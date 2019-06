Malos candidatos

Voz 1985

no ha gobernado ni siquiera un pequeño municipio ir donde se puede mascar todavía más la tragedias en el Banco Central Europeo porque el candidato alemán Jens Weidmann es un reaccionario de tomo y lomo al que poco importan las economías del sur con sus posiciones ultranacionalistas de estos últimos años ahora difícilmente tendríamos moneda única habría quebrado pero todavía hay más yes que siempre ha sido desleal con sus compañeros del BCE ICO la institución ha ido a los tribunales a declarar en favor de quienes recurrían contra programas diseñados para salvar a los débiles ha ido pues contra su propia casa como para confiar ni un milímetro en tanta tendencia a la deslealtad la teoría dice que si los candidatos do Ballet no deben salir elegidos la práctica insinúa que no muchos gobernantes están dispuestos a colgar dos cascabeles al gato de Berlín