Clara Sánchez: "Mi edad emocional es de una veinteañera... En esa etapa tomé las grandes decisiones de mi vida"

Voz 0446 00:00 el pseudónimo de Isabel rondamos siempre a nuestros invitados qué relación tienen con el mar qué relación tiene usted

Voz 0421 00:10 el mar o a una relación intensa porque he vivido en el mar da vamos he crecido he crecido en el mar todo pasa allí lo principal de de mi infancia y digamos que ya se ha incorporado a mi ADN de tal modo que en mí novelas en casi todas aparece a veces de una manera muy muy potente como el espacio no donde se va a desenvolver toda la aventura donde los personajes van a sufrir van a sentir alegría semana enamorar sábana es engañar Giovanna sentir terror que también hay por ejemplo una novela mía lo que esconde tu nombre de realmente los personajes sufren sufren miedo sienten el peligro entre sentimientos presentimiento es una novela que que está toda desarrollo ya da no junto junto al mar en una zona de verano en una zona de veraneo hay donde ese desarrolla la película no que se hizo sobre sobre presentimientos

Voz 0446 01:14 que dirigió Santiago Tabernero que fue eso lo nuestro gato parda hace hace unas cuantas noches sí sin embargo tus veranos de la infancia tienen que ver con Albacete en casa de tus abuelos

Voz 0421 01:26 es que mi infancia estado muy desperdigadas vivíamos en Valencia pero también acudiéramos mucho a Albacete donde mis abuelos tenían una casa muy grande además justo en el Paseo de la feria para mí era de verdad un una fiesta era era fantástico recuerdo la feria Albacete además Nos juntábamos toda la familia me sentía completamente libre cuando las familias son tan tribales como ha sido la mía no pues los tíos primos todo esto te dejan muy libre o que tiene es muy poca muy poca observación no no están los adultos pendientes no les daba cuenta nadie de lo que hacía allí volvía cuando quería aquí era libre lo recuerdo con verdadero amor

Voz 0446 02:13 detrás de esta voz de esta Isabel está Clara Sánchez una de las autoras más leídas en España más leídas fuera de España ha vendido millones de ejemplares de sus novelas ha citado dos Lo que esconde tu nombre presentimientos yo utilizado el seudónimo de Isabel porque tiene que ver con tu última novela no clara

Voz 0421 02:34 sí es la protagonista de la amante silencioso eso bueno sí me me habría gustado en algún momento ser Isabel de hecho toda la aventura de esta novela sentido que la recorría de la mano de de esta chica que es una chica joven además digamos que me encarna en este nombre en alguien más joven ya que que tienes que adoptar otra personalidad pues que sea la de la esta chica que está llena de vitalidad pero también está llena de contención está llena de sentimiento de culpa que va a tener que que superar muchos obstáculos para darse cuenta de que verdaderamente lo que ya está buscando es su libertad personal me encanta que en algún momento de sus vidas se den cuenta de que lo que les importa es alcanzar un grado de libertad personal que les permita tener mayor conciencia de de la vida de lo que son

Voz 0446 03:34 vamos a ver clara en este ratito de conversación recorriendo algunos paisajes vitales y emocionales de tu vida para para que los oyentes sepan quiénes Clara Sánchez o una aproximación fíjate has dicho mi infancia fue muy desperdigadas hemos citado dos escenarios Valencia y Albacete hay un escenario que que al que me apetece que vayamos que es una estación de tren

Voz 0421 04:00 nunca me habría imaginado que esto pero pero es verdad mi padre empezó bueno Suu carrera ferroviaria no en las Renfe siendo jefe de estación era muy joven tenía veintitantos años hay entonces yo tenía cuatro añitos él era jefe esa estación estaba estudiando yo recuerdo aquí el yo no sé si fueron dos años de de mi vida los recuerdo mágicos en aquel sitio por donde pasaba tanta gente ya tuve esa sensación de que en la vida se van perdiendo cosas

Voz 0446 04:40 y además fíjate que esta noche hablamos de las horas en una estación de tren tiene mucha importancia la hora claro el reloj está marcando siempre la estación de tren está en el centro de la estación y a la vez lo que acabas de comentar no la gente va y viene osea tiene la parte la disciplina y la parte de la

Voz 0421 04:59 la locura de no poder

Voz 0446 05:02 ver a alguien a lo mejor nunca más lo pensar de dónde vendrá ya dónde irán

Voz 0421 05:05 sí claro yo recuerdo fíjate era tan pequeñita pero de verdad que aquella época que seguramente fue muy corta pero que me dan a mí me pareció larguísima se ha quedado marcada con todo tipo de detalles es increíble yo recuerdo cuando pasaban los trenes si no la gente que miraba es de las ventanillas sea nosotros éramos los fijos y luego la gente pasaba osea esto es completamente de Einstein nombre Alcer la relatividad del tiempo porque esa sensación de que hay una gente que te está mirando qué te está mirando a una velocidad mayor de la que tú las miras a ellos quieres estática allí esto lo que claro no lo razona no reflexiona sobre ello al porque es una niña

Voz 0446 05:55 que me llamas pero pero sí que

Voz 0421 05:57 da la sensación y quizá fíjate ahora me estás haciendo pensar que que quizá todo eso ha tenido mucho que ver con ser escritora porque al fin y al cabo yo me pasó la mayor parte del tiempo mirando mirando cómo los demás pasan y me mirando a través de una ventanilla sabes a a toda velocidad escribir es esta por muchas horas en soledad inquieta pero al mismo tiempo en tu mente hay algo que va hay un tren que va veloz

Voz 0446 06:28 Clara Sánchez cómo era tu padre Julián

Voz 0421 06:32 claro Julian de lo que esconde tu nombre está muy inspirado en mi madre padre pero pero en el padre ya mayor en el padre de por qué no se llama Julián tu padre no no está inspirado el personaje Julián pero ese hombre es exactamente Mi padre tiene nombre pues mira a mi padre era un hombre porque lamentablemente hace tres años que que falleció mi padre era un hombre profundo frívolo al mismo tiempo osea tenía como un más que profundo diría como muy estaba muy anclado en en su identidad él sabía quién era en todo momento Isère todo cuando ya se hizo mayor y por eso Julian está muy inspirado en él porque mi padre decía el un hombre por ser viejo no deja de ser un hombre osea él no soportaba que se le tratará como un anciano al que se le llama abuelo era muy coqueto tenía atractivo a la gente le gusta estar con él tú has dicho más de una vez he hecho en esta entrevista ya ha salido eso qué diferencia entre la edad biológica y la edad emocional cuando has dicho me puesto en la piel de ha gustado

Voz 0446 07:41 alguna manera a ser Isabel me he puesto en su pseudónimo es una mujer mucho más joven y si osea que ya ya lo has mencionado también esa diferencia entre la biología y la parte emoción

Voz 0421 07:51 son completamente es que además yo me cuenta que que muchos de mis personajes femeninos me protagonistas van de los veinte a los treinta sea tu edad emocional cuál es la es de los veinte a los treinta ya o sea yo me veo así eso es terrible lo demás me verán de otra manera no pero yo es que es digamos que me he quedado en esa edad emocionalmente hablando la edad en que yo tuve que tomar las decisiones más importantes de mi vida osea tengo pareja o no tengo pareja estable me afianzó en este trabajo es esto lo que lo que me gusta hacer realmente tengo un hijo no lo tengo osea me hipoteca no me hipotecó digamos que que que es una edad social o por lo menos en mi vida fue crucial porque todas las decisiones más importantes las he tenido que tomar en ese transcurso por eso creo fíjate que mis que mi protagonistas tienen esa edad porque es la edad de la decisión sobre todo a las mujeres que hasta ahora se nos ha impuesto la decisión la tremenda de eres madre honores madre por lo que llamamos el reloj biológico todo esto no que que digamos que es una tiranía de la naturaleza hacia las mujeres la naturaleza realmente a veces parece muy machista no se somete a tener que cuando no tenemos ganas y en este sentido claro ha habido avances a lo mejor me estoy yendo mucho preguntado pero mira avance es muy importantes como es la congelación de óvulos por ejemplo me parece

Voz 1 09:35 algo maravilloso para para la

Voz 0421 09:38 la libertad de la mujer para que pueda decidir más adelante cuando ella haya resuelto cuestiones vitales de su vida cuando se encuentre más madura cuando pueda hacerlo o cuando quiera hacerlo entonces los avances científicos en este sentido creo que a las mujeres en particular Nos favorecen muchísimo porque no está en libertad es que antes tenías que tener un hijo a lo veinte años

Voz 0446 10:06 clara te te sientes una mujer libre crees que has sido una mujer libre a nivel individual

Voz 0421 10:13 yo que he luchado toda mi vida desde que era pequeña por ser libre y creo que que es lo fundamental porque libre es que libre no se puede ser del todo osea son tantos los los condicionantes que tienes en la vida las circunstancias a veces tienes que que cuidaba a tus padres no tienes más remedio porque se han hecho muy bien cito sin necesitan y no vas a tener corazón tan duro va por encima de todo pues es que no puedes o tienes que tienes un hijo oí te tienes que responsabilizar de él tantas cosas que que no puedes hacer lo que quieres en cada momento pero creo que lo importante es él la tendencia el querer ser libre el saber que tú lo que estás haciendo cuando tienes una obligación saber que es una obligación que la haces porque a medio o porque la quieres hacer pero tener espíritu libre que yo creo que que es diferente pues estar en tu casa metida porque por tu trabajo tener un espíritu libre hay otra gente que está todo el día de la CECA La Meca por ahí en no sé qué no tenía un espíritu libre porque porque en el fondo está haciendo constantemente cosas que se lo dicta la la sociedad

Voz 0446 11:40 estamos a los oyentes preguntando esta madrugada algo que ya veníamos experimentando con ellos si hemos hemos descubierto esa pequeña cosa que es que nos gusta mucho pensar en en recuperar alguna hora de nuestra vida ellos estamos preguntando si tuvieras que recuperar una hora de tu vida cuál sería Clara Sánchez siete

Voz 0421 12:03 Bershka cobrar una hora de tu vida cuál será un aura de de de algo que ha pasado de pues fíjate el el nacimiento de mi hija creo que si pudiera recuperarlo lo di me gustaría disfrutarlo un poco más porque estaba tan dolorida ETA no ser tan tan bloqueada en ese momento que creo que que no lo que no lo disfrute y me da rabia pensar lo lo recuperaría

Voz 0446 12:31 quién ha sido o es el foro de tu vida aclara

Voz 0421 12:35 faro de mi vida son muchas personas que me rodean es mi hija es mi marido son las personas con con las que me cruzo todo lo aprendemos todo lo importante de la vida lo aprendemos a través de otra persona

Voz 1 12:50 aunque sea para

Voz 0421 12:52 aunque sea para odiar no todos los sentimientos los aprendemos a través de otros ya ha habido faros que son muy buenos no mi marido mi hija pero otros a lo mejor no ha sido tan buenos pero me han hecho aprender mucho

Voz 0446 13:10 Clara Sánchez ha sido un placer tenerte aquí esta madrugada hablando de muchas cosas entre otras de tu última novela amante silencioso pero nos ha costado mucho escucharte qué camino te ha traído hasta aquí

Voz 0421 13:25 el camino que que que me ha traído hasta aquí bueno sabes yo creo que que el camino que me ha traído aquí son las ganas de vivir es algún día me preguntaron qué es para ti la felicidad que que es una pregunta inmensa no es la felicidad ya soy feliz no soy feliz es que no lo sé y entonces pensé bueno es que es las ganas de vivir no además de de estar vivo no de disfrutar Clara Sánchez muchas gracias

Voz 0446 13:53 has para ver Alfaro esta noche muchas gracias