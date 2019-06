Flash Deportes SER de las 10:00 (20/06/2019)

Voz 1161

00:31

la próxima madrugada se disputará un partido de la segunda jornada en el Grupo C Uruguay Japón para el viernes que da el Ecuador Chile en cuanto el Europeo sub veintiuno también salvo los muebles la selección española con su victoria sobre la sub-veintiuno belga dos uno con goles de All muy Farnals este último en el ochenta y nueve de partido en el Larguero el propio Farnals aplaudía la actitud del equipo de levantarse tras caer en la primera jornada de cara a la última jornada ante Polonia