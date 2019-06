Marta Peirano: "Nuestra capacidad de atención se limita a ocho segundos"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:44 así por primera vez creo que por primera vez este mi vida voy a pedir a nuestros tertulianos que cojan el teléfono móvil así aquí en la tertulia mire seis raro quiero que me digáis cuántas notificaciones tenéis en Whatsapp Instagram en Twitter Esther por ejemplo tú eres muy activa y muy seguida en las redes no cuenta

Voz 3 01:06 además queda la vida ávida cuántas vueltas a casa

Voz 2 01:12 aprox setenta desde que estamos aquí

Voz 3 01:15 en el recinto que lleva sin un ratito ahora una hora vida mencione

Voz 2 01:20 es menciones a aprox el Twitter quien quinientas mil quinientas personas guiones de tuits no vale vale vale poco mucho menos voy a decir una experta esos poco mucho o medio pensionista Pablo

Voz 1671 01:34 yo tengo quince whatsapp estrés en Instagram cuatro de EM es como el lanzado esta mañana una encuesta que es camisas de manga corta por supuesto o antes muerto y hay mucho debate hay unos tres mil ochocientos votos ahora

Voz 3 01:46 muy antes muerto yo te yo no he visto esa encuesta vale

Voz 1671 01:49 bien valen el ensemble

Voz 2 01:52 Giuliana no yo yo tengo una situación extraña porque son doscientos en Twitter pero por un motivo porque ayer por la noche hice un comentario aparecieron barrio de Barcelona pintada anecdótica que ponía en catalán no existe yo puse un Twitter necesitamos su Salvini catalán no saudí entonces puse un mensaje diciendo este es el espíritu que imperaba en la plaza de Sant Jaume por la tarde si tienes colapsado de tu cuenta de Twitter ídem de esta casi no he podido dormir oyendo lo zumbido es no pero es una situación es una situación excepcional

Voz 1727 02:34 bueno la red está muy presente en nuestra vida no es ni abierta ni democrática Ésta es la tesis del libro de Marta P irano el enemigo conoce el sistema manipulación de ideas personas influencias después de la economía de la atención Marta buenos días bienvenida buenos días Pepa es periodista he escrito mucho sobre vigilancia soberanía tecnológica propaganda computacional Cambio climático en fin todo lo que pareció un futuro muy lejano muy lejano que tenemos aquí ya nos tiene sobre todo presos los gigantes tecnológicos se han hecho de oro han ganado muchísimo dinero gracias a nuestra atención a nuestra capacidad de atención que tú dices que es menos que la de un pez de colores

Voz 4 03:16 en menos de colores menos que la que teníamos hace cinco años mucho menos que la teníamos hace veinte

Voz 1727 03:23 cuál cuál es nuestra capacidad atención ahora mismo de concentración cuanto segundos ocho ocho segundos a partir del segundo nueve ya estamos otra cosa o queremos ir otra cosa

Voz 4 03:32 estamos a otra cosa estamos pensando en qué programan sabían otros canales estamos pensando en qué fotos no han entrado en otra aplicación estamos pensando en que Khedira el enlace a la a la frase que estamos leyendo en el libro de papel y estamos buscando el móvil

Voz 1727 03:48 uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho que pregunte alguien que hubiese el capitalismo de atención es esto no que hacen con nosotros

Voz 4 04:02 pues el piso del capitalismo del atención consiste básicamente en darnos servicios a cambio de nuestro nuestra atención en realidad nuestra atención es una herramienta para lo que verdaderamente hace funcionar el capitalismo de la atención que son los datos no entonces a las empresas que se dedican a este tipo de negocio lo que hacen es producir actividades o herramientas o aplicaciones sobre todo que son tremendamente adictivas para que pasemos el mayor número de horas utilizándolo y por lo tanto generemos el máximo posible de datos

Voz 1727 04:36 hubo un tiempo no muy lejano en el que decíamos están en crisis todos los intermediarios todo si el periodismo el primero el periodismo está en crisis porque es un intermediario de la red abierta directa sin intermediarios ninguno claro los intermediarios son los gigantes tecnológicos que se hacen de oro no la seguimos teniendo intermediarios que decidir nuestra vida

Voz 4 04:59 efectivamente lo que pasa es que antes además teníamos muchos intermediarios a la hora de repente sólo tenemos tres cinco no recoge eso

Voz 1727 05:06 en la filmación de una investigadora que publicó en The New York Times Youtube podría ser uno de los instrumentos más radicalizar antes del siglo XXI hizo un experimento muy concreto y muy interesante cuenta

Voz 4 05:18 exacto pues esta activista Periodista investigadora turca René hizo hizo la prueba de que pasaría si simplemente dejaba que el algoritmo de de recomendación de Youtube que es el que decide qué vídeo para después del que estás viendo el que comisaría la la fila de vídeos que te están esperando en el lado derecho de la pantalla qué pasaría si pues por ejemplo lo dejara actuar durante un par de horas después de elegir el primer vídeo que ese vídeo fuera político bueno entonces probó con ellos de derechas probó con candidatos izquierdas lo que descubrió era que ella misma dice que nunca se es lo suficientemente radical para Youtube porque siempre te lleva como cuatro pasos mansa ya de dónde has empezado entonces decida si ves divididos de candidatos de derechas acabas con los soberanistas blancos a los neonazis si ves los de izquierdas acabas terrorismo si te pones a ver vídeos de yo qué sé de recetas vegetarianas acaba siendo ganó si eres entonces un poco lo que lo que ella descubrió fue que el algoritmo de recomendación de Youtube que es un algoritmo secreto que no sabemos cómo funciona tiene tiene un poco la costumbre de llevarte siempre un poco más allá porque claramente ha decidido que esto es lo que lo que genera intriga no lo que te genera atención lo que lo que te interesa lo que no te aburre como una salsa que es cada vez un poquito más picante

Voz 5 06:43 lo que genera dinero lo que genera dinero porque es lo que está detrás de todo esto Pablo Simón es un tema apasionante dos dos preguntas

Voz 1671 06:52 se habla mucho a propósito de el colonialismo digital este hecho de que tenemos grandes gigantes tecnológicos ninguno es europeo y cómo eso puede afectar incluso a las luchas de poder internacional la disputa por el cinco G etcétera como ves este tema y segundo en términos un poco de Lenin que hacer es decir qué es lo que habría que hacer o cuáles son las medidas que se pueden tomar porque yo creo que tú también es escéptica con hasta donde podemos llegar con la regulación y hay que replantear incluso el código cuáles serían también las recetas que plantearía

Voz 4 07:20 yo como verdaderamente pienso que todo esto está fuertemente vinculado a la crisis climática y al hecho de que estas infraestructuras que ahora no sirven para pagarnos recetas y hablar con nuestras tías y que nos vigilen ah y también vamos a servir es más cada vez sirve más para que nos vigilen a gran escala en un contexto en el que va a haber grandes cantidades de gente moviéndose por el mundo no muy pocos recursos

Voz 4 07:45 yo soy una súper firme defensora de la infraestructura local es decir ahora mismo a la disputa del cinco G tiene mucho de colonialista no estamos anunciando que en España España es pionera en el cinco G cuando en realidad la infraestructura base que es la fibra es de es de Vodafone que es una empresa digo de buena fe aunque es una empresa británica y la infraestructura por encima de esa es de Hawai que es una empresa china que nos está ofreciendo un precio completamente que rompe el mercado pero porque principalmente porque es una empresa que está fuertemente financiada por el Gobierno chino no no estoy diciendo que sea mejor que otras definitivamente la tecnología es la mejor no igual que Amazon ofrece la mejor tecnología para alojar tus tú servicios no Amazon observa eso no significa que sea el mejor lugar para poner la administración de la nube del Gobierno por ejemplo no entonces para mí que las infraestructuras estén construidas y gestionadas por empresas extranjeras que ni siquiera ni siquiera están sujetas a la regulación de Protección de Datos Europea no parece un problema

Voz 1727 08:55 Internet contamina Internet

Voz 4 08:58 contamina muchísimo ahora mismo es muy difícil de medir no porque que es Internet pero ahora mismo las las digamos las cuentas que sacamos es que solamente la nube es decir la concentración de servidores que que recoge registra hay procesa a todos esos datos está está consumiendo un cuatro por ciento de la electricidad total

Voz 1727 09:20 el déficit democrático en todo lo que estás escribiendo porque y Under donde que la democracia democracia en esto que tú estás contando

Voz 4 09:27 claro es que es un capitalismo sin democracia en el sentido de que la mayor parte de las operaciones están sucedidas están sucediendo en un espacio completamente restringido donde ni siquiera apreciando la es la es las consecuencias no han nuestra democracia nuestra sociedad podremos enterarnos de cómo funcionan los algoritmos que están operando en estas grandes plataformas en nosotros

Voz 1727 09:51 es que decíamos aquello de que la tele atentaba os acordáis en la tele a tonta no pan y circo con toda la familia alrededor de la película por la noche no ríete tú ríete tú no es mucho más democrático ver la tele o escuchar la radio por supuesto

Voz 4 10:06 absolutamente de porque además todo el mundo está escuchando lo mismo y está viendo lo mismo participando

Voz 1727 10:11 bueno exacto pero aquí todo el mundo piensa que está bien

Voz 4 10:13 no lo mismo pero en realidad cada uno está viendo una versión del mundo que está diseñada específicamente para ellos

Voz 1727 10:20 los que amamos la tele amamos la radio salimos con esta comparación muestrario

Voz 4 10:24 muy tranquilos Esther

Voz 0591 10:25 no me me pregunto cómo será la generación del futuro respecto a esta dependencia no de de todo esto que estamos hablando porque si has dicho que la capacidad de o el tiempo de concentración lo hemos resume lo hemos reducido a ocho segundos que yo además una de las preguntas que vengo haciendo desde hace mucho tiempo no hemos producido inmensamente nuestra capacidad de concentración porque según estamos leyendo en el hay Patton el i Book no está entrando un correo insta a gran y somos incapaces de centrar la atención pero como será la de nuestros hijos

Voz 1727 10:56 pues es difícil decirlo no porque

Voz 4 10:59 nosotros yo me acuerdo de cuando de cuando se publicó aquel artículo mirar la atlántica que se titulaba esta Google haciéndonos idiotas no Ike tuvo mucho tirón porque todo el mundo decía bueno yo la verdad es que se me olvidan los teléfonos de mis padres no dice cómo qué tiempos aquellos y es difícil decirlo porque porque todos está transformando a gran velocidad por ejemplo una de las cosas que más preocupa a la gente que es que me olvido de mis contraseñas no ahora ya va a dar igual porque porque hay cámaras por todos lados conectados a sistemas de reconocimiento facial que te reconocen sin que tú hagas nada no incluso sin que tú lo sepas que tú quieras

Voz 5 11:35 no sé cuánto te preocupa todo esto no es que creo que estamos ante un cambio de civilización en realidad hay de la misma manera pues que la que la imprenta no nos modifico profunda la tecnología digital quizá tenga unos efectos sobre la vida humana muy superiores a los de la imprenta Camp con cambios incluso de la propia estructura cerebral osea que dentro años ochocientos años el hombre se ha el hombre y la mujer sean seres algo distinto a lo que somos eh

Voz 1727 12:11 si los dedos que nos parecían que iban a ser imprescindibles igual no no contener una cara

Voz 4 12:16 no no es que te reconozcan son tecnologías que nos cambian constantemente a nivel neuronal ahora mismo hay un montón de estudios en marcha claro estamos hablando de tecnologías que en realidad tienen quince a veinte años de vida no con lo cual hemos tenido poco tiempo para evaluar esa transición lo que pasa es que una de las cosas en las que yo influido es que Internet la la red social no son la misma cosa son cosas distintas y entonces el capitalismo de la atención no es Internet es una cosa que está pasando en Internet ya y que y que tiene unas particularidades que no tienen por qué extenderse al resto de las cosas que podrían pasar con Internet

Voz 1727 12:54 y sobre todo lo que más miedo da es el desconocimiento no que nos enfrentamos algo que no comprendemos que no entendemos y que decide por nosotros para combatir eso el enemigo conoce el sistema Marta Pino suerte gracias muchas

Voz 4 13:07 gracias