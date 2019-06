¿Se acuerdan de La manada?

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa es lógico que el ya día poselectoral los como a la vida hay prácticamente no se obliga quiénes comentamos la actualidad a Encarna teórico en las miserias de unos pactos poco edificantes en ocasiones incluso a mundos en otras Manuel Valls por ejemplo lo ha explicado muy bien con Vox acabas ensuciando telas manos de alguna forma el alma pero a veces conviene levantar la cabeza para intentar ver algo más allá ya poco extremos la mirada tocamos inevitablemente con el problema de la violencia de género que no es intrafamiliar ni majaderías similares mil mujeres asesinadas y todos sabemos que es una cifra que se queda corta representan un problema abrumador la demostración palpable de una sociedad enferma que no quiere poner fin a una violencia que degrada a todos los hombres y que agredió a todas las mujeres cuando eso es que no se ensucian el alma como dice Valls tratan de embargar las cifras con mentiras y más mentiras los ciudadanos debemos ser cada día más intolerantes con esta tremenda lacra al hilo mañana viernes cinco magistrados del Supremo escucharan en vista pública a exposición de los recursos contra la sentencia de la manada que ocho meses después todavía no han tenido tiempo los señores jueces de revisarlas y mientras los uso dichos en casa o en saraos como señores