz 1025 03:43 te va para largo de chiringuitos esta

Voz 2 03:46 ha alabado porque chiringuitos llenos de la ahí ecológico si la cerveza muy fría más agua como que un poquito a un sitio donde no se respeta demasiado a la costa yo creo que en Miami no es cierto esto estuviera o pecado del down town ahí están ahí los edificios ahí en la gente Lage

Voz 1025 04:10 ente y com como tú Javi no sabe que lo que es Miami Beach no existía todo es gracias a lo que hicieron los ingenieros de la del ejército de los Estados Unidos porque R condujeron el agua y abrieron una serie de opciones a que bajará la tierra y hacer toda la de Miami Beach antiguamente down town era la salida al agua de Miami pero eso la gente no se acuerda bueno qué tiempos aquellos de Nava Gordillo porque debe haber de todo

Voz 2 04:43 pero una cosa tenía que escribir otro libro a veces pero no nos da Cunha hoy no llames a la bicha que el vuelo diecinueve aterrizó a oye que la pasada abre abre a Vigo no pasa nada

Voz 5 05:01 los hechos el otro día describió Brett Hynde dijo que el encanto tu libro de que espera que sólo firmes

Voz 1025 05:05 sí señor el problema de Fabre gran estrella por ejemplo de los Green Bay Packers hombre mítico en la NFL pero me va a ayudar Javi con eso que le han hackeado la cuenta estas cosas tan entre famosos tan aparentemente normales en EEUU Javi

Voz 6 05:23 sí a ver quién tiene cuarenta y nueve años Fabre evidentemente está retirado muchísimo de la NFL ya cuando se retiró yo pensé que ya tenía canas ahí tenía el pelo muy solo eso terimakasi tanto hace no hace tanto en la mejor momento es verdad es verdad pero tres le han puesto un mensaje en Instagram decía un verdadero campeón sea pega su vocación saldré de la jubilación y volveré a jugar en la NFL para la temporada dos mil veinte manténgase dentro más claro entonces se montó la mundial claro en cuenta que es uno de los jugadores más

Voz 7 05:52 yo que sé pues imagínate que eso es pues como aquí en fútbol si lo hace Xavi

Voz 2 05:56 mejor no sé si eso totalmente entonces claro si Bremen

Voz 1025 06:03 no corrió como la pólvora por todas las webs

Voz 6 06:06 sedes sociales Ivonne oí enseguida en cuanto se dieron cuenta borraron ese esa publicación de Instagram el confirmó que no que era mentira evidente

Voz 1025 06:14 es que alguien le había hackeado la cuenta que había entrado ahí es que este hombre que gran momento en Algo pasa con Mary ETA

Voz 2 06:21 sí sí sí lo iba a mi hacía del novio de Cameron Díaz

Voz 1025 06:25 sí sí sí que qué momentazo que momentazo pero es de es de esa generación especial de de quarterback de la NFL bueno es es es otra otra cosa que por cierto de de boda te apetece cazar tienes tú no pero estuve el sábado pasado en una pues mira los le gusta asistirla de los demás los Bill de Buffalo están lanzando un curso para que sus aficionados puedan celebrar la boda en el estadio si tú te quieres casar en el estadio de los Beatles pata ahí están en pleno concurso ahora mismo sea que no se piensan un amigo pendiente de moda yo si me quedo

Voz 2 07:02 o será sólo en San Mamés

Voz 1025 07:05 pero te dejarán eso a veces es puedo hacer lo pregunto

Voz 2 07:07 desde la favor del antiguo te te lo te lo levantan de nuevo para eh y me dejan jugar un partidito de despedida creo pero allá España en donde se pueda casarlos no sé lo que están haciendo los Bill es una buena pretemporada ACS cabido pedidas en campos de estos días siguiendo los cántabros se rodilla y tal no sé pero quizás no sea que no tenemos que investigar esto haría saberlo porque ya te digo esto estancia en un concurso para casarse en el estadio

Voz 1025 07:41 yo entiendo que no en pleno partido y tal a por lo menos eso pero pero vas a tener la opción de casarse del estadio y quién sabe si a lo mejor concederá un que otro jugador porque estos americanos ya sabes que van con el Pacos ya que igual no se la el anillo te lo da la luz de treinta

Voz 2 08:01 tras sólo que el anillo pero ahora estamos dirimiendo amigo

Voz 6 08:07 me gusta mucho la NFL dicho voy a investigar a ver qué hay que hacer para para casarse en el estadio de los Beatles que hay que ser tienes que rellenar un formulario vale vale ahí va bien eso lo podemos hacer luego con tu pareja que ahí tiene complicado a tu pareja tienes que enviar un vídeo explicando por qué te quieres casar en el estadio de los Byrds y luego le lo ese ese vídeo luego poder ver todo el mundo lo cual ya ya ha hecho un poco para atrás y luego un jurado del equipo de la franquicia va a decidir qué pareja es la seleccionada IESA esa pareja se casará en el descanso del partido Montse contra el equipo que más te gusta entonces no es algo habitual sino que va a ser un héroe una pareja que se va que descansaba el director en el Cam Nou te puedes casar ah sí sí pero pero también en una cosa si te cazan en un descanso

Voz 2 08:57 no no atrás yo creo que es el el campo vacío pero esto es sólo el riesgo ahí del partido iba a Messi te da las alias no es bonito estaría bonito porque les faltaba ya meses solíamos

Voz 6 09:18 Piqué ahí venga hace de padre prior

Voz 1025 09:20 de casa

Voz 6 09:23 ya está Bezabeh Ponseti veintinueve de septiembre durante el descanso contra los Patriots lo que hacen es que me estás Dios a estos tiempos

Voz 7 09:32 eso es eso está bien porque te asegura el estadio está lleno Porsche porque patrios

Voz 2 09:35 sin allá donde van entonces el equipo me deja que yo no no te regala XX imputadas a los a los familiares

Voz 6 09:43 se les va a dar también un un valor en total previo de tres mil ochocientos dólares entre las entradas de familiares para que puedan estar unas sudaderas conmemorativas quedarían tenemos un menor hacen a final de septiembre porque hace un frío

Voz 1025 09:57 ese en invierno tremendas

Voz 6 10:00 mandará es de los estadios que ves a la gente con mantas sin nieve osea que muy bien

Voz 2 10:06 es verdad pero bueno tema música películas y eso cómo vamos por favor maestro

Voz 1025 10:13 maneja Javi que es el especialista en moto

Voz 2 10:15 Chris Brown contra ahí sí mira

Voz 6 10:18 como en las primeras posiciones ya lo hemos venido haciendo hace dos semanas no hay ningún cambio hemos escogido esta canción

Voz 8 10:27 me siento seguro Txelis insufló no critiquemos que luego luego porque lo lo que yo

Voz 1 10:36 me luego nos manda mensajes a través de un niño hacia no

Voz 5 10:42 no lo critico ir respeto a todo el mundo menos a los que les gusta el reggaeton Charles

Voz 1 10:46 te lo digo como Tango en arroba Yago de Vega lo mantengo vayamos para eh

Voz 2 10:52 dentro del equipo algún comentario es un problema no tengo ningún problema muy de perreando pues como tú muy perro había grandes movimientos entrar posiciones esa canción no Kings de Chris Brown con Drake ya es que todo lo que toca lo convierte en oro en esta ocasión absurdo eso de Chris Brown aquí ha entrado directamente en el top diez en su primera semana no se parece poco a haber entrado en el top cinco películas Yago esto es que su clase eso sí Toy Story Toy Story Cuatro que estrena Cuatro ya pero cuando fue la primera ola de cuánto cuánto tiene buscan sus juguetes perteneces a Lleyton del metro te iba a decir a mediados de los noventa pero no lo tengo muy claro pero por ahí por ahí bueno hay que decir que es la cuarta entrega de la saga de Toy Story de Pixar que los juguetes aparecen los juguetería siempre está Woody Buzz Lightyear de y votar sin rima se estrena al noventa y cinco no ella sí sí sí he bueno la trama es que llega un juguete nuevo ahí estamos ir no hizo Sergio y se ha ido a rescatarla tiene claro es que vaya a superpoderes de juguetes esta promoción para terminar déjame que vio

Voz 5 12:18 que acaba de marcar Colombia casi en el descuento Ana uno cero a Qatar se pone Colombia con seis puntos ha marcado nuestro hermano Zapata seis

Voz 2 12:27 por ahí vamos Colombia Colombia pues evidentemente se estrena en mes Flis una serie que se llama yanquis miseria grande a ver

Voz 9 12:39 músico machacar prefiero correr el riesgo quedarme tranquilo

Voz 2 12:52 el nombre estaría Tom que huyen de la policía hasta diría eh tiros ahí por narcotráfico a tope y además disparos sí puede que les que les guste esta semana madre

Voz 10 13:05 pues es una ciudad

Voz 6 13:08 lo de Arizona a México y allí emprende una nueva vida

Voz 2 13:12 anuncios no demasiado habéis dejado tiempo Davenport sí sí sí sí que sorpresa eso sí que es una sorpresiva ahí vamos madre pero ya Héctor

Voz 11 13:20 bueno certificamos el final de ese partido Colombia uno Qatar cero con ese gol de Zapata Parque del grupo B

Voz 1 13:25 no podemos al hospital seis Colombia le ha ganado

Voz 11 13:30 a uno cero a Calderón las Colombia seis puntos Paraguay un punto Qatar un punto Argentina cero a las dos y media de Argentina Paraguay dos partidos del Mundial femenino Inglaterra dos Japón cero a Escocia tres Argentina tres varios movimientos en el mercado fuera de nuestras fronteras Mats Hummels vuelve al Borussia Dortmund después de tres temporadas en el Bayern de Munich el Milán tiene un nuevo entrenadores Marco Giampaolo el gran desconocido para el fútbol europeo aunque en la sería lleva varias temporadas de éxito las últimas en la Sampdoria esta mañana en Barcelona Javier Tebas ha alertado sobre que los futbolistas empiecen a partir del veintinueve de junio a preferir marcharse a la Serie A italiana qué pasa ese día pues que entra en Italia una ley que recuerda a la ley Beckham por la cual los jugadores que lleguen a la llega pasarán a tributar un treinta por ciento de sus ingresos pero es que en el

Voz 2 14:15 pues por ejemplo en el nadie pone como ejemplo El

Voz 11 14:19 no será sólo de un diez por ciento

Voz 2 14:21 ya pero pero pero Filippo pero es lo que pasaba en España es que por eso se llama Ley Beckham que cuando llegó Beckham

Voz 12 14:28 en España es ahora la jugada

Voz 2 14:31 sí sí yo no digo no digo no digo ni que sea bueno ni que sea malo e que nadie me malinterprete aquí ahora pero digo que eso era lo que se hacía en este país que no están inventando los italianos Nava

Voz 11 14:42 eh otra buena noticia del día Velasco Carballo ha confirmado hoy que habrá bar en segunda división la próxima temporada el islandés o el de vaya de Tallín uno de los dos será el primer rival del español en la Europa League la ida de esa fase previa se jugará el veinticinco de julio tendrán que ir bastante lejos ojo estas declaraciones Jorge Lorenzo está fuera de control en las vueltas de calentamiento no sé porque lo hace creo que es tonto palabras rehaga Miller piloto de Ducati sobre Lorenzo en alusión a si me apura mucho en las vueltas de formación Miller que en cinco años en Moto GP ha ganado una

Voz 2 15:14 gracias sector Ponseti ahí hay hay lío pero tremendo además es que Jorge no te Royes por esa que nos tenemos que a tiene más ofrecieron no era era una pregunta para me dijese si si si no hablamos otro día vale sí sí sí lo hablamos otro día pero me quedo este que va a Biel Faro las horas horas

Voz 12 15:33 las olas revela unas horas las ahora

Voz 2 15:38 hasta luego adiós adiós que Nos vamos que viene Mara Torres con el equipo del farola una adiós

Voz 13 15:54 el Larguero Yago de Vega