El Larguero: Tercera parte (19/06/2019)

Voz 1704 00:00 la sintonía de basket para hablar de la final de la Liga Endesa ACB se disputaba el tercer partido en el Palau era el primo

Voz 1991 00:08 el match ball a favor del Real Madrid si ganaba este partido se proclamaba campeón de Liga pero al final Xavi Saisó qué tal muy buenas llegó por la noche de un punto ha ganado el Barcelona en un final fantástico eh

Voz 1982 00:21 ha sido fantástico mira te voy a decir una cosa en este momento tengo las dos orejas un pitido tremendo íbamos a ver quién duerme hoy es porqué por los decibelios del de claro tener el el retorno al alto porque lo del Palau

Voz 1991 00:34 no sabía claro sino se ha sido tremendo

Voz 1982 00:37 la intensidad del partido fíjate tú que a dos y medio para el final el Madrid ganaba de seis puntos después de un triple de Campazzo bueno pues a partir de ahí el Barcelona ha ido poco a poco anotando al Madrid los últimos cuatro ataques no anotado y entonces llegamos a la jugada decisiva no un balón que pierde Hanga el pide falta pero bueno yo creo que se escapa de las manos

Voz 2 00:59 a mí tampoco hay falta hecha hoy exactamente yo creo que se les

Voz 1982 01:01 capaz de de las manos entonces el balón llega a Facundo Campazzo que resbala tira el balón hacia arriba hay un rebote ofensivo para Tritón Kings que tiene yo creo el tiro más fácil de todo el partido innovadora otra y ahí acaba el partido setenta y ocho setenta y siete en un final agónico para el Barça y en el que el Real Madrid ha tenido en la liga en ese tiro que al final dorado no lo ha aprovechado

Voz 1991 01:24 dame un segundo clásico contigo pero nos pide paso Marta Casas que está con protagonista hola Marta qué tal muy buenas

Voz 1509 01:30 buenas noches pues en el vestuario del Barcelona en donde hoy son sonrisas y gritos de alegría Roland Schmitz muy buenas noches

Voz 1509 01:30 buenas noches pues en el vestuario del Barcelona en donde hoy son sonrisas y gritos de alegría Roland Schmitz muy buenas noches

Voz 1800 01:36 la bueno y esa alegría hay gritos de celebración porque nada ganado este partido

Voz 1800 01:50 sí pero ahora ahora no es que te sientes a partido ganamos otra más tenemos que ir primero sí el partido y también a hacer todo jugar vía de jugar bien y duro oí intentar ganar este partido ya habéis hecho hoy para que hoy sí que hayáis podido ganar al Real Madrid yo creo de qué íbamos hemos jugado muy duro demostrado como equipo todo el mundo que ha salido del banquillo hasta a la pista aportado al cien por cien y por eso hemos ganado la clave es que no habéis bajado los brazos en ningún momento porque ha habido parciales que ellos se han ido mucho en el marcador os Xavier reenganchado y ya habéis no habéis dejado de creer oro porque sabíamos que ese poder ese era de pero es por eso todo el mundo estaba dejando cien por cien en la pista

Voz 1509 02:33 eh que tenéis que hacer en el del viernes para volver a conseguir una victoria repetirlo que se ha hecho bien hoy mejorar el qué

Voz 1800 02:40 yo creo que tenemos que salir duro desde

Voz 3 02:43 en el primer minuto oí

Voz 1800 02:46 jugar mejor como equipo como duro en defensa de tanto de nata que yo creo que si hacemos esto tenemos opciones porque ganar ha dicho ya algo Pesic de que a veces no se algo cuando ha entrado al vestuario se ha felicitado que os ha dicho todo pero tenemos que preparar procedentes partido ganar este partido el Palau menudo ambientazo eh soy todo estaba lleno y la verdad es que he sentido muy bien a jugar con este este Polonia

Voz 1509 03:16 Roland muchísimas gracias y suerte lo que viene gracias pues dejamos a Roland Schmitz y mira molestamos dos minutitos Adam antes de que nos echen del Vestuario Adam enhorabuena por esta victoria era importantísimo no podía escapar hoy

Voz 4 03:26 sí sí sí ha sido muy importante partido bueno obviamente porque sino ganamos está acabado yo no yo creo que más importante que que después del segundo partido ha levantado no y hemos luchado hasta el final ante ha sido muy difícil levantar derrota con con el segundo partido que hemos tenido casi ganado pero bueno yo creo que hemos hecho

Voz 1509 03:51 trabajo nada vamos fuera cuarto dureza mental para sobreponernos a lo del otro día del triple de Jaycee Carroll también hoy porque ha habido momentos en los que el Real Madrid ha ido bastante en el marcador no habéis bajado los brazos nunca nada

Voz 4 04:01 sí por eso yo creo que ha sido un partido distinto no yo creo que he jugado mucho más imagen de segundo partido y nosotros estábamos escuchando se han hecho hasta en el segundo partido igual al final puede suerte también que no entra en el tiro oí nada como he dicho siempre cuando bajaba un partido ya está pasado ya vamos con dos uno nada vamos a ser cuarto partido y seguimos luchando oí y monos encabeza que queramos hoy a Madrid que tienes que hacer para ganar el viernes bueno seguir trabajando como siempre yo creo que obviamente COGAM pues eso más cansados nos cansados yo creo que voy también hemos visto que que los suele Naim tanto presión no en todo pero les así que vamos a dejar todo fuera ahí porque bueno quedan dos partidos el Palau estaba irreal increíble hoy en el Palau sí sí increíble Ivor necesitamos esta ayuda nada dicho dichos las dejar fuera hay todo de cancha oí decir con ellos yo creo que podamos lo hemos ganado

Voz 1509 04:59 muchas gracias a se pues Adam Hanga un partido importante una victoria importantísima

Voz 5 05:04 ya en el Palau ganando al Real

Voz 1509 05:07 Madrid para llevar la final hasta un partido más domina dos a uno el Real Madrid el viernes se volverán a encontrar las caras aquí y nueve de la noche también en el Palau Barcelona Real Madrid hoy los blaugranas han conseguido su objetivo era ganar para seguir con vida seguir alargando esta final

Voz 1991 05:20 sí gracias Marta y además Saisó era una gran incógnita no es saber cómo va a responder el barcelonés sobre todo si llegaba un final tan apretado como este después de lo que sucedió en el segundo partido en el entender porque aquella derrota fue un palo

Voz 1982 05:34 sí sí fue un palo tremendo yo creo que el Barcelona aún jugando para mí peor hoy que el que el Real Madrid porque el Real Madrid ha metido quince triples yo creo que ha sido mejor que el Barcelona yo creo que el impacto que ha tenido en el Vestuario pues lo han podido salvar porque ha habido un par de momentos Yago no lo largo del partido en el que el Real Madrid se ha ido un equipo ahí no estaba mentalmente bien pues se puede dejar ir no el Barcelona sobre todo en la segunda ocasión donde el Madrid se ha puesto once arriba el Barcelona le ha hecho Un parcial de diez cero y ha podido acercarse otra vez por tanto yo creo que Barcelona recupera autoestima de cara al cuarto partido es verdad que el Madrid sigue siendo favorito porque tiene dos match ball y uno lo tendría en casa pero bueno el Barcelona sigue sigue vivo el Real Madrid como digo que con habiendo anotado quince triples no ha ganado en el en el Palau es lo que tienen las las finales no

Voz 1991 06:28 lo yo gracia Xavi lo contaremos un abrazo

Voz 1982 06:30 un abrazo hasta luego doce y cuarenta y dos nos vamos

Voz 1991 06:33 esa a italiano es verdad es verdad desvelarnos a Italia hablar de la selección sub veintiuno Marta por completar qué es lo que ha dicho Pablo Laso en sala de prensa

Voz 1509 06:42 bueno la felicidad era la de los jugadores del Barcelona que acabamos de escuchar la tristeza hoy el rostro un poquito más serio era el de los jugadores del Real Madrid que eso sí se van sabiendo que todavía les quedan dos oportunidades más por delante para conseguir ese título de Liga hemos escuchado a Pablo Laso el entrenador que eso sí se marchaba satisfecho sobre todo por la actitud de los suyos dice que el equipo se ha dejado la piel a lo largo de los cuarenta minutos y que sólo les ha faltado un puntito para terminar de rematar la faena

Voz 6 07:07 hoy es un día más en el que el equipo se ha dejado la vida hemos estado muy bien con cosas buenas cosas malas e simplemente es un punto dentro de un playoff así lo hemos tenido cerca Nos joder seguro pero ya está eh rápidamente darle la vuelta a preparados para partió el viernes perder un partido normal

Voz 7 07:24 ha cambiado para

Voz 6 07:27 vamos para bien y para mal es un playoff sabíamos que iba a ser muy complicado

Voz 1991 07:33 lo ha rozado el Real Madrid en el día de hoy que ha tenido esa última jugada para llevarse el partido exactamente igual que en el anterior en el Center va a estar emocionante ese cuarto partido el próximo viernes que te quedas por Barcelona no

Voz 8 07:47 me quedo que les vamos a hacernos vamos a quien da por ahí a gusto yo estoy muy contenta la verdad de de poder estar aquí hasta el viernes Si ya seguir disfrutando de una final de verdad Yago está siendo apasionante dos partidos igualadísimo que se han decidido en el último segundo veremos qué es lo que nos depara el viernes nueve de la noche en el Palau seguro que con ambientazo y con dos auténticos equipazo La Bella preguntarlo haber quinto partido sino yo diría que no que no meramente creo que no

Voz 1991 08:12 pues es viernes el gracias Marta descansar un beso

Voz 8 08:15 hasta mañana un beso doce y cuarenta y cuatro

Voz 1991 08:18 hemos a Italia que tenemos que hablar de la selección sub veintiuno

Voz 1308 09:09 vamos con la selección sub veintiuno ya sabes que está disputando en Italia el Europeo de la categoría hoy nos jugábamos la vida porque si no ganábamos estábamos fuera Mario Torrejón qué tal muy buenas noches

Voz 11 09:21 el hotel de concentración de España en Bolonia uf lo hemos pasado mal eh lo hemos pasado mal

Voz 1501 09:27 es un partido que teníamos que haber resuelto mucho antes que ha empezado ganando España con ese gol de Dani Olmo pero a los seis minutos pero es verdad que Bélgica en la sea de un córner ha aprovechado de la indecisión de la defensa para sacar el balón ya ha marcado el empate y a partir de ahí saxo cuesta arriba sobre todo la en la primera parte porque a partir del descanso todo ha cambiado Yago no somos hecho con el control absoluto del partido hemos tenido muchas ocasiones hemos fallado pero también a su portero ha parado mucho

Voz 12 09:51 ha hecho un partidazo el portero belga

Voz 1501 09:53 final Pablo Forlán milagrosamente en la frontal del área en el ochenta y nueve ha metido un zapatazo a la izquierda del portero para poner el dos uno definitivo darnos mucha vida mucha esperanza sobre todo teniendo en cuenta que Italia ha perdido contra Polonia ahora hay cábalas en el que si nosotros ganamos el partido frente a Polonia es muy probable si ganamos con con una diferencia de goles de de tres más o menos a partir de tres es muy probable que no colgamos como mejores segundos e incluso dependiendo el oficio de Italia como primeros así que eso es un zapatazo de Fornells qué le tengo aquí a mi derecha en este hall del hotel de concentración de España nos ha dado mucha vida hola

Voz 1991 10:28 a qué tal buenas noches buenas noches bueno ahora hablaremos de los números pero jode iguales en el ochenta y nueve no sólo la vida eh

Voz 0165 10:37 sí bueno es verdad que durante no sólo la segunda parte durante todo el partido hemos estado intentando hemos tenido un montón de ocasiones Si igual

Voz 13 10:46 final ha tocado a mí en el último suspiro meter la la que he tenido

Voz 1991 10:51 lo que pasa es que hubiese sido injusto no porque ha sido mucho mejores la pelota no ha querido entrar el portero suyo también ha estado bien vamos que lo lógico era ganar el partido de hoy

Voz 0165 11:01 bueno sí que el fútbol ser exigiera por estadísticas y Poor de eso pues si hubiéramos hubiéramos ganado cinco uno pero al final hay que meterla hay juegas contra contra once rivales ellos hayan tenido a al portero que que ha hecho un gran partido y y al final pues contra eso no puede no puedes competir si tienes que intentar meterla aunque sea aunque sea la última Hay que sea lo que tenga que ser

Voz 1991 11:29 había dudas no de cómo le afectaba al equipo esa primera derrota contra Italia en el partido inaugural ya sabemos que es un campeonato en el que prácticamente no se puede fallar pero yo creo que la reacción ha sido muy buena no

Voz 0165 11:39 si bueno fue un mazazo pero pero nos hemos sabido levantar lo importante era era ganar hoy inconformes ha dado el resultado del otro grupo pues que como ha dicho también tu compañero estamos vivos para para lo que pueda pasar

Voz 1991 11:53 has hecho números o no si quieres te los digo yo

Voz 0165 11:56 bueno hemos estado hablando todos pero yo creo que lo importante es que ganemos si después de ganar estar tranquilo Si ver que que si no que si no pasábamos no sea porque nosotros no hayamos intentado todo

Voz 1991 12:11 pero vamos las cuentas son claras Polonia tiene seis depende de sí mismo eso lo tiene todo el mundo claro ahora mismo está en más dos Italia hasta segunda con tres puntos está en más uno lo ideal es que Italia empata la eliminamos ganando el partido dos cero no nos clasifica y me explico si nosotros metemos el primero de menos uno pasamos a cero pero ellos pasan de dos a uno porque les hemos hecho un gol y eso cuenta si hacemos el segundo nosotros pasamos a uno de ellos pasan a cero

Voz 1982 12:39 es decir hay que ganarles De2 sino naciones digo como enero eh

Voz 0165 12:44 sí sí lo lo que hay que hacer es meter el primero y luego intentar que yo no me confió antes de que el segundo gol los próximos puedan llegar

Voz 1991 12:53 en Mario algo para Fornells babero noveno

Voz 1501 12:55 Caja Pablo que es que el partido a las nueve está haciendo mucho calor en Bolonia hasta el fin más más todavía en Reggio Emilia además hemos sufrido hoy temperaturas Yago de tres d4 treinta y cinco grados a la hora del partido estaba muy se Alcampo verano detrás ha salido en la en la zona mixta que era muy complicado que no hiciera pesado y largo el partido de cuando entraban más todavía si que tenemos esa ventaja no que va a ser un partido a una mejor hora para todos no

Voz 0165 13:16 sí la verdad es que la primera parte el campo estaba muy muy checo hoy los compañeros no podían circular bien la pelota pero pero la segunda parte lo ha entregado bastante el balón rodaba un poco mejor que la primera bueno yo creo que a las nueve no tiene porqué haber ese problema de del césped y ya lo hubiera son las condiciones que que nos toca hay en las que nos tenemos que enfrentar intentar sacar algo positivo

Voz 1501 13:41 en cuanto a la última Pablo es que son fan contra una Bélgica extraordinariamente cerrada hay que salir al contrataque fundamentalmente en los últimos minutos de la segunda parte ya cuando decía que pesaban mucho las piernas que esperas de Polonia habiendo visto que que ganó ya Bélgica consiguió ganar a Italia

Voz 0165 13:57 bueno yo creo que ellos están haciendo su torneo eh nadie de las creo que el cónsul hubiera puesto la situación en la que están ahora ahí yo creo que que es un momento bonito para ellos que tienen que seguir disfrutando de intentar salir a ganar pero claro delante Juan juegan otros once que somos nosotros sí que vamos a intentar ponérselo muy difícil hay a intentarlo ganar

Voz 1991 14:18 el sistema de competición a mí no me mola a las cosas como son quiere decir que pase el primer y el segundo a priori favoritos serán España Italia pero ya sí a saco hoy a semifinales que sólo se clasifican cuatro o es un poco no se podrían dar lo darle Pagola no abrirlo más el el el pasará a cuartos pero ya directamente a semifinales escritor que fallece va a casa

Voz 0165 14:41 bueno es eh es duro es es difícil pero es lo que lo que propone la UEFA al final nosotros e igual que nosotros supongo que estarán los otros doce las otras doce selecciones Si bueno ahora como digo lo que hay que intentar es que podamos estar nosotros en la siguiente ronda

Voz 1991 15:00 y a preguntar cómo vas de inglés

Voz 0165 15:03 bueno poco a poco intentando que mi hermana me da alguna clase hay aprendiendo bueno al principio supongo que me costará un poco pero si yo estoy convencido de que si mis compañeros au la gente allá hace por entenderme yo creo que que no habrá problema de órganos

Voz 1991 15:20 bueno Pellegrini por lo menos no vas a tener problemas con el idioma eso es importante

Voz 0165 15:24 sí sí sí la verdad que bueno aunque es importante también que que haya compañeros au incluso el míster que que nos podamos entender a la hora de explicarme las cosas

Voz 1991 15:33 Pablo Farnals enhorabuena por la victoria a seguir peleando un abrazo

Voz 0165 15:36 un abrazo muchas gracias Mario hay que seguir creyendo

Voz 1991 15:39 lo que pasa es que claro tiene que fallar Italia que tiene que fallar las cosas como son y nosotros tenemos que ganar de dos goles a Polonia sino no de dos goles a poner a la cosa está complicada

Voz 1501 15:48 si la la comidilla en la cena hoy ha sido que si ganamos te lo estamos dentro no es exactamente yo creo así la cuenta cuéntanos así lo que pasa es que ganas tres cero es verdad que te quitas a Polonia como una candidata a mejor segundo que eso ya es importante en caso de que Italia ganara su partido ya veríamos por cuanto goles pero lo mejor lo mejor sería que fallan otra en la las churras sería fantástico así pelearnos con con Polonia al número de goles saber quiénes primero que sería maravilloso después de cómo se ha puesto la cosa si incluso pudiéramos el primero sería sería fantástico así que por lo menos hay tres días por delante para la esperanza para para ser optimistas que sería muy diferentes a lo que hemos vivido esta esta semana

Voz 1991 16:21 claro hay muchas cábalas el oso sigan a Italia sería ideal ganarle a Polonia como dice Mario de tres semanas para acceder a esa segunda posición y pelearnos con los otros dos grupos a ver si pasamos como mejor segundo

Voz 2 16:31 pero bueno esto lo iremos contando según vayan pasando

Voz 1991 16:33 las cosas que tampoco queremos ir uniendo en el minuto ochenta

Voz 2 16:36 eso yo lo firmaba estas cábalas hombres concesión a descansar Mario un abrazo hasta mañana hasta mañana

Voz 1308 16:43 es tiempo de olvidarse del estrés de las prisas de la reunión del miércoles del lunes del café rápido de los tú te olvidas de las preocupaciones Ford nos olvidamos del IVA

Voz 14 16:57 porque hasta el veintidós de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento consulta condiciones en punto es o llamando gratis al novecientos ochenta setenta noventa Ford la increíble sensación de Hades preocuparse

Voz 16 17:22 hay alguien que

Voz 17 17:33 el un ávido reunión entre Bartomeu Eric va Eric Abidal

Voz 1991 17:37 al ir a la gente de de Melilla Sancio vaya qué tal muy buenas hola Yago muy buenas donde le han asegurado que cuentan con él y que no entraría nunca en operación en la búsqueda de Neymar no

Voz 18 17:50 así es eso es lo que le han comunicado hoy al representante de Pelé a musas y socorro en una reunión que contaban ayer los compañeros de Mundo Deportivo hizo lo que os podemos contar eso que fuentes del Barça y fuentes del entorno del jugador nos aseguran que va a continuar vistiendo de azulgrana la próxima temporada ha sido una reunión donde se ha hablado de la temporada que hemos dejado atrás de cómo ha ido para de melé con esa lesión al final donde se ha hablado mucho en la temporada que viene de las expectativas que hay puestas en DVD el club cree mucho en que la siguiente va a ser la temporada del francés donde ha salido el nombre de Neymar que estaba un poco preocupado por todo este asunto de Neymar y le han dicho que tranquilo porque es imposible que venga al Barça y también es imposible un intercambio de él por el brasileño sí lo que no quería era ir al París Saint Germain le ha comunicado al Barça en la gente que quiere jugar en el en el conjunto azulgrana así que lo han declaró todo intransferible iba a seguir en el Fútbol Club Barcelona

Voz 1991 18:57 el que no sabemos si seguirá es Coutinho que habló anoche después del empate de Brasil en la Copa América el mismo lo dice no York

Voz 18 19:04 sí sí es el que tiene más pinta de que va a salir porque el Barjas el Barça necesita hacer caja ya ayer Javi Sánchez nuestro compañero que está ahí en la Copa América después del partido le preguntaba sobre su futuro y sobre si iba a seguir en el Barça y esta es la respuesta de Coutinho

Voz 19 19:19 habla mucho de tu futuro pasa seguir el Barcelona la próxima temporada don de no lo sé no

Voz 20 19:26 el futuro nadie sabe estoy estoy solo

Voz 0231 19:29 yo creo que en la selección serbia

Voz 20 19:31 me da

Voz 1991 19:32 si el problema Valle que son ciento sesenta kilos los que invirtió el Barça en su fichaje y ahora mismo no te dan ni un cuarto ni un equipo

Voz 1 19:41 pues la verdad es que no pero bueno ahora llegar los ingleses

Voz 1991 19:44 ponen ochenta kilos encima de la mesa de Jamal ya verás

Voz 18 19:47 el Barça cree que va a poder sacar los cien ciento cinco millones que pretende ingresar por Coutinho cree que es un jugador que tiene cartel y esperan que se revaloriza en esta Copa América de hecho

Voz 1025 19:59 lo oficiosamente cuando

Voz 18 20:02 juntas por Coutinho dicen que cuentan con él pero después cuando indagas un poquito de dicen que sí que es una de las grandes opciones son la gran opción del conjunto azulgrana para hacer caja este verano esperan eso ingresar entre cien ciento cinco millones para que la operación salga rentable y que no sea una catástrofe económica

Voz 1991 20:23 es decir Cuento contigo a no ser que me llega una oferta económica que me deje contento y en ese momento será completamente transferible esa es la la traducción de lo que le ha comentado el Barça ha gracias y hasta mañana

Voz 2 20:36 plazo Meana que sigues por aquí si hoy otra

Voz 1991 20:39 presentación en el Real Madrid Mendi había tres mil personas más o menos

Voz 1025 20:43 no no no estaba ocupado el fondo sur la parte

Voz 0231 20:47 abajo a la sombra porque el Madrid no quiere que la gente se desmaya en las presentaciones y cuántos son por la mañana va el fondo sur en verá el fondo norte y he visto un chico encantado de jugar en el Real Madrid con y una historia humana terrible el catorce años tuvo una operación el iban a dejar en silla de ruedas te dijeron que no podía jugar al fútbol en su vida Diez años después estaba con su madre con sus dos hermanas en el palco de honor del Bernabéu leerte saludar a Roberto Carlos con una devoción tremenda tanto que estaba un jubilado no veía que el que estaba al lado era Raúl González Blanco él miraba Roberto Carlos como el que ve a un mito a un Dios ha estado feliz con Florentino Pérez que anuncia este fichaje otra vez como un fichaje de futuro en un momento de hecho Florentino muy complicado en el mercado es difícil hacer frente a otros clubes pero el Madrid se refuerza con jugadores jóvenes que viene a pelearle el puesto a Marcelo que viene repito a pelearle el puesto a este Marcelo y que han puesto un vídeo en el que es verdad que no es lo mismo un vídeo de un lateral izquierdo de la Liga Quito

Voz 2 21:48 claro que el vídeo de Rodrigo ayer que parecía

Voz 0231 21:51 una mezcla entre Maradona Messi Pelé los goles de Rodrigo en el Santos y con la canarinha Sub veinte era una maravilla Joyce simplemente vimos un jugador que es más físico a lo mejor que técnico que dice que ha sido atacante pero que les gusta defender pero me parece que es un jugador muy interesante y que como le ha pasado a otros por ejemplo a Danilo si se adapta al Madrid a jugar en el Bernabéu puede tener una carrera bastante larga en el Madrid de Zidane

Voz 1991 22:14 pero creo me da la sensación que es un chaval que sabe muy bien dónde ha venido donde cuál es su rol no de inicio quiero decir viene a sustituir a a Marcelo cuando él está en condiciones cuando haya que rotar si Marcelo está bien evidentemente es el mejor lateral zurdo del mundo pero también viene de una temporada en la que ha generado bastantes dudas en el que físicamente además la visto en algún momento de la temporada fuera de forma y él está aquí como diciendo yo sé que me va a llegar mi oportunidad lo único que tengo que hacer es estar bien cuando menos

Voz 0231 22:40 a ver si el tramo de temporada en el que Marcelo no contaba para Solari Marcelo se les enganchó tuvo una serie de comportamientos dentro del vestuario que hasta sus compañeros le afearon Easy Marcelo que ahora no hace más que subir fotografías las redes sociales demostrando lo delgado que está y lo en forma que se encuentra llega bien va a ser indiscutible para Irán pero Marcelo hace tres meses estaba muy fuera del Madrid el Madrid buscó en el mercado en contraste lateral que según ha dicho Florentino Pérez ha sido el mejor lateral de la liga francesa las últimas dos temporadas que tienen mucho fútbol por delante y que es una incógnita pero al que hoy será visto contento feliz no ha sido el más habilidoso con los toques en el césped pero porqués C algo cerrado por lo que hemos visto no quería pegarle con la derecha ni para lanzar balones a la grada a la gente que estaba en el en el Bernabéu es un fichaje que repetimos se pone a las órdenes de Zidane el día ocho de julio y el nueve viajará a la pretemporada por Canadá y Estados Unidos

Voz 1991 23:37 ya van cuatro a ver si llega alguno más no a ver si alguno

Voz 0231 23:39 has en teoría antes de la pretemporada no aunque sigue peleando Zidane para que le gana poco a y ahora intentan eso que el avión que vaya la pretemporada sea simplemente de una planta y que no tengan que poner un jumbo de dos plantas

Voz 2 23:51 el viaje eso sesenta jugadores a la pretemporada en en Estados Unidos gracias hasta luego chao y el Atlético de Madrid Pedro Fullana muy buenas

Voz 1991 24:00 qué tal muy buenas seguimos a vueltas con el tema Llorente Joao Félix y vamos a vernos y lo terminan de anunciar porque ya empieza a quedar un poco largo

Voz 0765 24:09 sí bueno un día más está negociando la forma de pago es difícil son ciento veinte millones de

Voz 21 24:13 euros que tiene que pagar el Atlético

Voz 0765 24:16 Driss Se ha ofrecido al Benfica varias formas de pago en su día jugadores que no aceptó pagar a plazos lo ciento veinte millones Yago importante el Benfica tiene que aceptar cobrar cuando llegue dinero como las cláusulas de Griezmann o de Rodrigo al margen de los ochenta millones que tiene ya el Atlético de Madrid De Lucas es lo que falta aceptar eso el jugador que está en Madrid se ha vuelto a ir de vacaciones pero se ha ido con el contrato firmado con todo sellado ya para él y lo que falta es eso que los clubes tienen clara la cifra pactada los ciento veinte millones falta cerrar como digo las formas de pago que no son fáciles cuando hay que aceptar formas garantías en

Voz 1025 24:52 corto plazo cuando se va a hacer bueno pues los club

Voz 0765 24:54 desconfiaban que se hubiese hecho ya están en ello y se tiene que cerrar este fleco que falta pueden ser horas pueden ser días cuando se cierre este punto se va a hacer así que ningún Atlético que se preocupe porque vamos a todo el mundo tiene claro que no se va a romper ni mucho menos esta operación al margen de Joao Félix lo de Marcos Llorente acuerdo cerrado con el futbolista los clubes prácticamente ya también de acuerdo en la cuantía en la forma de traspaso como viene contando en la Cadena Ser

Voz 22 25:22 Julio Llorente incluso el tío hoy representante de

Voz 0765 25:25 el futbolista ha estado hoy en el estadio para ultimar los detalles yo otro nombre más que te ponga sobre la mesa el de Manuel Hermoso ya sabes que el español y la transacción prácticamente estaba también finiquitada pero el Espanyol pide más dinero sabe que el Atlético Madrid tiene dinero en caja está forzando la maquinaria el Atlético está tranquilo el fue vista acaba contrato el año que viene ya tiene sellado el acuerdo así que incluso si la cosa se complica llegaría gratis el año que viene y por si eso pasase que están convencidos que no va a ser así y Mario Hermoso va a jugar este año en el Atlético de Madrid por si acaso han abierto la puerta a negociar con Daily Intel central de el Ajax como hemos contado hoy en la Cadena Ser

Voz 2 26:03 gracias a un abrazo hasta mañana hasta mañana

Voz 0765 26:05 a la una y dos

Voz 24 26:16 ser más Madrid ciento cuatro punto tres

Voz 1308 28:23 el Larguero Yago de Vega

Voz 1704 28:30 mañas las Noel anoche se disputa el partido de ida de la final del play

Voz 1991 28:34 no fue el ascenso de Segunda División a primera división es en Riazor y juegan el Deportivo de la Coruña ayer el mayor

Voz 2 28:40 Fran Hermida qué tal muy buenas olas Yago qué tal buenas noches imagino que rehacer va a estar hasta arriba no

Voz 29 28:46 bueno pues ese es el plan desde luego el cartel de no hay billetes

Voz 0688 28:50 me ha colgado curiosidades además esta tarde el Deportivo ha sacado publicado para hablar de reventa ha comunicado que ha enviado la coalición esas pruebas de que se está produciendo este hecho hasta hemos podido comprobar que en las redes sociales se ofrecen entradas hasta ciento ochenta euros hay que recordar que la más cara estaba a treinta ya ha solicitado a la policía algún tipo de intervención policial mañana para evitar este tipo de actitudes pero bueno sea o no con reventas Riazor está previsto que tenga la mejor entrada de la temporada en veremos si es lleno Osio Rafael y la afición se ha conjurado para estar desde dos horas antes del comienzo artillero es decir sobre las siete de la tarde en los exteriores de Riazor para recibir al equipo el autobús del equipo José Luís Martí sostiene todos concentrados incluso al portero del filial mañana va a realizar una última sesión de activación precisamente José Martí esta mañana enviaba un mensaje a esa afición que estás llevando el equipo ya ha querido recordar también que si hay algún que tiene algo de ventaja en esta eliminatoria tan igualada ese es el Mallorca

Voz 0712 30:00 y aquí no hay nada ganado todo lo contrario tenemos mucho que ganar todavía porque vamos por detrás en el marcador el condicionante de haber quedado por delante les permite el hecho de si no encajan un gol estarán primera misión eso significa que vamos por detrás lo único que podemos hacer es intentar devolverles a a la esos treinta y cinco mil más los que van a estar por fuera más toda la ciudad que es la que te encuentras por la calle transmite esa ilusión con la que está viviendo esta eliminatoria pues sólo devolvérsela de la mejor manera que es pues consiguiendo el objetivo

Voz 0688 30:26 uno de los alicientes del partido va a ser comprobar cuál es el once inicial de Martí afortunadamente los tiene a prácticamente todos recuperados menos lesionados de larga duración Krohn Dehli o Pablo Maric es perder esta eliminatoria el resto están disponibles ha habido jugadores que han arrastrado problemas a lo largo de esta semana pero hubo gente como lo Expósito Fede Cartabia totalmente recuperados para iniciar esta eliminatoria a cara de perro a partir de las condenas noche

Voz 2 30:53 gracias Fran un abrazo hasta mañana mañana delante del Mallorca Pedro Morán

Voz 1991 30:57 qué tal muy buenas qué tal buenas noches como ya

Voz 2 30:59 da al conjunto insular

Voz 30 31:01 bueno pues si llega bien hay que decir que cerca de un centenar de aficionados han despedido al equipo en su viaje a La Coruña donde ya han llegado por cierto que se han retirado tres lonas de publicidad de Son Moix que tanta polémica había han creado lo que dará eso a más de mil seiscientos asientos más para el partido de vuelta hasta el momento se han vendido diecisiete mil entradas y en lo deportivo y de cara al partido de mañana Vicente Moreno no ha querido hablar de cómo llegan sus hombres para no dar pistas a los gallegos aunque ha reconocido que no tomará riesgos en el once sí ha hecho una recesión es que da igual lo bien que haya que lo hayan hecho los dos equipos que en el partido de vuelta uno de los dos se sentirá desgraciado

Voz 31 31:46 si no conseguimos lo que buscamos los en unos desgraciados eh claro pues que no queremos estar en ese extremo queremos estar en el extremo de que va a sentir todo lo contrario no entonces somos muy conscientes y lo vamos a a pelear

Voz 30 32:02 no se esperan cambios en once inicial del Real Mallorca de cara al encuentro contra el Deportivo de la Coruña que en para el valenciano el Depor es el equipo que cuenta con la mejor plantilla de la segunda división

Voz 2 32:15 gracias Pedro un abrazo hasta mañana un abrazo y suerte para deporte

Voz 0662 32:18 para el Mallorca en el partido de mañana de ida del play yo

Voz 1991 32:22 de la final del play off por el ascenso a primera Copa América tenemos un partido en juego

Voz 0662 32:27 eh correspondiente al Grupo B Hinault puede Colombia con Qatar de momento Colombia cero Qatar cero eh

Voz 1991 32:37 me parece que James está haciendo un partidazo por lo que estoy viendo en las redes y sobre todo fundamentalmente estoy siendo Aritz Gabilondo y ahí está diciendo eso que está haciendo un partidazo James que Colombia igual no está mereciendo tanto pero que James está tirando del equipo pero que de momento Cedaceros sería histórico que cantarle empate a Colombia en esta en esta América de hechos similares ahora mismo la clasificación es dantesco porque está Colombia con cuatro Catar segunda con dos aparece Paraguay tercera con uno y Argentina cierra el grupo con cero Argentina juega a las dos y media contra Paraguay como falle se queda fuera de la competición porque ya sabéis que perdió el primer partido cero dos precisamente

Voz 1982 33:14 con Colombia nos

Voz 1991 33:16 vamos a esa Copa América compañero de El País Juan Irigoyen qué tal muy buenas imagino que sentina muy pendiente de ese partido porque no ganar ya sería un fracaso en esta Copa América

Voz 24 33:32 no fue han hecho resurgir fracaso institucional que llegó a su punto más álgido un entrenador que debutó oficialmente contra Colón

Voz 1991 33:49 Juan no no perdona perdona dime no no decía que si Scaloni presenta cambios hubo a meter muchos cambios con respecto a ese primer partido contra Colombia

Voz 24 34:01 Scaloni presentada cuatro cambios toros sustanciales que sale del Kun Agüero soy Ángel Di María y sobre todo por lo que generó en la semana cae Pinotti son tres uno campus el lunes por la mañana esos Sidrón trabajo el no tiene una pista de que van a ser suplente tirar por la noche por la prensa eso generó que el martes en el Prater mucho malestar sobre todo con pesos pesados una discusión bastante fuerte entre Di María Agüero con Scaloni en la que Messi intercedió para que para que el arco los expedientes frente a partir de ahí hoy Argentina hacia cuando en cambio Lautaro Martínez y Agüero oí la ahí Marías más Pereira Hay Milton caco que iban a entrar como si Sarabia

Voz 1991 35:00 hoy te leía en El País que hablaba sobre Messi sobre ese liderazgo por esa función de llevar el brazalete que no sólo ser el capitán sino que también hay que demostrarlo se creen Argentina en Messi como capitán

Voz 24 35:16 se cree en Argentina hago en juego se empieza a creer que un rol como estamos acostumbrados como Maradona sino acaso estilo con carácter abierto típido a veces parco que que empiezan a darse cuenta su figura tiene que tras dar era lo deportivo y que tiene que generar sensaciones en el grupo para que todos segunda que también lo a chicos saquen el terreno sobre todo una obstrucción Argentina tiene catorce jugadores que nunca habían partido oficial con la selección argentina

Voz 1991 36:01 pues veremos es a las dos y media juega Argentina contra Paraguay de momento le beneficia lo que está pasando en el otro partido ese Colombia cero uno en Qatar cero Gana Argentina Paraguay supondría con tres puntos segundo clasificado tal y como están los resultados Juan a ver si empata ese partido que le viene bien a Argentina eh

Voz 24 36:19 Albert Argentina pero sobre porque sería todo un nuevo revés con la racha

Voz 1991 36:25 pues sí gracias Juan un abrazo muy fuerte

Voz 24 36:29 un abrazo muy pronto la una y doce mil

Voz 1991 36:31 dos me dice además Javi Blanco que en el partido de Colombia Qatar el árbitro había pitado dos penaltis a favor de Colombia uno por mano y otro por por un derribo que supuestamente era dentro del área que le ha corregido el bar primero la mano que ha dicho que no era el segundo que el la el penalti que había pitado como entro lo ha sacado fuera que empezaba fuera se ese penalti minuto ochenta y cuatro Colombia cero Qatar cero uno y doce

Voz 1 38:03 claro lo bueno siempre para el final de dice antes en la redacción bueno que vamos a las once y media abriendo no digo tiene claro ahí va bon día más llamada bueno pues nosotros lo que hay que tener para abrir el programa con micrófono lo que ya te lo digo por dónde empezamos a ver eso digo yo empezamos bueno deberíamos empezar por David Beckham ya que te gusta tanto el fútbol porque si beca

Voz 2 38:25 Donald canta Beckham osea osea aquí no lo puede hay dos clases de persona pecan y los demás fue de dos y que sepa que se ha vendido las acciones del Inter

Voz 1025 38:33 Miami osea que le ha pasado a sus dos socios todas las acciones eso sí seguirá siendo la imagen del equipo pero hoy ya no es la persona de peso en esa operación si te digo la verdad intuyo que todo el lío que ha habido de cambio de estadio de terreno si terrenos no ahora edificados aquí ahora no yo creo que han desgastado porque fíjate que yo llevo ahora siete años de regreso en Miami cuando me fui ya estaba Beckham peleando por esto

Voz 22 39:06 siguen en el mismo punto Kenny estadio ni tu tía María

Voz 1025 39:10 vamos que es un poco más rico que ayer sí es un poco más rico que ayer y un poco menos paciente que mañana yo creo que que AVE Cancio brilló pero con razón te lo digo eh yo a la ciudad de Miami le ha venido fenomenal Publicidad que la ha hecho David Beckham intentando montar el equipo pero por otro lado dicho ella esa cansado y es difícil Kansas de Miami EE

Voz 12 39:37 no tiene otra cancha de Miami está cansado de la burocracia el que Terrell adiós claro es que es que vosotros no

Voz 1025 39:45 os acordareis pero una de las primeros proyectos que era precioso era montar el estadio junto pegado a la Wii encima del agua en down town muy cerca de donde está ahora mismo efectivamente el ancho osea que todo el centro de la ciudad tendría dos grandes estadios el de fútbol el de baloncesto que ya lo tiene pero eso se lo tumbaron luego le pasaron donde está ahora

Voz 12 40:12 dio de de béisbol luego al lado luego miraron

Voz 1025 40:15 otros tarde más caro yo creo que hay un momento y saber troncos que aquí tengo la pasta la inversión del proyecto de futuro El darle a la ciudad un equipo de fútbol con estrellas porque sabéis que todo lo que se ha hablado de Beckham es que iba a llevar ya ven bueno casi a Messi ha dicho que el día que le osea que lo tenía todo que quería juntar a Cristiano y a Messi en el mismo equipo ante una cosa eso

Voz 1991 40:39 estadio y encima del agua Italia hay que respetar los espacios naturales

Voz 2 40:42 o sea que me parece bueno por los finiquitos esto de los Miami metidos en la arena

Voz 1 40:49 no todo estoy totalmente de acuerdo contigo te lo digo de corazón sí sí yo creo que hay que respetar a Zelaya de todo

Voz 2 40:56 los qué coño Enguita hay en mitad de la playa que no hombre que no totalmente yo creo que no es un estadio de fútbol claro te va poco para los periquitos estallido la los chiringuitos llenos de Pradera

Voz 1991 41:06 con lógico si la cerveza muy fría más

Voz 1 41:09 a mí como a que poco hagan chiringuito

Voz 12 41:15 eso sí hay sitios donde no se respeta demasiado el Mari la costa el yo creo en Miami no es cierto esto es tu cuenta o pecado blasfemia del down town ahí están ahí los edificios ahí en la gente la gente y con como tú Javi no sabe

Voz 1025 41:30 que lo que es Miami Beach no existía todo es gracias a lo que hicieron los ingenieros de la del ejército de los Estados Unidos porque R condujeron el agua y abrieron unas una serie de opciones a que bajará a la tierra y hacer toda zona de Miami Beach antiguamente down town era la salida al agua de Miami pero la gente no se acuerda bueno qué tiempos aquellos no

Voz 1 41:58 qué debe hacer de todo ochenta años pero una cosa tenía que escribir otro libro está claro no nos metió en la cuña hoy no encabeza la bicha que el volver a

Voz 2 42:13 oye que la pasada Brett Favre ha

Voz 1 42:16 lo digo no pasa nada con él

Voz 1991 42:19 los hechos el otro día describió Brett Hynde dijo que el encanto tu libro del que espera que sólo firmes

Voz 1025 42:23 sí señor el problema de Fabre gran estrella por ejemplo de los Green Bay Packers hombre mítico en la NFL pero me va a ayudar eso que le han hackeado la cuenta estas cosas tan entre famosos tan aparentemente normales en EEUU Javi

Voz 12 42:41 sí a ver quién tiene cuarenta y nueve años Fabre evidentemente está retirado pésimo de la NFL ya cuando se retiró te acordarás pensé que ya tenía canas ahí tenía el pelo muy sabroso animal y si lo hace no hace tanto

Voz 1991 42:52 en la mejor momento es verdad es verdad pero era este año

Voz 12 42:55 vuestros mensajes estarán decía un verdadero campeón pega su vocación saldré de la jubilación y volveré a jugar en la NFL para la temporada dos mil veinte manténgase dentro más claro entonces se montó la mundial teniendo en cuenta que es uno de los jugadores más

Voz 35 43:09 yo que sé pues imagínate que eso es pues como aquí en fútbol sí lo hace

Voz 12 43:13 Xavi a lo mejor no se lo habéis visto bueno sí sí totalmente entonces claro si encuentra Cabré Mendo corrió como la pólvora por todas las webs que aborda las redes sociales Ivonne oí enseguida en cuanto se dieron cuenta borraron ese esa publicación de estarán el confirmó que no que era mentira evidentemente

Voz 1025 43:32 que alguien le había hackeado la cuenta que había entrado ahí es que este hombre que gran momento en Algo pasa con Mary ETA que si se lo iba a Pino

Voz 1 43:40 también lo hacía del ex novio de Cameron Díaz

Voz 1025 43:43 sí sí sí sí que qué momentazo que momentazo pero es de es de esa generación especial de de cuatro veces de la NFL hacían cine que bueno es es es otra otra cosa que por cierto como de de moda te apetece cazar tú

Voz 1991 44:00 no pero estuve el sábado pasado en una pues me

Voz 1025 44:02 era los me gusta insistir en la de los demás los Bill de Buffalo están lanzando un curso para que sus aficionados puedan celebrar la boda en el estadio si tú te quieres casar en el estadio de los Beatles pata ahí están en pleno concurso ahora mismo sea que no se piensan un amigo pendiente de moda

Voz 1991 44:19 yo si me quedo eso será sólo en San Mamés

Voz 1025 44:22 en pero te dejarán eso es eso es puede hacerlo pregunta

Voz 1 44:25 desde la favor del antiguo te lo te levantan de nuevo para

Voz 2 44:31 has y me dejan jugar un partido de despedida Soto creo pero ahí a España en donde se pueda casarlos en asientos los Bill es una buena presión puede ACS cabido pedidas en campos de estos Melilla sí

Voz 1 44:44 pero hoy se dio hincado la rodilla y tal no sé

Voz 2 44:51 no no me suena que no tenemos que investigar esto haría saberlo porque

Voz 1025 44:56 que ya te digo estos estancia en un concurso para casarse en el estadio entiendo que no en pleno partido del descanso eso

Voz 2 45:05 pero pero basta tener la opción de Casares

Voz 1025 45:07 el estadio y quién sabe si a lo mejor concederá un que otro jugador porque estos americanos ya sabes que van con Pacos ya que igual no se la el anillo te lo da la en banquetes

Voz 1 45:18 a de treinta otra sólo que el anillo anillo que ya estamos

Voz 12 45:25 me gusta mucho la NFL dicho voy a investigar a ver qué hay que hacer para para casarse en el estadio de los Beatles que hay que hacer tienes que rellenar un formulario vale vale ahí va bien eso lo podemos hacer luego con tu pareja que ella tiene complicado porque a tu pareja tienes que enviar un vídeo explicando por qué te quieres casar en el estadio de los Beatles y luego le eh lo ese ese vídeo luego poder ver todo el mundo lo cual ya ha hecho un poco para atrás y luego un jurado del equipo de la franquicia

Voz 2 45:52 se va a decidir qué pareja es la seleccionada y esa pareja se casará en el descanso del partido se contra el equipo que más te gusta entonces no es algo habitual sino que va a ser un héroe una pareja que se va que el director que en el Cam Nou te puedes casar sí sí pero pero también en una cosa así te casas de descanso

Voz 1025 46:15 no no no yo creo que es el campo

Voz 1 46:18 vacío pero esto es el riesgo ahí del sido iba a Messi te da la salida no lo cuento estaríamos lo que les faltaba ya Messi

Voz 12 46:36 Piqué ahí venga a priori

Voz 1025 46:38 de casa

Voz 12 46:41 hay hasta fecha eh Ponce veintinueve de septiembre durante el descanso contra los Patriots lo que hacen es que estás con fe en Dios nos dará tiempo

Voz 35 46:50 eso es eso está bien asegura el estadio está lleno porque porque los espacios

Voz 12 46:53 llenan allá donde van entonces el equipo meter colleja que yo no no te regala veinte encargadas a los a los familiares y les va a dar también un un valor en total un premio de tres mil ochocientos dólares entre las entradas para los familiares para que puedan estar una sudaderas conmemorativas quedaría

Voz 1 47:11 digo no a finales

Voz 12 47:14 siempre porque hace un frío en invierno pone en juego tremendas es darnos

Voz 1025 47:19 estadio que vais a la gente con mantas sin nieve osea que

Voz 12 47:22 muy bien bueno pues mira de a ver