Manuel Valls: "Cuando entras con Vox ya estás perdiendo la batalla"

Voz 1727 00:00 Manuel Valls buenos días buenos días bienvenida la Cadena SER concejala del Ayuntamiento de Barcelona una larga carrera política ya lo saben que incluyó el ser primer ministro del país vecino de Francia a la que ha liado usted señor vas haciendo política

Voz 1 00:16 porque no no yo creo que hacer política es hacerlo con experiencia la mía por supuesto con convicciones con responsabilidad con sentido

Voz 2 00:26 yo

Voz 1 00:27 del Estado es decir los intereses generales antes de todo antes de los intereses

Voz 1727 00:32 de un partido es mi forma de hacer política porque un partido que ganó las elecciones en Cataluña en la Cataluña del dos mil diecisiete con el capital político que representa Inés Arrimadas prefería un alcalde independentista para Barcelona bueno eso es lo que no entiendo por qué claro tenía que escoger

Voz 1 00:54 no entre las personas que nosotros queríamos yo mismo Jaume Collboni el socialista era era muy sencillo o era Colau o era Maragall el independentismo el independentista pues pues no había otra otra solución

Voz 1727 01:11 al señor Corbacho que también permitió a Colau será alcaldesa le han abierto las puertas de ciudadanas como usted han roto se lo explica

Voz 1 01:18 no pero yo no entiendo la pregunta pero yo no quiero entrar en esas consideraciones cada uno es responsable cada uno es coherente yo yo lo soy yo quería evitar un alcalde independentista para para Barcelona y había una solución una sola elegir a Ada Colau todo el mundo conoce mis discrepancias mis diferencias lo he dicho

Voz 2 01:43 durante toda la campaña con Ada Colau

Voz 1 01:47 pero era la única forma de evitar un alcalde independentista no para gobernar con y yo he dicho que no gobernaría con ella había sólo una condición un pacto entre Barcelona en Comú yo los socialistas votamos tres eran necesarios esos tres salvamos Barcelona de esa posibilidad de tener un alcalde independentista lo que vimos después en la plaza hasta la plaza Sant Jaume escraches no insultos o dio lo que puede ser el nacionalismo en general y en Barcelona en particular justifica aún más nuestro voto yo soy coherente yo con mi experiencia ya me puedo equivocar no lo he hecho todo bien por supuesto en mi vida política pero luchar contra los nacionalismos el nacionalismo en Cataluña es el separatismo contra los populismos de donde bien que se vengan sean de izquierda a derecha es mi vida política y además es el gran debate no solamente en Barcelona no solamente en España pero en Europa y aquí no nos podemos equivocar cuando nos jugamos lo más importante

Voz 1727 02:53 no lo vio venir cuando usted se pone en contacto con Ciudadanos hace un año no vio venir esta deriva que podía tener el partido naranja no yo ya sé que sacrificado mucho a a ciudad

Voz 1 03:07 ah no si desde el principio desde su nacimiento en en Barcelona pero ciudadanos seguiré porque el nacionalismo va ganando posiciones en Cataluña porque hay ambigüedades que sean en el PP en el PSC en esos momentos viene de un movimiento intelectual antes todo con gente muy diferente como a Arcadi Espada o francés de carreras o Félix de Azúa son intelectuales que vienen de la socialdemocracia del liberalismo de Izquierdo de la derecha pero que se juntan pensando que necesita Cataluña necesita un nuevo partido durante años y sobretodo en el dos mil diecisiete ellos plantan cara con la figura de Inés Arrimadas por eso levantan una gran ilusión mucha gente vota ámbitos diferentes para ciudadanos el veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete porque piensan que son los únicos que pueden parar lo que está pasando en Cataluña y yo creo que tenían la posibilidad siempre de conservar esa posición liberal progresista europeísta seguro claro las cosas han cambiado desde un año lo sabéis lo habéis comentado la moción de censura las elecciones andaluzas que te pasas Omar y aquí se se pierden porque deciden liderar las derechas Hinault ocupar esta posición central

Voz 1727 04:24 eso quería preguntarle cuándo cree usted que ha estado ahí muy cerca hoy cuenta en El País que sus discrepancias con Rivera empezaron pronto a propósito de Vox muy al principio ya alertó usted ojo ojo con los ultras luego vino Andalucía cuándo cree usted que se produce esa especie de mutación cuando Rivera apuesta por convertirse en el jefe de la derecha

Voz 1 04:46 pero yo no soy un comenta adorno político y además tengo que decir que sí

Voz 1727 04:51 pero pero bueno como comentarista de ahí estoy

Voz 1 04:53 muy agradecido a a a Ciudadanos porque mí me me me apoyaron y además he conocido a gente estupenda la gente de mi lista por supuesto y una campaña electoral esos momentos políticos para un político como yo que ya tengo experiencia son siempre en momentos además con la ciudadanía por supuesto pero también con los militantes con la gente son momento Si muy agradables extraordinarios a veces pero creo que Hinault sólo el problema de Ci danos creo que en España se considera el problema de la extrema derecha de forma diferente que en los otros países de Europa porque nace porque España pues sale de esa excepción que era la suya no era el único país por razones históricas que todos conocemos sale de de la excepción pero no considera hasta hasta estos momentos que el gran peligro sea Vox que la extrema derecha sin pero señor Valls me lo decían no es exactamente lo mismo que lo Pen no que Salvini usted se equivoca boxes es una escisión del Partido Popular sí por supuesto por supuesto yo no voy yo no critico los electores los electores el si votan a partidos extremos es que no lo hemos hecho bien nosotros cuando nos hablan de seguridad de inmigración de trabajo de cultura de economía de paro lo hemos vivido por supuesto en muchos países europeos los en Francia pero aquí creo que Ciudadanos se evoca como otros como el Partido Popular por supuesto pensando que van a poder jugar manejar vos non cuando tú entras en este debate con Vox ya estás perdiendo la batalla mejor el cordón sanitario yo cuando a principios de octubre en el país hago una entrevista hablando del cordón sanitario Albert Rivera me dice No estoy de acuerdo y él mismo lo dice no puede haber un cordón sanitario convoca él va a poner un cordón sanitario unos meses después al PSOE y eso es lo que no puede entender

Voz 2 06:47 la gente que les decía no no es tan peligroso era gente Ciudadanos no no no no no era podrían ser amigo

Voz 1 06:54 nos podrían ser electores podrían ser periodista podrían ser intelectuales donó en general el sentimiento de lo que puede representar como peligro vos pues no sé si aún está muy establecido aunque los españoles en las elecciones generales claro reaccionaron supongo frente a ese peligro pero todo el mundo juega hasta con el peligro de Vox por eso yo siempre he dicho lo dijo durante en esos lo lo hizo durante todos esos meses escribiendo una carta publicada Albert Rivera Pedro Sánchez ya Pablo Casado la respuesta tiene que ser la unidad o los pactos entre los constitucionalistas no dejar el país las comunidades o ciudades en en manos de la decisión de los populistas de los nacionalistas de los separatistas es verdad con los nacionalistas catalanes es verdad con voz pero es verdad también con Bildu por ejemplo en Navarra

Voz 1727 07:51 se arrepiente de haber estado en la plaza de Colón el once de febrero

Voz 1 07:55 no porque yo quería demostrar lo mejor me equivoqué pero hoy lo pienso siempre que puedes manifestar tu patriotismo no que nada tiene que ver con el nacionalismo no el patriotismo es el amor de los suyos el nacionalismo es el odio de los otros decisión gran intelectual francés luego Mangué ahí a la bandera española es de todos no es la de la extrema derecha eh a ver lo que lo que somos es muy importante pero claro la foto de Colón sí que fue un error porque aquí ahí manifestó claramente que había la posibilidad de esa alianza ha podido hablar

Voz 1727 08:31 esto que me está diciendo a mí con Albert Rivera lo

Voz 1 08:34 hablamos en este momento pues desde desde esos días aquí en Madrid hace meses no desde febrero

Voz 1727 08:41 no han vuelto a hablar no hemos tenido una una cumbre

Voz 1 08:44 era una discusión política potente pero bueno eso es la es la vida yo yo respeto a las personas a las estrategias políticas a las ambiciones personales pero es verdad es extraño no hemos tenido una discusión política de fondo

Voz 1727 09:01 pues experiencia que es larga diría que lo que está pasando en Ciudadanos es producto de una ambición personal o de una decisión estratégica de todo un partido primero ante todo porque

Voz 1 09:15 era era una esperanza sobre todo en en Cataluña cuando alguien viene hoy de de de fuera y que mira lo que ha pasaron las elecciones generales diría mirando los escaños en el Congreso pero hay una posibilidad de mayoría clara en España junto dar a la socialdemocracia a los liberales no sé lo que pasaría en cada país Ciudadanos y PSOE PSOE y Ciudadanos tienen una mayoría absoluta hoy en el Congreso cuando se está buscando una mayoría para investir a a Pedro Pedro Sánchez pero eso no es posibilidades eso es la es creo el gran fracaso de de este momento también de la de la política española de no poder conseguir

Voz 3 09:57 esa alianza para para una estabilidad para las reformas necesarias

Voz 1 10:02 Arias y lo digo además es triste y absurdo en Europa hoy la socialdemocracia encabezada además por eh pero Sánchez los los liberales están hablando juntos están pactando para obtener más posiciones para reformar Europa es decir que Europa es lo más importante cuando puedes discutir cuando puedes pactar a nivel de Europa por qué no podías hacerlo a nivel español pero claro yo no vine aquí en España por razones personales íntimas pero no viene a hacer política en España

Voz 3 10:39 para estar para para liderar o para encontrarme con alguien que quiere liderar a las derechas o quiere pasar al al

Voz 1 10:48 pp o quiere impedir la constitución de una mayoría constitucionalista en el con cara en contra

Voz 1727 10:53 ese con alguien la pregunta era si esto es una decisión personal de Rivera una estrategia de todo el partido

Voz 2 10:58 me en eso que es una estrategia partido creo yo no soy de ciudadanos pero supongo que es nuestro partido les corta la sala en Europa a a ciudad

Voz 1727 11:06 no es ésta el pactar con él y con Vox en el Ayuntamiento de Madrid en Andalucía es corta la sala Saint en el Parlamento Europeo

Voz 1 11:14 yo creo que no se entiende que preocupa mucho por supuesto preocupa mucho a los a los liberales en en Europa porque el el gran peligro en Europa es el nacionalismo es la extrema derecha es el el populismo si los liberales y los socialdemócratas lo también con gran parte del Partido Popular Europeo usted pienso momento lo piensa supongo que Angela Merkel puede permitir o permitiría en en su país que su propio partieron los Länder se junten con la derecha con la es de con Alternativa por Alemania no jamás porque hay una historia en Historia en Alemania hay una historia en Francia una historia en Europa y España no está fuera de esa historia a pesar de que une conocí la Segunda Guerra Mundial pero hubo la guerra civil es decir que tú no puedes hoy frente a lo que es el populismo y además detrás de todo eso hay la hay una ideología hay la ideología de de de Steve Bannon y ese exconsejero de de de de Trump que en todos los artículos y aquí en la prensa española explica cómo quiere destrozar a la democracia liberal representativa como quiere destrozar a Europa Steve amor Orbán lo explicaba muy bien hace unos meses en varias entrevistas en el país árabe se es es lo que quiere es esa forma de destruir lo que es el espíritu yo creo de la convivencia de la Constitución del setenta y ocho de la transición y claro pactar directamente o indirectamente con con Vox es un gran peligro para lo que representamos todos

Voz 1727 12:58 cuál es el peligro habrá gente joven escuchándonos que que digamos pero donde está el peligro cuál es el peligro

Voz 1 13:06 peligro es es acabar con la democracia yo creo que el el gran el gran debate hoy no es entre la izquierda y la derecha por supuesto siempre hay un debate entre progresistas y conservadores pero en este sentido Ciudadanos un partido progresista cuando miras todas sus posiciones liberales en temas de sociedad pero el gran peligro es entre la democracia representativa liberal imperfecta y otra forma de gobernar otra forma de democracia liberal autoritaria como lo que estamos viendo por ejemplo en Hungría y en en Polonia yo creo que es es el gran peligro la historia puede ser trágica a veces en España es muy extraño porque Unamuno ha pasado por aquí no se pierde el sentimiento traje la historia puede ser trágica cuando actas con la extrema derecha ya entras en un debate me decía un momento muy peligroso para lo que somos pero lo repito todos los partidos constitucionalistas tienen una responsabilidad no podemos dejar el futuro del país en las manos de Vox por supuesto del nacionalismo catalán por eso hizo lo que tenía que hacer en Catalunya pero igual porque es un debate en la actualidad me preocupa mucho lo que está pasando en Navarra con con convivido

Voz 1727 14:27 yo que no menciona a Podemos que Ciudadanos suele hacerlo usted no se me escape diciendo no aconsejo tiene mucha experiencia política Si pudiera darle un consejo a Pedro Sánchez que Le diría gobierna con ciento veintitrés de trescientos cincuenta gobierna con ciento sesenta y siete con Unidas Podemos

Voz 1 14:44 bueno yo yo yo he dicho que muchas veces que podemos era un partido populista porque porque esa idea siempre de ir buscando enemigos es el populismo y está forma de imaginar que el pueblo siempre tiene razón es es muy peligroso por supuesto los electores siempre tienen razón al final pero hay las responsabilidades políticas ahora podemos también tiene sus dificultades está cambiando ya lo tengo que dar consejos a Pedro Sánchez yo creo que sí quiere que Ciudadanos o el Partido Popular se abstengan para facilitar su investidura tiene que hablar con ellos no ibérico y hacer propuestas Si hay si hay posibilidades de pactos entre PSOE y Ciudadanos pues si hay una posibilidad pues no sólo se pide si se habla de eso pero supongo que es muy complicado yo no tengo suficientemente experiencia en la política española para ver cuáles son las Bona las buenas

Voz 2 15:42 ilusión verle la va a tener no porque se queda yo me quedo por supuesto pero se necesitan muchos daños cuatro años de concejal cuatro años de concejal porque es la responsabilidad que ha mandado los barceloneses por supuesto yo estoy muy feliz en Barcelona por razones personales es una experiencia política única a la que vivido por supuesto mi resultado fue un mal resultado pero este mal resultaron pues

Voz 1 16:05 hemos hemos impedido la la la que que que Maragall que el independentismo tenga Se Se sea tenga un alcalde pero así es una experiencia muy interesante y lo digo como europeo no era tan fácil a pesar de que yo nací en el norte aquel catalanes ningún idioma materno que conozco por supuesto muy bien a Barcelona pero al resto de España no era tan fácil que eso de pasar de Francia de un ex primer ministro a España y lo y lo y lo hizo Vido pero es una experiencia única y espero que otros lo van a hacer porque también eso es Europa sabrá mucho de Europa de las fronteras yo echo un poco historia en ese sentido y lo digo por supuesto de forma muy modesta

Voz 1727 16:46 tenemos tiempo para una pregunta ya sé que todos querrían hacerla Enric Giuliano breve por favor muy rápido

Voz 2 16:53 habrá un partido en Cataluña en las elecciones al Parlament que de alguna manera refleje lo que ha sido su plataforma en las selecciones a Barcelona

Voz 1 17:02 hoy no no creo que haya esa posibilidad lo que he tratado de hacer en ser una plataforma con gente que viene del centro izquierda del centro derecha o del catalanismo moderado creo que de momento no veo esa posibilidad

Voz 1727 17:17 Esther Palomera de deduzco de sus palabras que usted todavía no descarta que Ciudadanos pudiera abstenerse una investidura de Pedro Sánchez me gustaría preguntarle si ha mantenido usted alguna conversación con el presidente del Gobierno a este respecto en segundo lugar si considera que Ciudadanos está todavía a tiempo de edad ese giro estratégico a su política sí debe ser Acosta que Albert Rivera de un paso atrás

Voz 1 17:43 me parece muy difícil pero creo que sería eso la la responsabilidad política de si era el momento considerar que los intereses de España son más importantes que los intereses de una estrategia política que creo equivocada y creo que claro sería plantearse qué pasa es mejor para España un gobierno no estable con el apoyo de los liberales o de los conservadores pactando porque sobre los temas de Europa las reformas económicas social el tema de la inmigración el el reto catalán por supuesto aquí necesitamos pactos importantes además estabilidad eso es más importante o finalmente siempre las Grecia pues siempre

Voz 2 18:26 cuánto cuánto peor mejor cuánto cuánto cuánto peor mejor no leíamos que le vamos a echar España ya creíamos que íbamos a escuchar esa base pues

Voz 1 18:36 eso no no cuanto peor siempre peor incluso creo que no es acepta pues espero espero lo espero pero lo veo por supuesto y usted lo sabe muy difícil

Voz 1727 18:46 le preguntó también si es posible ese giro con Rivera yo creo que siempre es posible en la política

Voz 1 18:53 la responsabilidad se imponga otra vez

Voz 1727 18:55 yo espero

Voz 4 18:58 Pablo este descontento que han manifestado usted sobre la línea estratégica de Ciudadanos pactando con Vox usted cree que es compartido por más cuadros de ciudadano

Voz 2 19:05 yo no entro en eso por supuesto estoy seguro y lo veo que los votantes los militantes

Voz 1 19:12 Barcelona están tristes yo preocupados Icomos por supuesto hay muchos dirigentes liberales progresistas europeístas que supongo que es lo pasa mal pero yo no vivo en este partido y además creo que es de la responsabilidad de cada uno el que no está de acuerdo tiene que decirlo