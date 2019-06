Cine clásico | Godzilla, el monstruo japonés que nació del desastre

se va a quitar aspecto militar y adaptarlas para hablar de de la paz pero la gente no se olvidaba de la amenaza nuclear los periódicos hablaban de los terribles efectos de la radiación

cuando se libera una energía de tal magnitud nata Cava no conocemos el efecto acumulativo de estas explosiones atómicas sólo el tiempo lo dirá

fue entonces cuando cine decidió aprovechar esa fascinación iluminaron las pantallas de catástrofes provocadas por la nivelación relato la era del cine radioactivo había comenzado en el lugar donde floreció con más fuerza este tipo de cine fue Japón no era extraño más que ningún otro pueblo los japoneses acusaron los efectos emocionales del SOC nuclear era terreno abonado para que el director Isidro Honda creara en mil novecientos cincuenta y cuatro su película Japón bajo el terror del monstruo que marcaría la presentación en sociedad de Godzilla

no se ríe enough sílaba funcionaba como una meta

así se llamaba el tipo que se metía en el disfraz de goma del mostró se movía sobre frágiles maquetas de edificios trenes puentes sistemáticamente pisoteados pero aquí él importaba chapucera sonó la emoción de estas películas estaba garantizada además sin no era el único monstruo radioactivo de las tallas otra la policía gigante Vidor el dragón de tres cabezas Gamero La tortuga lanzallamas o con cerdo mastodóntico esto para el Gobierno

para hacer la cosa más vistosas Se les enfrentaba en combates titánicos fue así con no poco a poco Godzilla cambiando su estatus de villano por ende héroe a base de pegarse con otros monstruos aún más destructores que va

Argo cuando en mil novecientos noventa y ocho coches y la regresó al cine en la primera película norteamericana sobre el monstruo Rizzo no como un héroe sino con toda su ferocidad asesina

sí la de Roland Emmerich era un apocalipsis de explosiones y efectos especiales esta vez el monstruo no atacaba Tokio sino Nueva York resultaba divertido ver el sadismo y la saña con los que Aymerich destruía algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad

impacto negativo repito impacto negativo impacto negativo si no tolera del maldito Edificio Chrysler de lo que estamos hablando dijo que tenía fijado el blanco uno no lo tenía picador los sensores de calor no pueden fijarlo es más frío que los edificios